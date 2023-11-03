Северная Осетия — небольшая кавказская республика, на каждом шагу которой путешественников ждут уникальные пейзажи, каньоны, крутые горы и живописные горные селения с родовыми башнями. За один день в поездке мы охватим самые яркие и колоритные места этого края, наполнимся богатой историей и познакомимся с местной кухней.

Описание

Путешествия по Кавказу становятся всё популярнее, но Ингушетия порой остаётся без должного внимания. Самая маленькая республика региона кружит голову идиллическими пейзажами и древними легендами. А уникальные башенные комплексы манят исследовать многовековые тайны, сокрытые в каменных стенах. Отправимся открывать «страну башен», где слышны отголоски чеченской, осетинской и грузинской культур. Ингушетия чётко разделена на две части: горный юг и равнинный север. Во второй части лишь два населённых пункта — столица Магас и самый старый ингушский город Назрань. Оба они достойны внимания туриста. Ингушетия расположена в предгорьях Кавказского хребта, поэтому горы — это и её визитная карточка, и неотъемлемая часть истории. Отправной точкой по пути в горную Ингушетию как раз считается Назрань.