Огромное спасибо организаторам, тур был прекрасный. Очень интересные экскурсии, едем домой с морем впечатлений! Отдельно хотели бы поблагодарить гида Магомеда читать дальше
Ханмагомедова, который не только профессионал и мастер своего дела но и прекрасный, мудрый и душевный человек, очень грустно было с ним расставаться)
Если едете в Дагестан, поезжайте только к Магомеду!
От души хочется поделиться своими впечатлениями от тура «Два сердца Кавказа: Дагестан и Чечня», с которого началось мое знакомство с читать дальше
Дагестаном с 26.05.2024 по 29.05.2024.
За эти 4 дня успели посмотреть все самые яркие достопримечательности Дагестана: Сарыкум, Сулакский каньон, потрясающий город Дербент (крепость Нарын кала), Салтинский водопад, каспийский монстр- экраноплан «Лунь», Чохские террасы, аул-призрак Гамсутль, самые топовые смотровые площадки🤩
Были и пешие неспешные прогулки и катание на катерах по Чиркейскому водохранилищу.
Особая благодарность нашему гиду- профессионалу своего дела, знатоку истории Магомеду Ханмагомедову, со слов которого мы узнали много нового и интересного о традициях, культуре и быте многонационального Дагестанского народа😍 его интересные рассказы и искрометный юмор не давал скучать во время длительных поездок с одной локации на другую❤️
А ездили мы на комфортабельном автобусе с отличным водителем Гасаном, который тоже внес свою лепту в наше знакомство с жителями Дагестана, узнать их поближе, его своеобразное чувство юмора был изюминкой нашего тура😅
А как нас угощали во время экскурсий: теперь дагестанская кухня для меня самая любимая из всех видов кавказских кухонь😋😋😋 мясо, которое тает во рту, наисвежайшая форель, мучные блюда, от которых не чувствуется тяжесть, ароматный горный чай, чудесные чуду, разнообразные кюрзе, свежайшие фрукты и ягода😋😋😋😋
Нельзя не упомянуть и отель «Океан» в Избербаше, в которм мы прожили все эти четыре чудесных дня: отличный отель на берегу моря с вкуснейшими завтраками и уютными номерами💚
Посоветую этот тур для первого знакомства с замечательным Дагестаном: поверьте вы тоже влюбитесь в него❤️ Спасибо компании «Балтсон», Магомеду, Гасану и всем кто организовывает этот тур💖
А дальше уже с безусловной любовью к Дагестану мы отправились в настоящие горы🏔️🏔️но это уже совсем другая история🤩
Огромная благодарность организатору за наш отпуск! Дагестан, ты прекрасен! огромнейшая благодарность и восхищение нашему гиду по Дагестану - Индире! Индира, читать дальше
то, как вы любите свое дело, то, как вы любите свою землю - передавалось нам через каждое ваше слово, через каждую вашу эмоцию в рассказе о вашей прекрасной земле! Вы окружили нас самой настоящей заботой, спасибо! все было четко, все было вовремя, все было организовано до мелочей! Индира, Вы - лучший гид, каких мы когда-либо встречали! И, конечно же, огромная благодарность нашим водителям, которые провезли нас по Дагестану - Имрану и Гасану! Ребята, вы - боги дагестанских дорог! с вами мы чувствовали и драйв и безопасность! а ваши песни в машине про Валентину- мы поем до сих пор)))))))))))))спасибо! Дагестан покорил нас! В Чечне мы были намного меньше, и тур не был столь насыщенным, как тур по Дагестану, но это позволило нам сравнить и оценить две Республики! Спасибо гиду по Чечне - Анзору! В общем, рекомендасьон!))) спасибо, Кавказ! ты теперь надолго в наших воспоминаниях! с огромной любовью и уважением, Снежанна и Илья Исхаковы.