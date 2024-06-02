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Авторский тур
5 дней
Горный Дагестан вместе с местным жителем
Погрузитесь в атмосферу Дагестана с местным жителем. Живописные маршруты, Сулакский каньон, подвесной мост и крепость Нарын-Кала ждут вас
Начало: Махачкала, время - по договорённости. Рекомендуем ...
«4 ночи в горах в Гунибском районе»
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
29 990₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Трёхдневный джип-тур по Дагестану с захватывающими видами
Три дня насыщенных приключений по живописным местам Дагестана. Каньоны, водопады, древние аулы и головокружительные виды ждут вас
Начало: Махачкала
«В комфортном гостевом доме в горах, 2-местное размещение»
10 июня в 08:00
14 июня в 08:00
25 500₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
Поехали в горы! Атмосферные аулы и природные красоты Дагестана
Погулять по руинам селения-призрака и прокатиться на катере по Сулакскому каньону
Начало: Аэропорт Махачкалы
«А еще будем устраивать пикники и варить кофе в турке в горах»
18 июня в 11:00
22 июня в 11:00
3000027 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
В поисках впечатлений: тур «всё включено» с проживанием в барнхаусе в горах и на берегу моря
Устроить посиделки у костра, сделать кадры в национальной одежде и научиться готовить чуду
Начало: Аэропорт Уйташ, 08:00. Если вы прилетите на день р...
«Удобную одежду для поездок в горы (можно спортивные костюмы, джинсы, штаны, платья, юбки, футболки, кофты), но не короткую, необтягивающую»
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
39 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Перезагрузка по-дагестански: всё включено
Проснуться с видом на горы, попробовать все национальные блюда Дагестана и погулять по Дербенту
Начало: Аэропорт Махачкалы, 08:00 (рекомендуем прилетать з...
«Не забудьте тёплые вещи и удобную одежду и обувь — вы будете находиться в горах, где может подуть сильный ветер и резко опуститься температура»
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
26 100₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Влюбиться в Дагестан: активный отдых у озера и знаковые локации
Покататься на сапе и квадроцикле, научиться готовить абрикосовую кашу и чуду, посетить аулы-призраки
Начало: Аэропорт Уйташ (Махачкала), 10:30. Возможна встреч...
«После завтрака отправимся в аул-призрак Гамсутль, расположенный на гребне горы на высоте 1500 метров над уровнем моря»
Сегодня в 08:00
12 июня в 08:00
40 000₽ за человека
скидка
15%
Авторский тур
3 дня
Горы, солнце и история: выходные в Дагестане
Надышаться горным воздухом, увидеть подземный водопад и подняться в аул-призрак
Начало: Махачкала, аэропорт или центр города, выезд в 08:0...
«Встретим вас в аэропорту Махачкалы или в центре города в 08:00 и отправимся в настоящую пустыню посреди гор — на бархан Сарыкум»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
2800023 800₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Выше только звёзды: восхождение на Базардюзю
Взойти на высшую точку Дагестана и побывать в самом высокогорном селе России
Начало: Махачкала, аэропорт, 15:00
«Важно отсутствие серьёзных заболеваний, желательны опыт пребывания в горах и хорошая физическая форма»
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
19 499₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Дотянуться до неба. Три дня в горах Дагестана
Влюбиться в горы, попробовать знаменитый урбеч и посмотреть на Гуниб глазами Айвазовского
Начало: Махачкала, улица Джамалутдина Атаева, 2д, кофейня ...
«Открыть глаза после сна и сразу увидеть горы, выпить кофе, любуясь отражением вершин, посидеть на скамье, где великий художник писал пейзаж — всё это вы сможете сделать в нашем путешествии»
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
25 550₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Самые известные места Дагестана
Побродить по улочкам древних сёл и городов, восхититься видами гор и водоёмов
Начало: Аэропорт Махачкалы, 10:00-11:00
«С собой вам понадобятся: паспорт, ветровка, так как в горах может быть прохладно даже летом, удобную обувь (кроссовки), головной убор от солнца, солнцезащитные очки, наличные деньги для личных расходов»
19 июня в 08:00
17 июля в 08:00
65 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Старинные аулы и природа Дагестана
Увидеть знаменитые места республики и влюбиться в горы
Начало: Аэропорт Уйташ (Каспийск) или место вашего прожива...
«Весной и летом в горах погода переменчива»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
22 000₽ за человека
Авторский тур
12 дней
За раз весь Северный Кавказ
Насытиться красотой пейзажей, исследовать столицы и сравнить кухню республик
Начало: На ж. - д. вокзале «Махачкала» и в аэропорту город...
«Вам понадобятся: удобная одежда и наряды для фотосессий, удобная спортивная обувь, плащ-дождевик, солнцезащитные очки и крем, непромокаемая ветрозащитная куртка и тёплая одежда для подъёма в горы, купальник и принадлежности для бассейна»
16 июня в 14:30
30 июня в 14:30
145 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
3 дня в окружении гор, тишины и покоя: Сулакский каньон, Хунзах и Гуниб
Увидеть слияние рек, пройтись по залам скалистого замка и спуститься к подземному водопаду
Начало: Махачкала, место вашего размещения или аэропорт, д...
«Если время и погода позволят, побываем на озере Мочох в окружении гор и скал»
11 июня в 08:00
15 июня в 08:00
22 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Открывая секреты Дагестана: барханы, каньон и много гор
Увидеть природные чудеса Дагестана и поддаться кавказскому очарованию с восточной перчинкой
Начало: Ж. - д. вокзал в Махачкале, главный вход, напротив...
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
25 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Большой кавказский трип: Дагестан, Осетия, Чечня и Ингушетия
Пообедать на форелевом хозяйстве, погрузиться в местную культуру и влюбиться в горы
Начало: В заезды по воскресеньям: ж. - д. вокзал в Махачка...
«Пройдём по пустому селению, заглянем в брошенные дома и полюбуемся горными пейзажами»
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
53 400₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Древний Дербент, аул-призрак и Сулакский каньон с местным жителем
Увидеть древнюю персидскую цитадель и погулять по горному заброшенному аулу
Начало: Махачкала, аэропорт, 10:00
«Кстати, это единственная картина Айвазовского, на которой изображены горы»
10 июня в 08:00
24 июня в 08:00
18 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Редкие локации Дагестана: высокогорные сёла, аулы-призраки и восхождение на Шалбуздаг
Пожить в окружении гор, исследовать заброшенные селения и потоптать облака на священной горе
Начало: Встретим вас в Махачкале/Дербенте/Избербаше в 9:00
«На комфортной турбазе в горах, размещение 2-местное»
10 июня в 11:00
20 июня в 11:00
38 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Смотреть на звёзды и трогать облака: восхождение на Шалбуздаг
Почувствовать себя смелым восходителем, насладиться местной кухней и влюбиться в инопланетные горы
Начало: Махачкала, аэропорт, 15:00
«Важно отсутствие серьёзных заболеваний, желательны опыт пребывания в горах и хорошая физическая форма»
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
17 499₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Дагестанский топ: популярные места «Страны гор»
Покататься по реке Сулак, исследовать затерянный мир Карадахской теснины и пощекотать «Язык Тролля»
Начало: Махачкала, аэропорт, до 12:00
«толстовка (если боитесь замёрзнуть в горах)»
32 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Обогнать солнце и подняться на вершину Пабаку
Встретить рассвет на вершине и почувствовать себя настоящим альпинистом
Начало: Махачкала, аэропорт, 15:00
«Важно отсутствие серьёзных заболеваний, желательны опыт пребывания в горах и хорошая физическая форма»
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
16 500₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Выше облаков на 3760 метров на гору Шалбуздаг: треккинг налегке с проживанием в гостинице
Восхититься просторами со скального возвышения и увидеть нетуристический Дагестан
Начало: Ж. - д. вокзал и аэропорт Махачкалы, 08:40-09:40 /...
«Старый Филя расположился на склоне горы и богат восхитительными пейзажами»
8 сен в 08:00
15 сен в 08:40
58 200₽ за человека
Авторский тур
3 дня
По основным достопримечательностям Дагестана на машине в мини-группе
Подняться в горы, спуститься к подземному водопаду и насладиться видами знаменитых мест республики
Начало: Махачкала или Каспийск, время - по договорённости
«За 3 дня я познакомлю вас со знаковыми локациями нашей «Страны гор»»
10 июня в 08:00
17 июня в 08:00
16 500₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Горный Дагестан - тропой Императора. Треккинг
Начало: г. Махачкала
«Размещение: гостевой дом в горах»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 94 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Горный Дагестан. Джип-тур
Начало: Россия, Республика Дагестан, Махачкала
«За эту неделю вы познакомитесь с жизнью и бытом местных жителей, с их уникальными традициями и культурой, узнаете о героическом прошлом Дагестана и воочию увидите самые красивые места «страны гор»»
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 43 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Страна гор. Экскурсионный тур в Дагестан
Начало: Россия, Республика Дагестан, Махачкала
31 окт в 10:00
1 янв в 10:00
от 31 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
От гор к морю: главные достопримечательности Дагестана
Полюбоваться горными районами, заглянуть в гости к местной семье и прогуляться по побережью
Начало: Махачкала, 09:00
«Однажды побывав в «стране гор», её невозможно забыть»
12 июня в 10:45
10 июля в 10:00
35 900₽ за человека
Авторский тур
2 дня
За 2 дня - главные места Дагестана
Провести ночь в горах, пройтись по аулу-призраку и увидеть один из самых высоких водопадов Дагестана
Начало: Махачкала, место вашего проживания. Если вы остано...
«Со смотровой площадки вам откроется вид на затерянные в горах селения, величественные каньоны, мощные водопады и извилистые серпантины дорог»
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
24 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Молодёжный тур в Дагестане: более 13 локаций за 3 дня
Почувствовать себя горцем и марсианином, посетить экстрим-парк и увидеть, как изготавливают урбеч
Начало: г. Махачкала, ул. Ирчи Казака 2, сбор в 7:45, выез...
«Собираем молодых и активных и отправляемся в горы в Дагестан»
21 июня в 09:00
19 июля в 09:00
30 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Дагестан: водопады, теснины, пустыня и Сулакский каньон
Увидеть цветущие горы Дагестана и насладиться красотой кавказской природы
Начало: Махачкала, 8:00
«Руины на фоне гор часто сравнивают с перуанским Мачу-Пикчу»
21 июня в 08:00
28 июня в 08:00
35 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Дагестан 3 в 1: горы, Дербент и пляжный отдых на берегу Каспия
Увидеть "Каспийского монстра", побывать в "дагестанском Форт Боярде" и селе-призраке
Начало: Махачкала, аэропорт или другое место по договорённ...
«В комфортном гостевом доме в горах и в гостинице на море, 2-местное размещение с удобствами»
10 июня в 08:00
17 июня в 08:00
47 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
В погоне за впечатлениями: удивительные локации горного Дагестана на комфортабельном автомобиле
Устроить пикник в горах на закате, насладиться дагестанской кухней и побродить по аулу-призраку
Начало: Махачкала, утро, заберём вас от места вашего прожи...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
37 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Глубинный Дагестан: на джипах среди гор и аулов
Подняться к ледникам, собрать целебные травы и послушать традиционную музыку
Начало: Махачкала, аэропорт, утро
«*Программа может несущественно меняться в зависимости от погодных условий в горах»
21 июня в 08:00
22 июня в 08:00
26 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Многогранный Дагестан: индивидуальный тур в край гор и древностей
Исследовать многовековые башни, побывать в ауле-призраке и покататься на катере по реке Сулак
Начало: Аэропорт Махачкалы или место вашего проживания, вр...
«Вы подниметесь в горы, которые поразят вас красотой своих каньонов, водопадов и ущелий»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
68 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Выходные в Южном Дагестане: отдых с восточным колоритом
Начало: По договоренности с гидом
«Смотровая над Курушем, где мы увидим великолепный вид главного Кавказского хребта, высочайшие горы Дагестана Ерыдаг, Базардюзо, Шалбуздаг, Несендаг»
Расписание: По запросу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
27 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Из Махачкалы в Дербент через горы, пустыню и каньон
Побывать в старейшем в России городе, прокатиться на катере и устроить пикник в горах
Начало: Аэропорт Махачкалы, 10:00. Встретим вас в центре М...
«Побывать в горах Дагестана и не сделать фотографию на «языке тролля»»
12 июня в 09:00
24 июля в 09:00
39 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
По Дагестану в женской компании: фотосессии без спешки в лучших локациях и вкуснейшая еда
Проснуться с видом на горы, заглянуть на обед к местным и привезти из тура море кадров
Начало: Махачкала, 09:00. Встретим вас в городе или заберё...
«Осталось лишь собрать чемоданы и приехать в край высоких гор, невероятных закатов, шумных водопадов и гостеприимных жителей»
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
38 500₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
2 дня
Путешествие-перезагрузка в горном ауле Дагестана
Пожить в спокойном месте среди гор и фруктового сада и наслаждаться природой без спешки
Начало: Махачкала
«Мы встретим вас в Махачкале и сразу поедем в горы»
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
5990053 910₽ за всё до 5 чел.
Авторский тур
4 дня
4 дня в «Стране гор»: необычные места Дагестана
Покорить вершину Шалбуздаг, побывать в «селе-призраке» и насладиться национальной кухней
Начало: Аэропорт Махачкалы
«На турбазе хорошо ловит МТС и Мегафон — в пеших турах при походе в горы на части маршрута связи не будет»
8 сен в 08:00
18 сен в 08:00
38 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Дагестан на максималках с Максом
Начало: Аэропорт Махачкалы
Расписание: См. календарь
30 сен в 10:00
44 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Рыболовный тур в Дагестан: костерок, палатки и отдых от суеты
Попробовать поймать горную форель и порыбачить на диких водоёмах в живописных местах
Начало: Махачкала, 08:00-10:00. Заберём вас от места вашег...
«Вы сможете выбрать — отправиться ли на дикий водоём, специальную рыболовную базу на заливе или на речку ловить горную форель»
13 июня в 10:00
17 июня в 10:00
20 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Выходные в Дагестане: тур-перезагрузка с восточным колоритом
Насладиться кавказской кухней, прогуляться по древним селениям и влюбиться в «Страну гор»
Начало: Аэропорт Махачкалы
«На турбазе хорошо ловит МТС и Мегафон — в пеших турах при походе в горы на части маршрута связи не будет»
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
18 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
От барханов до гор Дагестана: путешествие на 4 дня
Начало: Аэропорт Махачкалы (Уйташ)
«В третий день отправимся в горы Дагестана — к высокогорному селу Гуниб, где находится мемориальный комплекс памяти павших защитников Родины «Белые журавли»»
Расписание: по средам в 12:00
11 июня в 12:00
18 июня в 12:00
37 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Трансформационный тур в Дагестане: познание себя через новые места
Заниматься расслабляющими практиками в красивом месте, кататься на сапах и наслаждаться жизнью
Начало: Аэропорт Махачкалы, 10:30
«В последующие — в уютных домиках в горах со всеми удобствами»
23 июня в 10:00
8 июля в 10:00
55 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Горы, море и древняя история Дагестана
Полюбоваться 70-метровым водопадом и исследовать высокогорные аулы
Начало: Аэропорт Махачкалы, 12:00
«Чего только нет в Дагестане: тут и солнечное море с широкой береговой линией, и живописные горы с петляющими серпантинами, и древний город Дербент с сохранившейся крепостью Нарын-Кала и даже своя пустыня»
12 июня в 08:00
19 июня в 08:00
79 900₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Восхождение на гору Шалбуздаг - подняться выше облаков
Начало: Аэропорт Махачкала
«Что вас ожидает: На протяжении столетий на вершину горы совершалось паломничество»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
24 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ТТатьяна2 июня 2024Все было отлично, интересно и комфортно при передвижении от локации к локации! Хотелось бы больше времени на форелевой ферме Главрыба, очень красивое место и подольше покататься на катере по каньону! Было очень круто
- ЛЛада2 июня 2024Путешествовали по Дагестану на майские праздники. Выбрали тур с наибольшим количеством локаций и, чтобы самим не ездить по горным дорогам,
- ТТатьяна2 июня 2024Я влюбилась в Дагестан ❤️ Давно мечтала там побывать. Собравшись нашей чумовой компанией, выбрали этот тур. И нисколько не пожалели.
- ТТатьяна26 мая 2024Супер тур по Дагестану! Хочется выразить слова благодарности организаторам, нашему замечательному водителю Тимуру и очаровательной, заботливой Инге, которая сопровождала нас
- ттатьяна25 мая 2024Горный Дагестан! Восторг! Эмоции через край! Тур- сумасшедший! Очень люблю и много путешествую, со временем выработался определённый алгоритм выбора тура: 1. Группы
- ИИрина23 мая 2024Отличная команда, отличный маршрут! Мы были с 2 маленькими детьми - все прошло отлично с учетом их потребностей, удовольствие и
- ММария22 мая 2024Всем привет! Мы с сестрой посетили первый раз такое замечательное место! С первых минут мы влюбились в Дагестан❤️ огромную роль
- ССергей17 мая 2024Прекрасный тур! Великолепие дагестанских гор поражает своим величием! Впечатления на всю жизнь. Перезагруз. Надеюсь приехать снова. Хорошая организация, заботливые гиды, которые знают все лучшие места. Рекомендую! Единственное, тем, кто панически боится высоты советую избегать прогулок по козьим тропам на краю скалы.
- ВВера13 мая 2024Добрый день! Хотелось бы поблагодарить за интересный, захватывающий, насыщенный впечатлениями тур. Программа была многогранной и очень яркой. Особо хотелось бы отметить организацию экскурсий
- ССветлана10 мая 2024Начнем с того,что гиды просто супер) Они все рассказывают про места,про культуру и про другие интересные факты о Дагестане) Честно говоря, опасалась
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Горы»
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