Вас ждут три удивительных дня на просторах живописного Дагестана. Вы увидите современные архитектурные памятники и объекты инфраструктуры, древние крепости, храмы и заброшенные аулы, необычайные природные объекты и знаковые исторические места.

За время экскурсии вы сможете узнать массу интересных фактов о посещаемых местах и памятниках, о культуре, обычаях и традициях местных народов, а также попробовать национальные блюда и сделать эффектные фотографии.