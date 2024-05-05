На протяжении всего маршрута будем ходить налегке, большие рюкзаки и снаряжение подвозит к стоянке внедорожник. Маршрут понравится начинающим и опытным путешественникам в нормальной физической форме.
Каждый день будут интересные и динамичные переходы с перепадами высоты и невероятно красивыми ландшафтами.
мая
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Трансфер в аутентичную деревню
Встречаемся на ж/д вокзале Махачкалы в 13:00 по местному времени и на автобусе едем в аутентичную деревню, в которой время остановилось и все выглядит как 50 лет назад.
В селе есть небольшое количество кафе с настоящей дагестанской кухней. К вечеру мы придём на нашу стоянку в каньоне, где по традиции всех ждёт ужин и знакомство.
Переход к высокогорным аулам
Ну вот и начинаются высокие горы!
Сегодня предстоит красивейший переход вдоль каньона на плато, где стоят аулы и живут гостеприимные горцы!
Стоянка будет на видовой поляне с видом на скалы и долины!
Переход к древнему селу на обрыве
Прощаемся с аулом и отправляемся в сторону другого древнего поселения на обрыве.
По дороге полюбуемся на Большой и Малый Кавказские массивы.
Осмотрим древнее село и на уютной поляне поставим лагерь.
Переход через перевал. Древние постройки высокогорного аула
В первой половине дня набираем высоту.
Сначала взойдем на хребет и достигнем высоты 2310 м. Это наивысшая точка нашего похода. С высоты перевала открывается прекрасная панорама глубокого ущелья и Кавказских гор.
После непродолжительного отдыха спустимся в аул. Осмотрим древние постройки, а затем станем на красивой поляне с видом на закат, установим свои палатки на ночлег.
По древним тропам к Сулакскому каньону
Сегодня отправляемся в сторону Сулакского каньона, в ущелье из которого ведет только одна тропа.
Древняя, заброшенная тропа, которая когда-то связывала жителей ущелья с ближайшим селом.
Сулакский каньон
Тот, кто хотя бы раз видел Сулакский каньон, точно не забудет его никогда — настолько он поражает своей красотой. Это одна из главных природных достопримечательностей Дагестана, которая находится в восточной части республики.
Глубина каньона достигает 1920 метров, протяженность 53 километра. Он считается одним из самых глубоких в мире. И мы станем лагерем на обрыве с видом на каньон и водохранилище.
Смотровая Сулакского каньона, активности по желанию. Возвращение домой
Сегодня небольшой переход к самой популярной смотровой на каньон, по желанию (за отдельную плату) можно спуститься к реке и прокатится на катере или насладится видом на каньон, сидя в кафе на обрыве.
В обед нас ждет автобус в Махачкалу.
Обратный билет домой берите после 18:00 или на следующий день.
Варианты проживания
Палаточный лагерь по маршруту
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Встреча и обратный трансфер в Махачкалу
- Билет в нац. парк
- Трёхразовое питание
- Групповая аптечка
- Услуги опытного инструктора-гида
- Все переезды по маршруту
- Подвозка снаряжения на стоянку
- Горячий душ в походе
- Консультации перед походом и помощь в подготовке
- Что не входит
- Билеты в Махачкалу и обратно
- Медицинская страховка
- Обед в 1 день тура
- Расходы, не указанные в программе (кафе, сувениры)
- Прогулка на катере по желанию, около 2000 р.
- Прокат личного снаряжения (палатка, коврик, спальник, рюкзак, треккинговые палки)
- Место начала и завершения?
- Россия, Республика Дагестан, Махачкала
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
От качества и надёжности экипировки и снаряжения зависит наша с вами уверенность и комфорт при различных погодных условиях и ситуациях походной жизни. Основное снаряжение для походов предоставляем варенду.
Снаряжение:
- рюкзак — для мужчин объемом 70-80 литров, женщинам – 55-65 литров, для детей – до 40 литров. Под рюкзаком постоянно ходить не нужно, но его все равно надо будет поднимать, чтобы донести до машины или места стоянки, поэтому лишними вещами перегружать себя не стоит;
- рюкзак маленький 20-30 л, чтобы положить все самое необходимое для однодневного треккинга;
- чехол на рюкзак на случай дождя или дождевик-пончо, который укроет от непогоды вас вместе с рюкзаком;
- палатка двухслойная, оптимальная по весу и способная выдержать сильный дождь с ветром;
- спальник с температурой комфорта +5⁰с;
- каремат или коврик из пенополиуретана, самонадувающийся походный коврик;
- сидушка — незаменимая вещь в походе: сиди где хочешь и на чём хочешь;
- трекинговые палки — снимают нагрузку с коленных суставов при подъеме и спуске;
- трекинговая обувь — удобные ботинки или кроссовки с протекторной подошвой, выполненные из водоотталкивающего материала;
- сменная обувь — шлепки или сандалии, чтобы ножки отдыхали и дышали;
- фонарик— особенно удобен налобный. Обязательно!
Одежда, список самого необходимого, что обычно берут в походы:
- куртка-дождевик (штормовка) с капюшоном, плащ-дождевик для рюкзака и владельца;
- легкая и компактная куртка-пуховик;
- удобные походные штаны (не джинсы!), утепленные штаны и/или термобельё;
- флисовая кофта или джемпер;
- носки из натуральных материалов 2-3 пары, утепленные носки 1 пара;
- несколько футболок с коротким рукавом, легкая рубашка или футболка с длинным рукавом, которая защитит от солнца;
- шорты, плавки, купальник, кепка, шапка, перчатки;
- гамаши на ботинки для предотвращения попадания влаги вовнутрь обуви и защиты низа штанин от загрязнений (не обязательно).
Предметы личной гигиены:
- зубная паста и щетка, мыло твердое или маленький флакон жидкого, шампунь;
- туалетная бумага, гигиенические салфетки;
- гигиеническая губная помада (пригодится даже мужчинам);
- легкое небольшое полотенце.
Другое:
- посуда пластиковая термостойкая или металлическая – кружка, ложка, миска, складной нож. никакого стекла;
- аптечка – у инструктора всегда есть с собой групповая аптечка, но обязательно возьмите с собой лекарственные препараты с учетом личных особенностей организма;
- репелленты от комаров и клещей;
- бутылка для воды 1-1,5 л;
- солнцезащитные очки;
- солнцезащитный крем от 30 spf;
- фотоаппарат с заряженными аккумуляторами или батарейками;
- влагозащищенная сумка для денег и документов.
- Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость тура не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору