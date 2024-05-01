От гор к морю: главные достопримечательности Дагестана
Авторский тур в Махачкале

Полюбоваться горными районами, заглянуть в гости к местной семье и прогуляться по побережью

За 5 дней вы посетите самые знаковые места республики. Полюбуетесь Сулакским каньоном и прокатитесь по нему на катере. Погуляете по древним высокогорным аулам и побегаете по мягкому песку бархана Сарыкум.

Местные жители угостят вас традиционными блюдами, а профессиональные гиды помогут погрузиться в колоритную атмосферу и познакомят с историей и обычаями Дагестана. Однажды побывав в «стране гор», её невозможно забыть!
От гор к морю: главные достопримечательности Дагестана
От гор к морю: главные достопримечательности Дагестана
От гор к морю: главные достопримечательности Дагестана
Ближайшие даты:
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет35 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 10 лет.

Проживание. В гостевых домах и отелях 3*, 2-местное размещение.

Питание. Включены завтраки и обеды, в том числе с национальными блюдами, горный чай. Ужины — за доплату.

Дети. Возможно участие с детьми от 10 лет.

Программа тура по дням

1 день

Сулакский каньон, Сарыкум, Чиркейское водохранилище

Встречаемся и сразу едем знакомиться с топовыми достопримечательностями республики. Сначала вас ждёт Сулакский каньон, глубокий и грандиозный, с захватывающими видами, чистым воздухом и бирюзой реки Сулак. Полюбуемся его рельефными скалами и прокатимся на катере.

Затем поедем исследовать кусочек настоящей пустыни посреди равнин и холмов — бархан Сарыкум. Здесь снимали фильм «Белое солнце пустыни», а о происхождении бархана в таком необычном месте до сих пор спорят учёные. Вы сможете оценить, насколько оправданно его название, которое переводится как «жёлтый песок».

Цвет реки Сулак вы уже видели, теперь насладитесь цветом Чиркейского водохранилища — самого крупного искусственного водоёма на Северном Кавказе. Заедем на форелевое хозяйство, где на обед вас угостят речной форелью.
К вечеру доберёмся до горного села Гуниб, разместимся в отеле и поужинаем.

Сулакский каньон, Сарыкум, Чиркейское водохранилищеСулакский каньон, Сарыкум, Чиркейское водохранилищеСулакский каньон, Сарыкум, Чиркейское водохранилищеСулакский каньон, Сарыкум, Чиркейское водохранилищеСулакский каньон, Сарыкум, Чиркейское водохранилищеСулакский каньон, Сарыкум, Чиркейское водохранилищеСулакский каньон, Сарыкум, Чиркейское водохранилищеСулакский каньон, Сарыкум, Чиркейское водохранилищеСулакский каньон, Сарыкум, Чиркейское водохранилищеСулакский каньон, Сарыкум, Чиркейское водохранилищеСулакский каньон, Сарыкум, Чиркейское водохранилищеСулакский каньон, Сарыкум, Чиркейское водохранилище
2 день

Гуниб, Салтинский водопад, Гамсутль

Проснуться в горах — настоящее счастье! А после завтрака снова в путь! Посмотрим на старинную Гунибскую крепость и одноимённое плато, увидим беседку Шамиля — свидетельницу окончания Кавказской войны, памятник народному подвигу. Посетим Гунибский краеведческий музей, где гид-историк познакомит с историей села и главными событиями Кавказской войны. Желающие примерят национальные костюмы.

Затем побываем у необычного водопада — Салтинский водопад течёт прямо в пещере. Пообедав, поедем исследовать ещё одно древнее горное селение — Гамсутль. Правда, в отличие от Гуниба, в нём уже никто не живёт, отчего тут царит особая, загадочная атмосфера. Аул-призрак уникален и необычной архитектурой. Здесь вас ждёт пешее восхождение, так как подъехать к аулу возможности нет. При желании можно подняться на лошадях (за доплату). Зато в конце пути вы насладитесь чарующими горными пейзажами!

К вечеру вернёмся в отель и поужинаем в уютном кафе.

Гуниб, Салтинский водопад, ГамсутльГуниб, Салтинский водопад, ГамсутльГуниб, Салтинский водопад, ГамсутльГуниб, Салтинский водопад, ГамсутльГуниб, Салтинский водопад, ГамсутльГуниб, Салтинский водопад, ГамсутльГуниб, Салтинский водопад, ГамсутльГуниб, Салтинский водопад, ГамсутльГуниб, Салтинский водопад, Гамсутль
3 день

Карадахская теснина, Гоор, «Язык Тролля»

Позавтракав, отправляемся в Карадахскую теснину — длинное и узкое ущелье, с обеих сторон которого возвышаются 170-метровые стены. Его общая длина составляет около 400 метров. Самый узкий проём в скалах всего 4 метра. Это место называют «Воротами чудес», а прогулка по нему оставляет яркие и запоминающиеся впечатления.

После переезжаем в село Гоор, где пообедаем традиционными блюдами, которые заботливо приготовят местные жительницы. Подкрепившись, поднимемся на самый пик горы. Вы увидите древние оборонительные постройки, а гид познакомит с историей края башен и ветров — Старым Гоор. Посетим и знаменитую локацию неподалёку — скалу, выступающую над обрывом, которую именуют дагестанским «Языком Тролля». Вечером вернёмся в отель.

Карадахская теснина, Гоор, «Язык Тролля»Карадахская теснина, Гоор, «Язык Тролля»Карадахская теснина, Гоор, «Язык Тролля»Карадахская теснина, Гоор, «Язык Тролля»Карадахская теснина, Гоор, «Язык Тролля»Карадахская теснина, Гоор, «Язык Тролля»Карадахская теснина, Гоор, «Язык Тролля»
4 день

Хунзах, Матлас, Каменная чаша

В этот день продолжим исследовать горные районы. Побываем на Хунзахском плато, откуда открывается впечатляющая панорама хребтов и вершин. Вы полюбуетесь водопадами Тобот и Итлятляр и послушаете, с каким грохотом они срываются вниз с крутых скал.

Посетим живописное Матласское плато, где вы увидите ещё один водопад. Пройдёмся по Каменной чаше — нескольким скалистым «залам», соединённым узкими проходами. Стены теснины покрыты мхом, а их высота впечатляет. А на обед заедем в гости к местным жителям, и вы отведаете традиционную домашнюю кухню. При желании сегодня будет возможность покататься на лошадях.

Хунзах, Матлас, Каменная чашаХунзах, Матлас, Каменная чашаХунзах, Матлас, Каменная чашаХунзах, Матлас, Каменная чашаХунзах, Матлас, Каменная чашаХунзах, Матлас, Каменная чаша
5 день

Дербент, экраноплан «Лунь», прогулка по побережью

Сегодня утром едем в самый древний и самый южный город России — Дербент. Прогуляемся по побережью, вы посмотрите на экраноплан «Лунь» — гибрид корабля и самолёта, который ещё называют «каспийским монстром».

После обеда гид-историк познакомит вас с символом города — крепостью Нарын-Кала, с которой и началась история Дербента. Прогуляемся по узким улочкам Старого города — магалам, посмотрим на старинные ворота и каменные стены. Посетим Джума-мечеть, древнейшую из действующих мечетей России.

Затем снова спустимся к морю. Пройдёмся по набережной, вы полюбуетесь зелёными волнами Каспия и послушаете умиротворяющий шум прибоя. Как бы хотелось не уезжать! Но пора возвращаться. Трансфер до аэропорта Махачкалы до 20:00 или до отеля, если вы всё-таки решите остаться подольше.

Дербент, экраноплан «Лунь», прогулка по побережьюДербент, экраноплан «Лунь», прогулка по побережьюДербент, экраноплан «Лунь», прогулка по побережьюДербент, экраноплан «Лунь», прогулка по побережьюДербент, экраноплан «Лунь», прогулка по побережьюДербент, экраноплан «Лунь», прогулка по побережьюДербент, экраноплан «Лунь», прогулка по побережьюДербент, экраноплан «Лунь», прогулка по побережьюДербент, экраноплан «Лунь», прогулка по побережьюДербент, экраноплан «Лунь», прогулка по побережьюДербент, экраноплан «Лунь», прогулка по побережьюДербент, экраноплан «Лунь», прогулка по побережью

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и обеды, в том числе с национальными блюдами, горный чай
  • Полное транспортное сопровождение по всей программе тура на комфортном микроавтобусе с кондиционером
  • Трансфер от аэропорта/вокзала Махачкалы до отеля и обратно
  • Все экскурсии и входные билеты по программе
  • Джип-спуск (УАЗ) и подъём к реке Сулак
  • Прогулка на катере по реке Сулак
  • Сопровождение гидом-водителем по всему маршруту и местными гидами на отдельных локациях для более полного погружения
  • Вечерний досуг под интересы группы (по желанию)
Что не входит в цену
  • Ж. - д. или авиабилеты до Махачкалы и обратно (помощь с подбором)
  • Ужины
Где начинаем и завершаем?
Начало: Махачкала, 09:00
Завершение: Махачкала, 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Махачкалы

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхОбзорныеВсе туры5-дневные турыСулакский каньонПрирода и пейзажиПопулярные местаБархан СарыкумЭкраноплан «Лунь»Село ГоорГамсутльСело ГунибДербентКаменная чашаЯзык ТролляГоры

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