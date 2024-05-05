«Тропа древних». Поход по Дагестану налегке

Групповой тур в Махачкале
Поход составлен так, чтобы максимально разгрузить участников, создать комфорт для погружения в горный край Дагестана.

На протяжении всего маршрута будем ходить налегке, большие рюкзаки и снаряжение подвозит к стоянке внедорожник. Маршрут понравится начинающим и опытным путешественникам в нормальной физической форме.

Каждый день будут интересные и динамичные переходы с перепадами высоты и невероятно красивыми ландшафтами.
«Тропа древних». Поход по Дагестану налегке
«Тропа древних». Поход по Дагестану налегке
«Тропа древних». Поход по Дагестану налегке
«Тропа древних». Поход по Дагестану налегке
«Тропа древних». Поход по Дагестану налегке
«Тропа древних». Поход по Дагестану налегке
«Тропа древних». Поход по Дагестану налегке
«Тропа древних». Поход по Дагестану налегке
«Тропа древних». Поход по Дагестану налегке
«Тропа древних». Поход по Дагестану налегке
«Тропа древних». Поход по Дагестану налегке
«Тропа древних». Поход по Дагестану налегке
«Тропа древних». Поход по Дагестану налегке
«Тропа древних». Поход по Дагестану налегке
«Тропа древних». Поход по Дагестану налегке
«Тропа древних». Поход по Дагестану налегке
Ближайшие даты:
5
мая

Что вас ожидает:

Старинное село на обрыве
Старинное село на обрыве
Увидим необычное горное село и встанем лагерем на уютной поляне неподалёку
По древним тропам
По древним тропам
Пройдём заброшенной тропой, которая когда-то связывала жителей ущелья с ближайшим селом
Активности по желанию
Активности по желанию
Полюбуемся каньоном с другого ракурса, прокатившись на катере по реке между скалами

Программа тура по дням

1 день

Трансфер в аутентичную деревню

Встречаемся на ж/д вокзале Махачкалы в 13:00 по местному времени и на автобусе едем в аутентичную деревню, в которой время остановилось и все выглядит как 50 лет назад.

В селе есть небольшое количество кафе с настоящей дагестанской кухней. К вечеру мы придём на нашу стоянку в каньоне, где по традиции всех ждёт ужин и знакомство.

Трансфер в аутентичную деревнюТрансфер в аутентичную деревнюТрансфер в аутентичную деревнюТрансфер в аутентичную деревню
2 день

Переход к высокогорным аулам

Ну вот и начинаются высокие горы!

Сегодня предстоит красивейший переход вдоль каньона на плато, где стоят аулы и живут гостеприимные горцы!

Стоянка будет на видовой поляне с видом на скалы и долины!

Переход к высокогорным ауламПереход к высокогорным ауламПереход к высокогорным аулам
3 день

Переход к древнему селу на обрыве

Прощаемся с аулом и отправляемся в сторону другого древнего поселения на обрыве.

По дороге полюбуемся на Большой и Малый Кавказские массивы.

Осмотрим древнее село и на уютной поляне поставим лагерь.

Переход к древнему селу на обрывеПереход к древнему селу на обрывеПереход к древнему селу на обрыве
4 день

Переход через перевал. Древние постройки высокогорного аула

В первой половине дня набираем высоту.

Сначала взойдем на хребет и достигнем высоты 2310 м. Это наивысшая точка нашего похода. С высоты перевала открывается прекрасная панорама глубокого ущелья и Кавказских гор.

После непродолжительного отдыха спустимся в аул. Осмотрим древние постройки, а затем станем на красивой поляне с видом на закат, установим свои палатки на ночлег.

Переход через перевал. Древние постройки высокогорного аула
5 день

По древним тропам к Сулакскому каньону

Сегодня отправляемся в сторону Сулакского каньона, в ущелье из которого ведет только одна тропа.

Древняя, заброшенная тропа, которая когда-то связывала жителей ущелья с ближайшим селом.

По древним тропам к Сулакскому каньонуПо древним тропам к Сулакскому каньонуПо древним тропам к Сулакскому каньону
6 день

Сулакский каньон

Тот, кто хотя бы раз видел Сулакский каньон, точно не забудет его никогда — настолько он поражает своей красотой. Это одна из главных природных достопримечательностей Дагестана, которая находится в восточной части республики.

Глубина каньона достигает 1920 метров, протяженность 53 километра. Он считается одним из самых глубоких в мире. И мы станем лагерем на обрыве с видом на каньон и водохранилище.

Сулакский каньонСулакский каньонСулакский каньон
7 день

Смотровая Сулакского каньона, активности по желанию. Возвращение домой

Сегодня небольшой переход к самой популярной смотровой на каньон, по желанию (за отдельную плату) можно спуститься к реке и прокатится на катере или насладится видом на каньон, сидя в кафе на обрыве.

В обед нас ждет автобус в Махачкалу.

Обратный билет домой берите после 18:00 или на следующий день.

Смотровая Сулакского каньона, активности по желанию. Возвращение домойСмотровая Сулакского каньона, активности по желанию. Возвращение домойСмотровая Сулакского каньона, активности по желанию. Возвращение домой

Варианты проживания

Палаточный лагерь по маршруту

6 ночей

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча и обратный трансфер в Махачкалу
  • Билет в нац. парк
  • Трёхразовое питание
  • Групповая аптечка
  • Услуги опытного инструктора-гида
  • Все переезды по маршруту
  • Подвозка снаряжения на стоянку
  • Горячий душ в походе
  • Консультации перед походом и помощь в подготовке
Что не входит
  • Билеты в Махачкалу и обратно
  • Медицинская страховка
  • Обед в 1 день тура
  • Расходы, не указанные в программе (кафе, сувениры)
  • Прогулка на катере по желанию, около 2000 р.
  • Прокат личного снаряжения (палатка, коврик, спальник, рюкзак, треккинговые палки)
Место начала и завершения?
Россия, Республика Дагестан, Махачкала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

От качества и надёжности экипировки и снаряжения зависит наша с вами уверенность и комфорт при различных погодных условиях и ситуациях походной жизни. Основное снаряжение для походов предоставляем варенду.

Снаряжение:

  • рюкзак — для мужчин объемом 70-80 литров, женщинам – 55-65 литров, для детей – до 40 литров. Под рюкзаком постоянно ходить не нужно, но его все равно надо будет поднимать, чтобы донести до машины или места стоянки, поэтому лишними вещами перегружать себя не стоит;
  • рюкзак маленький 20-30 л, чтобы положить все самое необходимое для однодневного треккинга;
  • чехол на рюкзак на случай дождя или дождевик-пончо, который укроет от непогоды вас вместе с рюкзаком;
  • палатка двухслойная, оптимальная по весу и способная выдержать сильный дождь с ветром;
  • спальник с температурой комфорта +5⁰с;
  • каремат или коврик из пенополиуретана, самонадувающийся походный коврик;
  • сидушка — незаменимая вещь в походе: сиди где хочешь и на чём хочешь;
  • трекинговые палки — снимают нагрузку с коленных суставов при подъеме и спуске;
  • трекинговая обувь — удобные ботинки или кроссовки с протекторной подошвой, выполненные из водоотталкивающего материала;
  • сменная обувь — шлепки или сандалии, чтобы ножки отдыхали и дышали;
  • фонарик— особенно удобен налобный. Обязательно!

Одежда, список самого необходимого, что обычно берут в походы:

  • куртка-дождевик (штормовка) с капюшоном, плащ-дождевик для рюкзака и владельца;
  • легкая и компактная куртка-пуховик;
  • удобные походные штаны (не джинсы!), утепленные штаны и/или термобельё;
  • флисовая кофта или джемпер;
  • носки из натуральных материалов 2-3 пары, утепленные носки 1 пара;
  • несколько футболок с коротким рукавом, легкая рубашка или футболка с длинным рукавом, которая защитит от солнца;
  • шорты, плавки, купальник, кепка, шапка, перчатки;
  • гамаши на ботинки для предотвращения попадания влаги вовнутрь обуви и защиты низа штанин от загрязнений (не обязательно).

Предметы личной гигиены:

  • зубная паста и щетка, мыло твердое или маленький флакон жидкого, шампунь;
  • туалетная бумага, гигиенические салфетки;
  • гигиеническая губная помада (пригодится даже мужчинам);
  • легкое небольшое полотенце.

Другое:

  • посуда пластиковая термостойкая или металлическая – кружка, ложка, миска, складной нож. никакого стекла;
  • аптечка – у инструктора всегда есть с собой групповая аптечка, но обязательно возьмите с собой лекарственные препараты с учетом личных особенностей организма;
  • репелленты от комаров и клещей;
  • бутылка для воды 1-1,5 л;
  • солнцезащитные очки;
  • солнцезащитный крем от 30 spf;
  • фотоаппарат с заряженными аккумуляторами или батарейками;
  • влагозащищенная сумка для денег и документов.
Билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость тура не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

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