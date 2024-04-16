Рассвет в Дагестане. Все включено

Групповой тур в Махачкале
5
3 отзыва
Приглашаем в сказочное путешествие по горам, каньонам, теснинам и водопадам — в гостеприимный Дагестан! В сопровождении внимательного гида мы посетим самые красивые места республики, попробуем вкуснейшие национальные блюда и сделаем фотографии локаций, которые навсегда ярко отпечатываются в памяти.

Поднявшись на самую высокую смотровую, мы полюбуемся на бирюзовые воды и насладимся силой и красотой каньона.

Погостим в настоящей кавказской семье, где нас угостят обедом из национальных блюд, научат готовить «чуду» и покажут мастер-класс по ковроткачеству.
Рассвет в Дагестане. Все включено
Рассвет в Дагестане. Все включено
Рассвет в Дагестане. Все включено
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

Аул-призрак Гамсутль
Аул-призрак Гамсутль
Посетим живописное заброшенное село с многовековой историей и традиционной горской архитектурой
Чохские террасы
Чохские террасы
Рукотворные террасы в форме гигантских лестниц являются одной из самых красивых декораций для фотосессий
Бархан Сары-Кум
Бархан Сары-Кум
Прогуляемся по пескам величественного бархана, на котором когда-то снимали фильм «Белое солнце пустыни»
Иммерсивная трапеза
Иммерсивная трапеза
У нас будет иммерсивный обед на полу (стол 30 см) на удобных подушках
Подземный водопад
Подземный водопад
Пройдём по горной теснине и выйдем к настоящему чуду природы — подземному водопаду

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Сулакский каньон, бархан Сарыкум, Чиркейское водохранилище

  • Встреча в аэропорту: в 8:00 аэропорт Уйташ, данная точка сбора подходит вам, если вы прилетите в первый день тура, (рекомендуем выбрать прилет до 7:00, чтоб задержки рейса не повлияли на программу тура).
  • Встреча в Махачкале и начало тура:в 9:00 на южной автостанции, ул. Амет-Хана Султана 344, данная точка сбора подойдет прилетевшим заранее в Дагестан.

Бархан Сарыкум — Дагестанская пустыня, одна из крупнейших песчаных дюн в Евразии и крупнейший бархан в Европе.

Девушкам советую взять свои лучшие наряды для эффектных кадров.

Побываем в мини-пустыне, побегаем по песку и получим заряд энергии от здешней обстановки.

Обед в Глав Рыбе — экотуркомплекс, лучшее форелевое хозяйство в Дагестане, находится на берегу бирюзовой реки Сулак.

В Дагестане принято сперва накормить гостя, именно в Глав Рыбе мы отведаем свежей форели от которой пальчики оближешь (желающие могут заменить на шашлык из баранины, говядины или курицы).

Катера по каньону — с ветерком прокатимся по самому каньону и проплывем под самыми красивыми водопадами Сулака.

От Главрыбы спустимся на джипах по красивейшей дороге вдоль самого каньона к речному причалу в с. Зубутли.

Смотровая «Хадум» — самая популярная смотровая площадка находится в пгт. Дубки на высоте 860 метров над уровнем моря.

Поднявшись на самую высокую смотровую на каньон, мы полюбуемся на бирюзовые воды и насладимся силой и красотой каньона.

Смотровая «язык тещи» — скалистый выступ с видом на начало каньона и на Чиркейскую дамбу — которая является самой большой арочной платиной в России.

Чиркейское водохранилище — крупнейшее водохранилище Северного Кавказа, образованный на реке Сулак.

По вечерам мы оказываемся на этой смотровой площадке, где успеваем провести закат со своими близкими и новыми друзьями.

После всех приключений и культурных наслаждений мы едем на размещение в легендарный Барн Хаус — это современные и уютные домики среди высоких гор и скал.

Ужин — после размещения мы поужинаем в самом комплексе, нам подадут национальное блюдо «Аварский Хинкал».

После ужина будет возможность собраться у костра, на специально оборудованном месте и продолжить общение и знакомство, а так же послушать легенды от гида.

Прибытие. Сулакский каньон, бархан Сарыкум, Чиркейское водохранилищеПрибытие. Сулакский каньон, бархан Сарыкум, Чиркейское водохранилищеПрибытие. Сулакский каньон, бархан Сарыкум, Чиркейское водохранилищеПрибытие. Сулакский каньон, бархан Сарыкум, Чиркейское водохранилищеПрибытие. Сулакский каньон, бархан Сарыкум, Чиркейское водохранилищеПрибытие. Сулакский каньон, бархан Сарыкум, Чиркейское водохранилище
2 день

Аул-призрак Гамсутль, подземный водопад, Салтинская теснина, Чохские террасы

Утром в 8:00 завтрак по дагестански и сразу в горы.

В этот день нас ждет много интересного и необычного.

Аул-призрак Гамсутль — он же Дагестанский «Мачу Пикчу», одно из самый древних населений России, находится на высоте 1500 м. поражает своей уникальностью, архитектурой и местоположением.

У подножья горы мы пересядем на уазики и подъедим максимально близко к Аул-призраку, оставшееся дорогу пройдем пешком (ходить около 40 минут) (можно и на лошадях за доп. плату 1000 руб.).

Обед — после того как спустимся, в низу нас ожидает вкусный и сытный обед; шашлык, плов, ботишал и лагман (а так же чай, нарезка и компот).

Чохские террасы — это искусственно созданные террасы для выращивания зерновых культур, считается, что именно здесь родилась террасная культура, возделывания земли.

Это место прекрасно подходит для кофе, которое гид сварит прямо перед вами с видом на прекрасные виды.

Салтинская теснина — удивительный памятник природы протяженностью 500 метров.

По узкой тропе мы с вами пройдемся по красивой теснине.

В начале ширина теснины около 40 метров, чем дальше идешь, тем теснее становится и замечаешь, как вокруг тебя вырастают стены до 15 метров, после чего неожиданно появляется сказочный подземный водопад.

Подземный водопад — настоящее чудо природы, изюминка Дагестана, скрытый от посторонних глаз среди гор Дагестана, самый необычный и интересный 20-ти метровый водопад под землей.

Далее нас ждет самый древний город, музей под открытым небом город Дербент и заселение в отель на берегу Каспийского моря.

После заселения отправимся на ужин, где мы попробуем одно из вкуснейших блюд южного Дагестана «табасаранское чуду».

Свободное время в Дербенте.

Аул-призрак Гамсутль, подземный водопад, Салтинская теснина, Чохские террасыАул-призрак Гамсутль, подземный водопад, Салтинская теснина, Чохские террасыАул-призрак Гамсутль, подземный водопад, Салтинская теснина, Чохские террасыАул-призрак Гамсутль, подземный водопад, Салтинская теснина, Чохские террасыАул-призрак Гамсутль, подземный водопад, Салтинская теснина, Чохские террасы
3 день

Экраноплан «Лунь», Хучнинский водопад, крепость 7 братьев

Завтракаем и отправляемся в табасаранские земли.

Мы побываем с Вами в кавказской семье в одном из горных сел, познакомимся с бытом и традициями одного из многочисленных народов Дагестана.

Мы узнаем, что такое настоящее кавказское гостеприимство и попробуем эко-кухню Кавказа.

По дороге мы остановимся для фото на фоне легендарного Каспийского монстра — «Лунь» — самого большого в мире ракетоносца — экраноплана.

Переезд в Хучни — центр Табасаранского района Дагестана.

«Крепость Семи братьев и одной сестры».

Крепость окружена многочисленными легендами.

Все предания говорят о том, что крепость несколько раз осаждали, но она оставалась неприступной.

Прогуляемся к уникальному живописному месту «маленькой Швейцарии» — Хучнинскому водопаду.

Погостим в настоящей кавказской семье, где нас угостят обедом из национальных блюд, научат готовить «чуду» и покажут мастер-класс по ковроткачеству.

Свободное время в Дербенте.

Экраноплан «Лунь», Хучнинский водопад, крепость 7 братьевЭкраноплан «Лунь», Хучнинский водопад, крепость 7 братьевЭкраноплан «Лунь», Хучнинский водопад, крепость 7 братьевЭкраноплан «Лунь», Хучнинский водопад, крепость 7 братьевЭкраноплан «Лунь», Хучнинский водопад, крепость 7 братьевЭкраноплан «Лунь», Хучнинский водопад, крепость 7 братьев
4 день

Древний Дербент: крепость Нарын-Кала, магалы, Джума-мечеть, базар

8:00 Завтракаем и съезжаем с отеля, грузим чемоданы в машину и направляемся знакомится с историческим городом.

Крепость Нарын-Кала – главная достопримечательность Дербента.

Прогуляемся по крепости, старым улочкам магалов и заглянем в Джума Мечеть, где гид расскажет вам все тайны, историю и легенды Дербента.

Магалы — это исторические кварталы в старой части города Дербент, здесь сохранились многовековые дома, Мечети и восточные бани.

Джума Мечеть — самая старая мечеть в России и на территории СНГ.

Базар и сувениры — далее пойдем гулять по рынку и сувенирным магазинам!

Обед в этно-доме.

Наш крайний обед пройдет не обычно, у нас будет иммерсивный обед на полу (стол 30 см) на удобных подушках, где мы попробуем блюда южного Дагестана.

Примерим национальную одежду горянки и джигита.

Обязательно подведем итоги нашей квест-игры, за полученные баллы вручим победителям маленькие но приятные призы.

Окончание тура и вылет.

Программа тура заканчивается ориентировочно в 15:00 после обеда в г. Дербент.

Далее мы везем вас в 2 точки:

  • В аэропорт если у вас вылет в этот день (рекомендую приобретать билеты для вылета после 18:00).
  • В Махачкалу на южную автостанцию. (если вы еще остаетесь в Дагестане, могу помочь вам с заселением в надежный отель или апартаменты).
Древний Дербент: крепость Нарын-Кала, магалы, Джума-мечеть, базарДревний Дербент: крепость Нарын-Кала, магалы, Джума-мечеть, базарДревний Дербент: крепость Нарын-Кала, магалы, Джума-мечеть, базарДревний Дербент: крепость Нарын-Кала, магалы, Джума-мечеть, базарДревний Дербент: крепость Нарын-Кала, магалы, Джума-мечеть, базарДревний Дербент: крепость Нарын-Кала, магалы, Джума-мечеть, базар

Проживание

Тур предусматривает проживание в барн-хаусах, а также в отеле 2-3* на берегу Каспийского моря.

На заезды с 28.04.2024 стоимость тура — 31 500 руб.

Доплата за одноместное размещение на даты после 28 апреля — 12 000 руб.

Фото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Барн-хаус (глэмпинг)

1 ночь

Проживание в барн-хаусах – современных, удобных и уютных домиках со всеми удобствами и панорамными окнами на прекрасные горы.

Барн-хаус – лучшее место для ночевки в горах, место, которое завораживает своей великолепной природой, чистейшим горным воздухом. Пребывание здесь гарантированно перевернет ваше представление об активном отдыхе.

Утро с видом на горы и закат среди высоких вершин уже ждут вас.

Барн-хаус (глэмпинг)Барн-хаус (глэмпинг)Барн-хаус (глэмпинг)Барн-хаус (глэмпинг)Барн-хаус (глэмпинг)

Отель Бриз

2 ночи

Отель в Дербенте, который находится прямо на берегу каспийского моря.

Рядом с отелем находится большая и красивая набережная, где так же можно провести спокойно свой вечер перед сном.

Отель БризОтель БризОтель БризОтель БризОтель Бриз

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание: завтраки, обеды и ужины. Если у вас ограниченное питание, написать менеджеру
  • Работа профессионального гида и опытного водителя
  • Комфортный транспорт
  • Джипинг
  • Все входные билеты
  • Все экскурсии на протяжении всего тура
  • Катание на катере по каньону
  • Мастер-классы
  • Активности, подарки и развлечения
  • Национальная одежда (папаха, костюм джигита и костюм горянки + кинжал) для фотосессии
  • Помощь в выборе отелей, если планируете приехать за сутки до начала тура (или более), либо же, задержаться, после тура
  • Помощь в выборе подходящих рейсов на самолёт
  • Кофе, сваренный на смотровых площадках + вкусняшки к нему
  • Проживание в Барн Хаусе и в отеле на берегу Каспийского моря (размещение 2х и 3х местное)
  • Уазики для подъема в Гамсутль
  • Трансфер из/в аэропорт
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Махачкала и обратно
  • Расходы на сувениры
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэропорт Махачкала (Уйташ)
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • удобная одежда для поездок в горы (можно спортивные костюмы, джинсы, штаны, платья, юбки, футболки, кофты), но не короткая, не обтягивающая;
  • удобная обувь. Не подходят каблуки, городская обувь, которую вам жалко испачкать/поцарапать. Идеальны будут кроссовки/кеды/спортивные сандалии;
  • паспорт;
  • зарядное устройство;
  • личные лекарства, если принимаете что-либо специфическое;
  • солнцезащитный крем;
  • головной убор;
  • советуем взять с собой дождевик, так как погода в горах очень переменчива;
  • обязательно при себе имейте больше наличных средств, так как в сёлах нет приема банковских карт. Развлечения оплачиваются только наличкой;
  • теплые вещи (погода в горах в осеннее и зимнее время бывает прохладной).

Вы можете брать чемоданы любого размера (идеально подойдет S-размер). Вы также можете приехать с ручной кладью, так делает большинство.

Где и как начнётся тур?

Прилететь рекомендуем заранее за 1 день до начала тура, вы спокойно отдохнете и подготовитесь к 1 дню тура, а мы вас проконсультируем с бронированием отеля или хостела.

В 1 день тура мы заберем тех кто прилетел раньше, а после ориентировочно к 9:00 заберем людей которые прилетят в этот день, и начнем программу тура из аэропорта.

Вылет обратно рекомендуем приобретать после 18:00, так как программа тура заканчивается в г. Дербент в 15:00, далее везем всех в аэропорт и в Махачкалу, ехать 1 час 30 минут от Дербента до аэропорта.

Билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Можно ли поехать одному \ одной?

Да можно приехать в тур одной \ одному, по вашему желанию мы найдем к вам подселение, если не захотите одноместное размещение, за которое нужно доплатить.

Как осуществляется связь перед проведением тура?

Перед началом тура за неделю создается группа в WhatsApp, где все участники тура могут познакомиться друг с другом и задать оставшиеся вопросы менеджеру.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
16 апр 2024
Тур у нас был с 11.04.2024 по 14.04.2024. Были с дочкой в первый раз. Нам понравилось абсолютно всё, питание, проживание, экскурсии. За 4 дня набрались сил и энергией.
Тур у нас был с 11.04.2024 по 14.04.2024. Были с дочкой в первый раз. Нам понравилосьТур у нас был с 11.04.2024 по 14.04.2024. Были с дочкой в первый раз. Нам понравилосьТур у нас был с 11.04.2024 по 14.04.2024. Были с дочкой в первый раз. Нам понравилосьТур у нас был с 11.04.2024 по 14.04.2024. Были с дочкой в первый раз. Нам понравилосьТур у нас был с 11.04.2024 по 14.04.2024. Были с дочкой в первый раз. Нам понравилосьТур у нас был с 11.04.2024 по 14.04.2024. Были с дочкой в первый раз. Нам понравилосьТур у нас был с 11.04.2024 по 14.04.2024. Были с дочкой в первый раз. Нам понравилось
С
12 мар 2024
Расул Гамзатов
МАХАЧКАЛА.
Я люблю твое лицо, Махачкала,
Отраженное в воде каспийской,
Ты, как первая подруга, мне мила,
Что навек мне стала близкой.
Вы останетесь довольны знакомством с Дагестаном и пребыванием в этом замечательном сказочном мире.
Расул ГамзатовРасул ГамзатовРасул ГамзатовРасул Гамзатов
М
8 янв 2024
Доброго времени суток! Хочу выразить свою благодарность за проведённый тур "В гостях у горцев". Это были незабываемые 4 дня путешествия! Я влюбилась в Дагестан, в его красоты. И конечно же очень хочется вернуться сюда. Отдельная благодарность гиду Мураду, который сопровождал нашу группу, и водителю Омару. Отличная доброжелательная атмосфера, забота, интереснейшие экскурсии. Отели тоже приятно порадовали. А какие вкуснейшие обеды у нас были! Надеюсь на новые встречи и новые путешествия. Ведь столько великолепных мест ещё можно и нужно посетить в Дагестане!

Тур входит в следующие категории Махачкалы

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