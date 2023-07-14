Путешествие на Кавказ 3в1: Дагестан, Чечня и Кабардино-Балкария

Рассечь водные просторы на катере, устроить пикник в горах и побывать в «Сердце Чечни»

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Провести отпуск в Дагестане, Чечне или Кабардино-Балкарии? Зачем выбирать — предлагаем совместить лучшее от трёх республик в насыщенном путешествии.

Дагестан удивит разнообразием локаций: здесь и пустынные пейзажи бархана Сарыкум, и лазурь Сулакского каньона, и живописное побережье Каспия. Вы побываете в старейшем в России городе Дербент и с историком прогуляетесь у стен древней крепости.

Чечня поразит контрастами: днём полюбуемся старинными башнями, а вечером поднимемся на небоскрёб «Грозный-Сити».

В Кабардино-Балкарию поедем, чтобы увидеть «гору, приносящую счастье» — Эльбрус, и инопланетное озеро Гижгит.
Путешествие на Кавказ 3в1: Дагестан, Чечня и Кабардино-Балкария
Путешествие на Кавказ 3в1: Дагестан, Чечня и Кабардино-Балкария
Путешествие на Кавказ 3в1: Дагестан, Чечня и Кабардино-Балкария
Путешествие на Кавказ 3в1: Дагестан, Чечня и Кабардино-Балкария
Путешествие на Кавказ 3в1: Дагестан, Чечня и Кабардино-Балкария
Путешествие на Кавказ 3в1: Дагестан, Чечня и Кабардино-Балкария
Путешествие на Кавказ 3в1: Дагестан, Чечня и Кабардино-Балкария
Путешествие на Кавказ 3в1: Дагестан, Чечня и Кабардино-Балкария
Путешествие на Кавказ 3в1: Дагестан, Чечня и Кабардино-Балкария
Путешествие на Кавказ 3в1: Дагестан, Чечня и Кабардино-Балкария
Путешествие на Кавказ 3в1: Дагестан, Чечня и Кабардино-Балкария
Ближайшие даты:
14
июл
4
авг
8
сен
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

С собой вам понадобятся:
Комплект удобной одежды для поездок и для активных дней. Футболки, толстовки, головной убор от солнца. Купальник, ветровка, джинсы. Внизу жарко, наверху прохладнее.
Яркие вещи для личных фотосесий (Красивая, яркая одежда ради сочных фото: круто заходят шляпы, очки, капюшоны, шарфы, палантины и шелковые платья). Не приветствуются откровенные наряды для девушек в общественных местах (юбки выше колена, открытые плечи и декольте).
Кроссовки или походные ботинки (не менее 2-х пар обуви), так как можно промочить.
Куртку/шапку для посещения Эльбруса.
Средства личной гигиены. Увлажняющий крем.
Солнцезащитные очки, крем от загара. В горах солнце активное.
Документы и деньги.
Индивидуальная аптечка, если нужна: (лекарства от своих болезней).
Мобильный телефон, камера, павербанк.
Рюкзак/сумка. Чемоданы брать не желательно, будет проблематично транспортировать.

Условия отмены бронирования и возврата оплаты:

1) В случае отказа от участия за 30 и более дней до даты старта мероприятия или в течение 12 часов после бронирования — возврат 100% стоимости тура.

2) В случае отказа от участия за 30-21 день до даты старта мероприятия — возврат 50% стоимости тура.

3) В случае отказа от участия за 20 дней и менее до даты старта мероприятия — возврат не осуществляется.

4) если Вы найдёте себе замену — возврат 100% стоимости тура.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Махачкалы, 10:00
Завершение: Аэропорт Минеральных Вод, 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 13 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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