Страна гор. Экскурсионный тур в Дагестан

В этом туре вы познакомитесь с историей и природой Дагестана

5
3 отзыва
В этом туре вы познакомитесь с историей и природой Дагестана.

Во время пятидневного тура по республике вы прогуляетесь по улицам Дербента, познакомитесь с Махачкалой, посетите бархан Сарыкум, прокатитесь на катере по Сулакскому каньону. Это настоящее путешествие с полным погружением в уникальный мир Дагестана.

А еще вас ждет вкуснейшая местная кухня, свежие фрукты, местные вина и знаменитое кавказское гостеприимство.
Страна гор. Экскурсионный тур в Дагестан
Страна гор. Экскурсионный тур в Дагестан
Страна гор. Экскурсионный тур в Дагестан
Страна гор. Экскурсионный тур в Дагестан
Страна гор. Экскурсионный тур в Дагестан
Страна гор. Экскурсионный тур в Дагестан
Страна гор. Экскурсионный тур в Дагестан
Страна гор. Экскурсионный тур в Дагестан
Страна гор. Экскурсионный тур в Дагестан
Страна гор. Экскурсионный тур в Дагестан
Страна гор. Экскурсионный тур в Дагестан
Страна гор. Экскурсионный тур в Дагестан
Страна гор. Экскурсионный тур в Дагестан
Страна гор. Экскурсионный тур в Дагестан
Страна гор. Экскурсионный тур в Дагестан
Страна гор. Экскурсионный тур в Дагестан
Страна гор. Экскурсионный тур в Дагестан
Страна гор. Экскурсионный тур в Дагестан
Страна гор. Экскурсионный тур в Дагестан
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Полная перезагрузка
Полная перезагрузка
Избавимся от надоевших установок, бросим себе вызов и расправим крылья
Восхитительная природа
Восхитительная природа
Насладимся ярким солнцем, тёплым море и полезным воздухом
Удивительный памятник природы
Удивительный памятник природы
Посетим огромный песчаный бархан Сарыкум, один из самых высоких в мире
Сулакский каньон
Сулакский каньон
Увидим безумно красивые, захватывающие дух, пейзажи
Древний Дербент
Древний Дербент
Погуляем по городу-музею под открытым небом
Винная дегустация
Винная дегустация
Попробуем вина на Дербентском заводе игристых вин

Программа тура по дням

1 день

Встреча. Обзорная экскурсия по Махачкале. Переезд в Дербент

15:00 Встреча в аэропорту Махачкалы.

Переезд в Махачкалу.

Обзорная экскурсия по Махачкале (в первый или в последний день тура).

Город Махачкала расположен у подножия горного массива Тарки-Тау, на берегу Каспия.

Это третий по численности населения город Северо-Кавказского региона и крупнейший город Северо-Кавказского федерального округа.

Раньше город называли Анжи-Кала, что в переводе означает «мучной, жемчужный град». Своим названием столица обязана первому военкому Дагестана Махачу Дахаеву.

Город растет и развивается, однако ее старая часть, маленькая, совсем не нарядная, по-прежнему живет своей жизнью.

Вдоль моря идет одна из самых старых улиц города, а на ней вековые дома, дворы с арочными воротами и нависающими балконами.

Махачкала удивляет своим широким культурным наследием.

Переезд в Дербент.

Размещение в отеле.

Свободное время.

Встреча. Обзорная экскурсия по Махачкале. Переезд в ДербентВстреча. Обзорная экскурсия по Махачкале. Переезд в ДербентВстреча. Обзорная экскурсия по Махачкале. Переезд в ДербентВстреча. Обзорная экскурсия по Махачкале. Переезд в Дербент
2 день

Дербент

Завтрак в отеле.

Экскурсия по Дербенту.

Дербент — один из древнейших городов мира.

Город расположился на западном побережье Каспийского моря — там, где труднодоступные отроги Кавказского хребта почти вплотную подходят к морю, оставляя лишь узкую прибрежную полосу.

С древнейших времен здесь пролегал знаменитый Прикаспийский путь из Европы в Переднюю Азию.

Дербент — город-музей под открытым небом, уникальный архитектурный и исторический памятник, военно-оборонительные сооружения которого по праву стоят в одном ряду с крупнейшими фортификационными сооружениями мира.

Посещение крепости Нарын-Кала (Солнечная крепость).

Крепость была заложена в IV веке до нашей эры.

Эта оборонительная цитадель защищала народы Закавказья от набегов северных кочевников.

Общая протяженность стен Нарын-калы достигает 700 метров, а толщина их равняется двум метрам.

Эта величественная твердыня из камня, сооруженная в труднодоступном месте, была призвана символизировать могущество обитавших в ней властителей.

Крепость входит в список Всемирного наследия Юнеско. С цитадели Нарын-кала открывается чудесный вид на город (входной билет оплачивается дополнительно).

Дегустация вин на Дербентском Заводе Игристых Вин или Дербентской винодельческой компании (оплачивается дополнительно).

Посещение Дербентского рынка.

Возвращение в отель.

ДербентДербентДербентДербентДербентДербент
3 день

Бархан Сарыкум

Завтрак в отеле.

Посещение бархана Сарыкум.

В предгорьях хребта Нарат-Тюбе расположен удивительный памятник природы – огромный песчаный бархан Сарыкум (Желтый песок).

Этот бархан один из самых высоких в мире.

Его высота составляет более 250 метров, а размер и форма вершин постоянно меняются по воле ветров.

Сам бархан прочно стоит на месте благодаря скудной пустынной растительности, покрывающей склоны.

Переезд в село Зубутль.

Водная прогулка на катере по Сулакскому каньону (30 минут) или Чиркейскому водохранилищу (оплачивается дополнительно).

Обед в ресторане (оплачивается дополнительно).

Посещение смотровых площадок с видом на Сулакский каньон в селе Дубки.

Река Сулак берет свои истоки в Тушинской и Дидойской котловинах на северном склоне Главного Кавказского хребта, слиянием рек Аварское Койсу и Андийское Койсу образуется река Сулак, длиной 144 км.

Она несет свои воды по Главному Сулакскому каньону, где глубина ее колеблется от 700 до 1500 метров.

Сулакский каньон – один из самых глубоких каньонов в мире.

Глубина его достигает 1920 метров.

Каньон растянулся по территории Дагестана на 53 километра.

Со смотровых площадок открываются безумно красивые, захватывающие дух, пейзажи.

Возвращение в отель.

Бархан СарыкумБархан СарыкумБархан СарыкумБархан СарыкумБархан СарыкумБархан Сарыкум
4 день

Экраноплана Лунь. Хучнинская крепость и Хучнинский водопад

Завтрак в отеле.

Переезд в село Авадан.

Осмотр экраноплана Лунь.

Переезд в село Хучни.

Осмотр Хучнинской крепости (Крепость Семи Братьев).

Крепость была построена в XVII веке, когда над народами Дагестана нависла прямая угроза порабощения иранскими и турецкими завоевателями.

Она сложена с использованием известкового раствора и имеет относительно не большие размеры.

Существует легенда о том, что в крепости жили 7 братьев и красавица сестра. Братья были славными воинами и охраняли соседние сёла. С крепости открываются красивые виды на село и окрестности.

Посещение Хучнинского водопада.

Хучнинский водопад расположен на реке Ханагчай, на высоте 650 м над уровнем моря.

Высота водопада достигает 30 метров.

Состоит он из двух каскадов. У подножия обрыва образует небольшое озеро, где можно искупаться.

Хучнинский водопад является одним из самых красивых водопадов республики Дагестан.

Возвращение в Дербент.

Свободное время.

Экраноплана Лунь. Хучнинская крепость и Хучнинский водопадЭкраноплана Лунь. Хучнинская крепость и Хучнинский водопадЭкраноплана Лунь. Хучнинская крепость и Хучнинский водопадЭкраноплана Лунь. Хучнинская крепость и Хучнинский водопад
5 день

Махачкала, отъезд

Завтрак в отеле.

Трансфер в аэропорт к 14:00.

Обзорная экскурсия по Махачкале (в первый или в последний день тура).

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице «АЛЫЕ ПАРУСА».

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ГостиницаTWIN SGL
HOTEL АЛЫЕ ПАРУСА 28 50039 000

Варианты проживания

Гостиница «Алые паруса»

4 ночи

Гостиница Алые Паруса располагается на берегу Каспийского моря в зоне отдыха города Дербент. В пользовании проживающих различные номера, ресторан, небольшую кофейню, медицинский центр и частную пляжную зону.

Постояльцам предоставляются 17 номеров, все они оснащены телевизором с плоским экраном, а в некоторых предусмотрен уютный гостиный уголок, тапочки, халаты и бесплатные средства личной гигиены.

В отеле имеется ресторан, предлагающий различные вкусные блюда. Разнообразие изысканной национальной кавказской и европейской кухни помогут Вам в полной мере ощутить прелести отдыха.

Гостиница «Алые паруса»Гостиница «Алые паруса»Гостиница «Алые паруса»Гостиница «Алые паруса»Гостиница «Алые паруса»Гостиница «Алые паруса»Гостиница «Алые паруса»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Групповой трансфер Аэропорт – Отель – Аэропорт под рекомендованные рейсы
  • Транспортное обслуживание на комфортабельном автобусе
  • Проживание в отеле с завтраком
  • Экскурсионная программа
  • Услуги гида-сопровождающего
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Махачкала и обратно
  • Входной билет в крепость Нарын-Кала – 200р
  • Экскурсия с дегустацией в Дербентской винодельческой компании – 800 руб.
  • Водная прогулка по Сулакскому каньону или Чиркейскому водохранилищу с трансфером на джипах – от 1200 руб
  • Входной билет в природный парк Бархан Сары-Кум – 150 руб.
  • Входной билет в музей Расула Гамзатова – 50 руб
Место начала и завершения?
Россия, Республика Дагестан, Махачкала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Обязательно удобная одежда и обувь.

В программе предусмотрены пешие прогулки в горах и подъемы по склонам гор.

Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Особенности тура

Поздней осенью, зимой, ранней весной, из-за короткого светового дня, посещение некоторых заявленных в программе тура обьектов может происходить в тёмное время суток.

Туроператор не несет ответственности за очереди на пограничных пунктах, задержки в пути, связанные c погодными условиями, а также с пробками на дорогах.

В случае, если погодные условия на маршруте могут угрожать безопасности туристов (сильные снегопады, низкие/высокие температуры воздуха, сели, ливни, наводнения, лесные пожары, смог и пр.), туроператор оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять программу экскурсии: заменять одни объекты на другие, а при невозможности замены - исключать обьекты из программы.

Места в автобусе распределяются туроператором по мере продажи путёвок.

Рекомендуемые рейсы

ОТПРАВЛЕНИЕ ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА:

  • Санкт-Петербург – Махачкала SU6065 10:55 – 14:20;
  • Махачкала – Санкт-Петербург SU6066 15:20 – 18:45.
ОТПРАВЛЕНИЕ ИЗ МОСКВЫ:
  • Москва – Махачкала c прилетом до 15:00;
  • Махачкала – Москва с вылетом после 15:00.

Приобретать билеты можно только после того, как группа будет гарантирована!

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Ч
11 ноя 2022
Все было здорово!
Ч
7 ноя 2022
Тур великолепен! Мы женой(Шитикова ИП) ни разу не пожалели ни времени ни денег. А Роман Обухов большая для нас удача-проффессинал и очень многогранный и интересный человек! Большое спасибо! Всё было организовано на высшем уровне.
Н
10 ноя 2021
Всё очень понравилось. Всем довольны.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Махачкалы

🧒Можно с детьмиВодные развлечения🧳Многодневные туры5-дневные туры🗻Сулакский каньон🍀Природа и пейзажи🗽Популярные местаГоры🔭Обзорные

Похожие туры в Махачкале

4 дня в «Стране гор»: необычные места Дагестана
3 дня
🚗 На машине
Авторский тур
до 10 чел.
Организатор экскурсии Заур
Заур
Нет отзывов
4 дня в «Стране гор»: необычные места Дагестана
Покорить вершину Шалбуздаг, побывать в «селе-призраке» и насладиться национальной кухней
Аэропорт Махачкалы
32 000 за 1 человека
Объять необъятное или как влюбиться в Дагестан за 5 дней
5 дней
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Авторский тур
до 20 чел.
Организатор экскурсии Shazam_tour
Shazam_tour
Нет отзывов
Объять необъятное или как влюбиться в Дагестан за 5 дней
Дагестан очаровывает красотой величественных гор, солнечными пляжами Каспия
Проспект Али-Гаджи Акушинского, 3, Махачкала
19 янв
20 янв
21 янв
22 янв
42 000 за 1 человека
Релакс-тур в Дагестан: йога, горы и тишина
5 дней
🚗 На машине
🏄 SUP-прогулки
Авторский тур
до 10 чел.
Организатор экскурсии Антон
Антон
Нет отзывов
Релакс-тур в Дагестан: йога, горы и тишина
Насладиться практиками на закате в окружении гор и проплыть на сапе по водохранилищу
Аэропорт Махачкалы. Выбирайте рейсы с прилётом до ...
16 июня
35 000 за 1 человека
От гор к морю: главные достопримечательности Дагестана
4 дня
🚗 На машине
Авторский тур
до 11 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
Нет отзывов
От гор к морю: главные достопримечательности Дагестана
Полюбоваться горными районами, заглянуть в гости к местной семье и прогуляться по побережью
Махачкала, 09:00
22 фев
7 мар
19 апр
6 мая
32 990 за 1 человека
«Завораживающий Дагестан»: пятидневное путешествие
5 дней
Авторский тур
Организатор экскурсии Гамзат
Гамзат
Нет отзывов
«Завораживающий Дагестан»: пятидневное путешествие
Этот тур познакомит Вас с культурой республики и ошеломляющими видами, которые дарят вдохновение каждому путешественнику
Махачкала, Дагестан, Россия
47 000 за 1 человека
Авторский тур по Дагестану
4 дня 4 часа
🚤 На катере
Авторский тур
до 10 чел.
Организатор экскурсии Екатерина
Екатерина
Нет отзывов
Авторский тур по Дагестану
Авторский тур в Дагестан под названием «Счастье» покорит Вас теплом
Махачкала, улица Дахадаева, 136 (Джума-мечеть)
25 янв
1 фев
8 фев
39 900 за 1 человека
Горы, море и древняя история Дагестана
4 дня
🚗 На машине
Авторский тур
до 12 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
Нет отзывов
Горы, море и древняя история Дагестана
Полюбоваться 70-метровым водопадом и исследовать высокогорные аулы
Аэропорт Махачкалы, 12:00
25 янв
1 фев
8 фев
15 фев
49 900 за 1 человека
Дагестан-Страна гор
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Залимхан
Залимхан
Нет отзывов
Дагестан-Страна гор
махачкала
Завтра
18 янв
15 900 за всё до 4 чел.
Тур-перезагрузка в зимний Дагестан для всей семьи: горнолыжка, Матлас и Хунзах
2 дня
🚗 На машине
Авторский тур
до 6 чел.
Организатор экскурсии Гамзат
Гамзат
Нет отзывов
Тур-перезагрузка в зимний Дагестан для всей семьи: горнолыжка, Матлас и Хунзах
Увидеть застывшие в хрустале водопады, провести ночь в горах и насладиться зимними развлечениями
Махачкала, выезд из других городов и районов оплач...
19 янв
21 янв
23 янв
25 янв
2600020 800 за 1 человека
Пятидневный тур «Истоки Дагестана»
5 дней
Авторский тур
Организатор экскурсии Шамиль
Шамиль
Нет отзывов
Пятидневный тур «Истоки Дагестана»
Наш тур составлен так, чтобы вы успели ощутить на себе дагестанское гостеприимство
Республика Дагестан, г. Махачкала, аэропорт Уйташ
Завтра
18 янв
19 янв
20 янв
35 000 за 1 человека
История Махачкалы и Дагестана
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Яна
Яна
5
45 отзывов
История Махачкалы и Дагестана
История, красоты и самобытная культура многогранного города на обзорной экскурсии с местным жителем
Памятник Расулу Гамзатову возле русского театра
20 янв
21 янв
22 янв
23 янв
5 200 за всё до 5 чел.
Треккинг в Дагестан: 7-дневный тур
7 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 14 чел.
Организатор экскурсии Восход
Восход
Нет отзывов
Треккинг в Дагестан: 7-дневный тур
Даже если Вы много, где были
Ж/Д вокзал, Махачкала
от 47 400 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Махачкале. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Махачкале
Заказать
Можно выбрать дату до оплаты
ХОРОШО
🧭
ТАМ