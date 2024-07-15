Грозный-Сити – туры в Махачкале

Найдено 3 тура в категории «Грозный-Сити» в Махачкале, цены от 41 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Два сердца Кавказа: Дагестан и Чечня
На машине
На катере
4 отзыва
6 дней
Два сердца Кавказа: Дагестан и Чечня
Побывать в старейшем в России городе, увидеть Сулакский каньон и надышаться горным воздухом
Начало: В заезды по воскресеньям: ж. - д. вокзал в Махачка...
25 авг в 08:00
28 авг в 08:00
41 500 за человека
За раз весь Северный Кавказ: большое путешествие по всем республикам
На автобусе
1 отзыв
12 дней
За раз весь Северный Кавказ: большое путешествие по всем республикам
Увидеть главные достопримечательности, исследовать столицы и архитектуру и сравнить кухню
Начало: Махачкала, ж/д вокзал и аэропорт до 14:30 (в завис...
25 авг в 14:30
8 сен в 14:30
145 000 за человека
Путешествие на Кавказ 3 в 1: Дагестан, Чечня и Кабардино-Балкария
На машине
Конные прогулки
На катере
5 дней
Путешествие на Кавказ 3 в 1: Дагестан, Чечня и Кабардино-Балкария
Рассечь водные просторы на катере, прокатиться верхом и расслабиться в термах
Начало: Аэропорт Махачкалы, 09:30
4 сен в 09:00
49 800 за человека

Последние отзывы на туры

  • В
    Виктория
    15 июля 2024
    Два сердца Кавказа: Дагестан и Чечня
    Огромное спасибо организаторам, тур был прекрасный. Очень интересные экскурсии, едем домой с морем впечатлений! Отдельно хотели бы поблагодарить гида Магомеда
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    Ханмагомедова, который не только профессионал и мастер своего дела но и прекрасный, мудрый и душевный человек, очень грустно было с ним расставаться) Если едете в Дагестан, поезжайте только к Магомеду!

    Огромное спасибо организаторам, тур был прекрасный. Очень интересные экскурсии, едем домой с морем впечатлений! Отдельно хотелиОгромное спасибо организаторам, тур был прекрасный. Очень интересные экскурсии, едем домой с морем впечатлений! Отдельно хотелиОгромное спасибо организаторам, тур был прекрасный. Очень интересные экскурсии, едем домой с морем впечатлений! Отдельно хотелиОгромное спасибо организаторам, тур был прекрасный. Очень интересные экскурсии, едем домой с морем впечатлений! Отдельно хотелиОгромное спасибо организаторам, тур был прекрасный. Очень интересные экскурсии, едем домой с морем впечатлений! Отдельно хотелиОгромное спасибо организаторам, тур был прекрасный. Очень интересные экскурсии, едем домой с морем впечатлений! Отдельно хотелиОгромное спасибо организаторам, тур был прекрасный. Очень интересные экскурсии, едем домой с морем впечатлений! Отдельно хотелиОгромное спасибо организаторам, тур был прекрасный. Очень интересные экскурсии, едем домой с морем впечатлений! Отдельно хотелиОгромное спасибо организаторам, тур был прекрасный. Очень интересные экскурсии, едем домой с морем впечатлений! Отдельно хотелиОгромное спасибо организаторам, тур был прекрасный. Очень интересные экскурсии, едем домой с морем впечатлений! Отдельно хотели
  • К
    Кэрэчээнэ
    11 июня 2024
    Два сердца Кавказа: Дагестан и Чечня
    От души хочется поделиться своими впечатлениями от тура «Два сердца Кавказа: Дагестан и Чечня», с которого началось мое знакомство с
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    Дагестаном с 26.05.2024 по 29.05.2024. За эти 4 дня успели посмотреть все самые яркие достопримечательности Дагестана: Сарыкум, Сулакский каньон, потрясающий город Дербент (крепость Нарын кала), Салтинский водопад, каспийский монстр- экраноплан «Лунь», Чохские террасы, аул-призрак Гамсутль, самые топовые смотровые площадки🤩 Были и пешие неспешные прогулки и катание на катерах по Чиркейскому водохранилищу. Особая благодарность нашему гиду- профессионалу своего дела, знатоку истории Магомеду Ханмагомедову, со слов которого мы узнали много нового и интересного о традициях, культуре и быте многонационального Дагестанского народа😍 его интересные рассказы и искрометный юмор не давал скучать во время длительных поездок с одной локации на другую❤️ А ездили мы на комфортабельном автобусе с отличным водителем Гасаном, который тоже внес свою лепту в наше знакомство с жителями Дагестана, узнать их поближе, его своеобразное чувство юмора был изюминкой нашего тура😅 А как нас угощали во время экскурсий: теперь дагестанская кухня для меня самая любимая из всех видов кавказских кухонь😋😋😋 мясо, которое тает во рту, наисвежайшая форель, мучные блюда, от которых не чувствуется тяжесть, ароматный горный чай, чудесные чуду, разнообразные кюрзе, свежайшие фрукты и ягода😋😋😋😋 Нельзя не упомянуть и отель «Океан» в Избербаше, в которм мы прожили все эти четыре чудесных дня: отличный отель на берегу моря с вкуснейшими завтраками и уютными номерами💚 Посоветую этот тур для первого знакомства с замечательным Дагестаном: поверьте вы тоже влюбитесь в него❤️ Спасибо компании «Балтсон», Магомеду, Гасану и всем кто организовывает этот тур💖 А дальше уже с безусловной любовью к Дагестану мы отправились в настоящие горы🏔️🏔️но это уже совсем другая история🤩

    От души хочется поделиться своими впечатлениями от тура «Два сердца Кавказа: Дагестан и Чечня», с которогоОт души хочется поделиться своими впечатлениями от тура «Два сердца Кавказа: Дагестан и Чечня», с которого
  • С
    Снежанна
    22 апреля 2024
    Два сердца Кавказа: Дагестан и Чечня
    Огромная благодарность организатору за наш отпуск! Дагестан, ты прекрасен! огромнейшая благодарность и восхищение нашему гиду по Дагестану - Индире! Индира,
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    то, как вы любите свое дело, то, как вы любите свою землю - передавалось нам через каждое ваше слово, через каждую вашу эмоцию в рассказе о вашей прекрасной земле! Вы окружили нас самой настоящей заботой, спасибо! все было четко, все было вовремя, все было организовано до мелочей! Индира, Вы - лучший гид, каких мы когда-либо встречали! И, конечно же, огромная благодарность нашим водителям, которые провезли нас по Дагестану - Имрану и Гасану! Ребята, вы - боги дагестанских дорог! с вами мы чувствовали и драйв и безопасность! а ваши песни в машине про Валентину- мы поем до сих пор)))))))))))))спасибо! Дагестан покорил нас! В Чечне мы были намного меньше, и тур не был столь насыщенным, как тур по Дагестану, но это позволило нам сравнить и оценить две Республики! Спасибо гиду по Чечне - Анзору! В общем, рекомендасьон!))) спасибо, Кавказ! ты теперь надолго в наших воспоминаниях! с огромной любовью и уважением, Снежанна и Илья Исхаковы.

    Огромная благодарность организатору за наш отпуск! Дагестан, ты прекрасен! огромнейшая благодарность и восхищение нашему гиду поОгромная благодарность организатору за наш отпуск! Дагестан, ты прекрасен! огромнейшая благодарность и восхищение нашему гиду поОгромная благодарность организатору за наш отпуск! Дагестан, ты прекрасен! огромнейшая благодарность и восхищение нашему гиду поОгромная благодарность организатору за наш отпуск! Дагестан, ты прекрасен! огромнейшая благодарность и восхищение нашему гиду поОгромная благодарность организатору за наш отпуск! Дагестан, ты прекрасен! огромнейшая благодарность и восхищение нашему гиду поОгромная благодарность организатору за наш отпуск! Дагестан, ты прекрасен! огромнейшая благодарность и восхищение нашему гиду поОгромная благодарность организатору за наш отпуск! Дагестан, ты прекрасен! огромнейшая благодарность и восхищение нашему гиду поОгромная благодарность организатору за наш отпуск! Дагестан, ты прекрасен! огромнейшая благодарность и восхищение нашему гиду поОгромная благодарность организатору за наш отпуск! Дагестан, ты прекрасен! огромнейшая благодарность и восхищение нашему гиду поОгромная благодарность организатору за наш отпуск! Дагестан, ты прекрасен! огромнейшая благодарность и восхищение нашему гиду по
  • И
    Ирина
    27 июня 2023
    За раз весь Северный Кавказ: большое путешествие по всем республикам
    Тур насышенный и маршрут продуманный, очень много узнала нового о регионе. Качество гидов, трансферов, сопровождения и уровень отелей превзошли мои ожидания.

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Грозный-Сити»

Самые популярные туры этой рубрики в Махачкале
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Два сердца Кавказа: Дагестан и Чечня
  2. За раз весь Северный Кавказ: большое путешествие по всем республикам
  3. Путешествие на Кавказ 3 в 1: Дагестан, Чечня и Кабардино-Балкария
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Сулакский каньон
  2. Бархан Сарыкум
  3. Гамсутль
  4. Салтинский водопад
  5. Водопад Тобот
  6. Экраноплан «Лунь»
  7. Село Гуниб
  8. Карадахская теснина
  9. Каменная чаша
  10. Язык Тролля
Сколько стоит тур в Махачкале в августе 2024
Сейчас в Махачкале в категории "Грозный-Сити" можно забронировать 3 тура от 41 500 до 145 000. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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