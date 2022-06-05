Горные села Дагестана: Корода, Гоор, Кахиб и кулинарный мастер-класс

Побывать в старинных аулах-призраках, забраться на «Язык тролля» и научиться готовить по-дагестански

Готовы отправиться в гости к настоящим горцам? Мы посетим заброшенные аулы на краю скал, раскроем тайну «Языка тролля» и осмотрим сторожевые башни. Проедем среди величественных горных вершин, с каждым километром наполняясь духом свободы.

А еще побываем в гостях у кавказской семьи, где вы научитесь готовить традиционные блюда Дагестана и конечно, отведаете их!
Горные села Дагестана: Корода, Гоор, Кахиб и кулинарный мастер-класс
Горные села Дагестана: Корода, Гоор, Кахиб и кулинарный мастер-класс
Горные села Дагестана: Корода, Гоор, Кахиб и кулинарный мастер-класс
Горные села Дагестана: Корода, Гоор, Кахиб и кулинарный мастер-класс
Горные села Дагестана: Корода, Гоор, Кахиб и кулинарный мастер-класс
Горные села Дагестана: Корода, Гоор, Кахиб и кулинарный мастер-класс
Горные села Дагестана: Корода, Гоор, Кахиб и кулинарный мастер-класс
Горные села Дагестана: Корода, Гоор, Кахиб и кулинарный мастер-класс
Горные села Дагестана: Корода, Гоор, Кахиб и кулинарный мастер-класс
Горные села Дагестана: Корода, Гоор, Кахиб и кулинарный мастер-класс
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Что вас ожидает

Неприступное село Корода. Через длинный Гимринский тоннель по живописной дороге мы доберемся до уникального, покинутого жителями села Корода. В это место редко добираются туристы: село расположилось на скале, которая с трех сторон окружена обрывами, а ведет сюда только одна узкая дорога.

Мастер-класс в кавказской семье. Теперь нам предстоит стать гостями в радушном доме, где хозяева познакомят вас с бытом и традициями дагестанского народа. Во время небольшого мастер-класса вы научитесь своими руками готовить местные национальные блюда, а после, конечно, отведаете их во время обеда.

Край башен и «Язык тролля». Отдохнув, продолжим путь! Посетим символ Дагестана — край башен в селе Гоор. Вы рассмотрите легендарные сторожевые башни и остатки жилых домов, познакомитесь с историей этих мест. И конечно, ступите на дагестанский «Язык тролля» — выступающую над обрывом скалу.

Старый Кахиб. Сторожевые башни, загадочные символы, каменные лабиринты — на первый взгляд село Кахиб покажется вам декорациями к фильму. Мы увидим развалины селения, которые буквально сливаются с окружающим ландшафтом. А после окажемся на крутом склоне горы над речкой Кахибтляр и осмотрим Кахиб изнутри.

Кому подойдет экскурсия

  • Путешественникам, которые хотят изучить старинные горные села и погрузиться в атмосферу национальной культуры в гостях у горцев
  • Взрослым и юным путешественникам старше 6 лет

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • На комфортабельном минивэне
  • Небольшой компанией до 6 человек, только так можно создать дружескую атмосферу и насладиться отдыхом
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов-водителей нашей команды

Что входит в стоимость, а что — нет

  • В стоимость включено: трансфер, сопровождение гида, кулинарный мастер-класс
  • Дополнительно оплачивается (по желанию): обед, сувениры, дополнительные перекусы и другие личные расходы

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Махачкале, Избербаше или Дербенте
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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