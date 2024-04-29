Наше мини путешествие мы планировали весьма спонтанно. Это был подарок на день Рождения супруги. Думали между Калининградом, Казанью и Дагестаном. И можем сказать весьма уверенно, что нисколько не ошиблись, выбрав именно Дагестан, а еще больше, что выбрали нашего гида Абдуллу. Хотим выразить с супругой огромную ему благодарность за прекрасно проведенные 3 дня! Абдулла показал невероятные красоты Дагестана – Хунзахское плато, Гамсутль, Дубки, Сулакский каньон, Миатлинскую платину и многое другое. Каждый день был очень насыщенным и интересным. Мы много где путешествовали по миру, и это вдвойне радует и берет гордость, что в нашей стране есть такие прекрасные и необыкновенные места. Особенно хочется отметить наш последний день, который был максимально драйвовым, наполненный адреналином, а положительные эмоции зашкаливают до сих пор! А все дело в том, что Абдулла смог договориться с лучшим капитаном и устроил нам индивидуальное катание, а вернее даже полеты на катере по Сулакскому водохранилищу. Отдельный респект нашему профи капитану Рамазану! Хочется в целом отметить высокий уровень клиентоориентированности, вежливости, эрудированности и профессионализма Абдулы. Поездка выпала на день Рождения супруги и он забронировал нам потрясающий домик в супер локации, с видом на водохранилище. Больше всего переживали именно за проживание, думали вдруг там окажется лесная хижина, а попали в весьма современный эко-отель. В общем все было на высшем уровне, а любое наше пожелание было тут же воплощено. Однозначно приедем еще ни один раз! Если вы в выборе экскурсовод и просто хорошего человека, смело выбирайте Абдуллу и дни, проведенные в Дагестане будут как и у нас незабываемы. Дополнительным бонусом будут шикарные фотографии, так как Абдулла еще и отличный фотограф. Всем хорошего отдыха!