Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Что вас ожидает
Неприступное село Корода. Через длинный Гимринский тоннель по живописной дороге мы доберемся до уникального, покинутого жителями села Корода. В это место редко добираются туристы: село расположилось на скале, которая с трех сторон окружена обрывами, а ведет сюда только одна узкая дорога.
Мастер-класс в кавказской семье. Теперь нам предстоит стать гостями в радушном доме, где хозяева познакомят вас с бытом и традициями дагестанского народа. Во время небольшого мастер-класса вы научитесь своими руками готовить местные национальные блюда, а после, конечно, отведаете их во время обеда.
Край башен и «Язык тролля». Отдохнув, продолжим путь! Посетим символ Дагестана — край башен в селе Гоор. Вы рассмотрите легендарные сторожевые башни и остатки жилых домов, познакомитесь с историей этих мест. И конечно, ступите на дагестанский «Язык тролля» — выступающую над обрывом скалу.
Старый Кахиб. Сторожевые башни, загадочные символы, каменные лабиринты — на первый взгляд село Кахиб покажется вам декорациями к фильму. Мы увидим развалины селения, которые буквально сливаются с окружающим ландшафтом. А после окажемся на крутом склоне горы над речкой Кахибтляр и осмотрим Кахиб изнутри.
Кому подойдет экскурсия
Путешественникам, которые хотят изучить старинные горные села и погрузиться в атмосферу национальной культуры в гостях у горцев
Взрослым и юным путешественникам старше 6 лет
Организационные детали
Как проходит экскурсия
На комфортабельном минивэне
Небольшой компанией до 6 человек, только так можно создать дружескую атмосферу и насладиться отдыхом
Экскурсию для вас проведет один из гидов-водителей нашей команды
Что входит в стоимость, а что — нет
В стоимость включено: трансфер, сопровождение гида, кулинарный мастер-класс
Дополнительно оплачивается (по желанию): обед, сувениры, дополнительные перекусы и другие личные расходы
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в Махачкале, Избербаше или Дербенте
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вы сами выбираете дату и время
Гамзат — ваша команда гидов в Махачкале
Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зову Гамзат. Мой родной край — это солнечный многонациональный Дагестан. Уже несколько лет я провожу туры, а теперь, вместе с моей командой гидов, используя все наши знания и накопленный опыт, мы хотим познакомить и вас с нашей Родиной. Во время наших путешествий мы показываем известные локации, но под иным углом, а главное — в легкой, дружеской и душевной атмосфере!