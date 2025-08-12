Аул-призрак Гоор, старый Кахиб и Язык Тролля - в компании местного жителя
Путешествие по древним аулам Дагестана с местным жителем. Откройте для себя тайны Кавказа и насладитесь уникальными видами
Экскурсия в Дагестане подарит вам возможность посетить аул-призрак Гоор и старый Кахиб. Вы увидите средневековые башни и узнаете об истории региона. Местный гид проведет вас по знакомым тропам, раскрывая тайны Кавказа. Уникальные природные виды на Языке Тролля оставят незабываемые впечатления. Это путешествие - шанс прикоснуться к истории и насладиться красотой Дагестана
5
10 отзывов
5 причин купить эту экскурсию
🌄 Уникальные виды на Языке Тролля
🏰 Исторические башни и аулы
🗺️ Путешествие с местным гидом
📸 Фантастические фотосессии
🚗 Комфортный трансфер на внедорожнике
Что можно увидеть
Гимринская башня
Ирганайское водохранилище
Гоцатлинское водохранилище
Гоор
Кахиб
Описание экскурсии
Будем друзьями!
Я — местный житель, долгое время жил в ауле Гоор, одном из самых живописных и исторически насыщенных мест в Дагестане. Проведу вас знакомыми мне с детства тропами и раскрою атмосферу Кавказа, его тайны и красоту во всемй полноте! Каждый из моих коллег тоже будет рад показать вам нашу республику так, будто вы приехали в гости к другу.
Что вас ожидает
Самый длинный автодорожный тоннель в России
Мы начнём наше путешествие с тоннеля через горные массивы Дагестана. Это важнейший символ развития региона и чудо инженерной мысли, впечатляющее своими размерами.
Гимринская башня
Отправимся к реликвии времен русско-кавказской войны — Гимринской башне. Поговорим о смелости и стойкости местных жителей, ярких проявлениях их героизма и жизнелюбия.
Ирганайское водохранилище
Нас ждёт один из самых больших водоёмов Дагестана: потрясающие виды, тёплое солнце и кристально чистая вода. Каждый гость оставляет здесь частичку своего сердца — проверено!
Гоцатлинское водохранилище
А следующий пункт маршрута — самое молодое водохранилище республики, Гоцатлинское. Я поясню, в чём заключаются его красота и польза для всего региона.
Гоор
Конечно, мы не обойдём стороной Гоор — посёлок, известный как страна башен. Когда-то здесь стояли семь вышек, охраняющие жителей от внешних угроз. Вы увидите то, что от них осталось, а также побываете на завораживающем Языке Тролля — природным памятнике, с которого открывается великолепный вид.
Кахиб
Завершим экскурсию в одном из древнейших аулов Дагестана. Осмотрим исторические боевые башни Бакдаб, построенные в 8–9 вв. Попытаемся представить, какие тайны древности они хранят — и как здесь селились первые люди.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Начало и окончание экскурсии — в Махачкале. Старт из другого населённого пункта обсуждается индивидуально, в переписке к заказу
Трансфер на внедорожнике включён в стоимость путешествия
Дополнительно оплачивается питание (по желанию) — 500–700 ₽ за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мухтар — ваша команда гидов в Махачкале
Провели экскурсии для 70 туристов
Ассалам алейкум — приветствую вас, друзья, давайте знакомиться. Меня зовут Мухтар, я организатор авторских и треккинговых туров по Дагестану и не только. А ещё я заядлый путешественник 👋 Именно мне и моей команде стоит доверить свой отдых — знаете почему? Так ведь я — коренной житель тех самых гор Дагестана, которые заманили вас сюда.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
4
–
3
–
2
–
1
–
О
Ольга
12 авг 2025
Большое спасибо гиду Саиду за то что смог адаптировать экскурсию под двух непоседливых детей и вовлек в историю и красоту Дагестана. Однозначно могу рекомендовать, все было на высшем уровне.
Дата посещения: 12 августа 2025
Д
Дарья
7 ноя 2025
Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Магомеду за одну из самых ярких экскурсий в нашей жизни – поездку в древние селения Гоор и Кахиб. Машина была в отличном состоянии, что очень читать дальше
важно для горных серпантинов. Гид не торопил нас, давал достаточно времени на фото и личное освоение пространства, почувствовав, что в Кахибе нам хочется побродить подольше в тишине. Отвечал на сотню наших вопросов с неизменным терпением и чувством юмора. Магомед показал нам свой край глазами человека, который бесконечно его любит. Обязательно обратимся к вам снова, когда захотим продолжить открывать Ваши удивительные просторы!
Наталья
27 окт 2025
Всё прошло отлично - четко, вовремя, интересно. Места шикарные, аж захватывает дух. Супер. Спасибо.
З
Задорожный
12 сен 2025
Всё было очень достойно. Привели, показали, рассказали, дали время осмотреться, пофотографироваться и поехали дальше. Никакой лишней суеты. Всё как надо. Очень довольны.
О
Ольга
25 июн 2025
Это была замечательная и насыщенная поездка в горы. Гид Амир показал нам всю красоту Кахиб и Гоор, все описать словами невозможно-это нужно видеть своими глазами. В середине экскурсии нас покормили очень вкусным национальным обедом.
Юлия
27 мая 2025
27. мая у меня была великолепная экскурсия с Шамилем в Гоор и Хунзах. Сказать,что я в восторге, это ничего не сказать! Я переполнена, эмоциями,впечатлениями, энергией(несмотря на хорошую такую нагрузочку)!!! Шамиль общительный, читать дальше
открытый, чуткий! Старался подстроиться под мои пожелания. Предложил ещё дополнительно к Гоору съездить в Хунзах, и это стоило того! А какой великолепный обед был в Хунзахе! Порции огроменные! Все вкусно по- домашнему! А на обратном пути в Махачкалу меня ждал сюрприз- мы заехали на Сказочное Цветочное Поле! (см. фото) Огромное спасибо Шамилю! Рекомендую! И эту экскурсию, и этого гида!
Т
Татьяна
17 мая 2025
Были на экскурсии с гидом Шамилем. Хорошая беседа,комфортное вождение и музыка кайф. Понравилось 👍🏻
К
Кристина
27 мар 2025
Отзыв о путешествии в старый Кахиб и Гоор с Мухтаром
Недавно я имел возможность отправиться в незабываемое путешествие с Мухтаром в старый Кахиб и Гоор, и это было просто великолепно! 🌄
С читать дальше
самого начала поездки нас поразила красота окружающих пейзажей. Дорога к Кахибу была полна живописных видов, и каждый поворот открывал новые горизонты. Мы наслаждались каждым моментом, ведь природа здесь действительно завораживает.
Прибыв в старый Кахиб, мы ощутили атмосферу этого уникального места. Узкие улочки, старинные дома и доброжелательные местные жители создавали ощущение, что время здесь остановилось. Мы исследовали окрестности, делали множество фотографий и просто наслаждались атмосферой.
Но настоящей изюминкой нашего путешествия стал язык тролля! 😍 Это место поразило нас своей красотой и величественностью. Сложные скальные образования и потрясающие виды на окружающие горы заставили нас замереть от восторга. Мы провели там много времени, гуляя по тропам и восхищаясь природой.
В Гооре мы также нашли много интересного — местная культура, традиции и кухня оставили яркие впечатления. Мы попробовали вкусные блюда и познакомились с местными обычаями, что сделало наше путешествие еще более насыщенным.
В заключение, я хочу сказать, что это путешествие стало для меня настоящим открытием. Я рекомендую всем посетить старый Кахиб и Гоор, особенно язык тролля — это место обязательно стоит увидеть! Большое спасибо Мухтару за отличную компанию и незабываемые моменты!
К
Кристина
17 мар 2025
Мы уже в Москве! Ощущение, что отдыхали неделю, настолько отдых был насыщен и интересен! Спасибо нашему гиду Мухтару! Интеллигентный и интересный собеседник! Влюбилась в природу Дагестана, и хочется вернуться посмотреть какой он летом! Благодарю от сердца за отдых, получилось тепло и душевно!!!! 💯🥰
А
Алия
16 мар 2025
Очень живописный и интересный маршрут, для знакомства с республикой - отличный вариант. Мы с гидом Абдулом проехались по главным горным местам, нам рассказали истории, показали даже небольшие аномальные места в горных дорогах Сам Абдула очень вежливый, приятный экскурсовод, помог сделать крутые фотографии, даже с отцом нас познакомил - очень уютно 😄 Спасибо ему отдельное и всей команде 🥰🥰🥰