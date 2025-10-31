Что вас ожидает

Аргун — вы погуляете по проспекту Путина и полюбуетесь необычной мечетью «Сердце матери» в стиле хай-тек. А мы расшифруем особенности ее инновационной архитектуры.

Грозный — мы заглянем в Цветочный парк, оценим величественную мечеть «Сердце Чечни», поднимемся на смотровую площадку 30-этажного небоскреба и насладимся панорамами города с высоты.

Шали — вы осмотрите изнутри самую большую мечеть в Европе «Гордость мусульман». Раскроете, почему для ее облицовки использовался именно белый мрамор и как она связана с греческим островом Тасос.

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