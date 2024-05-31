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Авторский тур
3 дня
Автотур по топовым местам Дагестана: Сулакский каньон, Гамсутль, Чох, Тобот
Путешествие по Дагестану на автомобиле с посещением Сулакского каньона, древних аулов Гамсутль и Чох, водопада Тобот и Салтинской теснины
Начало: Махачкала
«В завершении дня зарядимся эмоциями, прокатившись на катере в Сулакском ущелье: брызги, скорость, невероятный цвет воды и каменные стены над нами подарят незабываемые ощущения»
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
25 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Знаменитые места Дагестана за 3 дня
Прокатиться на катере по Сулакскому каньону и исследовать древние горные аулы
Начало: Махачкала, аэропорт или центр города, 09:00-11:00
«Интернет по маршруту тура может отсутствовать в некоторых местах (бархан Сарыкум, при спуске к катерам в каньоне, на некоторых участках по горной дороге)»
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
22 000₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
Поехали в горы! Атмосферные аулы и природные красоты Дагестана
Погулять по руинам селения-призрака и прокатиться на катере по Сулакскому каньону
Начало: Аэропорт Махачкалы
«Там мы с ветерком прокатимся на катере и посмотрим на каньон с высоты птичьего полёта»
18 июня в 11:00
22 июня в 11:00
3000027 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Влюбиться в Дагестан: активный отдых у озера и знаковые локации
Покататься на сапе и квадроцикле, научиться готовить абрикосовую кашу и чуду, посетить аулы-призраки
Начало: Аэропорт Уйташ (Махачкала), 10:30. Возможна встреч...
«Вы сможете пожарить шашлыки, покататься на сапах и катамаранах по глади Мочохского озера»
Сегодня в 08:00
12 июня в 08:00
40 000₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
В Дагестан за приключениями, релаксом и природными чудесами
Спуститься к подземному водопаду, промчаться по каньону на катере и погрузиться в местную историю
Начало: Махачкала, 08:00-10:00. Время может корректировать...
«А ещё вас ждут катание на катере, лёгкий треккинг, пикник на свежем воздухе и удивительные истории Дагестана»
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
2700024 300₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Популярное предложение
Грани Кавказа: 5 республик за 10 дней
Побывать в высокогорных аулах, попробовать настоящий Нарзан и увидеть «кавказскую Швейцарию»
Начало: В заезды по воскресеньям: ж. - д. вокзал в Махачка...
«Вы побываете в покинутых аулах-призраках, настоящих музеях под открытым небом, полюбуетесь бирюзой горных озёр и прокатитесь на катере по Чиркейскому водохранилищу»
16 июня в 08:00
19 июня в 08:00
65 950₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Самые знаковые места Дагестана за 3 дня: каньон, пустыня, водопады и горные аулы
Покататься на катере по Сулакскому каньону и увидеть дагестанский Мачу-Пикчу
Начало: Махачкала, время приезда до 8:00
«За три дня мы объедем все основные достопримечательности: покатаемся на катере по Сулакскому каньону, сделаем фантастические фотографии на фоне золотых песков Бархана Сарыкум и увидим настоящий подземный водопад»
21 июня в 08:00
24 июня в 08:00
26 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Открывая секреты Дагестана: барханы, каньон и много гор
Увидеть природные чудеса Дагестана и поддаться кавказскому очарованию с восточной перчинкой
Начало: Ж. - д. вокзал в Махачкале, главный вход, напротив...
«Вас ждут катание на катере, прогулки по атмосферным улочкам Дербента, шопинг на шумном базаре Махачкалы и прогулка по узкому скальному ущелью шириной не больше 5 метров»
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
25 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Два сердца Кавказа: Дагестан и Чечня
Побывать в старейшем в России городе, увидеть Сулакский каньон и надышаться горным воздухом
Начало: В заезды по воскресеньям: ж. - д. вокзал в Махачка...
«Будем знакомиться с природными и архитектурными чудесами Дагестана и Чечни, прокатимся на катере по бирюзовой глади Чиркейского водохранилища и насладимся местной кухней»
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
39 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Большой кавказский трип: Дагестан, Осетия, Чечня и Ингушетия
Пообедать на форелевом хозяйстве, погрузиться в местную культуру и влюбиться в горы
Начало: В заезды по воскресеньям: ж. - д. вокзал в Махачка...
«Активности найдутся на любой вкус: будем рассекать Чиркейское водохранилище на катере, бродить по аулам-призракам и знакомиться с бытом горцев»
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
53 400₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Дагестанский топ: популярные места «Страны гор»
Покататься по реке Сулак, исследовать затерянный мир Карадахской теснины и пощекотать «Язык Тролля»
Начало: Махачкала, аэропорт, до 12:00
«Мы прокатимся на катере и побегаем по дюнам»
32 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
4 дня в Дагестане: аулы-призраки, водопады и секретные места
Погулять по высокогорным сёлам, постоять на Языке тролля и прокатиться на катере по реке Сулак
Начало: Махачкала, аэропорт
«Прокатимся по нему на катере, любуясь отвесными скалистыми берегами и ловя прохладные брызги»
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
37 900₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
5 дней
Всё главное в Дагестане: комфортный тур в мини-группе
Вдоволь наесться национальной кухни, прокатиться на катере по Сулаку и подняться к аулу-призраку
Начало: Аэропорт Махачкалы, время по договорённости
«Прокатимся по нему на катере, а затем полюбуемся Чиркейским водохранилищем»
14 июня в 10:00
20 июня в 08:00
4950044 550₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Тотальная перезагрузка. Джип-тур по Дагестану
Начало: Махачкала
«Подъем в горы на лошадях, сапы на озере, спуск по горной реке, прогулка на катере»
7 июля в 10:00
4 авг в 10:00
137 700₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Выходные в Дагестане
Начало: Г. Махачкала
«Покатаемся на быстроходных катерах»
12 июля в 10:00
9 авг в 10:00
от 30 600₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Дагестан на 5 дней. Джип-тур
Начало: Россия, Республика Дагестан, Махачкала
17 июня в 10:00
1 июля в 10:00
58 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Сулакский каньон - Гуниб - Гамсутль. Тур выходного дня
Начало: г. Каспийск, ул. Ленина, д. 37
«прогулка на катере по реке Сулак»
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
19 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
По Дагестану за 8 дней: Махачкала, Дербент и горы
Промчаться на катере по Чиркейскому водохранилищу и побывать на коньячной дегустации
Начало: Аэропорт Махачкалы. Рекомендуем выбирать рейсы с п...
«После ужина в ресторане «Алые Паруса» переедем в Каспийск и заселимся в отель на берегу моря»
21 сен в 08:00
28 сен в 08:00
85 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Из Махачкалы в Дербент через горы, пустыню и каньон
Побывать в старейшем в России городе, прокатиться на катере и устроить пикник в горах
Начало: Аэропорт Махачкалы, 10:00. Встретим вас в центре М...
«Рассмотрим чудо природы с высоты, а затем прокатимся на скоростном катере мимо отвесных скал и шумных водопадов, чтобы увидеть каньон во всём великолепии»
12 июня в 09:00
24 июля в 09:00
39 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
От барханов до гор Дагестана: путешествие на 4 дня
Начало: Аэропорт Махачкалы (Уйташ)
«Дальше вас ждет джиппинг до села Зубутли и обратно, прогулка на катере по реке Сулак, экскурсия по форелевому хозяйству «Главрыба» и финальная точка экскурсии — бархан Сарыкум»
Расписание: по средам в 12:00
11 июня в 12:00
18 июня в 12:00
37 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Трансформационный тур в Дагестане: познание себя через новые места
Заниматься расслабляющими практиками в красивом месте, кататься на сапах и наслаждаться жизнью
Начало: Аэропорт Махачкалы, 10:30
«Сегодня увидим самый глубокий в мире каньон, он глубже Гранд Каньона на 120 м, покатаемся по нему на катере, увидим Чиркейское водохранилище и поедем встречать закат на нетуристическую смотровую Сулакского каньона»
23 июня в 10:00
8 июля в 10:00
55 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Путешествие на Кавказ 3 в 1: Дагестан, Чечня и Кабардино-Балкария
Рассечь водные просторы на катере, прокатиться верхом и расслабиться в термах
Начало: Аэропорт Махачкалы, 09:30
«Встречаемся в Махачкале в 09:30 и поедем к Сулакскому каньону и прокатимся с ветерком на скоростных катерах по Сулаку»
26 июня в 09:00
10 июля в 09:00
49 800₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Автотур по Дагестану: Махачкала, Дербент, Каспийск и главные достопримечательности
Прокатиться на катере по водам Сулакского каньона, взойти на бархан Сарыкум и увидеть аул-призрак
Начало: Аэропорт Махачкала, время зависит от времени вашег...
«Далее мы спустимся к реке Сулак и на катере доберёмся до построенной в каньоне плотине»
18 июня в 08:00
2 июля в 08:00
57 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Узнать Дагестан: Махачкала, Дербент, природные достопримечательности и исторические места
Прокатиться на катере по реке Сулак, погулять по аулам-призракам и увидеть Чохские террасы
Начало: Аэропорт Уйташ, не позднее 12:00
«Когда вернёмся, покатаемся на катере по реке Сулак»
11 июня в 12:00
18 июня в 12:00
47 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Семейные каникулы в Дагестане. Все включено
Начало: Россия, Республика Дагестан, Махачкала
«Пробежаться по берегу Каспийского моря, заглянуть в аул-призрак, научиться танцевать лезгинку, прокатиться с ветерком на катере, рассекая бирюзовую водную гладь – это только часть нашего захватывающего семейного путешествия»
Сегодня в 10:00
1 авг в 10:00
57 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Многогранный Дагестан: индивидуальный тур в край гор и древностей
Исследовать многовековые башни, побывать в ауле-призраке и покататься на катере по реке Сулак
Начало: Аэропорт Махачкалы или место вашего проживания, вр...
«Получите массу впечатлений, катаясь на катере по Сулакскому каньону, сделаете головокружительное фото на Языке тролля, выступающем над пропастью, и посетите домашнюю винодельню»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
68 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Рыболовный тур в Дагестан: костерок, палатки и отдых от суеты
Попробовать поймать горную форель и порыбачить на диких водоёмах в живописных местах
Начало: Махачкала, 08:00-10:00. Заберём вас от места вашег...
13 июня в 10:00
17 июня в 10:00
20 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Колоритный квартет: Дагестан, Чечня, Ингушетия и Северная Осетия
Устроить прогулку на сапах, расслабиться в горячем источнике и насладиться природой Кавказа
Начало: Аэропорт Махачкалы, 10:00
21 июня в 08:00
30 авг в 08:00
38 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Экспресс-тур по Дагестану
Начало: Республика Дагестан, Махачкала
«Катание на катерах по Сулакскому каньону (или по Чиркейскому водохранилищу, в случае форс-мажора)»
12 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 25 000₽ за человека
Авторский тур
3.5 дня
4-дневный гастрономический авторский джип-тур по Дагестану
Начало: После бронирования
«После мчим на захватывающую прогулку по каньону, где нас ждет прогулка на скоростном катере»
15 июня в 12:00
16 июня в 12:00
39 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ССергей31 мая 2024Шамиль знаток истории своего региона, очень любит свою Родину. Спокойный водитель, человек слова. Тур трёхдневный, очень интересный. По договорённости остановились у местных жителей, еда национальная домашняя. Всё просто супер!!! Под впечатлениями!!!
- ААнна28 мая 2024Содержательная экскурсия. Много чего успели посмотреть за столь короткое время. Были там, куда большинство не возят. Очень душевное общение. Обязательно поедем ещё!
- ГГеоргий20 мая 2024Все очень понравилось и маршрут и прием, за достаточно короткое время удалось много мест посетить. Отдельно хочется отметить, что гид
- ИИрина16 мая 2024Мы с мужем провели четыре незабываемых дня в Дагестане с гидом Абдуллой. Заранее обсудили все вопросы и нюансы предстоящей поездки.
- ААлександра15 мая 2024Все очень понравилось. Организация на высшем уровне, было очень приятно познакомиться. Люди давно занимаются данной деятельностью, что сказывается на впечатлениях
- ВВиталий15 мая 2024Собрались на внесении каникулы в маленькое путешествие и выбор пал на прекрасный Дагестан. Искали небольшую экскурсию по достопримечательностям и сделали
- ИИлья15 мая 2024Всё прошло в лучшем виде! Множество интересных и красивых мест были по программе.
- ООлег14 мая 2024В названии тура все отражено, кроме того что Дагестан это очень красиво, вкусно и дружелюбно! Тур хорошо структурирован и сформирован. Впечатлений масса, фотографий еще больше, наилучшие рекомендации жрузьям.
- ВВера13 мая 2024Добрый день! Хотелось бы поблагодарить за интересный, захватывающий, насыщенный впечатлениями тур. Программа была многогранной и очень яркой. Особо хотелось бы отметить организацию экскурсий
- ММосина12 мая 2024Здравствуйте, тур очень понравился. Дагестан - удивителен и прекрасен. Нас встретил самый лучший гид - Магомед! Являясь коренным представителем Дагестана, он полностью
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Водные развлечения»
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