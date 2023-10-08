Индивидуальная экскурсия из Махачкалы: Исследование аула-призрака Старый Кахиб
Дагестан — удивительный край с богатейшей историей, уникальными памятниками старины и невероятной природой. Вместе с вами мы исследуем аулы Гоор и Кахиб, известные своими древними оборонительными башнями.
Вы узнаете историю становления сел и возникновения их достопримечательностей, прогуляетесь по «Стране башен» и аулу-призраку и, конечно, насладитесь живописными пейзажами.
Вы узнаете историю становления сел и возникновения их достопримечательностей, прогуляетесь по «Стране башен» и аулу-призраку и, конечно, насладитесь живописными пейзажами.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Гоор
- Старый Кахиб
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Гоор и Кахиб — это действующие села в Шамильском районе Дагестана, расположенные в паре километров друг от друга. Однако особый интерес вызывают старый Гоор и Кахиб.
- Башни Гоора.
- Гоор интересен прежде всего тем, что здесь сохранились старинные оборонительные башни. Когда-то местные возвели их на краю отвесной и неприступной скалы, почти на вершине хребта. Всего башен было семь, их окружали двухэтажные каменные дома, где кипела жизнь. Исследователи прозвали эту местность «страной башен». Предполагаемое время постройки — 17 век.
- Горцам приходилось несколько раз менять место проживания: из-за постоянных набегов они забирались все выше в горы, и здесь были надежно защищены уже самим рельефом. Постройка башен сделала весь оборонительный комплекс неприступным. Сейчас осталось только три башни, от домов — только стены. Самая высокая 25-метровая башня была разрушена относительно недавно, и, скорее всего, такая же участь со временем ждет и остальные.
- Аул-призрак Старый Кахиб.
- Старый Кахиб — это не один аул, а целых три, объединенные общими узкими улочками-туннелями. Называлась эта местность Бакдаб. С «большой землей» аул был связан лишь одним мостиком через глубокое ущелье. Население Кахиба активно участвовало в событиях, происходивших на территории Дагестана во времена нашествия Надир-шаха, в годы борьбы за независимость под предводительством имама Шамиля, и во время Великой Отечественной войны.
- К 80-м годам XIX века в Кахибе было около 350 дворов и около полутора тысяч жителей. В ауле занимались производством холодного оружия, обуви, делали изделия из дерева и камня. При этом в Кахибе вплоть до конца 70-х годов не было электричества.
- Главной достопримечательностью Кахиба являются оборонительные башни. Их постройка датируется VIII–X веками. Они были возведены после одного из многочисленных монголо-татарских набегов, когда местные жители не смогли дать отпор врагам. В башнях в случае опасности разводили костры и таким образом сообщали об опасности в окрестные села.
- По данным историков сторожевых башен было пять. До наших дней сохранились три. Высота самой большой, расположенной в мечети, — 20 м., ширина — 4,6 м., а толщина стен составляет 1 метр.
Важно:Пожалуйста надевайте удобную и комфортную одежду и обувь, берите с собой солнцезащитные очки и крем от загара.
В любой день с 9.00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Услуги водителя и гида
- Что не входит
- Питание
- Жилье
- Билеты на разного рода экскурсии
- Место начала и завершения?
- Махачкала
- Когда и сколько длится?
- Когда: В любой день с 9.00Экскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста надевайте удобную и комфортную одежду и обувь
- Берите с собой солнцезащитные очки и крем от загара
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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