Поехали в горы! Атмосферные аулы и природные красоты Дагестана
Авторский тур в Махачкале

Погулять по руинам селения-призрака и прокатиться на катере по Сулакскому каньону

5
2 отзыва
Мы объединили в одной поездке все главные локации Дагестана и приглашаем отправится в путешествие своей небольшой компанией.

Никаких громоздких туристических автобусов — мы путешествуем экипажами по 4/6 человека в джипе и останавливаемся в тех локациях, где захотим.

Вы увидите Хунзах, Матласское плато, Салтинские водопады, пустыню Бархан Сарыкум, Гуниб и, конечно же, знаменитый Сулакский каньон.
Поехали в горы! Атмосферные аулы и природные красоты Дагестана
Поехали в горы! Атмосферные аулы и природные красоты Дагестана
Поехали в горы! Атмосферные аулы и природные красоты Дагестана
Ближайшие даты:
3
мая
6
мая
14
мая
23
мая
24
мая
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даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет25 650 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Берите с собой удобную одежду и обувь.

Проживание. Размещение в гостиницах, базах отдыха и коттеджах по 2 человека в комнате.

Питание. В программу включено комплексное трехразовое питание. А еще будем устраивать пикники и варить кофе в турке в горах.

Программа тура по дням

1 день

Хунзах, Матласское плато и водопады

Встречаемся в аэропорту Махачкалы в 11 часов (тех, кто прибывает раньше, можем забрать из гостиницы).
Сегодня отправимся в столицу аварского ханства — Хунзах. По пути пообедаем в месте, где встречаются две реки: Аварское койсу и Каракойсу — одна мутная, а другая прозрачная.

В Хунзахе вы увидите водопады, каньоны, бурные реки, отвесные скалы, старинную крепость и памятник Л. Н. Толстому.
затем отправимся к Матласскому плато и будем встречать там закат.

Основные локации, которые посетим в этот день: водопад Тобот, экстрим парк «Матлас», Каменная чаша, Каменная Мельница по производству Урбеча (дагестанская версия Нутеллы).

Хунзах, Матласское плато и водопадыХунзах, Матласское плато и водопадыХунзах, Матласское плато и водопадыХунзах, Матласское плато и водопады
2 день

Гуниб, Гамсутль и Салтинские водопады

Завтракаем и едем в Гамсутль — селение-призрак. Руины еще недавно оживленного аула расположены на горе, сверху открываются умопомрачительные виды на природные пейзажи! Подъем в Гамсутлю будет самой сложной физически частью программы. От места, куда нас максимально могут завезти внедорожники, прогулка к селению занимает около 1,5-2 часов.

Прогулявшись по улочкам древнего города, спустимся обратно и на берегу реки устроим пикник. После обеда мы отправимся к гунибскому ГЭС и башне Андал, с вершины которой открывается красивейший вид на долину реки. Если повезет с погодой, то увидим необычный подземный водопад «Салтинский», который находится глубоко в пещере. Если успеем и останутся силы, то поднимемся к крепости легендарного Гуниба, про который говорили: «В ней славы больше, чем земли».

Основные локации, которые посетим в этот день: Гунибская ГЭС и водохранилище, мемориальный Комплекс «Андалал», Чохские террасы, аул-призрак Гамсутль, Салтинский водопад.

Гуниб, Гамсутль и Салтинские водопадыГуниб, Гамсутль и Салтинские водопадыГуниб, Гамсутль и Салтинские водопадыГуниб, Гамсутль и Салтинские водопады
3 день

Сулакский каньон

Сегодня вы увидите «Жемчужину Дагестана» — Сулакский каньон. Там мы с ветерком прокатимся на катере и посмотрим на каньон с высоты птичьего полёта.

Пообедаем в одном из лучших ресторанов, который находится прямо в фруктовом саду. Вы сможете попробовать свежую рыбу и насладиться местными вкусностями.

И напоследок посетим сказочный бархан «Сары-Кум». Сарыкум — кусочек азиатской пустыни в самом сердце горного края. Основные локации, которые посетим в этот день: Ирганайское водохранилище, Гимрийская ГЭС и Гимрийская башня, Чиркейское Водохранилище, видовые смотровые площадки на Сулакский каньон, Бархан Сарыкум.

К 20 вечера доберемся до аэропорта Махачкалы. На этом наше путешествие заканчивается — до новых встреч!

Сулакский каньонСулакский каньонСулакский каньонСулакский каньон

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер по всему маршруту на комфортном внедорожнике
  • Проживание в гостиницах (гостевых домиках) со всеми удобствами
  • Трехразовое комплексное питание
  • Перекусы сезонными фруктами по маршруту
  • Пикники в живописных местах
  • Кофе в турке
  • Прогулка на катере
  • Сопровождение опытного гида
Что не входит в цену
  • Билеты из вашего города до Махачкалы и обратно
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Аэропорт Махачкалы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Мария
24 мар 2024
Большая благодарность Рамазану за это путешествие. Красоты Дагестана завораживают, эмоции переполняют, впечатления от поездки будут с нами на долго,закат в горах в моем сердце навсегда))) Очень порадовало общение с местными жителями, вкуснейшая кухня и всеобщая гостепреимность. Благодарим❤️ с приветом из Питера☀️
К
1 сен 2023
Мне и другу понравилось!
Для жителей равнин каждое ущелье, плато, долина - восторг. Однако это тур не только про красивые места. В рамках программы узнаете много историй и культурных традиций Дагестана.
Рамазан отличный парень! Заботится о своих гостях и очень старается. С ним интересно и весело обсудить не только культурные особенности и историю, но и обыденные вещи, которые, поверьте, сильно отличаются в зависимости от региона.

Кормят много и вкусно! Большой лайк!

Всем остались довольны, ждём фото со скорой свадьбы!;)
Мне и другу понравилось!Мне и другу понравилось!Мне и другу понравилось!Мне и другу понравилось!Мне и другу понравилось!Мне и другу понравилось!Мне и другу понравилось!Мне и другу понравилось!Мне и другу понравилось!Мне и другу понравилось!

Тур входит в следующие категории Махачкалы

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