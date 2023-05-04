Едем в Грузию удивляться красоте Тбилиси, замирать от суровой красоты горных пиков и невероятных панорам. Узнаем, что такое грузинское гостеприимство, попробуем горячие хинкали и хачапури, увидим зажигательные танцы, прогуляемся по узким улочкам в Тбилиси. Будем нежиться на пляжах Черного моря и поражаться огням Батуми. В программе также есть экскурсия в горную Аджарию и обед у грузинской семьи с национальной кухней и танцами, шоппинг в Турции и на местном рынке в Мцхете.

Знакомство с ТбилисиПо Военно-грузинской дороге мы попадем в Тбилиси, столицу Грузии. Вас ждет обзорная экскурсия по городу, которую проведет местный гид. Вы увидите памятник Вахтангу Горгасали, выдающемуся грузинскому царю, пройдетесь по Мосту любви и надежды и по канатной дороге попадете в крепость Нарикала. Побываем у памятника «Мать-Грузия», расположенного на вершине холма Сололаки, и послушаем, как шумит водопад Легвтахеви.

Батуми — столица АджарииВторой день будет посвящен гостеприимному городу Батуми, куда мы отправимся прямиком из Тбилиси, не забыв при этом посетить по дороге карстовую пещеру Прометея, популярную достопримечательность и одну из самых красивых пещер Кавказа. Вечером вас ждет экскурсия по Батуми: побываем на набережной, посмотрим на статую «Али и Нино», созданную по мотивам романа Курбана Саида, и на Алфавитную башню, которая внешне напоминает структуру ДНК.

Турецкий ТрабзонВ третий день тура вас ждет путешествие в турецкий город Трабзон, в котором вы отправитесь на экскурсию и посетите Храм Святой Софии и парк Мейдан. После у вас будет время на шоппинг в торговом центре.

Горная АджарияВ четвертый день вы можете выбрать свободную программу или же посетить горную Аджарию, где увидите арочный мост царицы Тамары, подвесные канатные мосты и водопад Мирвети во всей его красе, а также сможете прогуляться по сказочному самшитовому лесу. После вас ждет посещение Этнографического музея и монумента Мачахельскому ружью.

Древняя МцхетаВ последний, пятый день тура отправимся в монастырь Джвари, построенный в VI веке в честь святого креста на вершине горы над городом Мцхета. Со смотровой площадки вы посмотрите на слияние рек Арагви и Куры, а после в компании местного гида совершите экскурсию по Мцхете и сможете сделать покупки на местном рынке.