Сказочные каникулы в Дагестане

Дагестан обладает богатой историей и культурой, которые берут своё начало ещё в античности

5
3 отзыва
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Дагестан обладает богатой историей и культурой, которые берут своё начало ещё в античности.

Мы собрали все ключевые места Дагестана в один тур — за 4 дня вы сможете в полной мере оценить всё величие и красоту Дагестанской Республики.
Сказочные каникулы в Дагестане
Сказочные каникулы в Дагестане
Сказочные каникулы в Дагестане
Сказочные каникулы в Дагестане
Сказочные каникулы в Дагестане
Сказочные каникулы в Дагестане
Сказочные каникулы в Дагестане
Сказочные каникулы в Дагестане
Сказочные каникулы в Дагестане
Сказочные каникулы в Дагестане
Сказочные каникулы в Дагестане
Сказочные каникулы в Дагестане
Сказочные каникулы в Дагестане
Сказочные каникулы в Дагестане
Сказочные каникулы в Дагестане
Сказочные каникулы в Дагестане
Сказочные каникулы в Дагестане
Сказочные каникулы в Дагестане
Сказочные каникулы в Дагестане
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Форелевый рай
Форелевый рай
Попробуем самые вкусные блюда из рыбы в форелевом хозяйстве
Потрясающая природа края
Потрясающая природа края
Красота Дагестана не оставит без впечатлений даже самых искушенных любителей природы
Архитектура Дербента
Архитектура Дербента
Почувствуем силу могучей истории и атмосферу настоящего Востока в древнем городе

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Махачкалу, экскурсия на Сулакский каньон

Прибытие в аэропорт Махачкалы утренними рейсами.

Выезд на экскурсию по Сулакскому каньону, высота которого составляет 1920 метров.

Его нередко сравнивают с Великим каньоном в Америке; дагестанский собрат выглядит не менее впечатляюще, а также — обладает большей глубиной.

Посещение смотровой площадки позволит в полной мере оценить красоту каньона и прочувствовать его впечатляющие размеры.

Обед в форелевом хозяйстве «Главрыба» (включен).

Заселение в гостиницу 3* в Махачкале.

Ужин — самостоятельно.

Прибытие в Махачкалу, экскурсия на Сулакский каньонПрибытие в Махачкалу, экскурсия на Сулакский каньонПрибытие в Махачкалу, экскурсия на Сулакский каньонПрибытие в Махачкалу, экскурсия на Сулакский каньон
2 день

Знакомство с Дербентом

Завтрак в гостинице.

Обзорная экскурсия по самому древнему городу России — Дербенту.

Посещение главной достопримечательности — цитадели «Нарын-Кала» — древней крепости, в которой сохранилась былая мощь Каспийских ворот.

Обед (включен).

Посещение этно-дома «Кубачи» (в нём представлены сотни экспонатов разных эпох, тщательно отобранных владельцем), Музея Ковров и декоративно-прикладных искусств, расположенного в Армяно-Григорианской церкви, и Дома-Музея Петра I.

Возвращение в отель.

Ужин — самостоятельно.

Знакомство с ДербентомЗнакомство с ДербентомЗнакомство с ДербентомЗнакомство с Дербентом
3 день

Горный Дагестан

Завтрак в отеле.

Посещение Хунзахского плато — самого широкого плато нагорного Дагестана.

Площадь составляет 250 кв. км., высота — 1000-1200 м. над уровнем моря.

Равнину окружают высокие горные хребты.

Главная достопримечательность плато — каньон с обрывистыми краями, в который с высоты срываются три горные реки.

В сезон дождей воды этих рек низвергаются в каньон с высоты 50-80 м мощными струями и превращаются в бурлящий поток, над которым поднимаются белые облака мелких брызг.

Самый большой из водопадов — трехступенчатый Тобот, высота достигает 100 м.

Посещение сел Хунзах и Матлас.

Обед в гостевом доме (включен).

Возвращение в отель.

Ужин — самостоятельно.

Горный ДагестанГорный ДагестанГорный ДагестанГорный Дагестан
4 день

Экскурсия по Махачкале

Завтрак.

Выселение из гостиницы.

Обзорная экскурсия по Махачкале.

Свою историю Махачкала ведёт с 1844 г., когда на гористой возвышенности Анджи-Арка было образовано военное укрепление Петровское.

Поселение получило статус города и название Петровск-порт после активного развития и расширения.

В 1921 г. Махачкала получила своё современное название — в память о возглавлявшем местную Красную армию Махаче Дахадаеве, погибшем в боях за советскую власть.

Обед (включен).

Групповой трансфер в аэропорт / ж/д вокзал Махачкалы к рейсам, отбывающим после 14:00.

Экскурсия по МахачкалеЭкскурсия по МахачкалеЭкскурсия по МахачкалеЭкскурсия по Махачкале

Проживание

Тур предусматривает двухместное размещение в гостинице «Джами» 3*.

Доплата за одноместное размещение — 8 000 руб.

Для детей 10-12 лет на основном месте предоставляется скидка в размере 5%.

Варианты проживания

«Джами» 3

3 ночи

Гостиничный комплекс Джами расположен на берегу Каспийского моря. На территории комплекса уютно разместились пять просторных двухэтажных корпусов, находящиеся практически на пляже. Каждый коттедж оснащен всем необходимым для комфортного проживания, удобны для отдыха с детьми.

На территории комплекса находится ресторан, бар, кафе, детская площадка, собственная автостоянка, волейбольная площадка, массажный кабинет, сауна, бильярд, пляж - в общем, все необходимое для того, чтобы сделать отдых на Каспийском море незабываемым для Вас.

Территория вокруг коттеджей украшена фонтаном и клумбами с прекрасным газоном и красивыми цветами. Комплекс «Джами» - это закрытая благоустроенная территория с круглосуточной охраной, поэтому отдыхающим не придется волноваться о собственной безопасности.

«Джами» 3«Джами» 3«Джами» 3«Джами» 3«Джами» 3«Джами» 3«Джами» 3«Джами» 3«Джами» 3

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Двухместное размещение в гостинице 3*
  • Транспортные услуги, включая групповые трансферы аэропорт (ж/д вокзал) — отель в г. Махачкала — аэропорт (ж/д вокзал)
  • Услуги гида
  • Входные билеты в музеи по программе
  • Питание: завтраки в отеле, обеды на программе
  • Вода 0,5 л. /чел. /день
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Махачкала и обратно
  • Индивидуальный трансфер
  • Доплата за одноместное размещение — 8 000 руб.
  • Питание, не указанное в программе
  • Поднос багажа
  • Сувениры
  • Дополнительные услуги в отеле
  • Страховка от н/с
Место начала и завершения?
г. Махачкала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Необходима удобная одежда для пеших прогулок и отдыха по сезону, включая теплые вещи.

Появляться на улицах и в общественных местах в слишком открытой одежде не рекомендуется. Что касается посещения мечети, мужчинам лучше надевать брюки или штаны, рубашки (футболки) с длинными рукавами, женщинам - платье ниже колен, платки (при входе в мечети можно надеть специальные платья, которые находятся в общем пользовании).

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как происходят встреча/проводы в туре?

Встреча в день заезда в аэропорту «Уйташ» г. Махачкала на выходе из зала прилета с табличкой «Дагестан».

Рекомендованный рейс — авиакомпания Победа с прилетом в 11:25.

Групповой трансфер в 12:00.

Мы заблаговременно сообщим вам номер и марку автобуса, телефон гида, водителя. Контакты по встрече передаются за 5 дней до заезда.

Доплата за индивидуальный трансфер «аэропорт / ж/д вокзал Махачкалы – отель» – по запросу.

Проводы: В день выезда — групповой трансфер в аэропорт / ж/д вокзал Махачкалы к рейсам / поездам, отправляющимся после 14:00 по местному времени. Рекомендованные рейсы — авиакомпании S7 / Победа с вылетом в 15:40 / 16.35

Предусмотрены ли скидки?

Для детей 10-12 лет на основном месте предоставляется скидка в размере 5%.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
28 фев 2023
Все прошло прекрасно. Вся чеченская республика-это потрясающая природа и невероятные люди!
Все прошло прекрасно. Вся чеченская республика-это потрясающая природа и невероятные люди!Все прошло прекрасно. Вся чеченская республика-это потрясающая природа и невероятные люди!
Е
12 янв 2023
Организация тура была на высоте и превзошла мои ожидания!
Огромную Благодарность я выражаю гиду Тенгизу Мокаеву!!!
Благодаря его географическим и историческим знаниям, индивидуальному подходу, сноровке, опыту, находчивости и активности наш тур прошёл идеально!!!
Это путешествие было безопасным, с комфортным проживанием в гостинице, супер мобильным в передвижении по разным локациям, интересным и уникальным, что очень важно для туриста!
Т
10 янв 2023
Благодарю организаторов тура, особенно нашего гида - Тенгиза за знакомство с культурой и невероятными красотами КБР!
Вы - профессионалы своего дела)

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