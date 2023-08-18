Познакомиться с одним из самых живописных уголков республики - дагестанской Швейцарией
Приглашаю отправиться в южный район Дагестана — на родину всемирно известных табасаранских ковров и в лесной край, где живут носители одного из самых сложных языков в мире. О местном быте, истории и народном творчестве вы узнаете в уютном краеведческом музее.
Кроме того, вы посетите старинную крепость, Хучнинский водопад, увидите древний деревянный мост и пообедаете на природе.
Кроме того, вы посетите старинную крепость, Хучнинский водопад, увидите древний деревянный мост и пообедаете на природе.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Историко-краеведческий музей
В селе Хучни — административном центре Табасаранского района — вы познакомитесь с бытом горцев и историей края. И, конечно, узнаете об искусстве местного ковроткачества. Изделия изготавливались вручную от трёх месяцев до года, а секреты передавались от матери к дочке из поколения в поколение. Ковры издавна славились своей красотой и прочностью (срок службы составлял 300-400 лет!). Лучшие экземпляры сейчас хранятся в музеях по всему миру.
Памятники природы и истории
- Поднимемся на крепость Семи братьев и одной сестры 17 века. Вы узнаете, какую историческую роль она сыграла и услышите легенды цитадели.
- Также вы посетите памятник природы — Хучнинский (Ханагский) водопад. Очень фотогеничное место.
- После устроим обед в лесу. Его для нас приготовит победитель всероссийского кулинарного конкурса! Мы заедем в кафе и заберём готовые блюда для пикника. Или, если пожелаете, поедим в самом заведении. Вкусный чай из горных трав станет приятным завершением обеда.
- Затем я отвезу вас на смотровую площадку с видом на село Хучни.
- А в завершение покажу древний деревянный мост, построенный без гвоздей.
Организационные детали
- Трансфер и обед включены в стоимость
- Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне
- Необходимо соблюдать дресс-код (рекомендации для мужчин — брюки или шорты не выше колен, футболка/рубашка; для девушки — юбка/брюки не выше колен)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Яраги — ваш гид в Махачкале
Вежлив, пунктуален, стаж вождения 23 года, грамотно владею русским языком, могу продержать диалог на любую тему. Коренной житель республики, знаком с обычаями и традициями. Обучался в Университете туризма.
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