Погулять по руинам селения-призрака и прокатиться на катере по Сулакскому каньону
Никаких громоздких туристических автобусов — мы путешествуем экипажами по 4/6 человека в джипе и останавливаемся в тех локациях, где захотим.
Вы увидите Хунзах, Матласское плато, Салтинские водопады, пустыню Бархан Сарыкум, Гуниб и, конечно же, знаменитый Сулакский каньон.
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даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|25 650 ₽
Описание
Организационные детали
Берите с собой удобную одежду и обувь.
Проживание. Размещение в гостиницах, базах отдыха и коттеджах по 2 человека в комнате.
Питание. В программу включено комплексное трехразовое питание. А еще будем устраивать пикники и варить кофе в турке в горах.
Программа тура по дням
Хунзах, Матласское плато и водопады
Встречаемся в аэропорту Махачкалы в 11 часов (тех, кто прибывает раньше, можем забрать из гостиницы).
Сегодня отправимся в столицу аварского ханства — Хунзах. По пути пообедаем в месте, где встречаются две реки: Аварское койсу и Каракойсу — одна мутная, а другая прозрачная.
В Хунзахе вы увидите водопады, каньоны, бурные реки, отвесные скалы, старинную крепость и памятник Л. Н. Толстому.
затем отправимся к Матласскому плато и будем встречать там закат.
Основные локации, которые посетим в этот день: водопад Тобот, экстрим парк «Матлас», Каменная чаша, Каменная Мельница по производству Урбеча (дагестанская версия Нутеллы).
Гуниб, Гамсутль и Салтинские водопады
Завтракаем и едем в Гамсутль — селение-призрак. Руины еще недавно оживленного аула расположены на горе, сверху открываются умопомрачительные виды на природные пейзажи! Подъем в Гамсутлю будет самой сложной физически частью программы. От места, куда нас максимально могут завезти внедорожники, прогулка к селению занимает около 1,5-2 часов.
Прогулявшись по улочкам древнего города, спустимся обратно и на берегу реки устроим пикник. После обеда мы отправимся к гунибскому ГЭС и башне Андал, с вершины которой открывается красивейший вид на долину реки. Если повезет с погодой, то увидим необычный подземный водопад «Салтинский», который находится глубоко в пещере. Если успеем и останутся силы, то поднимемся к крепости легендарного Гуниба, про который говорили: «В ней славы больше, чем земли».
Основные локации, которые посетим в этот день: Гунибская ГЭС и водохранилище, мемориальный Комплекс «Андалал», Чохские террасы, аул-призрак Гамсутль, Салтинский водопад.
Сулакский каньон
Сегодня вы увидите «Жемчужину Дагестана» — Сулакский каньон. Там мы с ветерком прокатимся на катере и посмотрим на каньон с высоты птичьего полёта.
Пообедаем в одном из лучших ресторанов, который находится прямо в фруктовом саду. Вы сможете попробовать свежую рыбу и насладиться местными вкусностями.
И напоследок посетим сказочный бархан «Сары-Кум». Сарыкум — кусочек азиатской пустыни в самом сердце горного края. Основные локации, которые посетим в этот день: Ирганайское водохранилище, Гимрийская ГЭС и Гимрийская башня, Чиркейское Водохранилище, видовые смотровые площадки на Сулакский каньон, Бархан Сарыкум.
К 20 вечера доберемся до аэропорта Махачкалы. На этом наше путешествие заканчивается — до новых встреч!
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер по всему маршруту на комфортном внедорожнике
- Проживание в гостиницах (гостевых домиках) со всеми удобствами
- Трехразовое комплексное питание
- Перекусы сезонными фруктами по маршруту
- Пикники в живописных местах
- Кофе в турке
- Прогулка на катере
- Сопровождение опытного гида
Что не входит в цену
- Билеты из вашего города до Махачкалы и обратно
- Личные расходы
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Отзывы и рейтинг
Для жителей равнин каждое ущелье, плато, долина - восторг. Однако это тур не только про красивые места. В рамках программы узнаете много историй и культурных традиций Дагестана.
Рамазан отличный парень! Заботится о своих гостях и очень старается. С ним интересно и весело обсудить не только культурные особенности и историю, но и обыденные вещи, которые, поверьте, сильно отличаются в зависимости от региона.
Кормят много и вкусно! Большой лайк!
Всем остались довольны, ждём фото со скорой свадьбы!;)