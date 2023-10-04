В туре нас ждет: самый глубокий каньон, самый длинный тоннель, самый большой бархан, самый необычный водопад Кавказа, самые старые аулы, самые удивительные серпантины, самый древний город, самые необычные горы, самый гостеприимный народ и ещё много впечатляющего! Обратите внимание в Новогодний заезд (30.12-05.01) время окончания маршрута чуть раньше, чем в остальные даты.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Бархан Сары-кум, Сулакский каньон, Чиркейское водохранилище
08:00 Сбор группы на железнодорожном вокзале г. Махачкала.
Остановка в гостинице.
Сегодня мы отправимся по круговому маршруту с севера на юг, чтобы эмоции, пейзажи, впечатления шли по нарастающей!
Бархан Сары-кум, протяженность которого – 12 километров, ширина – 4 километра, а высота аж 252 метра!
Бархан официально признан вторым по величине в мире, уступив первое место бархану в Сахаре
В путешествии по Дагестану мы босиком пройдем по золотым пескам, почувствуем, как сыпется песок сквозь пальцы и сделаем уникальные фото в месте, где снимался легендарный фильм «Белое солнце пустыни».
Далее наш путь лежит к самой известной достопримечательности этих мест – Сулакскому каньону!
Это самый глубокий каньон в Европе! Его глубина достигает 1900 метров, что на 60 метров глубже, чем Большой каньон в США.
Мы посетим одну из самых удачных смотровых площадок, стоя на которой захватывает дух!
А если над каньоном будет кружить орёл, быстро загадываем желание и делаем фото.
Озёр в этом крае практически нет, зато их место заняли живописные водохранилища.
Чиркейское водохранилище было создано в 1974 году в узком месте реки Сулак, береговая линия изрезана, из-за этого вдоль берега образовалось много уютных бухт, гротов и смотровых площадок.
Здесь мы сделаем новую серию изумительных фото и покатаемся на катере!
Прогулка на катере организовывается только в период с марта по ноябрь включительно.
Активная часть тура в Дагестан: 4,5 км, перепад высот 170-250 м (бархан Сары-кум).
Хунзахское плато, «Белые журавли», Матласская каменная чаша и водопады
Сегодня нам предстоит увидеть таинственное ущелье.
Матласская каменная чаша, несколько водопадов и очень красивый мемориальный комплекс.
Первая локация нашего путешествия – водопад Тобот.
Он не один, у него два 70- ти метровых соседа!
Водопад считается жемчужиной Хунзахского плато.
Следующая остановка – Мемориальный комплекс «Белые журавли».
Это уникальный памятник культуры, который олицетворяет погибших на полях всех войн за свое Отечество.
Создан на Родине двух великих поэтов, отца и сына – Расула Гамзатова и Гамзата Цадаса.
Далее отправляемся на прогулку по темным лабиринтам Матласской чаши, после чего посетим еще один живописный Ханский водопад.
Активная часть: 6,2 км, перепад высот в пределах 20-70 м.
Датунский храм. Древние города Кахиб и Гоор. Язык Тролля
Датунский храм. Эта древняя христианская святыня находится в потрясающе уютном и красивом ущелье Дагестана!
Путь от автобуса к храму занимает всего 7-10 минут и весь этот пеший путь проходит по очень живописным местам.
Слева поднимаются вверх эффектные скалы, у подножия которых бежит небольшая речушка.
Также по пути есть отличная локация для фотосессии – старинный арочный мост.
Сам Датунский храм находится в конце ущелья, также в окружении гор Дагестана.
Можно зайти внутрь и сделать красивые фото через окошки храма!
Дальше направимся в Гоор – это именно то самое место, в котором ты понимаешь, что вот он горный, таинственный Дагестан!
Наш путь частично проходит мимо полюбившегося нам водохранилища на реке Аварское Койсу.
Вскоре асфальт закончится, уступив дорогу крутому и красивому грунтовому серпантину.
Ехать будем не быстро, как раз будет возможность смотреть и снимать нереальные горы: сырные, слоёные, скалистые, зелёные террасы, поросшие мягкой зелёной травой.
Следующая наша локация не даст расслабиться, мы снова погрузимся в прошлое – башни аула Старый Кахиб, как самого неприступного на всём Кавказе, помнят лишь один прорыв врагов.
Это было во времена нашествия татаро-монголов.
Сосед Кахиба – славный город Гоор.
Он может похвастаться живописными башнями, а еще потрясающими видами с высоты на горную часть Дагестана!
В городе Гоор мы увидим знаменитый Язык тролля!
Это каменный выступ, гордо парящий над пропастью.
Активная часть тура в Дагестан: 6,3 км, перепад высот в пределах 20-100 м.
Аул Чох и легендарный горд-призрак Гамсутль
Сегодня в туре нас ждёт душа Дагестана.
Название аула Чох по-аварски означает «остановка, стоянка».
Мы пройдёмся узкими старинными улочками, посмотрим на аул со смотровой площадки.
Следующая остановка – легендарный аул Гамсутль, который часто называют дагестанским Мачу-Пикчу.
Мимо родника с вкуснейшей водой совершим пеший трекккинг и поднимемся в аул-призрак.
На аварском языке «гамсутль» переводится как «у подножья ханской крепости».
Здесь полуразрушенные дома, не лишенные эстетических элементов, стоят на обрыве, любой строитель сказал бы, что здесь построить дом не реально, но дома были построены и стоят до сих пор!
И стояли бы, не разрушаясь далее, если бы люди не покинули это место.
Последний житель этого аула Абдулжалил Абдулжалилов до конца жизни не терял надежду возродить его!
Он в одиночестве прожил 9 лет в ауле, лишь раз в месяц спускаясь в аул Чох, чтобы посетить библиотеку.
Ничего другого в этот момент в мире не существует.
Активная часть тура в Дагестан: 4,5 км, перепад высот 1450-1680 м.
Водохранилище на реке Аварское Койсу, Карадахская теснина, Гунибское водохранилище, башня Андалал, Салтинский водопад
Дыша свежим горным воздухом очень сладко спится, но нужно вставать пораньше, сегодня снова насыщенный день в нашем путешествии по горному Дагестану!
Водохранилище на реке Аварское Койсу расположилось среди скал, на которых растут небольшие сосны и пихты.
Вода здесь насыщенного, бирюзового цвета.
Дальше путь нашего организованного тура лежит в Карадахскую теснину.
Это место называют «Ворота чудес» – здесь тихий шепот превращается в эхо, здесь кажется, что горы вот-вот сомкнутся над твоей головой, а из недр земли вот-вот вырвется поток и превратится в бурную реку!
Около Гунибского водохранилища есть интересный объект – башня Андалал.
Если подняться на башню, то открывается красивый вид на плотину ГЭС и Гунибское водохранилище.
Мощный поток воды в водопаде, который образовался из-за сброса воды из Гунибского водохранилища, заставит вас достать фотоаппарат и запечатлеть его! Насладившись видами и историей, отправляемся в царство воды и камня – к Салтинскому водопаду.
Если вода будет высокая, то обуваем резиновые сапоги и идем к подземному водопаду.
Если вы поехали в тур в Дагестан с детьми, эта подземная прогулка им очень понравится!
Активная часть тура в Дагестан: 4,5 км, перепад высот в пределах 20-70 м.
Дербент: крепость Нарын-Кала, мечеть Джума, пешеходная улица, экраноплан Лунь
Нас ждет гостеприимный Дербент, название которого на персидском означает «закрытые ворота».
Дербент считается самым древним и самым южным городом России.
Люди здесь жили уже тогда, когда Город расположен в стратегически важном узком проходе между морем и горами, поэтому на это место в разные времена претендовали скифы и хазары, арабы и персы, турки и снова персы, Тохтамыш, Тамерлан и Петр I.
На месте сохранившейся дербентской цитадели Нарын-Кала, первые крепостные сооружения из камня были возведены еще на рубеже VIII-VII веков до нашей эры.
В городе посетим крепость Нарын-Кала, Мечеть Джума, пройдем по небольшой пешеходной улочке.
Также посетим экраноплан Лунь.
Активная часть: 5,8 км.
Рынок Дербент и Каспийское море. Отъезд
Вишенкой на торте многодневного тура по Дагестану будет прогулка по местному рынку.
Восточные сладости, урбеч, приправы, специи, чай, самые сладкие южные фрукты
Плюс к этому изысканные изделия из серебра и стеклянные армуды.
Сможете выбрать все, что Вам по душе!
Также сегодня совершим прогулку по набережной Каспийского моря.
Активная часть: 3,5 км.
Переезд в г. Махачкала.
16:00-17:00 Прибытие на жд вокзал и в аэропорт г. Махачкала, отъезд домой.
В Новогодний заезд (30.12-05.01) финиш маршрута в г. Дербент в 10:00 (жд вокзал), г. Махачкала в 13:30-14:30 МСК (аэропорт, жд вокзал).
В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут тура может быть изменен.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
- В октябре 2023 г. проживание в гостинице «Сарир», номера стандарт.
- На Новый год и в апреле, мае 2024 г. проживание в гостинице «Хадижа».
- На более поздние даты в 2024 г. гостиница пока еще не определена.
Указан возможный вариант размещения. Возможна замена на аналогичные.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от даты заезда:
- 8.10 - 14.10.2023 – стоимость 48 700 руб.
- 30 декабря - 05 января 2024 — стоимость 52 800 руб.
Даты на 2024 год:
- 21-27 апреля – стоимость 53 000 руб.
- 28 апреля – 04 мая - стоимость 53 000 руб.
- 26 мая – 01 июня - стоимость 55 200 руб.
- 02-08 июня - стоимость 55 200 руб.
- 01-07 сентября - стоимость 55 200 руб.
- 08-14 сентября - стоимость 55 200 руб.
- 13-19 октября - стоимость 53 000 руб.
- 20-26 октября - стоимость 53 000 руб.
Доплата за одноместное размещение в номере гостиницы:
- 12 000 руб. за весь период отдыха (туры в 2023 г и новогодний тур);
- 11 000 руб. (21-27 апреля 2024 г., 13-19 октября, 20-26 октября 2024 г.);
- 13 000 руб. (28 апреля – 04 мая, 26 мая – 01 июня, 02-08 июня, 01-07 сентября, 08-14 сентября 2024 г.)
Варианты проживания
Сарир
Если вы планируете провести несколько дней в Дагестане, увидеть горы и насладиться уникальной природой, Сарир идеально подойдёт для вас.
Мы предлагаем уютные номера в самом центре Дагестана с прекрасным видом на горы и водохранилище. В нашем отеле вы сможете почувствовать себя как дома.
С. Ирганай, Унцукульский район.
Хадижа
Гостевой комплекс из 26 номеров начал принимать первых туристов только в начале 2022 года, но уже получает хорошие отзывы от своих постояльцев.
Местоположение: Малый Гоцатль, Хунзахский район.
Досуг:беседка, гамак, музыка, самовар, танцы, этноуголок, сад, качели, мангал, настольные игры.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Автотранспортные переезды по маршруту
- Проживание в гостинице (двух-, трёхместные номера, удобства в номере)
- Питание:для туров в 2023 г. и новогоднего тура 30 декабря 2023 г. – 05 января 2024 г: Двухразовое питание. Готовые завтраки (день 2-7) подаются в гостинице по комплексному меню (меню не индивидуальное!). Обед (день 2-5) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости)для туров в 2024 г: завтраки (день 2-7) подаются в гостинице по комплексному меню (меню не индивидуальное!)
- Для туров в 2023 г. и новогоднего тура 30 декабря 2023 г. – 05 января 2024 г: Двухразовое питание. Готовые завтраки (день 2-7) подаются в гостинице по комплексному меню (меню не индивидуальное!). Обед (день 2-5) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости)
- Для туров в 2024 г: завтраки (день 2-7) подаются в гостинице по комплексному меню (меню не индивидуальное!)
- Прокат группового снаряжения, групповая аптечка
- Входные билеты на бархан Сары-Кум, в крепость Дербент
- Прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу (только в период март-ноябрь)
- Услуги инструктора-проводника
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Махачкала и обратно
- Одноместное размещение
- Питание: для туров в 2023 г. и новогоднего тура 30 декабря 2023 г. – 05 января 2024 г: Питание: обеды (день 1, 6, 7) ужины. Стоимость обедов / ужинов в кафе: 350-400 руб. для туров в 2024 г. Питание: обеды, ужины. Стоимость обедов / ужинов в кафе: 400-500 руб.
- Для туров в 2023 г. и новогоднего тура 30 декабря 2023 г. – 05 января 2024 г: Питание: обеды (день 1, 6, 7) ужины. Стоимость обедов / ужинов в кафе: 350-400 руб.
- Для туров в 2024 г. Питание: обеды, ужины. Стоимость обедов / ужинов в кафе: 400-500 руб.
- Страховка (не обязательно)
- Место начала и завершения?
- Республика Дагестан, Махачкала
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- кепка / панамка Куртка;
- температура воздуха рано утром и поздно вечером +8… +12С.;
- флиска. Рекомендуем брать 2 флиски: одна – для ходьбы на маршруте (достаточно быстро она приобретает походный запах), вторая чистая и свежая флиска – для ходьбы в гостинице;
- футболка Легкая рубашка с длинным рукавом;
- рубашка защитит от обгорания руки и шею;
- бафф. Защищает шею от обгорания, можно использовать как головной убор;
- ходовые брюки Нижнее белье Носки Кроссовки с толстой подошвой Шлепки (для ходьбы в гостинице);
- тапочки для купания в море (не обязательно), облегчают заход по гальке в море;
- купальник;
- платье для фотосессии на фоне гор (по желанию для девушек);
- непромокаемая одежда или дождевик;
- треккинговые палки. Палки значительно снижают нагрузку на колени. Физически крепким и здоровым туристам мы рекомендуем иметь с собой палки. Туристам, у которых есть проблемы с коленями, суставами и лишним весом, треккинговые палки иметь обязательно;
- паспорт / свидетельство о рождении ребенка. Обязательно иметь оригинал документов;
- фотоаппарат / видеокамера и зарядное устройство;
- туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь, бритва);
- расческа;
- солнцезащитные очки;
- пластиковая бутылка 0,5-0,75 л (для питьевой воды на маршруте);
- туалетная бумага (пригодится днём, на маршруте);
- кружка – на обеде в горах инструктор делает чай, туристы берут с собой кружки. Необходимо иметь не бьющуюся кружку (пластиковую или железную);
- ложка;
- влажные салфетки;
- нитка;
- иголка;
- рюкзак для прогулок (объем 20-25 литров). В рюкзаке находятся личные вещи туриста (флиска, дождевик, бутылка с водой и т. д.), а также общественные продукты на обед, которые выдает инструктор (вес продуктов 400-600 грамм);
- подпопник;
- сушилки для обуви;
- солнцезащитный крем;
- гигиеническая помада;
- индивидуальная аптечка. Обязательно: эластичный бинт, пластырь.
- Какое будет питание?
Питание двухразовое.
Завтрак в гостинице, обед – сухой паек днем в горах.
Обеды (день 1, 6, 7), ужины – самостоятельно. Стоимость обеда / ужина – 300-400 руб.
- Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас.
- Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Где начало и конец маршрута?
Старт маршрута: г. Махачкала (ж/д вокзал, аэропорт) в 08:00 МСК.
Финиш маршрута: г. Махачкала (ж/д вокзал, аэропорт) в 16:00-17:00 МСК.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.