Швейцария по-дагестански

3-дневная экскурсия из Махачкалы: Индивидуальное путешествие по Дагестану

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Ответы на вопросы
Тур для тех, кто хочет насладиться шикарными видами дагестанской высокогорной природы, увидеть уникальные рукотворные памятники республики, узнать больше об истории, культуре и традициях местных народов, а также просто качественно отдохнуть и сделать эффектные фотографии.
Швейцария по-дагестански
Швейцария по-дагестански
Швейцария по-дагестански
Швейцария по-дагестански
Швейцария по-дагестански
Швейцария по-дагестански
Швейцария по-дагестански
Ближайшие даты:
23
авг
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авг
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Что вас ожидает:

  • Гимринский тоннель
  • Гимринская башня
  • Ирганайское водохранилище
  • Гоцатлинская ГЭС
  • Карадахская теснина
  • Древний грузинский храм
  • Аул Гоор
  • Аул Кахиб
  • Аул Анцух
  • Аул Санта
  • Аул Харада
  • Аул Чадаколоб
  • Гора Сакур
  • Гора Ирида
  • Гора Цамаури
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Вас ждут три удивительных дня на просторах живописного Дагестана. Вы увидите современные архитектурные памятники и объекты инфраструктуры, древние крепости, храмы и заброшенные аулы, необычайные природные объекты и знаковые исторические места.
За время экскурсии вы сможете узнать массу интересных фактов о посещаемых местах и памятниках, о культуре, обычаях и традициях местных народов, а также попробовать национальные блюда и сделать эффектные фотографии.

Ежедневно в 8:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Комфортабельный транспорт (джип)
  • Завтрак
  • Обед
  • Ужин
  • Проживание
Что не входит
  • Конные прогулки
  • Сувениры
  • Личные траты
  • Дополнительные дни проживания (4 и 5 день) оплачиваются отдельно, по желанию
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8:00
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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