читать дальше уменьшить

впечатление, особенно историческая часть поездки, освещающая традиции строительства тейповых (клановых или семейных) крепостей. Великолепные виды "по дороге" и панорамные виды на остановках - это был настоящий рай для любителей гор. Приятное кафе с кондиционером и вкусной кухней - дополнительный бонус. Стоит, пожалуй, отметить только один момент "дискомфорта" - в отличие от поездок, к примеру, из Пятигорска или Кисловодска местные туры начинаются с определенной локации, до которой приходится добираться самостоятельно, что не очень удобно, если выезд - в 5 утра:-) Однако это мелочи, так как такси работают исправно круглосуточно.