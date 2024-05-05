1 день

Трансфер в аутентичную деревню

Встречаемся на ж/д вокзале Махачкалы в 13:00 по местному времени и на автобусе едем в аутентичную деревню, в которой время остановилось и все выглядит как 50 лет назад.

В селе есть небольшое количество кафе с настоящей дагестанской кухней. К вечеру мы придём на нашу стоянку в каньоне, где по традиции всех ждёт ужин и знакомство.