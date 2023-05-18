Что вас ожидает:

Культурное богатство уникального места.

Наше первое приключение начнется в живописном Сосновом бору, где свежий воздух и зелень сосен сотканы в гармоничное платье природы. Вы сможете прогуляться по тропинкам, наслаждаясь тишиной и покоем, и погрузиться в атмосферу естественной красоты. После прогулки вам предстоит насладиться обедом национальной кухни Дербента. Вы окунетесь в мир вкусов и ароматов, попробуете богатство местных блюд, отражающих культурные традиции и наследие этого города.

Следующая остановка — Пушкин-Тао, уникальный памятник природы Дагестана. Здесь вы будете поражены великолепием окружающей природы, скалами, каньонами и потрясающими видами. Пушкин-Тао окутывает вас своей загадочностью и уносит в мир древних легенд и историй. Необычное приключение нас ожидает далее — поход к Экраноплану «Лунь». Вы сможете познакомиться с этим удивительным летательным аппаратом и узнать его историю. Ощутите атмосферу инноваций и технического прогресса, которые присущи этому месту.

Продолжая наше путешествие, мы отправимся на прогулку по туристической улице Мамедбекова. Здесь вы окунетесь в атмосферу городской жизни, пройдетесь по уютным улочкам, изучите местные магазины и насладитесь аутентичной атмосферой этого уникального места. Наши приключения завершатся посещением старинной Джума-мечети, исторического символа Дербента. Присоединяйтесь к нам и дайте вашему путешествию в Дербент незабываемый штрих в вашей жизни!

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.