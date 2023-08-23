3-дневная экскурсия из Махачкалы: Индивидуальное путешествие по Дагестану
Тур для тех, кто хочет насладиться шикарными видами дагестанской высокогорной природы, увидеть уникальные рукотворные памятники республики, узнать больше об истории, культуре и традициях местных народов, а также просто качественно отдохнуть и сделать эффектные фотографии.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Гимринский тоннель
- Гимринская башня
- Ирганайское водохранилище
- Гоцатлинская ГЭС
- Карадахская теснина
- Древний грузинский храм
- Аул Гоор
- Аул Кахиб
- Аул Анцух
- Аул Санта
- Аул Харада
- Аул Чадаколоб
- Гора Сакур
- Гора Ирида
- Гора Цамаури
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Вас ждут три удивительных дня на просторах живописного Дагестана. Вы увидите современные архитектурные памятники и объекты инфраструктуры, древние крепости, храмы и заброшенные аулы, необычайные природные объекты и знаковые исторические места.
За время экскурсии вы сможете узнать массу интересных фактов о посещаемых местах и памятниках, о культуре, обычаях и традициях местных народов, а также попробовать национальные блюда и сделать эффектные фотографии.
Ежедневно в 8:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Комфортабельный транспорт (джип)
- Завтрак
- Обед
- Ужин
- Проживание
- Что не входит
- Конные прогулки
- Сувениры
- Личные траты
- Дополнительные дни проживания (4 и 5 день) оплачиваются отдельно, по желанию
- Место начала и завершения?
- По договорённости
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 8:00Экскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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