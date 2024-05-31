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Абдулла по нашей просьбе добавил четвертый день в тур, отвечал очень подробно на все вопросы, составил отличную программу. В назначенный день встретил нас и мы отправились в путь на очень комфортабельной машине. Первый день была поездка в Кубачи, где мы провели целый день и ночь в гостях у семьи даргинцев Юнуса и Изы. Спасибо, Абдулла, за знакомство с такими чудесными людьми. Мы увидели мастер - класс от хозяина дома в его мастерской, где он творит свои шедевры из серебра. Это очень впечатляющее зрелище, такая кропотливая ювелирная работа, изделия очень красивые! Вкусно пообедав мы отправились исследовать местность. В семье сохранили старую часть дома как музей, там жили бабушка и дедушка, остались вещи и бережно хранятся, чтобы была память… Хозяйка дома Иза провела нам небольшую экскурсию по этой части дома, где собрано очень много старинных вещей, мебели, предметов интерьера и быта. Это очень интересно и ценно! Потом мы гуляли по старой части аула Кубачи, по узким улочкам с Изой, увидели старые жилища местных жителей, встретили бабушек, которые сидели на площадке и вязали носки- так мило! Купила у бабушек носочки! Потом поднимались на гору, чтобы увидеть закат солнца, очень красивые места. А сюрприз на ужин в каминном зале выше всяких похвал, очень были впечатлены!!! Огромное спасибо за гостеприимство!!! Переночевав и позавтракав мы отправились дальше. Второй день нашего маршрута - путь на Сулакский каньон. Увидели смотровые площадки на Чиркейское водохранилище, основная была в Дубках, далее Миатлинская ГЭС, а после обеда нас ждала прогулка на катере по каньону. Мы сняли весь катер на двоих и чудесно с ветерком прокатились, очень красиво и живописно! Ночевали в придорожном семейном отеле Папаха, только построенном, в совершенно новых номерах. Хозяева отеля хорошие знакомые Абдуллы, поэтому прием был теплым и радушным, люди очень приятные. Номер уютный, просторный, все необходимое было (полотенца, шампунь,мыло, чайник, вода, телевизор и т. д), вытяжку в душе осталось добавить и вообще супер будет! Утром нам приготовили очень вкусный завтрак и самый вкусный капучино! Третий день - отправились покорять Горный Дагестан, проехав через Гимринский тоннель в Гимринское ущелье, посетили башню Шамиля, где Абдулла рассказывал нам исторические события,связанные с кавказской войной. В этот день мы увидели Каменную чашу, водопад Тобот, Теснинау, п Чох, Чохские трассы уже на закате были очень живописны. На ночлег Абдулла привез нас в чудесное местечко в селе Согратль, в гости к потомственному мельнику. Проехав по серпантину мы спустились в низину, с обоих сторон которую окружали горы, и попали в волшебное,наполненное любовью место- где живёт чудесная семья. Хозяйка Зарема и ее дочь встретили нас вкусным ужином и уютным ночлегом. Место это необыкновенное, гостевой домик стоит прямо около горной речки, она течет прямо под окнами, фантастика! Двор такой уютный, красиво ухоженный, с вечерней подсветкой просто сказка! Зарема очень приятная и заботливая хозяйка, а ещё и собеседник интересный, разговаривали весь вечер, узнали много интересного о местности,о жизни жителей, о их семье. А на утро хозяйка накормила вкусным завтраком, а Абдулла познакомил с мельником и мельницей. Нам показали процесс работы мельницы, которой 300 лет, мы увидели агрегат в работе- очень впечатляющее! Желаем всей семье удачи в их делах!!! А мы отправляемся в последний день нашего путешествия, нас ждёт Гамсутль и Салтинская теснина. Гамсутль в нашем путешествии - вишенка на торте!!! Абдулла Браво!!! Пока основная масса туристов ещё трясется в автобусах по горному серпантину по пути к Гамсутлю, чтобы изнывая от жары взбираться вверх до точки назначения - заброшенного аула… Мы, с утренней прохладой, под чутким руководством нашего Абдуллы и по дополнительной договоренности, садимся в джипп, и нас везут с ветерком на самую высокую точку горы. И начинается наш неспешный, СПУСК с горы по направлению к Гамсутлю. Какая красота горной природы открывается, не описать… Мы проходим несколько террас, каждая покрыта разными цветами: то ярко синими, то нежно- сереневыми, то желтыми… И вот, внизу открывается долгожданный таинственный Гамсутль. Ещё немного спуска по чуть крутой тропе и мы на месте!!! Пока аул пустой,мы его первые гости. Абдулла ведёт нас на верхнюю террасу, где когда-то жили местные жители, и накрывает колоритный чайный стол, заваривает чай… и мы, сидя на открытой веранде наслаждаемся чудесным напитком и невероятными горными панорамами. Про фотографии и видео сделанные во время этого маршрута наверное и говорить не стоит, их так много и они очень крутые. Абдулла- ты волшебник, а мы любим чудеса! Такой маневр со спуском к Гамсутлю - бомба! Далее вкусный обед, Салтинская теснина и возвращение в Махачкалу. Абдулла-спасибо тебе за эти незабываемые дни, за твою любовь к малой родине! Дагестан прекрасный край, мы обязательно вернёмся и продолжим исследовать его вместе с тобой! Ребята, приезжайте в Дагестан, берите в гиды Абдуллу, обязательно, он знает как и что показать, он познакомит вас с удивительными гостеприимными людьми и покажет всё самое интересное. С благодарностью, Коля и Ира!!!