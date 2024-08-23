Старый Гоор: аул-призрак глазами её жительницы, бабушки Хадижат
Ирганайское водохранилище, Датунский храм, Язык тролля, Новый Кахиб и история древнего горного села
Заброшенные аулы на краю пропасти — места, без которых не ощутить в полной мере атмосферу Горного Дагестана. Мы отправимся в одно из них — Старый Гоор. В отличие от Гамсутля, читать дальшеуменьшить
он почти не сохранился, но на него проще подняться, хотя он и выше. О его прошлом вам расскажет человек, который здесь родился и вырос — бабушка Хадижат. Вы также осмотрите старинные башни. А в Новом Кахибе увидите быт современных селений.
В 8-9 утра выезжаем из города в направлении гор, минуем Буйнакск, делаем остановку у одного чуда природа и заезжаем в самый длинный автомобильный туннель в России (4303 м) — Гимринский. Вот мы и преодолели путь сквозь гору — на другой стороне вас встретят совсем иные виды. Чтобы насладиться ими, выпьем кофе в кофейне посреди скал.
Затем проедем башню Шамиля, Ирганайскую ГЭС и водохранилище. По пути навестим мастера по дереву — по желанию можно пройти с ним мастер-класс. А после вы познакомитесь с памятником средневекового христианского зодчества — Датунским храмом. Находится он в Шамильском районе, в ущелье Хатан-Бугеб-ккал (в переводе с аварского означает «Воскресное ущелье») на берегу безымянной речки.
Старый Гоор и Кахиб
Старый Гоор — древнее заброшенное селение на краю пропасти. Да, такое же, как и Гамсутль, только оно почти не сохранилось, но более доступно для тех, кто не любит много ходить. Вы встретитесь с бабушкой Хадижат, которая родилась и выросла здесь, и послушаете о жизни людей в этом селе из первых уст. А в 500 метрах от Гоора посетите Кахиб: «живое» место, где вы увидите традиционные дома и быт дагестанских аулов.
Вы сфотографируетесь на местном Языке тролля, или Девичьей скале. В одном из кафе по пути отведаете традиционные блюда дагестанской кухни: хинкал и чуду. Подкрепившись, мы отправимся в обратный путь. При приближении к городу вам откроется великолепный панорамный вид на вечернюю Махачкалу.
Карадахская теснина (опционально)
После обеда мы можем посетить Карадахскую теснину. Протяжённость ущелья — почти 1,5 км, ширина максимум 5 м. Вы окажетесь между двух каменных стенами высотой до 170 м, оцените впечатляющий вид теснины и сделаете яркие снимки природного памятника.
Организационные детали
Поездка проходит на комфортабельном внедорожнике УАЗ Patriot, минивэне Honda или Range Rover
Обратите внимание: это не экскурсия, а поездка в компании водителя-сопровождающего, без исторической информации
Мы встретим вас в аэропорту или по месту проживания в Махачкале/Каспийске и после экскурсии привезём обратно
По запросу мы можем принять до 6 человек, доплата за пятого и шестого участника группы составит по 2000 ₽ за каждого
Дополнительные расходы (по желанию): Карадахская теснина — 4000 ₽ с группы; обед; зиплайн — 2000 ₽ за чел.; качели — 100 ₽ за чел.
С вами буду я или один из моих сыновей
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания в Махачкале/Каспийске или в аэропорту
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Магомедсайгид — ваша команда гидов в Махачкале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 717 туристов
Я родился в прекрасном дагестанском горном Хунзахском районе. 23 года жизни отдал службе в силовых структурах. А теперь стал дипломированным гидом-экскурсоводом и воплощаю мечты путешественников в реальность! Мы с командой искренне влюблены в свой край и будем рады показать вам истинную красоту Дагестана. Хотим, чтобы вы увезли с собой незабываемые впечатления и бурю эмоций!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Александр
Экскурсию провел Мухаммад. Отличный водитель, экскурсовод и собеседник. Показал нам красивейшие места в основном где нет толп туристов. Там мы нафоткались в своё удовольствие. Провел маршрутами,на которых максимум красоты и ощущений. Очень рекомендую этого экскурсовода. Расстались с ним хорошими друзьями.
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т
татьяна
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