1 день

Бархан Сары-кум, Сулакский каньон, Чиркейское водохранилище

08:00 Сбор группы на железнодорожном вокзале г. Махачкала.

Остановка в гостинице.

Сегодня мы отправимся по круговому маршруту с севера на юг, чтобы эмоции, пейзажи, впечатления шли по нарастающей!

Бархан Сары-кум, протяженность которого – 12 километров, ширина – 4 километра, а высота аж 252 метра!

Бархан официально признан вторым по величине в мире, уступив первое место бархану в Сахаре

В путешествии по Дагестану мы босиком пройдем по золотым пескам, почувствуем, как сыпется песок сквозь пальцы и сделаем уникальные фото в месте, где снимался легендарный фильм «Белое солнце пустыни».

Далее наш путь лежит к самой известной достопримечательности этих мест – Сулакскому каньону!

Это самый глубокий каньон в Европе! Его глубина достигает 1900 метров, что на 60 метров глубже, чем Большой каньон в США.

Мы посетим одну из самых удачных смотровых площадок, стоя на которой захватывает дух!

А если над каньоном будет кружить орёл, быстро загадываем желание и делаем фото.

Озёр в этом крае практически нет, зато их место заняли живописные водохранилища.

Чиркейское водохранилище было создано в 1974 году в узком месте реки Сулак, береговая линия изрезана, из-за этого вдоль берега образовалось много уютных бухт, гротов и смотровых площадок.

Здесь мы сделаем новую серию изумительных фото и покатаемся на катере!

Прогулка на катере организовывается только в период с марта по ноябрь включительно.

Активная часть тура в Дагестан: 4,5 км, перепад высот 170-250 м (бархан Сары-кум).