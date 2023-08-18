Приглашаю отправиться в южный район Дагестана — на родину всемирно известных табасаранских ковров и в лесной край, где живут носители одного из самых сложных языков в мире. О местном быте, истории и народном творчестве вы узнаете в уютном краеведческом музее. Кроме того, вы посетите старинную крепость, Хучнинский водопад, увидите древний деревянный мост и пообедаете на природе.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Историко-краеведческий музей

В селе Хучни — административном центре Табасаранского района — вы познакомитесь с бытом горцев и историей края. И, конечно, узнаете об искусстве местного ковроткачества. Изделия изготавливались вручную от трёх месяцев до года, а секреты передавались от матери к дочке из поколения в поколение. Ковры издавна славились своей красотой и прочностью (срок службы составлял 300-400 лет!). Лучшие экземпляры сейчас хранятся в музеях по всему миру.

Памятники природы и истории

Поднимемся на крепость Семи братьев и одной сестры 17 века. Вы узнаете, какую историческую роль она сыграла и услышите легенды цитадели.

Также вы посетите памятник природы — Хучнинский (Ханагский) водопад. Очень фотогеничное место.

После устроим обед в лесу. Его для нас приготовит победитель всероссийского кулинарного конкурса! Мы заедем в кафе и заберём готовые блюда для пикника. Или, если пожелаете, поедим в самом заведении. Вкусный чай из горных трав станет приятным завершением обеда.

Затем я отвезу вас на смотровую площадку с видом на село Хучни.

А в завершение покажу древний деревянный мост, построенный без гвоздей.

Организационные детали