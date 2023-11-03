Путешествие в Ингушетию

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Ответы на вопросы
Северная Осетия — небольшая кавказская республика, на каждом шагу которой путешественников ждут уникальные пейзажи, каньоны, крутые горы и живописные горные селения с родовыми башнями.

За один день в поездке мы охватим самые яркие и колоритные места этого края, наполнимся богатой историей и познакомимся с местной кухней.
Путешествие в Ингушетию
Путешествие в Ингушетию
Путешествие в Ингушетию
Путешествие в Ингушетию
Путешествие в Ингушетию
Путешествие в Ингушетию
Путешествие в Ингушетию
Ближайшие даты:
3
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4
ноя
5
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Что вас ожидает:

  • Комплекс Мемориал памяти и славы в г. Назрань
  • Этнографический музей в Башне Согласия, г. Магас
  • Джейрахо-Ассинский заповедник
  • Башенный комплекс «Эрзи»
  • Башенный комплекс «Эгикал»
  • Древний город Таргим
  • Древний город Хамхи
  • Храм Тхаба-Ерды
  • Средневековый комплекс «Вовнушки»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Путешествия по Кавказу становятся всё популярнее, но Ингушетия порой остаётся без должного внимания. Самая маленькая республика региона кружит голову идиллическими пейзажами и древними легендами. А уникальные башенные комплексы манят исследовать многовековые тайны, сокрытые в каменных стенах. Отправимся открывать «страну башен», где слышны отголоски чеченской, осетинской и грузинской культур. Ингушетия чётко разделена на две части: горный юг и равнинный север. Во второй части лишь два населённых пункта — столица Магас и самый старый ингушский город Назрань. Оба они достойны внимания туриста. Ингушетия расположена в предгорьях Кавказского хребта, поэтому горы — это и её визитная карточка, и неотъемлемая часть истории. Отправной точкой по пути в горную Ингушетию как раз считается Назрань.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проезд на комфортабельном транспорте
  • Сопровождение гидом
Что не входит
  • Сувениры
  • Обед
Место начала и завершения?
Махачкала, просп. Али-Гаджи Акушинского, д. 16
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 17 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • В случае, если вы выбираете на сайте полную оплату на месте гиду наличными, мы свяжемся с вами до экскурсии и попросим внести предоплату.
  • Туроператор оставляет за собой право в целях безопасности изменить экскурсионную программу по погодным условиям.
  • Что взять с собой?
  • Воду и перекус
  • Паспорт
  • Солнцезащитные очки и крем
  • Головной убор
  • Наличные деньги
  • Аптечку
  • Зарядное устройство для гаджетов
  • Накануне каждого тура создается чат в вотсап, там мы сообщим номер транспорта
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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