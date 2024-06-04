Когда: в понедельник в 06:45, 07:00 и 07:15, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 06:45 и 07:00

Экскурсия длится около 13 часов

Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала