Встречаемся в аэропорту Махачкалы в 11 часов (тех, кто прибывает раньше, можем забрать из гостиницы).

Сегодня отправимся в столицу аварского ханства — Хунзах. По пути пообедаем в месте, где встречаются две реки: Аварское койсу и Каракойсу — одна мутная, а другая прозрачная.

В Хунзахе вы увидите водопады, каньоны, бурные реки, отвесные скалы, старинную крепость и памятник Л. Н. Толстому.

затем отправимся к Матласскому плато и будем встречать там закат.

Основные локации, которые посетим в этот день: водопад Тобот, экстрим парк «Матлас», Каменная чаша, Каменная Мельница по производству Урбеча (дагестанская версия Нутеллы).