Загадки Дербента: История, Природа и Культура

Загадки Дербента

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Вы сможете ощутить дух прошлого, прогуливаясь между древними стенами и колоннами этой величественной мечети.

Ее архитектура и украшения восхитят вас своей красотой и многовековой историей, которая пронизывает каждый ее уголок.
Загадки Дербента: История, Природа и Культура
Загадки Дербента: История, Природа и Культура
Загадки Дербента: История, Природа и Культура
Загадки Дербента: История, Природа и Культура
Загадки Дербента: История, Природа и Культура
Загадки Дербента: История, Природа и Культура
Ближайшие даты:
18
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Что вас ожидает:

  • Сосновый бор
  • Обед национальной кухне Дербента
  • Обзор на уникальный памятник природы Дагестана – Пушкин-Тао
  • Поход к Экраноплану «Лунь»
  • Прогулка по туристической улице Мамедбекова
  • Старинная Джума-мечеть
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Культурное богатство уникального места.
  • Наше первое приключение начнется в живописном Сосновом бору, где свежий воздух и зелень сосен сотканы в гармоничное платье природы. Вы сможете прогуляться по тропинкам, наслаждаясь тишиной и покоем, и погрузиться в атмосферу естественной красоты. После прогулки вам предстоит насладиться обедом национальной кухни Дербента. Вы окунетесь в мир вкусов и ароматов, попробуете богатство местных блюд, отражающих культурные традиции и наследие этого города.
  • Следующая остановка — Пушкин-Тао, уникальный памятник природы Дагестана. Здесь вы будете поражены великолепием окружающей природы, скалами, каньонами и потрясающими видами. Пушкин-Тао окутывает вас своей загадочностью и уносит в мир древних легенд и историй. Необычное приключение нас ожидает далее — поход к Экраноплану «Лунь». Вы сможете познакомиться с этим удивительным летательным аппаратом и узнать его историю. Ощутите атмосферу инноваций и технического прогресса, которые присущи этому месту.
Продолжая наше путешествие, мы отправимся на прогулку по туристической улице Мамедбекова. Здесь вы окунетесь в атмосферу городской жизни, пройдетесь по уютным улочкам, изучите местные магазины и насладитесь аутентичной атмосферой этого уникального места. Наши приключения завершатся посещением старинной Джума-мечети, исторического символа Дербента. Присоединяйтесь к нам и дайте вашему путешествию в Дербент незабываемый штрих в вашей жизни!

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Любой день недели

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Входные билеты
Что не входит
  • Сувениры
  • Обед
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Любой день недели
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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