Встречаемся и сразу едем знакомиться с топовыми достопримечательностями республики. Сначала вас ждёт Сулакский каньон, глубокий и грандиозный, с захватывающими видами, чистым воздухом и бирюзой реки Сулак. Полюбуемся его рельефными скалами и прокатимся на катере.

Затем поедем исследовать кусочек настоящей пустыни посреди равнин и холмов — бархан Сарыкум. Здесь снимали фильм «Белое солнце пустыни», а о происхождении бархана в таком необычном месте до сих пор спорят учёные. Вы сможете оценить, насколько оправданно его название, которое переводится как «жёлтый песок».

Цвет реки Сулак вы уже видели, теперь насладитесь цветом Чиркейского водохранилища — самого крупного искусственного водоёма на Северном Кавказе. Заедем на форелевое хозяйство, где на обед вас угостят речной форелью.

К вечеру доберёмся до горного села Гуниб, разместимся в отеле и поужинаем.