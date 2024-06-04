Групповая экскурсия «Дагестанский Мачу-Пикчу» приглашает вас в увлекательное путешествие по знаковым местам республики.
В составе группы до 19 человек вы посетите Гимринский тоннель, пройдете по историческим местам, связанным с оборонительными сооружениями
В составе группы до 19 человек вы посетите Гимринский тоннель, пройдете по историческим местам, связанным с оборонительными сооружениями
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Погружение в историю и культуру Дагестана
- 🚶♂️ Пеший подъем на гору с захватывающими видами
- 🍽️ Обед из блюд национальной кухни
- 🚌 Трансфер и сопровождение гида включены
- 📸 Уникальные фотомоменты в ауле-призраке Гамсутль
Что можно увидеть
- Гимринский тоннель
- Гимринская башня
- Ирганайское водохранилище
- Гунибская ГЭС
- Комплекс «Андалал»
- Призрачное село Гамсутль
Ближайшие даты:
Время начала: 06:45, 07:00, 07:15, 08:00, 08:15
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Гимринский тоннель. Первое впечатление — поездка по самому длинному автодорожному тоннелю в России — четырехкилометровой дороге сквозь гору.
- Гимринская башня. Далее вы познакомитесь с историей строительства важного оборонительного сооружения 19 века и услышите о временах, когда часовые не смыкали глаз, неся дозор.
- Ирганайское водохранилище. От путешественников мы часто слышим, что это одно из мест, куда точно хочется вернуться. Вы сможете проверить это утверждение. Оцените панорамы живописного водоема и увидите, как фактурные пейзажи сменяются картинами прибрежных аутентичных сел.
- Гунибская ГЭС. Это одна из самых молодых станций в России. Но главная ее особенность — место расположения. Стоит лишь слегка дофантазировать — и вы поймете, что перед вами настоящий толкиновский Ривенделл. Снимки здесь получаются сказочные, ну а впечатления остаются на всю жизнь.
- Комплекс «Андалал». Впереди у вас памятник победе бесстрашного ополчения над иранским шахом. Возле мемориала вы познакомитесь с непростыми страницами истории 18 века и поймете роль события, произошедшего на этом месте.
- Призрачное село Гамсутль. В завершение вы отправитесь в аул, который все чаще сравнивают с перуанской визитной карточкой. Заброшенное селение производит сильное впечатление: вы увидите, как стремительно природа захватывает покинутые дома, и услышите историю Гамсутля, где последний житель умер в 2015 году.
Организационные детали
- В стоимость включен трансфер туда и обратно, полное сопровождение гида, обед из блюд национальной кухни.
- Экскурсия включает пеший подъём на гору с перепадом высоты 400 м. Длина маршрута — около 3 км. в одну сторону. При бронировании, пожалуйста, учитывайте состояние состояние здоровья.
- Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.
в понедельник в 06:45, 07:00 и 07:15, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 06:45 и 07:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3 600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте Алигаджи Акушинского в Махачкале
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 06:45, 07:00 и 07:15, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 06:45 и 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Диана — Организатор в Махачкале
Провела экскурсии для 14170 туристов
Наша команда организовывает туры и экскурсии по Дагестану и всему Кавказу. Главная цель нашей компании — сохранить культурно-историческое наследие предков и показать, насколько богат Дагестан ремеслами и традициями, которые передавалисьЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 176 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Владимир
4 июня 2024
Очень насыщенная экскурсия, провели целый день в горах. Машина комфортная, с гидом Амирханом нормально поприкалывались, в горах красивенные виды, ползали по скалам, вылечили глаз котёнку, фотки - атас. Обедали шашлыком
A
Anastasia
24 апр 2024
Было отлично)
Екатерина
11 мар 2024
Экскурсия супер, нам все понравилось 😊
Елена
9 ноя 2023
Очень понравилась экскурсия, гид водитель Магомед - просто огонь👍, жизнерадостный, веселый, хороший рассказчик. Узнали много интересного, а горы это что то, как в песне - лучше гор могут быть только горы, на которых ещё не бывал!
Д
Дмитрий
6 ноя 2023
Очень классный экскурсовод Шамиль с отличным чувством юмора, было весело и интересно!
С
Светлана
4 ноя 2023
Отличная экскурсия. Гид Шамиль превосходно знает свое дело, интересно и увлекательно рассказывает про Дагестан от исторических событий до наших дней. Много красивых локаций. Гамсутль стоит того, чтобы подниматься в гору около часа. В целом, получили массу впечатлений. Спасибо Шамилю.
А
Анастасия
2 ноя 2023
Все прошло на высшем уровне. Гид Курбан интересно провёл экскурсию. Рассказал много интересного. Обед был вкусный и даже очень сытный. Все наелись. Налюбовались красотами Дагестана) Все были довольны))) Благодарим за экскурсию.
А
Анна
1 ноя 2023
Это не экскурсия, а поездка с водителем-местным жителем.
Диана
Ответ организатора:
Добрый день, уточните пожалуйста вашу дату выезда, мы обязательно примем меры и проведем беседу с экскурсоводом
Б
Борис
27 окт 2023
Побывав в Махачкале, посетили две экскурсии с турагентство. И ещё одну с другой фирмой.
Стоит отметить, что выгодно отличается от других. Впечатления превосходные. Организация на достойном уровне. информация своевременная, подача транспорта
Стоит отметить, что выгодно отличается от других. Впечатления превосходные. Организация на достойном уровне. информация своевременная, подача транспорта
Г
Гульнара
26 окт 2023
Это легендарный маршрут! Очень много локаций для красивых фото. Места завораживают. В этой поездке все глубже и глубже пробираешься в сердце гор. Восхождение к аулу - призраку Гамсутль - это
А
Анна
21 окт 2023
Потрясающие впечатления от природы Дагестана, от исторических памятников. Гид Шамиль очень интересно рассказывал об истории края,разбавляя шутками и рассказаси национальных обычаях. Спасибо за интересный и яркий приятными впечатлениями день. Отдельное спасибо водителю Муххамеду.
Екатерина
19 окт 2023
Все было замечательно! Очень интересный маршрут… обожаю горы, поэтому как раз то, что надо) Спасибо Кадыру за увлекательные рассказы и хорошее настроение) и конечно же нашему водителю дяде Абдулу, даже
Игорь
18 окт 2023
Огромное спасибо гиду Кадыру. Экскурсия была увлекательной и интересной. Получили массу впечатлений. Огромное спасибо также водителю Абдулу. Так держать!
Д
Дмитрий
5 окт 2023
Это замечательная экскурсия в компании приятных людей! Всё организовано на высшем уровне, чётко, аккуратно, как надо. Душевно,"на рахате".
Олеся
3 окт 2023
Здравствуйте! Хочется оставить отзыв на нашу замечательную экскурсию. Спасибо большое организаторам этого классного дня и нашим замечательным гиду Курбану и водителю Гаджи)) все было весело, душевно и познавательно. Море позитива
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