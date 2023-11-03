Северная Осетия — небольшая кавказская республика, на каждом шагу которой путешественников ждут уникальные пейзажи, каньоны, крутые горы и живописные горные селения с родовыми башнями.
За один день в поездке мы охватим самые яркие и колоритные места этого края, наполнимся богатой историей и познакомимся с местной кухней.
За один день в поездке мы охватим самые яркие и колоритные места этого края, наполнимся богатой историей и познакомимся с местной кухней.
Ближайшие даты:
3
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ноя
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даты
Что вас ожидает:
- Комплекс Мемориал памяти и славы в г. Назрань
- Этнографический музей в Башне Согласия, г. Магас
- Джейрахо-Ассинский заповедник
- Башенный комплекс «Эрзи»
- Башенный комплекс «Эгикал»
- Древний город Таргим
- Древний город Хамхи
- Храм Тхаба-Ерды
- Средневековый комплекс «Вовнушки»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Путешествия по Кавказу становятся всё популярнее, но Ингушетия порой остаётся без должного внимания. Самая маленькая республика региона кружит голову идиллическими пейзажами и древними легендами. А уникальные башенные комплексы манят исследовать многовековые тайны, сокрытые в каменных стенах. Отправимся открывать «страну башен», где слышны отголоски чеченской, осетинской и грузинской культур. Ингушетия чётко разделена на две части: горный юг и равнинный север. Во второй части лишь два населённых пункта — столица Магас и самый старый ингушский город Назрань. Оба они достойны внимания туриста. Ингушетия расположена в предгорьях Кавказского хребта, поэтому горы — это и её визитная карточка, и неотъемлемая часть истории. Отправной точкой по пути в горную Ингушетию как раз считается Назрань.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проезд на комфортабельном транспорте
- Сопровождение гидом
- Что не входит
- Сувениры
- Обед
- Место начала и завершения?
- Махачкала, просп. Али-Гаджи Акушинского, д. 16
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 17 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Важная информация
- В случае, если вы выбираете на сайте полную оплату на месте гиду наличными, мы свяжемся с вами до экскурсии и попросим внести предоплату.
- Туроператор оставляет за собой право в целях безопасности изменить экскурсионную программу по погодным условиям.
- Что взять с собой?
- Воду и перекус
- Паспорт
- Солнцезащитные очки и крем
- Головной убор
- Наличные деньги
- Аптечку
- Зарядное устройство для гаджетов
- Накануне каждого тура создается чат в вотсап, там мы сообщим номер транспорта
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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