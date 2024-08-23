Заброшенные аулы на краю пропасти — места, без которых не ощутить в полной мере атмосферу Горного Дагестана. Мы отправимся в одно из них — Старый Гоор. В отличие от Гамсутля,

он почти не сохранился, но на него проще подняться, хотя он и выше. О его прошлом вам расскажет человек, который здесь родился и вырос — бабушка Хадижат. Вы также осмотрите старинные башни. А в Новом Кахибе увидите быт современных селений.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Живописное путешествие в Горный Дагестан

В 8-9 утра выезжаем из города в направлении гор, минуем Буйнакск, делаем остановку у одного чуда природа и заезжаем в самый длинный автомобильный туннель в России (4303 м) — Гимринский. Вот мы и преодолели путь сквозь гору — на другой стороне вас встретят совсем иные виды. Чтобы насладиться ими, выпьем кофе в кофейне посреди скал.

Затем проедем башню Шамиля, Ирганайскую ГЭС и водохранилище. По пути навестим мастера по дереву — по желанию можно пройти с ним мастер-класс. А после вы познакомитесь с памятником средневекового христианского зодчества — Датунским храмом. Находится он в Шамильском районе, в ущелье Хатан-Бугеб-ккал (в переводе с аварского означает «Воскресное ущелье») на берегу безымянной речки.

Старый Гоор и Кахиб

Старый Гоор — древнее заброшенное селение на краю пропасти. Да, такое же, как и Гамсутль, только оно почти не сохранилось, но более доступно для тех, кто не любит много ходить. Вы встретитесь с бабушкой Хадижат, которая родилась и выросла здесь, и послушаете о жизни людей в этом селе из первых уст. А в 500 метрах от Гоора посетите Кахиб: «живое» место, где вы увидите традиционные дома и быт дагестанских аулов.

Вы сфотографируетесь на местном Языке тролля, или Девичьей скале. В одном из кафе по пути отведаете традиционные блюда дагестанской кухни: хинкал и чуду. Подкрепившись, мы отправимся в обратный путь. При приближении к городу вам откроется великолепный панорамный вид на вечернюю Махачкалу.

Карадахская теснина (опционально)

После обеда мы можем посетить Карадахскую теснину. Протяжённость ущелья — почти 1,5 км, ширина максимум 5 м. Вы окажетесь между двух каменных стенами высотой до 170 м, оцените впечатляющий вид теснины и сделаете яркие снимки природного памятника.

Организационные детали

Поездка проходит на комфортабельном внедорожнике УАЗ Patriot, минивэне Honda или Range Rover

Обратите внимание: это не экскурсия, а поездка в компании водителя-сопровождающего, без исторической информации

Мы встретим вас в аэропорту или по месту проживания в Махачкале/Каспийске и после экскурсии привезём обратно

По запросу мы можем принять до 6 человек, доплата за пятого и шестого участника группы составит по 2000 ₽ за каждого