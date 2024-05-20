Приглашаем вас в тур по Грузии, во время которого вы поразитесь красоте Тбилиси, побываете в средневековой крепости Горисцихе, пещерном городе Уплисцихе и сможете сделать покупки на рынке в Мцхете.
Описание тура
Знакомство с Тбилиси
По Военно-грузинской дороге мы попадем в Тбилиси, столицу Грузии. Вас ждет обзорная экскурсия по городу, которую проведет местный гид. Вы увидите памятник Вахтангу Горгасали, выдающемуся грузинскому царю, пройдетесь по Мосту любви и надежды и по канатной дороге попадете в крепость Нарикала. Побываем у памятника «Мать-Грузия», расположенного на вершине холма Сололаки, и послушаем, как шумит водопад Легвтахеви.
Сердце грузинского востока
Второй день посвятим поездке в Гори — сердце грузинского востока, раскинувшееся в Картлийской долине в окружении живописных гор. В самом сердце города находится его визитная карточка — древняя оборонительная крепость Горисцихе. Она возвышается на скалистой горе, к постройке можно добраться по извилистой тропинке. Но и окрестности древнего городка таят немало сюрпризов. Вы увидите Уплисцихе – пещерный город, высеченный в скале, который еще называют город Бога. Взору открываются многоуровневые строения, напоминающие соты.
Древняя Мцхета
В последний день тура отправимся в монастырь Джвари, построенный в VI веке в честь святого креста на вершине горы над городом Мцхета. Со смотровой площадки вы посмотрите на слияние рек Арагви и Куры, а после в компании местного гида совершите экскурсию по Мцхете и сможете сделать покупки на местном рынке.
выезд по четвергам в 21:00
Выбрать дату
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (11+)
|15 000 ₽
|Детский (0-10)
|14 500 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Военно-грузинская дорога
- Тбилиси
- Памятник Вахтангу Горгасали
- Мост любви и надежды
- Канатная дорога на крепость Нарикала
- Памятник «Мать-Грузия»
- Водопад Легвтахеви
- Гори
- Средневековая крепость Горисцихе
- Пещерный город Уплисцихе
- Монастырь Джвари
- Смотровая площадка на слияние рек Арагви и Куры
- Мцхета
- Рынок в Мцхете
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Проживание в отеле в центре Тбилиси (2-3х местное размещение)
- Завтраки
- Экскурсии по Тбилиси, Уплисцихе и Мцхете
- Русскоговорящий грузинский гид
- Сопровождение представителем компании на весь период поездки
Что не входит в цену
- Обеды и ужины
- Канатная дорога в Тбилиси
- Входные билеты в пещерный город Уплисцихе
Место начала и завершения?
Махачкала, просп. Али-Гаджи Акушинского, д. 16
Когда и сколько длится?
Когда: выезд по четвергам в 21:00
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- В случае, если вы выбираете на сайте полную оплату на месте гиду наличными, мы свяжемся с вами до экскурсии и попросим внести предоплату
- Туроператор оставляет за собой право в целях безопасности изменить экскурсионную программу по погодным условиям
- Что взять с собой?
- Загранпаспорт
- Свидетельство о рождении (детям до 18 лет)
- Воду и перекус
- Наличные деньги
- Солнцезащитные очки и крем
- Головной убор
- Купальные принадлежности
- Предметы личной гигиены (шампунь, тапочки, зубная щетка и паста и т. д.)
- Аптечку
- Зарядное устройство для гаджетов
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Arina
20 мая 2024
Невероятная получилась поездка! Огромное спасибо гиду Тавсолтану и водителю Руслану! Организация путешествия на высшем уровне: все дни были четко спланированы, вся информация по маршруту предоставлена в полном объеме. Объяснили все
Е
Евгений
21 авг 2023
Все прошло отлично, Спасибо водителю Камалу и гиду Тавсолтану, все хорошо организовано, местные гиды очень хорошие. Отель был отличный. Единственное как оказалось, очень не просто ехать в пути 10 часов, это пожалуй единственное что мне не понравилось, но к фирме нет не каких претензий, всем советую не пожалеете
В
Владислав
12 авг 2023
Просто шикарная поездка за небольшие деньги! Увидели очень много интересного, жили в хорошем отеле, везде осуществлялись трансферы, проводились экскурсии. Отличный способ познакомиться с Грузией за весьма скромную по нынешним временам сумму.
Похожие туры из Махачкалы
4 дня
Открывая секреты Дагестана: барханы, каньон и много гор
Увидеть природные чудеса Дагестана и поддаться кавказскому очарованию с восточной перчинкой
Начало: Ж/д вокзал в Махачкале, главный вход, напротив пам...
26 янв в 08:00
9 фев в 08:00
25 000₽ за человека
3 дня
В Грузию из Махачкалы на 3 дня: Тбилиси, Кахетия, Мцхета
Начало: Махачкала, просп. Али-Гаджи Акушинского, д. 16
Расписание: выезд в четверг в 21:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 000₽ за человека
4 дня
В Грузию из Махачкалы: Тбилиси, Мцхета и Кахетия
Погулять по столице, продегустировать местное вино и посмотреть на зажигательные национальные танцы
Начало: Махачкала, 22:00
15 000₽ за человека