Побывать в самых известных местах республики, забраться на «Язык Тролля» и побегать по мягкому песку
Полюбуемся игрой света и тени на золотистом песке бархана Сарыкум и вспомним героев фильма «Белое солнце пустыни». Побываем в ауле-призраке Гамсутль, где кажется, что время остановилось. Увидим необычный подземный водопад и прогуляемся по побережью Каспийского моря.
Всего за три дня вы сможете познакомиться с одним из самых красивых регионов Кавказа, составить о нём представление и влюбиться так, что захочется возвращаться снова и снова.
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даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|22 000 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 6 лет.
С собой необходимо иметь паспорт.
Проживание. В гостевых домиках, номера 2- и 4-местные.
Питание. Не входит в стоимость тура.
Программа тура по дням
Бархан Сарыкум, Миатлинская и Чиркейская ГЭС, водная прогулка по Сулакскому каньону, «Язык Тролля»
Встречаемся и едем к бархану Сарыкум — кусочку пустыни среди равнин и гор. Поднимемся по специально оборудованной деревянной лестнице и пройдёмся по мягкому и тёплому золотистому песку, полюбуемся узорами, оставленными на нём ветром. (Входной билет — 150 руб., подъём по трапу — 900 метров, 20 минут).
Затем направимся к Миатлинской ГЭС, где вы увидите бирюзовые воды реки Сулак в окружении отвесных скал и рукотворных сооружений. После вас ждут яркие эмоции от джипинга: доедем до причала и прокатимся на катере по Сулакскому ущелью. Брызги, скорость, невероятный цвет воды и каменные стены над нами подарят незабываемые ощущения.
После обеда в ресторане форелевого хозяйства (около 700 руб. с человека) посетим смотровую площадку в Дубках, откуда открывается самый известный по фотографиям из Дагестана головокружительный вид на Сулакский каньон. Побываем и на смотровой площадке у Чиркейской ГЭС — мощнейшей гидроэлектростанции на Северном Кавказе. Посмотрим на объект человеческой инженерной мысли, поражающий масштабом, и полюбуемся красивыми пейзажами.
Заглянем и на знаменитую локацию — скалу, выступающую над обрывом, которую именуют дагестанским «Языком Тролля». Вечером поужинаем (примерно 700 руб. с человека) и разместимся на ночь в гостевом доме.
Салтинский водопад, аулы Гамсутль и Чох
После завтрака (около 500 руб. с человека) едем любоваться отражением тёмных рельефных гор в зеркальной поверхности изумрудного Ирганайского водохранилища. Затем исследуем Салтинскую теснину. Её начало — широкий каньон, который затем постепенно сужается, оставляя для прохода несколько метров. А в конце — пещера, куда почти не проникают лучи солнца, и куда во время таяния снегов в горах и обильных дождей сквозь отверстие низвергается Салтинский водопад. Осмотрим каменные стены, местами похожие на слоёный пирог, местами гладкие или покрытые бархатным мхом, насладимся прохладой и послушаем гулкое эхо наших собственных голосов. (Аренда сапог — 100 руб.).
Следующая точка нашего сегодняшнего маршрута — село Гамсутль, которое называют аулом-призраком из-за того, что в нём не осталось ни одного жителя. Поднимемся 2 км на внедорожнике (500 руб.), ещё 2 км пройдём пешком. (Можно доехать на лошадях — 1000 руб.). Погуляем по узким улочкам, осмотрим дома, поразимся тому, как можно было построить их в сложных условиях высокогорья.
На обед приедем в аул Чох (около 700 руб. с человека), в котором царит совсем другая атмосфера и кипит жизнь. На ночь остановимся в гостевом доме в Дербенте.
Экраноплан, знакомство с Дербентом
Позавтракав, пройдёмся по побережью. Вы подышите солёным морским воздухом, полюбуетесь плавными зелёными волнами Каспия и посмотрите на интересный инженерный объект — экраноплан «Лунь» — гибрид корабля и самолёта.
Затем прогуляемся по самому древнему и самому южному городу России — Дербенту. Вы познакомитесь с его символом — крепостью Нарын-Кала, с которой и началась история города. (Вход — 200 руб.). Побродим по узким улочкам Старого города — магалам, посмотрим на старинные ворота и каменные стены, увидим, как устроен быт местных жителей.
После обеда в ресторане побываем у городского каменного фонтана — крупнейшего мультимедийного фонтана в стране, который выпускает вверх более 2 тысяч струй — и отправимся обратно в Махачкалу.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Все трансферы по программе
- Проживание (2 ночи)
- Услуги гида-водителя
- Чай, кофе на природе при желании
Что не входит в цену
- Проезд из вашего города до Махачкалы/Каспийска и обратно
- Питание: завтраки - 500 руб. с человека, обеды и ужины - около 700-1000 руб. с человека
- Входные билеты
- Прогулка на катере в Сулакском ущелье - 5000 руб. на группу
- Джиппинг до катеров - 5000 руб. на группу
- Возможно проведение тура для 3-6 человек. Стоимость - по согласованию с организатором