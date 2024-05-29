4 день

Избербаш - Сулакский каньон, Дубки - форелевое хозяйство

Избербаш — Сулакский каньон, Дубки — форелевое хозяйство (день:280 км., 8-9 часов ) .

Завтрак 07:00.

Начало программы дня 07:30.

Переезд к Сулакскому каньону — смотровая площадка с видами на Сулакский каньон — Чиркейское водохранилище — прогулка на катере по водохранилищу (по желанию, доп. плата) — комплекс пещер Нохъо (по желанию, доп. плата) — форелевое хозяйство.

Обед (вкл. в стоимость)

15:00 Групповой трансфер в Грозный, прибытие ориентировочно к 18:30 (130 км, время в пути 3 часа).

Размещение в Грозном/Шали, отели: Тийналла 3*/Беркат 3*/Шали-сити 3*.