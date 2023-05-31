Старый Гоор: аул-призрак глазами её жительницы, бабушки Хадижат

Ирганайское водохранилище, Датунский храм, Язык тролля, Новый Кахиб и история древнего горного села

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Заброшенные аулы на краю пропасти — места, без которых не ощутить в полной мере атмосферу Горного Дагестана. Мы отправимся в одно из них — Старый Гоор. В отличие от Гамсутля, он почти не сохранился, но на него проще подняться, хотя он и выше. О его прошлом вам расскажет человек, который здесь родился и вырос — бабушка Хадижат. Вы также осмотрите старинные башни. А в Новом Кахибе увидите быт современных селений.
Старый Гоор: аул-призрак глазами её жительницы, бабушки Хадижат
Старый Гоор: аул-призрак глазами её жительницы, бабушки Хадижат
Старый Гоор: аул-призрак глазами её жительницы, бабушки Хадижат
Старый Гоор: аул-призрак глазами её жительницы, бабушки Хадижат
Старый Гоор: аул-призрак глазами её жительницы, бабушки Хадижат
Старый Гоор: аул-призрак глазами её жительницы, бабушки Хадижат
Старый Гоор: аул-призрак глазами её жительницы, бабушки Хадижат
Старый Гоор: аул-призрак глазами её жительницы, бабушки Хадижат
Старый Гоор: аул-призрак глазами её жительницы, бабушки Хадижат
Старый Гоор: аул-призрак глазами её жительницы, бабушки Хадижат
Старый Гоор: аул-призрак глазами её жительницы, бабушки Хадижат
Старый Гоор: аул-призрак глазами её жительницы, бабушки Хадижат
Старый Гоор: аул-призрак глазами её жительницы, бабушки Хадижат
Старый Гоор: аул-призрак глазами её жительницы, бабушки Хадижат
Старый Гоор: аул-призрак глазами её жительницы, бабушки Хадижат
Старый Гоор: аул-призрак глазами её жительницы, бабушки Хадижат
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Описание

Что вас ожидает

Живописное путешествие в Горный Дагестан

В 8-9 утра выезжаем из города в направлении гор, минуем Буйнакск, делаем остановку у одного чуда природа и заезжаем в самый длинный автомобильный туннель в России (4303 м) — Гимринский. Вот мы и преодолели путь сквозь гору — на другой стороне вас встретят совсем иные виды. Чтобы насладиться ими, выпьем кофе в кофейне посреди скал.

Затем проедем башню Шамиля, Ирганайскую ГЭС и водохранилище. По пути навестим мастера по дереву — по желанию можно пройти с ним мастер-класс. А после вы познакомитесь с памятником средневекового христианского зодчества — Датунским храмом. Находится он в Шамильском районе, в ущелье Хатан-Бугеб-ккал (в переводе с аварского означает «Воскресное ущелье») на берегу безымянной речки.

Старый Гоор и Новый Кахиб

Старый Гоор — древнее заброшенное селение на краю пропасти. Да, такое же, как и Гамсутль, только оно почти не сохранилось, но более доступно для тех, кто не любит много ходить. Вы встретитесь с бабушкой Хадижат, которая родилась и выросла здесь, и послушаете о жизни людей в этом селе из первых уст. А в 500 метрах от Гоора посетите Новый Кахиб: «живое» место, где вы увидите традиционные дома и быт дагестанских аулов.

Я расскажу историю и легенды селений. Вы узнаете о старинных оборонительных башнях, сохранившихся до наших дней. И сфотографируетесь на местном Языке тролля, или Девичьей скале. В одном из кафе по пути отведаете традиционные блюда дагестанской кухни: хинкал и чуду. Подкрепившись, мы отправимся в обратный путь. При приближении к городу вам откроется великолепный панорамный вид на вечернюю Махачкалу.

Карадахская теснина (опционально)

По желанию после обеда мы можем посетить Карадахскую теснину. Протяжённость ущелья — почти 1,5 км, ширина максимум 5 м. Вы окажетесь между двух каменных стенами высотой до 170 м, оцените впечатляющий вид теснины и сделаете яркие снимки природного памятника.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном внедорожнике УАЗ Patriot
  • Мы встретим вас в аэропорту или по месту проживания в Махачкале/Каспийске и после экскурсии привозим обратно
  • По запросу мы можем принять до 6 человек, доплата за пятого и шестого участника группы составит по 1500 руб. за каждого
  • Дополнительные расходы (по желанию): Карадахская теснина и Старый Гоцатль — 2000 руб. с группы и посещение теснины — 100 руб. с человека; обед; зиплайн — 1000 руб. с человека; качели — 100 руб. с человека
  • Экскурсию для вас проведу я или один из моих сыновей

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у места вашего проживания в Махачкале / Каспийске или в аэропорту
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Летние
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На весь день
По Дагестану
Село Гоор
Популярные места
Карадахская теснина
Гимринский тоннель
Язык Тролля
Ирганайское водохранилище
Датунский храм
Религиозные
Монастыри, церкви, храмы
Старый Кахиб

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