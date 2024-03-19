Кахетия - жемчужина Грузии: экскурсия на винном заводе в рамках тура в Махачкалу
Грузия — удивительная страна, в чем вы сами сможете убедиться, отправившись в тур. Вас поразит красота Тбилиси и приятно впечатлит грузинское гостеприимство.
Вы посетите край вин и древних крепостей Кахетию, где увидите город любви Сигнахи и побываете на дегустации на винном заводе.
Вы посетите край вин и древних крепостей Кахетию, где увидите город любви Сигнахи и побываете на дегустации на винном заводе.
Ближайшие даты:
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (11+)
|15 000 ₽
|Детский (0-10)
|14 500 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Что вас ожидает:
- Военно-грузинская дорога
- Тбилиси
- Памятник Вахтангу Горгасали
- Мост любви и надежды
- Канатная дорога на крепость Нарикала
- Памятник «Мать-Грузия»
- Водопад Легвтахеви
- Кахетия
- Монастырь Бодбе
- Крепость в Сигнахи
- Винный завод
- Монастырь Джвари
- Смотровая площадка на слияние рек Арагви и Куры
- Мцхета
- Рынок в Мцхете
Описание
Знакомство с Тбилиси
По Военно-грузинской дороге мы попадем в Тбилиси, столицу Грузии. Вас ждет обзорная экскурсия по городу, которую проведет местный гид. Вы увидите памятник Вахтангу Горгасали, выдающемуся грузинскому царю, пройдетесь по Мосту любви и надежды и по канатной дороге попадете в крепость Нарикала. Побываем у памятника «Мать-Грузия», расположенного на вершине холма Сололаки, и послушаем, как шумит водопад Легвтахеви.
Кахетия — жемчужина Грузии
Во второй день тура нас ждет поездка в Кахетию. Вы побываете в знаменитом монастыре Бодбе, расположенном недалеко от города Сигнахи. Он привлекает паломников со всего мира, поскольку именно здесь покоятся мощи Нино, принесшей христианство в эти земли, покровительницы и просветительницы Грузии. Мы посетим крепость в Сигнахи, которая является самым большим фортификационным сооружением в стране. Она украшает собой горный рельеф и занимает площадь в несколько гектаров. Также нас ждет экскурсия по винному заводу с дегустацией.
Древняя Мцхета
В последний день тура отправимся в монастырь Джвари, построенный в VI веке в честь святого креста на вершине горы над городом Мцхета. Со смотровой площадки вы посмотрите на слияние рек Арагви и Куры, а после в компании местного гида совершите экскурсию по Мцхете и сможете сделать покупки на местном рынке.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Военно-грузинская дорога
- Тбилиси
- Памятник Вахтангу Горгасали
- Мост любви и надежды
- Канатная дорога на крепость Нарикала
- Памятник «Мать-Грузия»
- Водопад Легвтахеви
- Кахетия
- Монастырь Бодбе
- Крепость в Сигнахи
- Винный завод
- Монастырь Джвари
- Смотровая площадка на слияние рек Арагви и Куры
- Мцхета
- Рынок в Мцхете
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Проживание в отеле в центре Тбилиси (2-3х местное размещение)
- Завтраки
- Экскурсии по Тбилиси, Сигнахи и Мцхете
- Русскоговорящий грузинский гид
- Сопровождение представителем компании на весь период поездки
Что не входит в цену
- Обеды и ужины
- Канатная дорога в Тбилиси
Место начала и завершения?
Махачкала, просп. Али-Гаджи Акушинского, д. 16
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- В случае, если вы выбираете на сайте полную оплату на месте гиду наличными, мы свяжемся с вами до экскурсии и попросим внести предоплату
- Туроператор оставляет за собой право в целях безопасности изменить экскурсионную программу по погодным условиям
- Что взять с собой?
- Загранпаспорт
- Свидетельство о рождении (детям до 18 лет)
- Воду и перекус
- Наличные деньги
- Солнцезащитные очки и крем
- Головной убор
- Купальные принадлежности
- Предметы личной гигиены (шампунь, тапочки, зубная щетка и паста и т. д.)
- Аптечку
- Зарядное устройство для гаджетов
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
19 мар 2024
П
Перова
17 окт 2023
Это были шикарные три дня, проведённые в отличной компании водителя Руслана и сопровождающего Будайчи.
Дорога долгая, но очень комфортная.
Их чувство юмора, забота и внимание требуют отдельного внимания.
Отель в Грузии на 5 баллов.
Всё прогулки, поездки, гиды в Грузии - все на 5 баллов.
Очень рекомендуем.
И будем надеяться на ещё одну встречу на другой экскурсии с Русланом и Будайчи.
Спасибо огромное!
Дорога долгая, но очень комфортная.
Их чувство юмора, забота и внимание требуют отдельного внимания.
Отель в Грузии на 5 баллов.
Всё прогулки, поездки, гиды в Грузии - все на 5 баллов.
Очень рекомендуем.
И будем надеяться на ещё одну встречу на другой экскурсии с Русланом и Будайчи.
Спасибо огромное!
А
Алексей
14 сен 2023
Экскурсия очень понравилась, великолепные виды, отличная гостинница, вкуснейшая еда и вино, приятный в общении грузинский гид Захар, отлично говорящий на русском. И конечно наш гид-сопровождающий, Абдул - душа компании, который сделал нам эту незабываемую поездку еще более впечатляюзей.
A
Alinafed
28 авг 2023
Мне очень понравилась поездка в Грузию. Ожидания от страны были изначально ниже того, что я увидела!
Марина-мандарин, которая сопровождала поездку, сделала эти 3 дня самыми незабываемыми и весёлыми. Камал - водитель-профессионал своего дела. На военно-грузинской дороге это особенно заметно.
Эта поездка - идеальное сочетание цены тура и его качества! Очень порадовала Гостинница в Грузии. За неё хочется выразить отдельную благодарность. Видно, что туроператор дорожит своими клиентами.
Марина-мандарин, которая сопровождала поездку, сделала эти 3 дня самыми незабываемыми и весёлыми. Камал - водитель-профессионал своего дела. На военно-грузинской дороге это особенно заметно.
Эта поездка - идеальное сочетание цены тура и его качества! Очень порадовала Гостинница в Грузии. За неё хочется выразить отдельную благодарность. Видно, что туроператор дорожит своими клиентами.
D
Dmitryshuravlev
14 авг 2023
Спасибо большое за организацию тура - все было очень круто и восхитительно. Отдельное спасибо водителю Расулу и гиду Марине - вы очень крутые. Обязательно вернусь на 5-ти дневку в Батуми вместе с вами.
Всем рекомендую этот тур
Всем рекомендую этот тур
Д
Дария
30 июля 2023
За три дня мы побывали в трёх замечательных городах Грузии, богатых своей историей и достопримечательностями. Узнали много нового, организация и времяпрепровождение на высоте. Спасибо большое Расулу и Марине за такой отличный тур! ❤️
Д
Дайна
17 июля 2023
Содержание экскурсий, города, природа, гиды, водитель - всё понравилось. Тяжёлой оказалась сама дорога туда и обратно, каждая из которых составляет не менее 10 часов, сидеть и тем более спать в ночном переезде не удобно. При расселении в гостинице в трёхместный номер цена такая же для всех, хотя один человек спит на раскладушке и это тоже не удобно. Но впечатления от Грузии остались самые приятные и восторженные. Если ничего не покупать, кроме еды, то 5000 рублей будет на 1 человека достаточно.
Тур входит в следующие категории Махачкалы
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