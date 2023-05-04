Тур Грузия-Турция (Тбилиси-Батуми-Трабзон)

Тур Грузия-Турция

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Приглашаем вас в тур по городам Грузии.

Вы увидите красоту Тбилиси, познакомитесь с многоликим Батуми и полюбуетесь фантастическими видами Мцхеты, древней столицы Грузии.

Насладитесь национальной кухней, узнаете, что такое грузинское гостеприимство, и даже побываете на шоппинге в Турции.
Тур Грузия-Турция (Тбилиси-Батуми-Трабзон)
Тур Грузия-Турция (Тбилиси-Батуми-Трабзон)
Тур Грузия-Турция (Тбилиси-Батуми-Трабзон)
Тур Грузия-Турция (Тбилиси-Батуми-Трабзон)
Тур Грузия-Турция (Тбилиси-Батуми-Трабзон)
Тур Грузия-Турция (Тбилиси-Батуми-Трабзон)
Тур Грузия-Турция (Тбилиси-Батуми-Трабзон)
Ближайшие даты:
4
мая
9
мая
16
мая
23
мая
30
мая
7
июн
13
июн
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даты

Что вас ожидает:

  • Военно-Грузинская дорога
  • Памятник Вахтангу Горгасали
  • Мост любви и надежды
  • Канатка на крепость Нарикала
  • Памятник «Мать-Грузия»
  • Водопад Легвтахеви
  • Пещера Прометея
  • Батуми
  • Трабзон
  • Храм Святой Софии
  • Мейдан парк
  • Арочный мост царицы Тамары
  • Подвесные канатные мосты
  • Водопад Мирвети
  • Самшитовый лес
  • Этнографический музей
  • Монастырь Джвари
  • Смотровая площадка на слиянии рек Арагви и Куры
  • Мцхета
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Едем в Грузию удивляться красоте Тбилиси, замирать от суровой красоты горных пиков и невероятных панорам. Узнаем, что такое грузинское гостеприимство, попробуем горячие хинкали и хачапури, увидим зажигательные танцы, прогуляемся по узким улочкам в Тбилиси. Будем нежиться на пляжах Черного моря и поражаться огням Батуми. В программе также есть экскурсия в горную Аджарию и обед у грузинской семьи с национальной кухней и танцами, шоппинг в Турции и на местном рынке в Мцхете.
Знакомство с ТбилисиПо Военно-грузинской дороге мы попадем в Тбилиси, столицу Грузии. Вас ждет обзорная экскурсия по городу, которую проведет местный гид. Вы увидите памятник Вахтангу Горгасали, выдающемуся грузинскому царю, пройдетесь по Мосту любви и надежды и по канатной дороге попадете в крепость Нарикала. Побываем у памятника «Мать-Грузия», расположенного на вершине холма Сололаки, и послушаем, как шумит водопад Легвтахеви.
Батуми — столица АджарииВторой день будет посвящен гостеприимному городу Батуми, куда мы отправимся прямиком из Тбилиси, не забыв при этом посетить по дороге карстовую пещеру Прометея, популярную достопримечательность и одну из самых красивых пещер Кавказа. Вечером вас ждет экскурсия по Батуми: побываем на набережной, посмотрим на статую «Али и Нино», созданную по мотивам романа Курбана Саида, и на Алфавитную башню, которая внешне напоминает структуру ДНК.
Турецкий ТрабзонВ третий день тура вас ждет путешествие в турецкий город Трабзон, в котором вы отправитесь на экскурсию и посетите Храм Святой Софии и парк Мейдан. После у вас будет время на шоппинг в торговом центре.
Горная АджарияВ четвертый день вы можете выбрать свободную программу или же посетить горную Аджарию, где увидите арочный мост царицы Тамары, подвесные канатные мосты и водопад Мирвети во всей его красе, а также сможете прогуляться по сказочному самшитовому лесу. После вас ждет посещение Этнографического музея и монумента Мачахельскому ружью.
Древняя МцхетаВ последний, пятый день тура отправимся в монастырь Джвари, построенный в VI веке в честь святого креста на вершине горы над городом Мцхета. Со смотровой площадки вы посмотрите на слияние рек Арагви и Куры, а после в компании местного гида совершите экскурсию по Мцхете и сможете сделать покупки на местном рынке.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Проживание в отеле в Тбилиси и Батуми (2-3х местное размещение)
  • Завтраки
  • Экскурсия по Тбилиси
  • Экскурсия по Батуми
  • Экскурсия в Турцию (Трабзон)
  • Русскоговорящий грузинский гид
  • Сопровождение представителем компании на весь период поездки
Что не входит
  • Обеды и ужины
  • Канатная дорога в Тбилиси
  • Пещера Прометея (23 лари)
  • Экскурсия в горную Аджарию (100 лари)
Место начала и завершения?
Махачкала, просп. Али-Гаджи Акушинского, д. 16
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • В случае, если вы выбираете на сайте полную оплату на месте гиду наличными, мы свяжемся с вами до экскурсии и попросим внести предоплату.
  • Туроператор оставляет за собой право в целях безопасности изменить экскурсионную программу по погодным условиям.
  • Что взять с собой?
  • Загранпаспорт
  • Свидетельство о рождении (детям до 18 лет)
  • Воду и перекус
  • Наличные деньги
  • Солнцезащитные очки и крем
  • Головной убор
  • Купальные принадлежности
  • Предметы личной гигиены (шампунь, тапочки, зубная щетка и паста и т. д.)
  • Аптечку
  • Зарядное устройство для гаджетов
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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