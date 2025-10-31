Чеченская республика покорит вас ухоженными улицами, современной архитектурой и самобытной культурой. Вы посетите три города: Грозный, Аргун и Шали.
Погрузитесь в их историю и осмотрите сказочно красивые мечети, сочетающие древний восточный дух и технологии нашего времени.
Погрузитесь в их историю и осмотрите сказочно красивые мечети, сочетающие древний восточный дух и технологии нашего времени.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Аргун — вы погуляете по проспекту Путина и полюбуетесь необычной мечетью «Сердце матери» в стиле хай-тек. А мы расшифруем особенности ее инновационной архитектуры.
Грозный — мы заглянем в Цветочный парк, оценим величественную мечеть «Сердце Чечни», поднимемся на смотровую площадку 30-этажного небоскреба и насладимся панорамами города с высоты.
Шали — вы осмотрите изнутри самую большую мечеть в Европе «Гордость мусульман». Раскроете, почему для ее облицовки использовался именно белый мрамор и как она связана с греческим островом Тасос.
Организационные детали
- В стоимость включено: транспорт (туда и обратно), полное сопровождение гида-проводника.
- Оплачивается отдельно: обед (национальная кухня), входные билеты — 200 ₽.
ежедневно в 11:00 и 11:30
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|3400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте Али-Гаджи Акушинского в Махачкале
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00 и 11:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Диана — Организатор в Махачкале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 19184 туристов
Наша команда организовывает туры и экскурсии по Дагестану и всему Кавказу. Главная цель нашей компании — сохранить культурно-историческое наследие предков и показать, насколько богат Дагестан ремёслами и традициями, которые передавались
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на последних 30 из 214 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В Чечню мы поехали группой из 8 человек. Во главе нашей группы, он же водитель, экскурсовод и охранник, был Халид!
Он рассказывал нам историю Дагестана и Чечни, истории из собственной жизни,
Он рассказывал нам историю Дагестана и Чечни, истории из собственной жизни,
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М
Мы остались очень довольные и под впечатлением! 🤍 Рекомендуем! Отдельное спасибо экскурсоводу Шамилю!
+1
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очень понравилось 🥰
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Т
Это была замечательная экскурсия, вся наша компания очень сдружились за этот день. Тимур просто замечательный человек и интересный гид. Очень грамотно и интересно рассказывает. Всё понравилось. Он просто настолько всю нашу команду сплотил, сто теперь все общаемся и дружим! Спасибо большое Тимуру и организаторам экскурсии. Вы большие молодцы, спасибо вам🙏❤ Будем и дальше заказывать экскурсии у вас!
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Д
Организация хорошая. Рекомендую.
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Спасибо за организацию и безопасную езду. Гид очень приятный.
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