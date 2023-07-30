На машине по Дагестану: Дербент, древние аулы и Сулакский каньон
Авторский тур в Махачкале

Побывать в самых известных местах республики, забраться на «Язык Тролля» и побегать по мягкому песку

5
2 отзыва
В небольшой и тёплой компании мы проедем по топовым локациям.

Полюбуемся игрой света и тени на золотистом песке бархана Сарыкум и вспомним героев фильма «Белое солнце пустыни». Побываем в ауле-призраке Гамсутль, где кажется, что время остановилось. Увидим необычный подземный водопад и прогуляемся по побережью Каспийского моря.

Всего за три дня вы сможете познакомиться с одним из самых красивых регионов Кавказа, составить о нём представление и влюбиться так, что захочется возвращаться снова и снова.
На машине по Дагестану: Дербент, древние аулы и Сулакский каньон
На машине по Дагестану: Дербент, древние аулы и Сулакский каньон
На машине по Дагестану: Дербент, древние аулы и Сулакский каньон
Ближайшие даты:
17
мая
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мая
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет22 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 6 лет.
С собой необходимо иметь паспорт.

Проживание. В гостевых домиках, номера 2- и 4-местные.

Питание. Не входит в стоимость тура.

Программа тура по дням

1 день

Бархан Сарыкум, Миатлинская и Чиркейская ГЭС, водная прогулка по Сулакскому каньону, «Язык Тролля»

Встречаемся и едем к бархану Сарыкум — кусочку пустыни среди равнин и гор. Поднимемся по специально оборудованной деревянной лестнице и пройдёмся по мягкому и тёплому золотистому песку, полюбуемся узорами, оставленными на нём ветром. (Входной билет — 150 руб., подъём по трапу — 900 метров, 20 минут).

Затем направимся к Миатлинской ГЭС, где вы увидите бирюзовые воды реки Сулак в окружении отвесных скал и рукотворных сооружений. После вас ждут яркие эмоции от джипинга: доедем до причала и прокатимся на катере по Сулакскому ущелью. Брызги, скорость, невероятный цвет воды и каменные стены над нами подарят незабываемые ощущения.

После обеда в ресторане форелевого хозяйства (около 700 руб. с человека) посетим смотровую площадку в Дубках, откуда открывается самый известный по фотографиям из Дагестана головокружительный вид на Сулакский каньон. Побываем и на смотровой площадке у Чиркейской ГЭС — мощнейшей гидроэлектростанции на Северном Кавказе. Посмотрим на объект человеческой инженерной мысли, поражающий масштабом, и полюбуемся красивыми пейзажами.

Заглянем и на знаменитую локацию — скалу, выступающую над обрывом, которую именуют дагестанским «Языком Тролля». Вечером поужинаем (примерно 700 руб. с человека) и разместимся на ночь в гостевом доме.

Бархан Сарыкум, Миатлинская и Чиркейская ГЭС, водная прогулка по Сулакскому каньону, «Язык Тролля»Бархан Сарыкум, Миатлинская и Чиркейская ГЭС, водная прогулка по Сулакскому каньону, «Язык Тролля»Бархан Сарыкум, Миатлинская и Чиркейская ГЭС, водная прогулка по Сулакскому каньону, «Язык Тролля»Бархан Сарыкум, Миатлинская и Чиркейская ГЭС, водная прогулка по Сулакскому каньону, «Язык Тролля»Бархан Сарыкум, Миатлинская и Чиркейская ГЭС, водная прогулка по Сулакскому каньону, «Язык Тролля»Бархан Сарыкум, Миатлинская и Чиркейская ГЭС, водная прогулка по Сулакскому каньону, «Язык Тролля»Бархан Сарыкум, Миатлинская и Чиркейская ГЭС, водная прогулка по Сулакскому каньону, «Язык Тролля»Бархан Сарыкум, Миатлинская и Чиркейская ГЭС, водная прогулка по Сулакскому каньону, «Язык Тролля»Бархан Сарыкум, Миатлинская и Чиркейская ГЭС, водная прогулка по Сулакскому каньону, «Язык Тролля»
2 день

Салтинский водопад, аулы Гамсутль и Чох

После завтрака (около 500 руб. с человека) едем любоваться отражением тёмных рельефных гор в зеркальной поверхности изумрудного Ирганайского водохранилища. Затем исследуем Салтинскую теснину. Её начало — широкий каньон, который затем постепенно сужается, оставляя для прохода несколько метров. А в конце — пещера, куда почти не проникают лучи солнца, и куда во время таяния снегов в горах и обильных дождей сквозь отверстие низвергается Салтинский водопад. Осмотрим каменные стены, местами похожие на слоёный пирог, местами гладкие или покрытые бархатным мхом, насладимся прохладой и послушаем гулкое эхо наших собственных голосов. (Аренда сапог — 100 руб.).

Следующая точка нашего сегодняшнего маршрута — село Гамсутль, которое называют аулом-призраком из-за того, что в нём не осталось ни одного жителя. Поднимемся 2 км на внедорожнике (500 руб.), ещё 2 км пройдём пешком. (Можно доехать на лошадях — 1000 руб.). Погуляем по узким улочкам, осмотрим дома, поразимся тому, как можно было построить их в сложных условиях высокогорья.

На обед приедем в аул Чох (около 700 руб. с человека), в котором царит совсем другая атмосфера и кипит жизнь. На ночь остановимся в гостевом доме в Дербенте.

Салтинский водопад, аулы Гамсутль и ЧохСалтинский водопад, аулы Гамсутль и ЧохСалтинский водопад, аулы Гамсутль и ЧохСалтинский водопад, аулы Гамсутль и ЧохСалтинский водопад, аулы Гамсутль и ЧохСалтинский водопад, аулы Гамсутль и ЧохСалтинский водопад, аулы Гамсутль и ЧохСалтинский водопад, аулы Гамсутль и ЧохСалтинский водопад, аулы Гамсутль и Чох
3 день

Экраноплан, знакомство с Дербентом

Позавтракав, пройдёмся по побережью. Вы подышите солёным морским воздухом, полюбуетесь плавными зелёными волнами Каспия и посмотрите на интересный инженерный объект — экраноплан «Лунь» — гибрид корабля и самолёта.

Затем прогуляемся по самому древнему и самому южному городу России — Дербенту. Вы познакомитесь с его символом — крепостью Нарын-Кала, с которой и началась история города. (Вход — 200 руб.). Побродим по узким улочкам Старого города — магалам, посмотрим на старинные ворота и каменные стены, увидим, как устроен быт местных жителей.

После обеда в ресторане побываем у городского каменного фонтана — крупнейшего мультимедийного фонтана в стране, который выпускает вверх более 2 тысяч струй — и отправимся обратно в Махачкалу.

Экраноплан, знакомство с ДербентомЭкраноплан, знакомство с ДербентомЭкраноплан, знакомство с ДербентомЭкраноплан, знакомство с ДербентомЭкраноплан, знакомство с ДербентомЭкраноплан, знакомство с Дербентом

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Все трансферы по программе
  • Проживание (2 ночи)
  • Услуги гида-водителя
  • Чай, кофе на природе при желании
Что не входит в цену
  • Проезд из вашего города до Махачкалы/Каспийска и обратно
  • Питание: завтраки - 500 руб. с человека, обеды и ужины - около 700-1000 руб. с человека
  • Входные билеты
  • Прогулка на катере в Сулакском ущелье - 5000 руб. на группу
  • Джиппинг до катеров - 5000 руб. на группу
  • Возможно проведение тура для 3-6 человек. Стоимость - по согласованию с организатором
Где начинаем и завершаем?
Начало: Махачкала или Каспийск, заберём вас от аэропорта либо от отеля, время оговаривается индивидуально
Завершение: Махачкала, вторая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Людмила
30 июля 2023
Наше путешествие в Дагестан началось с выбора гида и мы выбрали тур на три дня у Абдуллы и остались очень довольны!!! В аэропорту нас встретил его брат Гаджи, который показал невероятной красоты горный Дагестан с шикарными видами, классной ездой по горному серпантину, туннелями и все это под красивую музыку и рассказы о местной культуре и истории. Гаджи, ты потрясающий водитель и гид! Нам все очень понравилось! Ты показал нам Гамсутль с его удивительной историей, узкими тропками, спусками. Мы увидели водопады, ГЭС, Сулакский каньон, на катере мчали по реке Сулак, в Дубках кушали в ресторане с шикарным видом на каньон, посетили башню, делали остановки на смотровых площадках с лучшими видами. У нас масса впечатлений благодаря тебе! Мы ездили с ребенком и Гаджи стал ему настоящим другом. После двух дней в горах мы поехали в Дербент с Абдуллой, братом Гаджи на комфортабельном автомобиле. Он показал нам основные достопримечательности, гибрид Лунь, Дербентскую крепость, где мы смогли ознакомиться с историей и увидеть сохранившиеся ее фрагменты. Побродили по узким городским улочкам. Абдулла, огромное спасибо за интересные истории, комфортное путешествие и презенты для нашей семьи, за что мы очень благодарны. Горный Дагестан покорил наше сердце. Мы обязательно вернемся вновь, чтобы увидеть те места, которые не смогли охватить за одну поездку. Абдулла и Гаджи – вы лучшие! Если в Дагестан, то только к вам!
Ольга
19 июня 2023
Друзья! Если вы хотите получить незабываемые впечатления, яркие эмоции, узнать древнюю историю - Вам в Дагестан. Гид в этом поможет и усилит замечательные впечатления!!! Абдулла, огромное спасибо за удивительное путешествие!!!

Тур входит в следующие категории Махачкалы

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