Из Махачкалы в Грузию на 3 дня: Тбилиси, Уплисцихе, Мцхета

Горы, Уплисцихе и Горисцихе: экскурсионный тур из Махачкалы
Приглашаем вас в тур по Грузии, во время которого вы поразитесь красоте Тбилиси, побываете в средневековой крепости Горисцихе, пещерном городе Уплисцихе и сможете сделать покупки на рынке в Мцхете.
5
3 отзыва
Из Махачкалы в Грузию на 3 дня: Тбилиси, Уплисцихе, Мцхета
Из Махачкалы в Грузию на 3 дня: Тбилиси, Уплисцихе, Мцхета
Из Махачкалы в Грузию на 3 дня: Тбилиси, Уплисцихе, Мцхета
Ближайшие даты:
3
апр17
апр30
апр15
мая29
мая11
июн26
июн
Время начала: 21:00

Описание тура

Знакомство с Тбилиси

По Военно-грузинской дороге мы попадем в Тбилиси, столицу Грузии. Вас ждет обзорная экскурсия по городу, которую проведет местный гид. Вы увидите памятник Вахтангу Горгасали, выдающемуся грузинскому царю, пройдетесь по Мосту любви и надежды и по канатной дороге попадете в крепость Нарикала. Побываем у памятника «Мать-Грузия», расположенного на вершине холма Сололаки, и послушаем, как шумит водопад Легвтахеви.

Сердце грузинского востока

Второй день посвятим поездке в Гори — сердце грузинского востока, раскинувшееся в Картлийской долине в окружении живописных гор. В самом сердце города находится его визитная карточка — древняя оборонительная крепость Горисцихе. Она возвышается на скалистой горе, к постройке можно добраться по извилистой тропинке. Но и окрестности древнего городка таят немало сюрпризов. Вы увидите Уплисцихе – пещерный город, высеченный в скале, который еще называют город Бога. Взору открываются многоуровневые строения, напоминающие соты.

Древняя Мцхета

В последний день тура отправимся в монастырь Джвари, построенный в VI веке в честь святого креста на вершине горы над городом Мцхета. Со смотровой площадки вы посмотрите на слияние рек Арагви и Куры, а после в компании местного гида совершите экскурсию по Мцхете и сможете сделать покупки на местном рынке.

выезд по четвергам в 21:00

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Взрослый (11+)15 000 ₽
Детский (0-10)14 500 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Военно-грузинская дорога
  • Тбилиси
  • Памятник Вахтангу Горгасали
  • Мост любви и надежды
  • Канатная дорога на крепость Нарикала
  • Памятник «Мать-Грузия»
  • Водопад Легвтахеви
  • Гори
  • Средневековая крепость Горисцихе
  • Пещерный город Уплисцихе
  • Монастырь Джвари
  • Смотровая площадка на слияние рек Арагви и Куры
  • Мцхета
  • Рынок в Мцхете
Что включено
  • Транспортное обслуживание
  • Проживание в отеле в центре Тбилиси (2-3х местное размещение)
  • Завтраки
  • Экскурсии по Тбилиси, Уплисцихе и Мцхете
  • Русскоговорящий грузинский гид
  • Сопровождение представителем компании на весь период поездки
Что не входит в цену
  • Обеды и ужины
  • Канатная дорога в Тбилиси
  • Входные билеты в пещерный город Уплисцихе
Место начала и завершения?
Махачкала, просп. Али-Гаджи Акушинского, д. 16
Когда и сколько длится?
Когда: выезд по четвергам в 21:00
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • В случае, если вы выбираете на сайте полную оплату на месте гиду наличными, мы свяжемся с вами до экскурсии и попросим внести предоплату
  • Туроператор оставляет за собой право в целях безопасности изменить экскурсионную программу по погодным условиям
  • Что взять с собой?
  • Загранпаспорт
  • Свидетельство о рождении (детям до 18 лет)
  • Воду и перекус
  • Наличные деньги
  • Солнцезащитные очки и крем
  • Головной убор
  • Купальные принадлежности
  • Предметы личной гигиены (шампунь, тапочки, зубная щетка и паста и т. д.)
  • Аптечку
  • Зарядное устройство для гаджетов
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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20 мая 2024
Невероятная получилась поездка! Огромное спасибо гиду Тавсолтану и водителю Руслану! Организация путешествия на высшем уровне: все дни были четко спланированы, вся информация по маршруту предоставлена в полном объеме. Объяснили все
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нюансы по прохождению паспортного контроля и обмену валюты. Дали рекомендации по заведениям, где самые вкусные хинкали города, а так же что еще посмотреть и какие места посетить в свободное время. Компания предложила нам комфортабельный транспорт, отличный отель, русскоговорящего гида на два дня с очень увлекательной экскурсией по Тбилиси и окрестностям. Очень довольны, что воспользовались услугами этой компании!

Е
21 авг 2023
Все прошло отлично, Спасибо водителю Камалу и гиду Тавсолтану, все хорошо организовано, местные гиды очень хорошие. Отель был отличный. Единственное как оказалось, очень не просто ехать в пути 10 часов, это пожалуй единственное что мне не понравилось, но к фирме нет не каких претензий, всем советую не пожалеете
В
12 авг 2023
Просто шикарная поездка за небольшие деньги! Увидели очень много интересного, жили в хорошем отеле, везде осуществлялись трансферы, проводились экскурсии. Отличный способ познакомиться с Грузией за весьма скромную по нынешним временам сумму.

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