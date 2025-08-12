Экскурсия в Дагестане подарит вам возможность посетить аул-призрак Гоор и старый Кахиб. Вы увидите средневековые башни и узнаете об истории региона. Местный гид проведет вас по знакомым тропам, раскрывая тайны Кавказа. Уникальные природные виды на Языке Тролля оставят незабываемые впечатления. Это путешествие - шанс прикоснуться к истории и насладиться красотой Дагестана

Описание экскурсии

Я — местный житель, долгое время жил в ауле Гоор, одном из самых живописных и исторически насыщенных мест в Дагестане. Проведу вас знакомыми мне с детства тропами и раскрою атмосферу Кавказа, его тайны и красоту во всемй полноте! Каждый из моих коллег тоже будет рад показать вам нашу республику так, будто вы приехали в гости к другу.

Что вас ожидает

Самый длинный автодорожный тоннель в России

Мы начнём наше путешествие с тоннеля через горные массивы Дагестана. Это важнейший символ развития региона и чудо инженерной мысли, впечатляющее своими размерами.

Гимринская башня

Отправимся к реликвии времен русско-кавказской войны — Гимринской башне. Поговорим о смелости и стойкости местных жителей, ярких проявлениях их героизма и жизнелюбия.

Ирганайское водохранилище

Нас ждёт один из самых больших водоёмов Дагестана: потрясающие виды, тёплое солнце и кристально чистая вода. Каждый гость оставляет здесь частичку своего сердца — проверено!

Гоцатлинское водохранилище

А следующий пункт маршрута — самое молодое водохранилище республики, Гоцатлинское. Я поясню, в чём заключаются его красота и польза для всего региона.

Гоор

Конечно, мы не обойдём стороной Гоор — посёлок, известный как страна башен. Когда-то здесь стояли семь вышек, охраняющие жителей от внешних угроз. Вы увидите то, что от них осталось, а также побываете на завораживающем Языке Тролля — природным памятнике, с которого открывается великолепный вид.

Кахиб

Завершим экскурсию в одном из древнейших аулов Дагестана. Осмотрим исторические боевые башни Бакдаб, построенные в 8–9 вв. Попытаемся представить, какие тайны древности они хранят — и как здесь селились первые люди.

Организационные детали