Встречаемся и едем к бархану Сарыкум — кусочку пустыни среди равнин и гор. Поднимемся по специально оборудованной деревянной лестнице и пройдёмся по мягкому и тёплому золотистому песку, полюбуемся узорами, оставленными на нём ветром. (Входной билет — 150 руб., подъём по трапу — 900 метров, 20 минут).

Затем направимся к Миатлинской ГЭС, где вы увидите бирюзовые воды реки Сулак в окружении отвесных скал и рукотворных сооружений. После вас ждут яркие эмоции от джипинга: доедем до причала и прокатимся на катере по Сулакскому ущелью. Брызги, скорость, невероятный цвет воды и каменные стены над нами подарят незабываемые ощущения.

После обеда в ресторане форелевого хозяйства (около 700 руб. с человека) посетим смотровую площадку в Дубках, откуда открывается самый известный по фотографиям из Дагестана головокружительный вид на Сулакский каньон. Побываем и на смотровой площадке у Чиркейской ГЭС — мощнейшей гидроэлектростанции на Северном Кавказе. Посмотрим на объект человеческой инженерной мысли, поражающий масштабом, и полюбуемся красивыми пейзажами.

Заглянем и на знаменитую локацию — скалу, выступающую над обрывом, которую именуют дагестанским «Языком Тролля». Вечером поужинаем (примерно 700 руб. с человека) и разместимся на ночь в гостевом доме.