Ингушетия — небольшая кавказская республика, на каждом шагу которой путешественников ждут уникальные пейзажи, каньоны, крутые горы и живописные горные селения с родовыми башнями.
За один день в поездке мы охватим самые яркие и колоритные места этого края, наполнимся богатой историей и познакомимся с местной кухней.
За один день в поездке мы охватим самые яркие и колоритные места этого края, наполнимся богатой историей и познакомимся с местной кухней.
Описание экскурсии
В ИнгушетиюПутешествия по Кавказу становятся всё популярнее, но Ингушетия порой остаётся без должного внимания. Самая маленькая республика региона кружит голову идиллическими пейзажами и древними легендами. А уникальные башенные комплексы манят исследовать многовековые тайны, сокрытые в каменных стенах. Отправимся открывать «страну башен», где слышны отголоски чеченской, осетинской и грузинской культур. Что вы увидите:• Комплекс Мемориал памяти и славы в г. Назрань — это памятник преданности и мужеству ингушского народа. Мемориал —это величественный и гармоничный ансамбль, включающий в себя ряд объектов, отражающих историю ингушского народа.
- Этнографический музей в Башне Согласия, г. Магас — признан самым высоким в России и мире. Башня Согласия была построена в 2013 году. Строение - точная копия увеличенной в четыре раза средневековой ингушской боевой башни.
- Джейрахско-Ассинский заповедник — это сильно значимый культурно-исторический ландшафт Ингушетии, включающий в себя большое количество заповедников и имеющий большое значение для туристов. На всей территории насчитывается порядка 65 различных заповедников. Здесь располагаются христианские и языческие храмы, погребальные склепы. Но их главной знаменитостью являются ингушские бани.
- Башенный комплекс «Эрзи» — один из крупнейших башенных комплексов Ингушетии. Он находится в Джейрахском районе, на оконечности горного кряжа в Джейрахском ущелье и включает в себя 8 боевых, 2 полубоевые и 47 жилых башен, опоясанных каменными оборонительными стенами.
- Башенный комплекс «Эгикал» — один из крупнейших средневековых башенных комплексов на территории Ингушетии. Этот древний город расположен на просторах Джейрахского района и входит в состав известного историко-архитектурного заповедника. Давным-давно башенный город Эгикал был довольно людным местом и считался центром административной и торговой жизни Средневековья. Между тем, всё проходит, и сейчас в бойницах суровых старинных башен беспрепятственно гуляют вольные горные ветра.
- Древний город Таргим, расположенный среди диких скал, в буквальном смысле на задворках цивилизации. Глядя на него, складывается впечатление, что архитектурный ансамбль появился здесь с момента сотворения горных вершин, а не создан много позже, благодаря искусным человеческим рукам, настолько гармонично изящные фигуры башен вписываются в окружающий ландшафт.
- Древний город Хамхи, представленный множеством исторических объектов: циклопические жилища башенного типа, 4 боевых башен, 4 — полубоевых и 16 жилых башен, а также 10 склеповых могильников.
- Храм Тхаба-Ерды — это самый таинственный и неизученный храм на просторах Ингушетии. это один из древнейших раннехристианских храмов Ингушетии, скорее всего, возведённый в восьмом веке нашей эры. Также споры ходят и о его названии — одни ученые считают, что оно переводится как «наша вера», другие — «наша святыня», а третьи уверены, что наименование означает: «2 000 святых».
- Средневековый комплекс «Вовнушки» — величественный башенный комплекс в Гулойхийском ущелье (Озди-чож), построенный на остроконечных вершинах обрывистых скальных утесов и состоящий из двух отдельных неприступных замков, соединявшихся в древности подвесным мостиком. В переводе с ингушского Вовнушки означают «место боевых башен».
по субботам в 5:00
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Комплекс Мемориал памяти и славы в г. Назрань
- Этнографический музей в Башне Согласия, г. Магас
- Джейрахо-Ассинский заповедник
- Башенный комплекс «Эрзи»
- Башенный комплекс «Эгикал»
- Древний город Таргим
- Древний город Хамхи
- Храм Тхаба-Ерды
- Средневековый комплекс «Вовнушки»
Что включено
- Проезд на комфортабельном транспорте
- Сопровождение гидом
Что не входит в цену
- Сувениры
- Обед
Место начала и завершения?
Махачкала, просп. Али-Гаджи Акушинского, д. 16
Когда и сколько длится?
Когда: по субботам в 5:00
Экскурсия длится около 17 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 16 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Экскурсия прошла хорошо. Нас сопровождали два гида: Патимат из Махачкалы и Висхан с Ингушетии. Показали все достопримечательности, родовые башни, Вовнушки, Башня Согласия. Автобус комфортабельный, можно заряжать телефон от USB зарядки. Погода, конечно подвела дождём, но не испортила настроение. К поездке рекомендую.
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П
Экскурсия понравилась. От местного гида услышали много рассказов о культуре, традициях, истории Ингушетии. Увидели много красивых мест. Даже погодные условия не помешали насладиться всеми красотами. Поездка была комфортной. Впечатления незабываемые.
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А
Очень насыщенный выезд, местный грамотный экскурсовод
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К
Организация поездки заслуживает только похвалы. Отдельное спасибо - экскурсоводу из Ингушетии, который очень интересно рассказывал как о самой Ингушетии, так и о ее обычаях и традициях. Выбор локаций тоже производит
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М
Удобное оформление заказа. Комфортабельный транспорт с возможностью зарядки телефона в дороге, удобное сидение и салон. Интересная экскурсия и гид Али по Ингушетии, проехали много интересных мест, услышали и увидели много нового. Отдельное спасибо за новые знакомства и друзей
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А
Удивительная поездка в Ингушетию! Там нас встретил местный гид (Тамерлан), рассказал об обычаях и традициях народа, показал водопад, поднялись на крепости «Вовнушки». Пообедали у местных жителей Виды просто удивительные
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Входит в следующие категории Махачкалы
4000 ₽ за человека