Поднявшись на самую высокую смотровую, мы полюбуемся на бирюзовые воды и насладимся силой и красотой каньона.
Погостим в настоящей кавказской семье, где нас угостят обедом из национальных блюд, научат готовить «чуду» и покажут мастер-класс по ковроткачеству.
мая
июн
июн
июл
июл
авг
авг
даты
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие. Сулакский каньон, бархан Сарыкум, Чиркейское водохранилище
- Встреча в аэропорту: в 8:00 аэропорт Уйташ, данная точка сбора подходит вам, если вы прилетите в первый день тура, (рекомендуем выбрать прилет до 7:00, чтоб задержки рейса не повлияли на программу тура).
- Встреча в Махачкале и начало тура:в 9:00 на южной автостанции, ул. Амет-Хана Султана 344, данная точка сбора подойдет прилетевшим заранее в Дагестан.
Бархан Сарыкум — Дагестанская пустыня, одна из крупнейших песчаных дюн в Евразии и крупнейший бархан в Европе.
Девушкам советую взять свои лучшие наряды для эффектных кадров.
Побываем в мини-пустыне, побегаем по песку и получим заряд энергии от здешней обстановки.
Обед в Глав Рыбе — экотуркомплекс, лучшее форелевое хозяйство в Дагестане, находится на берегу бирюзовой реки Сулак.
В Дагестане принято сперва накормить гостя, именно в Глав Рыбе мы отведаем свежей форели от которой пальчики оближешь (желающие могут заменить на шашлык из баранины, говядины или курицы).
Катера по каньону — с ветерком прокатимся по самому каньону и проплывем под самыми красивыми водопадами Сулака.
От Главрыбы спустимся на джипах по красивейшей дороге вдоль самого каньона к речному причалу в с. Зубутли.
Смотровая «Хадум» — самая популярная смотровая площадка находится в пгт. Дубки на высоте 860 метров над уровнем моря.
Поднявшись на самую высокую смотровую на каньон, мы полюбуемся на бирюзовые воды и насладимся силой и красотой каньона.
Смотровая «язык тещи» — скалистый выступ с видом на начало каньона и на Чиркейскую дамбу — которая является самой большой арочной платиной в России.
Чиркейское водохранилище — крупнейшее водохранилище Северного Кавказа, образованный на реке Сулак.
По вечерам мы оказываемся на этой смотровой площадке, где успеваем провести закат со своими близкими и новыми друзьями.
После всех приключений и культурных наслаждений мы едем на размещение в легендарный Барн Хаус — это современные и уютные домики среди высоких гор и скал.
Ужин — после размещения мы поужинаем в самом комплексе, нам подадут национальное блюдо «Аварский Хинкал».
После ужина будет возможность собраться у костра, на специально оборудованном месте и продолжить общение и знакомство, а так же послушать легенды от гида.
Аул-призрак Гамсутль, подземный водопад, Салтинская теснина, Чохские террасы
Утром в 8:00 завтрак по дагестански и сразу в горы.
В этот день нас ждет много интересного и необычного.
Аул-призрак Гамсутль — он же Дагестанский «Мачу Пикчу», одно из самый древних населений России, находится на высоте 1500 м. поражает своей уникальностью, архитектурой и местоположением.
У подножья горы мы пересядем на уазики и подъедим максимально близко к Аул-призраку, оставшееся дорогу пройдем пешком (ходить около 40 минут) (можно и на лошадях за доп. плату 1000 руб.).
Обед — после того как спустимся, в низу нас ожидает вкусный и сытный обед; шашлык, плов, ботишал и лагман (а так же чай, нарезка и компот).
Чохские террасы — это искусственно созданные террасы для выращивания зерновых культур, считается, что именно здесь родилась террасная культура, возделывания земли.
Это место прекрасно подходит для кофе, которое гид сварит прямо перед вами с видом на прекрасные виды.
Салтинская теснина — удивительный памятник природы протяженностью 500 метров.
По узкой тропе мы с вами пройдемся по красивой теснине.
В начале ширина теснины около 40 метров, чем дальше идешь, тем теснее становится и замечаешь, как вокруг тебя вырастают стены до 15 метров, после чего неожиданно появляется сказочный подземный водопад.
Подземный водопад — настоящее чудо природы, изюминка Дагестана, скрытый от посторонних глаз среди гор Дагестана, самый необычный и интересный 20-ти метровый водопад под землей.
Далее нас ждет самый древний город, музей под открытым небом город Дербент и заселение в отель на берегу Каспийского моря.
После заселения отправимся на ужин, где мы попробуем одно из вкуснейших блюд южного Дагестана «табасаранское чуду».
Свободное время в Дербенте.
Экраноплан «Лунь», Хучнинский водопад, крепость 7 братьев
Завтракаем и отправляемся в табасаранские земли.
Мы побываем с Вами в кавказской семье в одном из горных сел, познакомимся с бытом и традициями одного из многочисленных народов Дагестана.
Мы узнаем, что такое настоящее кавказское гостеприимство и попробуем эко-кухню Кавказа.
По дороге мы остановимся для фото на фоне легендарного Каспийского монстра — «Лунь» — самого большого в мире ракетоносца — экраноплана.
Переезд в Хучни — центр Табасаранского района Дагестана.
«Крепость Семи братьев и одной сестры».
Крепость окружена многочисленными легендами.
Все предания говорят о том, что крепость несколько раз осаждали, но она оставалась неприступной.
Прогуляемся к уникальному живописному месту «маленькой Швейцарии» — Хучнинскому водопаду.
Погостим в настоящей кавказской семье, где нас угостят обедом из национальных блюд, научат готовить «чуду» и покажут мастер-класс по ковроткачеству.
Свободное время в Дербенте.
Древний Дербент: крепость Нарын-Кала, магалы, Джума-мечеть, базар
8:00 Завтракаем и съезжаем с отеля, грузим чемоданы в машину и направляемся знакомится с историческим городом.
Крепость Нарын-Кала – главная достопримечательность Дербента.
Прогуляемся по крепости, старым улочкам магалов и заглянем в Джума Мечеть, где гид расскажет вам все тайны, историю и легенды Дербента.
Магалы — это исторические кварталы в старой части города Дербент, здесь сохранились многовековые дома, Мечети и восточные бани.
Джума Мечеть — самая старая мечеть в России и на территории СНГ.
Базар и сувениры — далее пойдем гулять по рынку и сувенирным магазинам!
Обед в этно-доме.
Наш крайний обед пройдет не обычно, у нас будет иммерсивный обед на полу (стол 30 см) на удобных подушках, где мы попробуем блюда южного Дагестана.
Примерим национальную одежду горянки и джигита.
Обязательно подведем итоги нашей квест-игры, за полученные баллы вручим победителям маленькие но приятные призы.
Окончание тура и вылет.
Программа тура заканчивается ориентировочно в 15:00 после обеда в г. Дербент.
Далее мы везем вас в 2 точки:
- В аэропорт если у вас вылет в этот день (рекомендую приобретать билеты для вылета после 18:00).
- В Махачкалу на южную автостанцию. (если вы еще остаетесь в Дагестане, могу помочь вам с заселением в надежный отель или апартаменты).
Проживание
Тур предусматривает проживание в барн-хаусах, а также в отеле 2-3* на берегу Каспийского моря.
На заезды с 28.04.2024 стоимость тура — 31 500 руб.
Доплата за одноместное размещение на даты после 28 апреля — 12 000 руб.
Варианты проживания
Барн-хаус (глэмпинг)
Проживание в барн-хаусах – современных, удобных и уютных домиках со всеми удобствами и панорамными окнами на прекрасные горы.
Барн-хаус – лучшее место для ночевки в горах, место, которое завораживает своей великолепной природой, чистейшим горным воздухом. Пребывание здесь гарантированно перевернет ваше представление об активном отдыхе.
Утро с видом на горы и закат среди высоких вершин уже ждут вас.
Отель Бриз
Отель в Дербенте, который находится прямо на берегу каспийского моря.
Рядом с отелем находится большая и красивая набережная, где так же можно провести спокойно свой вечер перед сном.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание: завтраки, обеды и ужины. Если у вас ограниченное питание, написать менеджеру
- Работа профессионального гида и опытного водителя
- Комфортный транспорт
- Джипинг
- Все входные билеты
- Все экскурсии на протяжении всего тура
- Катание на катере по каньону
- Мастер-классы
- Активности, подарки и развлечения
- Национальная одежда (папаха, костюм джигита и костюм горянки + кинжал) для фотосессии
- Помощь в выборе отелей, если планируете приехать за сутки до начала тура (или более), либо же, задержаться, после тура
- Помощь в выборе подходящих рейсов на самолёт
- Кофе, сваренный на смотровых площадках + вкусняшки к нему
- Проживание в Барн Хаусе и в отеле на берегу Каспийского моря (размещение 2х и 3х местное)
- Уазики для подъема в Гамсутль
- Трансфер из/в аэропорт
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Махачкала и обратно
- Расходы на сувениры
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- удобная одежда для поездок в горы (можно спортивные костюмы, джинсы, штаны, платья, юбки, футболки, кофты), но не короткая, не обтягивающая;
- удобная обувь. Не подходят каблуки, городская обувь, которую вам жалко испачкать/поцарапать. Идеальны будут кроссовки/кеды/спортивные сандалии;
- паспорт;
- зарядное устройство;
- личные лекарства, если принимаете что-либо специфическое;
- солнцезащитный крем;
- головной убор;
- советуем взять с собой дождевик, так как погода в горах очень переменчива;
- обязательно при себе имейте больше наличных средств, так как в сёлах нет приема банковских карт. Развлечения оплачиваются только наличкой;
- теплые вещи (погода в горах в осеннее и зимнее время бывает прохладной).
Вы можете брать чемоданы любого размера (идеально подойдет S-размер). Вы также можете приехать с ручной кладью, так делает большинство.
Где и как начнётся тур?
Прилететь рекомендуем заранее за 1 день до начала тура, вы спокойно отдохнете и подготовитесь к 1 дню тура, а мы вас проконсультируем с бронированием отеля или хостела.
В 1 день тура мы заберем тех кто прилетел раньше, а после ориентировочно к 9:00 заберем людей которые прилетят в этот день, и начнем программу тура из аэропорта.
Вылет обратно рекомендуем приобретать после 18:00, так как программа тура заканчивается в г. Дербент в 15:00, далее везем всех в аэропорт и в Махачкалу, ехать 1 час 30 минут от Дербента до аэропорта.
Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
Можно ли поехать одному \ одной?
Да можно приехать в тур одной \ одному, по вашему желанию мы найдем к вам подселение, если не захотите одноместное размещение, за которое нужно доплатить.
Как осуществляется связь перед проведением тура?
Перед началом тура за неделю создается группа в WhatsApp, где все участники тура могут познакомиться друг с другом и задать оставшиеся вопросы менеджеру.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
МАХАЧКАЛА.
Я люблю твое лицо, Махачкала,
Отраженное в воде каспийской,
Ты, как первая подруга, мне мила,
Что навек мне стала близкой.
Вы останетесь довольны знакомством с Дагестаном и пребыванием в этом замечательном сказочном мире.