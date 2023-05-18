Загадки Дербента
Вы сможете ощутить дух прошлого, прогуливаясь между древними стенами и колоннами этой величественной мечети.
Ее архитектура и украшения восхитят вас своей красотой и многовековой историей, которая пронизывает каждый ее уголок.
Ее архитектура и украшения восхитят вас своей красотой и многовековой историей, которая пронизывает каждый ее уголок.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Сосновый бор
- Обед национальной кухне Дербента
- Обзор на уникальный памятник природы Дагестана – Пушкин-Тао
- Поход к Экраноплану «Лунь»
- Прогулка по туристической улице Мамедбекова
- Старинная Джума-мечеть
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Культурное богатство уникального места.
- Наше первое приключение начнется в живописном Сосновом бору, где свежий воздух и зелень сосен сотканы в гармоничное платье природы. Вы сможете прогуляться по тропинкам, наслаждаясь тишиной и покоем, и погрузиться в атмосферу естественной красоты. После прогулки вам предстоит насладиться обедом национальной кухни Дербента. Вы окунетесь в мир вкусов и ароматов, попробуете богатство местных блюд, отражающих культурные традиции и наследие этого города.
- Следующая остановка — Пушкин-Тао, уникальный памятник природы Дагестана. Здесь вы будете поражены великолепием окружающей природы, скалами, каньонами и потрясающими видами. Пушкин-Тао окутывает вас своей загадочностью и уносит в мир древних легенд и историй. Необычное приключение нас ожидает далее — поход к Экраноплану «Лунь». Вы сможете познакомиться с этим удивительным летательным аппаратом и узнать его историю. Ощутите атмосферу инноваций и технического прогресса, которые присущи этому месту.
Продолжая наше путешествие, мы отправимся на прогулку по туристической улице Мамедбекова. Здесь вы окунетесь в атмосферу городской жизни, пройдетесь по уютным улочкам, изучите местные магазины и насладитесь аутентичной атмосферой этого уникального места. Наши приключения завершатся посещением старинной Джума-мечети, исторического символа Дербента. Присоединяйтесь к нам и дайте вашему путешествию в Дербент незабываемый штрих в вашей жизни!
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Любой день недели
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Входные билеты
- Что не входит
- Сувениры
- Обед
- Место начала и завершения?
- По договорённости
- Когда и сколько длится?
- Когда: Любой день неделиЭкскурсия длится около 11 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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