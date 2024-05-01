Полюбоваться горными районами, заглянуть в гости к местной семье и прогуляться по побережью
Местные жители угостят вас традиционными блюдами, а профессиональные гиды помогут погрузиться в колоритную атмосферу и познакомят с историей и обычаями Дагестана. Однажды побывав в «стране гор», её невозможно забыть!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|35 900 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 10 лет.
Проживание. В гостевых домах и отелях 3*, 2-местное размещение.
Питание. Включены завтраки и обеды, в том числе с национальными блюдами, горный чай. Ужины — за доплату.
Дети. Возможно участие с детьми от 10 лет.
Программа тура по дням
Сулакский каньон, Сарыкум, Чиркейское водохранилище
Встречаемся и сразу едем знакомиться с топовыми достопримечательностями республики. Сначала вас ждёт Сулакский каньон, глубокий и грандиозный, с захватывающими видами, чистым воздухом и бирюзой реки Сулак. Полюбуемся его рельефными скалами и прокатимся на катере.
Затем поедем исследовать кусочек настоящей пустыни посреди равнин и холмов — бархан Сарыкум. Здесь снимали фильм «Белое солнце пустыни», а о происхождении бархана в таком необычном месте до сих пор спорят учёные. Вы сможете оценить, насколько оправданно его название, которое переводится как «жёлтый песок».
Цвет реки Сулак вы уже видели, теперь насладитесь цветом Чиркейского водохранилища — самого крупного искусственного водоёма на Северном Кавказе. Заедем на форелевое хозяйство, где на обед вас угостят речной форелью.
К вечеру доберёмся до горного села Гуниб, разместимся в отеле и поужинаем.
Гуниб, Салтинский водопад, Гамсутль
Проснуться в горах — настоящее счастье! А после завтрака снова в путь! Посмотрим на старинную Гунибскую крепость и одноимённое плато, увидим беседку Шамиля — свидетельницу окончания Кавказской войны, памятник народному подвигу. Посетим Гунибский краеведческий музей, где гид-историк познакомит с историей села и главными событиями Кавказской войны. Желающие примерят национальные костюмы.
Затем побываем у необычного водопада — Салтинский водопад течёт прямо в пещере. Пообедав, поедем исследовать ещё одно древнее горное селение — Гамсутль. Правда, в отличие от Гуниба, в нём уже никто не живёт, отчего тут царит особая, загадочная атмосфера. Аул-призрак уникален и необычной архитектурой. Здесь вас ждёт пешее восхождение, так как подъехать к аулу возможности нет. При желании можно подняться на лошадях (за доплату). Зато в конце пути вы насладитесь чарующими горными пейзажами!
К вечеру вернёмся в отель и поужинаем в уютном кафе.
Карадахская теснина, Гоор, «Язык Тролля»
Позавтракав, отправляемся в Карадахскую теснину — длинное и узкое ущелье, с обеих сторон которого возвышаются 170-метровые стены. Его общая длина составляет около 400 метров. Самый узкий проём в скалах всего 4 метра. Это место называют «Воротами чудес», а прогулка по нему оставляет яркие и запоминающиеся впечатления.
После переезжаем в село Гоор, где пообедаем традиционными блюдами, которые заботливо приготовят местные жительницы. Подкрепившись, поднимемся на самый пик горы. Вы увидите древние оборонительные постройки, а гид познакомит с историей края башен и ветров — Старым Гоор. Посетим и знаменитую локацию неподалёку — скалу, выступающую над обрывом, которую именуют дагестанским «Языком Тролля». Вечером вернёмся в отель.
Хунзах, Матлас, Каменная чаша
В этот день продолжим исследовать горные районы. Побываем на Хунзахском плато, откуда открывается впечатляющая панорама хребтов и вершин. Вы полюбуетесь водопадами Тобот и Итлятляр и послушаете, с каким грохотом они срываются вниз с крутых скал.
Посетим живописное Матласское плато, где вы увидите ещё один водопад. Пройдёмся по Каменной чаше — нескольким скалистым «залам», соединённым узкими проходами. Стены теснины покрыты мхом, а их высота впечатляет. А на обед заедем в гости к местным жителям, и вы отведаете традиционную домашнюю кухню. При желании сегодня будет возможность покататься на лошадях.
Дербент, экраноплан «Лунь», прогулка по побережью
Сегодня утром едем в самый древний и самый южный город России — Дербент. Прогуляемся по побережью, вы посмотрите на экраноплан «Лунь» — гибрид корабля и самолёта, который ещё называют «каспийским монстром».
После обеда гид-историк познакомит вас с символом города — крепостью Нарын-Кала, с которой и началась история Дербента. Прогуляемся по узким улочкам Старого города — магалам, посмотрим на старинные ворота и каменные стены. Посетим Джума-мечеть, древнейшую из действующих мечетей России.
Затем снова спустимся к морю. Пройдёмся по набережной, вы полюбуетесь зелёными волнами Каспия и послушаете умиротворяющий шум прибоя. Как бы хотелось не уезжать! Но пора возвращаться. Трансфер до аэропорта Махачкалы до 20:00 или до отеля, если вы всё-таки решите остаться подольше.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и обеды, в том числе с национальными блюдами, горный чай
- Полное транспортное сопровождение по всей программе тура на комфортном микроавтобусе с кондиционером
- Трансфер от аэропорта/вокзала Махачкалы до отеля и обратно
- Все экскурсии и входные билеты по программе
- Джип-спуск (УАЗ) и подъём к реке Сулак
- Прогулка на катере по реке Сулак
- Сопровождение гидом-водителем по всему маршруту и местными гидами на отдельных локациях для более полного погружения
- Вечерний досуг под интересы группы (по желанию)
Что не входит в цену
- Ж. - д. или авиабилеты до Махачкалы и обратно (помощь с подбором)
- Ужины