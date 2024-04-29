Исследовать горные селения, сравнить две ГЭС и промчать на катере по реке Сулак
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36 отзывов
Наш автотур по Дагестану — это возможность побывать в знаменитых локациях «Страны гор» в небольшой и тёплой компании.
Маршрут включает в себя осмотр Сулакского каньона сверху и с воды, прогулки по древним аулам — Гамсутлю и Чоху. Вы полюбуетесь падением мощных струй Тобота.
Мы побродим по узким проходам Салтинской теснины и «Каменной чаши», оказавшись в окружении скал, уходящих в небо и кое-где покрытых ковром из мха.
А вкуснейшая местная кухня и радушие жителей дополнят ваши приятные впечатления от поездки на машине по республике по продуманному готовому маршруту.
Ближайшие даты:
18 мая
21 мая
25 мая
28 мая
29 мая
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
25 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми любого возраста.
Просьба соблюдать дресс-код республики Дагестан
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Проживание. В гостевых домах в горах и в квартире.
Питание. В кафе за свой счёт.
Программа тура по дням
1 день
Чиркейская и Миатлинская ГЭС, Сулакский каньон и прогулка на катере
Автотур по Дагестану начнётся с поездки на машине на смотровую площадку на Чиркейской ГЭС на реке Сулак у посёлка Дубки. Это мощнейшая гидроэлектростанция на Северном Кавказе, а посёлок был основан для строителей и работников станции. Посмотрим на объект человеческой инженерной мысли, поражающий масштабом, и полюбуемся красивыми пейзажами. Затем отправимся на Миатлинскую ГЭС, где тоже увидим бирюзовые воды реки в окружении отвесных скал и рукотворных сооружений.
Маршрут включает в себя посещение смотровой площадки в Дубках, откуда открывается самый известный по фотографиям из Дагестана, головокружительный вид на Сулакский каньон. В завершении дня зарядимся эмоциями, прокатившись на катере в Сулакском ущелье: брызги, скорость, невероятный цвет воды и каменные стены над нами подарят незабываемые ощущения.
2 день
Тобот, Матлас, Каменная чаша, Аранинская крепость
В этот день на машине направляемся в Хунзахский район на живописное одноимённое плато. С него открывается впечатляющая панорама горных хребтов и вершин. Вы полюбуетесь водопадом Тобот, самым высоким не только в горном Дагестане, но и на всей территории Северного Кавказа. Посмотрите, как мощная струя срывается на дно глубокого каньона. Желающие испытать свою смелость, могут прыгнуть с тарзанки — этот опыт запомнится на всю жизнь! Заглянем в историко-краеведческий музей, где вы познакомитесь с местным укладом жизни в древности, и побываем у фортификационной Аранинской крепости 19-го века, напоминающей двухэтажный жилой дом.
Посетим Матлас на высоте 1800 метров — плато, которое окружают изрезанные ущельями каньоны, водопады и озёра. Пройдёмся по Каменной чаше — теснине, скалы которой скрывают удивительный мир из поросших мхом каменных стен, уходящих в небо, и узких проходов. Так закончится второй день автомобильного тура по Дагестану.
3 день
Древние аулы Чох и Гамсутль, Салтинская теснина
Сегодня на машине исследуем древние горные селения. Проедем через Гимринский тоннель, длиннейший автомобильный тоннель в России (4304 метра), и направимся в аулы Гамсутль, Чох. Первый называют аулом-призраком из-за того, что в нём не осталось ни одного жителя, а во втором по-прежнему кипит жизнь. Погуляем по узким улочкам, осмотрим дома, поразимся тому, как можно было построить целые сёла в сложных условиях высокогорья. Вы услышите истории, связанные с аулами, посмотрите на их достопримечательности и сравните, одинаковая ли атмосфера в них царит, или каждое оставляет уникальное послевкусие.
Во второй половине дня, любуясь по дороге просторными садами и плавными линиями изумрудных рукотворных террас, отправимся изучать Салтинскую теснину. Её начало — широкий каньон, который затем постепенно сужается, оставляя для прохода несколько метров. А в конце — пещера, куда почти не проникают лучи солнца, и куда во время таяния снегов в горах и обильных дождей сквозь отверстие низвергается Салтинский водопад. Осмотрим каменные стены, местами похожие на слоёный пирог, местами гладкие или покрытые бархатным мхом, насладимся прохладой и послушаем гулкое эхо наших собственных голосов.
Все трансферы на машине по программе, начиная от Махачкалы (машина с кондиционером)
Услуги водителя-гида
Кофе, сваренный в турке на природе
Что не входит в цену
Билеты до Махачкалы и обратно
Питание
Трансфер из аэропорта до базы и обратно
Дополнительные развлечения (прогулки на лошадях, зиплайн и т. д.)
Прыжок с тарзанки на водопаде Тобот - 4500 руб. с человека, если заказать заранее, и 5500 руб., если решите прыгнуть на месте
Прогулка на катере в Сулакском ущелье - 5000 руб. на группу
Джиппинг до катеров - 5000 руб. на группу
Возможно проведение тура для 3-7 человек. Стоимость - по согласованию с организатором
Место начала и завершения?
Махачкала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Абдулла — ваша команда гидов в Махачкале
Провели экскурсии для 740 туристов
Приветствую всех! Меня зовут Абдулла, я родился и вырос в Дагестане, в поселке Дубки. Мы с командой проводим экскурсии и туры по всей республике. Моя задача — показать красоту природы нашего горного края и познакомить с его культурным многообразием. Увлекаюсь скалолазанием, стрельбой из лука и радую гостей ароматным кофе на природе. Гостеприимство, тепло и внимание — «три кита» всех путешествий со мной. До встречи в Дагестане!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников
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Дмитрий
29 апр 2024
Путешествовали семьей из 3х человек с братом Абдуллы, Гаджи, только вернулись в Махачкалу… и все под впечатлением и от Дагестана, и от тура, и от гида (включая восьмилетнего сына)! Отлично продуманный маршрут, крутые основные локации и несколько эксклюзивных, где нет туристов. Также на самые сложные из них добирались раньше основного потока туристов, устроили мини треккинг от аула по не самому туристическому маршруту. В каждом знаковом месте Гаджи рассказывал истории о своем родном крае, которые передавались ему от своих предков по наследству, очень многое узнали о становлении Дагестана и его героях. Это были 3 удивительных дня, эмоции от красот "страны гор" хватит на годы вперед, всем рекомендую. Думаю, в скором времени, Дагестан увеличит поток туристов в несколько раз, везде активно идет развитие туристической инфраструктуры и условий. Кстати, во время тура мы остановливались в очень живописных местах и глэмпингах. Спасибо Дагестан, Гаджи и Абдулла за гостеприимство, еще увидимся!
Хаценко
24 мар 2024
Были в Дагестане в конце марта, погода была переменчивая, но мы всё равно решили отправиться в горы на автомобиле и остались довольны от этой поездки. Гид был профессионален и знал все лучшие места для посещения и фотографий. Мы посетили невероятные площадки с потрясающими панорамными видами на горы и долины. Гид был дружелюбен и интересен в общении, что добавило позитивного настроения в наше путешествие. Все вопросы с ночлегом и питанием решались учитывая наши пожелания.
О
Олег
17 ноя 2023
Тур очень понравился! Экскурсии проходят на комфортной машине, водит Абдулла аккуратно. Во время тура учитываются все пожелания. Если возникают проблемы гид подскажет как лучше и быстрее решить. Локации подобраны отлично, гид знает лучшие виды, как лучше встать для фотографии:) Также информация о местах подается в доступной форме, легко слушать и нет переизбытка информации.
Это было пресное трехдневное путешествие в Дагестан! Огромное спасибо нашему гиду Абдулле, это человек прекрасно знающий свое дело, лёгок в общении и понимающий в комфорте. Давал нам огромное количество информации про места, здания, обычаи и народ, прекрасно знает лучшие места для фото и видео, время когда лучше приехать в то или иное место, полностью учитывал все наши запросы и пожелания. Проживание было в очень классных местах- все живописно и продуман комфорт проживающих, в завершении нужно так же отметить шикарный 7 местный мерседес👍🏻
Е
Елена
27 июля 2023
Добрый день! Хочу поделиться замечательным и впечатляющем путешествии по Дагестану. Красивые топовые места посетили мы с мужем, а помогал нам погрузиться в атмосферу культуры и истории здешних мест наш гид Абдулла. Встретил нас Абдулла в аэропорту как близких друзей, заселил в гостевой дом и возил на все топовые места. Хотим поблагодарить его за приятные эмоции, теплое и гостеприимное отношение, с ним было легко!!! Рассказывал историю мест в стиле «как друзьям» без манеры сухого и заученного текста, преподносил историю и легенды, которые узнавал общаясь с местными жителями и старейшинами. Такая форма экскурсии приобретает больше гостевой формат, нас это очень сильно погрузило и впечатлило! Рекомендую Абдуллу как самого лучшего гида и спутника. Желаю таких же легких гостей!!!
P
Pavel
14 июня 2023
Наше мини путешествие мы планировали весьма спонтанно. Это был подарок на день Рождения супруги. Думали между Калининградом, Казанью и Дагестаном. И можем сказать весьма уверенно, что нисколько не ошиблись, выбрав именно Дагестан, а еще больше, что выбрали нашего гида Абдуллу. Хотим выразить с супругой огромную ему благодарность за прекрасно проведенные 3 дня! Абдулла показал невероятные красоты Дагестана – Хунзахское плато, Гамсутль, Дубки, Сулакский каньон, Миатлинскую платину и многое другое. Каждый день был очень насыщенным и интересным. Мы много где путешествовали по миру, и это вдвойне радует и берет гордость, что в нашей стране есть такие прекрасные и необыкновенные места. Особенно хочется отметить наш последний день, который был максимально драйвовым, наполненный адреналином, а положительные эмоции зашкаливают до сих пор! А все дело в том, что Абдулла смог договориться с лучшим капитаном и устроил нам индивидуальное катание, а вернее даже полеты на катере по Сулакскому водохранилищу. Отдельный респект нашему профи капитану Рамазану! Хочется в целом отметить высокий уровень клиентоориентированности, вежливости, эрудированности и профессионализма Абдулы. Поездка выпала на день Рождения супруги и он забронировал нам потрясающий домик в супер локации, с видом на водохранилище. Больше всего переживали именно за проживание, думали вдруг там окажется лесная хижина, а попали в весьма современный эко-отель. В общем все было на высшем уровне, а любое наше пожелание было тут же воплощено. Однозначно приедем еще ни один раз! Если вы в выборе экскурсовод и просто хорошего человека, смело выбирайте Абдуллу и дни, проведенные в Дагестане будут как и у нас незабываемы. Дополнительным бонусом будут шикарные фотографии, так как Абдулла еще и отличный фотограф. Всем хорошего отдыха!
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Ирина
13 июня 2023
Вернулись из путешествия по Дагестану. Красивейший край с большим количеством достопримечательностей, вкусной кухней и гостеприимными людьми. Чтобы познакомиться с горными пейзажами решили преобрести отдельный тур. Выбор пал на 3х дневный автотур по топовым местам Дагестана у Абдуллы. В путешествие были с внучкой 9лет, поэтому немного волновались. Но как оказалось напрасно! Поездка была на комфортном 7ми местном автомобиле, маршрут продуман организаторами до мелочей с корректировкой при необходимости в зависимости от погоды и пожелания гостей. Нашем водителем и гидом был Эльдар. Огромное спасибо Эльдару за интересные рассказы о Дагестане и местах посещенных нами во время путешествия, а также за аккуратное вождение и внимание к своим гостям! За три дня получили огромное количество позитивных эмоций и увидели сказочную красоту гор. Всем рекомендуем при желании посетить горный Дагестан, воспользоваться турами организованными Абдуллой и его командой!
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Лилия
12 июня 2023
Тур понравился, Абдулла приятный человек, вождение комфортное, спокойный. Дагестан прекрасен, его обязательно нужно посетить, познакомиться с традициями и необыкновенной красотой республики!!! Абдулла заселял нас в классные места, просто замечательные локации с добродушными людьми
Ольга
8 июня 2023
Очень насыщенная программа, когда телефон и голова переполнены впечатлениями. Спасибо Эльдару, он был нашим гидом, за комфортную безопасную езду, за заботу о группе.
Женя
29 мая 2023
Это был один из лучших Туров, на которых мы когда-либо были! Мы навсегда влюбились в Дагестан, и нам очень не хотелось уезжать. Абдулла, спасибо, что показал нам столько красивых мест и рассказал много интересного о них. Все было идеально, мы везде приезжали вовремя, ходили самыми удобными маршрутами, посмотрели все, что можно было охватить за три дня. Если вы выбираете гида прямо сейчас, лучше Абдуллы не найдете. Бронируйте!)
M
Margarita
14 мая 2023
Мы индивидуальные путешественники и всегда сами путешествуем на авто и много чего видели на Кавказе. В этот раз были ограничены во времени и заказали индивидуальный тур у Абдуллы на 2-х человек на 4 дня (добавили Гоор, Датунский храм и Карадахскую теснину) - не пожалели, смело можно заказывать. Начало и конец тура - Махачкала. При встрече с гидом нас ждал сюрприз - вместо заявленного уазика патриот нас ждал мерседес. По тем местам где мы ездили спина на уазике отвалилась бы. Муж всегда говорил, что во время вождения он мало что видит из красот, а тут сидел и любовался потрясающими видами. За время тура Абдулла постоянно отслеживал прогноз погоды и под него корректировал маршрут - поэтому в этом путешествии у нас была шикарная погода и мы все посмотрели за исключением Салтинского водопада (был закрыт на съемки фильма) и не было катания по каньену, т. к. они прекращены из-за столкновения лодок,зато увидели другие места. Абдулла все хорошо организовал, места ночевок и питания хорошо подобраны. Во время тура информацией не грузит, на все вопросы отвечает. Несколько раз по дороге завозил нас на родники с учень вкусной водой. Этот тур и гида рекомендую - не сомневайтесь, заказывайте и наслаждайтесь красотами Дагестана. Абдулла, большое спасибо!
Наталья
8 мая 2023
Абдулла, прекрасный гид, все рассказывает, на вопросы по ходу пути отвечает. Очень доброжелателен и выдержан. Очень комфортное вождение (что в Дагестане редкость). Программы грамотно подана (даже местные увидев мои фото, говорят, что видела больше Дагестана). Гостевые дома тоже милые, один с более комфортными условиями, другой в совершенно чудесном месте. Самое главное Абдулла внимателен и решит все возникающие вопросы. Спасибо. Было здорово!
Александр
5 мая 2023
Отличная команда братьев Абдулла и Гаджи!!! Парни спасибо вам за отличный 3х дневный тур,всё было волшебно и интересно: приятные собеседники,отлично знающие историю своего края и лучшие локации. Особенно спасибо за музей в Хунзахе (супертема,всем советую). Удачи вам во всех делах и замыслах. Александр и компани
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Софья
30 апр 2023
Огромное спасибо нашему гиду Гаджи - наш тур прошел весело, молниеносно, с полным погружением в атмосферу настоящего Дагестана! 🦅 выбирая данный тур в течение трех дней вы можете забыть обо всех организационных моментах - ваша задача только наслаждаться и восхищаться ну и фотографироваться. Встретят, накормят, спать уложат, адаптируются под все ваши прихоти и пожелания) рекомендую особенно тем, кто хочет посетить самые топовые места в кратчайшие сроки. Мы приезжали на 5 дней, но этих впечатлений от трех дней с Гаджи нам хватит на год вперед!
Дарья
28 апр 2023
Была в туре с 25 по 27 апреля 2023. Наш гид-водитель был Эльдар - очень хороший и по искреннему добрый парень! Главной его целью было, чтобы наш отдых прошёл комфортно, и вся наша мини-группа (5 человек) ему очень благодарны! Путешествовали на комфортабельном минивене. Посетили самые топовые места, даже больше, чем было заявлено в программе. Ночёвки были в очень комфортных гостевых домах. Сулакский каньон потрясающий! Аул Гамсутль - это было самое тяжёлое испытание (подниматься в гору 2 км), Эльдар терпел наше нытьё))) Благо, повезло с погодой, солнце скрылось и мы поднимались хотя бы не по пеклу. Но этот поход того стоил! Ещё было много всяких локаций, все описывать не буду, они все великолепные. Для супер-инстаграмных снимков вы точно найдёте контент в этом туре. Спасибо большое за организацию этого путешествия! Всем однозначно рекомендую. Не сомневайтесь, выбирайте этот тур, вы не пожалеете!