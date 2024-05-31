Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Махачкалы

Найдено 14 экскурсий в категории «Улицы и переулки» в Махачкале, цены от 2 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Настоящая Махачкала
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
162 отзыва
Настоящая Махачкала: Глубокое погружение в историю и культуру
Познайте душу Махачкалы, города с богатой историей и культурой, через уникальные места и рассказы о знаменитых личностях
«Вы узнаете, почему ее называют «современным Вавилоном», чем живут старые улицы и набережные и как выглядят современные районы»
Завтра в 17:00
10 июня в 12:00
8 000 за всё до 4 чел.
Прогулка по Махачкале
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
35 отзывов
Прогулка по Махачкале: от исторических улиц до современных памятников
Погрузитесь в атмосферу Махачкалы, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Вас ждет незабываемое путешествие
«Погуляете по старинным улицам Буйнакского и Агабабова, оцените первую высотку в городе и знаковые памятники: поэтам Рамсулу Гамзатову, Сулейману Стальскому и Гамзату Цадасе»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
5 500 за всё до 5 чел.
Из Махачкалы к аулу-призраку Гамсутль и Салтинскому водопаду
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
128 отзывов
Путешествие из Махачкалы: аул Гамсутль и Салтинский водопад
Погрузитесь в атмосферу древнего Дагестана, посетив загадочный аул Гамсутль и величественный Салтинский водопад
«Вы пройдете по пустынным улицам Гамсутля, познакомитесь с укладом горных аулов и откроете, пожалуй, самую аутентичную грань Дагестана»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
15 340 за всё до 5 чел.
История Махачкалы и Дагестана
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
85 отзывов
История Махачкалы и Дагестана: путешествие по времени и культурам
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Махачкале, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Памятник Расулу Гамзатову возле русского театра
«Пройдемся по самой старой улице Махачкалы, заглянем в старые дворы и дома — ровесники города»
10 июня в 09:30
11 июня в 09:00
6 000 за всё до 5 чел.
Махачкала известная и неизведанная
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
177 отзывов
Популярное предложение
Махачкала известная и неизведанная: индивидуальная экскурсия
Погружение в атмосферу Махачкалы: от роскошных особняков до нетуристических закоулков. Узнайте, чем живет столица Дагестана и её жители
Начало: Русский театр
«Вы с головой погрузитесь в атмосферу столицы Дагестана, где роскошные особняки соседствуют с нелегальными балконами, эвакуаторы вывозят коров на штрафстоянки, а перейти улицу опасней, чем пересечь горный каньон»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
4 700 за всё до 5 чел.
Из Махачкалы - в древний Дербент
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
57 отзывов
Из Махачкалы в древний Дербент: путешествие сквозь века
Приглашаем вас на незабываемое путешествие из Махачкалы в Дербент, где история оживает на каждом шагу
Начало: Встретим вас у вашего отеля в Махачкале. Если вы о...
«Это вид застройки Старого города с узкими улицами и «слепленными» двухэтажными домами с плоскими крышами»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
15 000 за всё до 4 чел.
Экспресс-экскурсия по Махачкале
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
6 отзывов
Экспресс-экскурсия по Махачкале
Познакомиться с главными достопримечательностями дагестанской столицы - за 1,5 часа
Начало: У ж/д вокзала
«первая и самая популярная улица 19-20 веков с её старинными зданиями»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 2 000 за всё до 5 чел.
Путешествие в Гамсутль: аул-призрак и подземный водопад
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
11 отзывов
Путешествие в Гамсутль: аул-призрак и подземный водопад
Пройти по улицам заброшенного высокогорного селения и добраться до Салтинского водопада
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 500 за всё до 4 чел.
Экраноплан «Лунь», Дербент и вечерние фонтаны
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
15 отзывов
Экраноплан «Лунь», Дербент и вечерние фонтаны
Познакомиться с символами древнейшего города России - на групповой экскурсии из Махачкалы
Начало: На проспекте Али-Гаджи Акушинского в Махачкале
«После экраноплана мы погуляем по Улице счастливых людей и посетим вечерний светомузыкальный фонтан»
Расписание: в субботу и воскресенье в 10:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
3 600 за человека
Путешествие в Дербент - самый древний город России
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
53 отзыва
Путешествие в Дербент - самый древний город России
Изучить крепость Нарын-кала, погулять по атмосферным узким улочкам и открыть традиции Дагестана
«По лабиринту улиц мы выйдем к Джума-мечети»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000 за всё до 4 чел.
Загадки Дербента: История, Природа и Культура
Индивидуальная
11 часов
4 отзыва
Загадки Дербента: История, Природа и Культура - Эксклюзивное Путешествие
Погрузитесь в мир древнего Дербента с его уникальной природой, историей и культурой на этой индивидуальной экскурсии
Начало: По договорённости
«Продолжая наше путешествие, мы отправимся на прогулку по туристической улице Мамедбекова»
Расписание: Любой день недели
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 11 000 за всё до 4 чел.
Чеченская республика: Грозный, Аргун, Шали
Индивидуальная
12 часов
45 отзывов
Чеченская республика: Грозный, Аргун, Шали
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от 10 000 за всё до 3 чел.
«Здравствуй, Махачкала!»: обзорная прогулка по городу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
«Здравствуй, Махачкала!»: обзорная прогулка по городу
Начало: Пушкина 1 (у Аварского театра)
««Местный Арбат» — улица Буйнакского»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 000 за всё до 5 чел.
Чечня из Махачкалы: Исторический и культурный тур
Индивидуальная
12 часов
Чечня из Махачкалы: Исторический и культурный тур
Начало: По договорённости
«Прогулка по Чечне представит нам возможность окунуться в ее улицы, оживленные рынки и насладиться национальной кухней»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
16 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виталий
    31 мая 2024
    История Махачкалы и Дагестана
    Отличный гид с фантастическими знаниями и любовью к своему городу! Спасибо за корабельный дом и захватывающие истории о Махачкале, экскурсия прошла просто на одном дыхании!
    Отличный гид с фантастическими знаниями и любовью к своему городу! Спасибо за корабельный дом и захватывающиеОтличный гид с фантастическими знаниями и любовью к своему городу! Спасибо за корабельный дом и захватывающиеОтличный гид с фантастическими знаниями и любовью к своему городу! Спасибо за корабельный дом и захватывающиеОтличный гид с фантастическими знаниями и любовью к своему городу! Спасибо за корабельный дом и захватывающиеОтличный гид с фантастическими знаниями и любовью к своему городу! Спасибо за корабельный дом и захватывающие
  • Н
    Наталья
    28 мая 2024
    Экспресс-экскурсия по Махачкале
    Было очень интересно и познавательно. Гид просто замечательный
  • С
    Света
    27 мая 2024
    Экраноплан «Лунь», Дербент и вечерние фонтаны
    Были на экскурсии 19 мая от Этномир. Понравилось,что был отдельно водитель и гид. Амирхан (гид) увлечен своей работой, с таким
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    интересом рассказывал,что мы погрузились в историю,традиции. Сначала посетили гиганта экроплан Лунь,узнали историю создания. Было завораживающе. В крепости Нарын-кала нас встретила экскурсовод Фарида,очень понравилось ее умение преподносить историю,было очень интересно и доступно. А вот обед в кафе Гранат не понравился (советуем пересмотреть место обеда). После крепости мы погуляли по Дербенту,посетили магазинчики (особенно с самой вкусной пахлавой) и отправились к фонтанам. Фонтан понравился,если не считать,что в начале идет голограмма с рекламой ипотеки). Уже уставшие мы отправились домой. Но энергичный Амирхан нам не давал скучать. В дороге проводил розыгрыши,рассказывал истории. Спасибо огромное за это увлекательное путешествие и энергию!

    Были на экскурсии 19 мая от Этномир. Понравилось,что был отдельно водитель и гид. Амирхан (гид) увлеченБыли на экскурсии 19 мая от Этномир. Понравилось,что был отдельно водитель и гид. Амирхан (гид) увлеченБыли на экскурсии 19 мая от Этномир. Понравилось,что был отдельно водитель и гид. Амирхан (гид) увлеченБыли на экскурсии 19 мая от Этномир. Понравилось,что был отдельно водитель и гид. Амирхан (гид) увлеченБыли на экскурсии 19 мая от Этномир. Понравилось,что был отдельно водитель и гид. Амирхан (гид) увлечен
  • С
    Света
    27 мая 2024
    Махачкала известная и неизведанная
    Экскурсия у нас была 17 мая,проводила Хадижа. Это был супер день! Сначала шел дождь,потом вышло солнце и мы увидели красочную,солнечную
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    Махачкалу. Гид очень интересно рассказывала,было приятно общаться,шутила). Что особенно понравилось-это старинные фотографии! Это было очень круто сравнить ДО и ПОСЛЕ. Мы прошлись по главным улицам,посмотрели красивые места. Спасибо огромное за впечатления!

    Экскурсия у нас была 17 мая,проводила Хадижа. Это был супер день! Сначала шел дождь,потом вышло солнцеЭкскурсия у нас была 17 мая,проводила Хадижа. Это был супер день! Сначала шел дождь,потом вышло солнцеЭкскурсия у нас была 17 мая,проводила Хадижа. Это был супер день! Сначала шел дождь,потом вышло солнцеЭкскурсия у нас была 17 мая,проводила Хадижа. Это был супер день! Сначала шел дождь,потом вышло солнцеЭкскурсия у нас была 17 мая,проводила Хадижа. Это был супер день! Сначала шел дождь,потом вышло солнцеЭкскурсия у нас была 17 мая,проводила Хадижа. Это был супер день! Сначала шел дождь,потом вышло солнцеЭкскурсия у нас была 17 мая,проводила Хадижа. Это был супер день! Сначала шел дождь,потом вышло солнцеЭкскурсия у нас была 17 мая,проводила Хадижа. Это был супер день! Сначала шел дождь,потом вышло солнцеЭкскурсия у нас была 17 мая,проводила Хадижа. Это был супер день! Сначала шел дождь,потом вышло солнце
  • Л
    Лариса
    26 мая 2024
    История Махачкалы и Дагестана
    В Махачкале мы были проездом и ограничены по времени, но нам очень хотелось посмотреть город. Договорились на 18.30, но наш
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    самолет задержался и начать экскурсию мы смогли только ближе к 20 часам. Спасибо большое, что не отменили экскурсию, хоть и поздно вечером, но мы смогли посмотреть город! У нас была замечательный экскурсовод Зара, благодаря которой мы узнали много нового, как о самом городе, так и о Дагестане в целом. Мы гуляли по улицам почти ночной Махачкалы, заходили внутрь домов и двориков и слушали ее увлекательный рассказ о местах, которые видели. И даже моросящий дождик не испортил нам впечатления от экскурсии) Зара, спасибо большое за экскурсию и потраченное на нас вечернее время!

    В Махачкале мы были проездом и ограничены по времени, но нам очень хотелось посмотреть город. ДоговорилисьВ Махачкале мы были проездом и ограничены по времени, но нам очень хотелось посмотреть город. ДоговорилисьВ Махачкале мы были проездом и ограничены по времени, но нам очень хотелось посмотреть город. ДоговорилисьВ Махачкале мы были проездом и ограничены по времени, но нам очень хотелось посмотреть город. ДоговорилисьВ Махачкале мы были проездом и ограничены по времени, но нам очень хотелось посмотреть город. ДоговорилисьВ Махачкале мы были проездом и ограничены по времени, но нам очень хотелось посмотреть город. ДоговорилисьВ Махачкале мы были проездом и ограничены по времени, но нам очень хотелось посмотреть город. ДоговорилисьВ Махачкале мы были проездом и ограничены по времени, но нам очень хотелось посмотреть город. ДоговорилисьВ Махачкале мы были проездом и ограничены по времени, но нам очень хотелось посмотреть город. ДоговорилисьВ Махачкале мы были проездом и ограничены по времени, но нам очень хотелось посмотреть город. Договорились
  • И
    Ильмира
    24 мая 2024
    Настоящая Махачкала
    Если вы хотите увидеть настоящую Махачкалу- и прекрасную, и неухоженную, и приветливую, и строгую, узнать историю города, людей, проживающих на
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    этой замечательной земле, сделайте это в сопровождении Марианны. Восхитительная женщина, прекрасный рассказчик, досконально знающая все обо всем, настоящий профессионал! Как чудесно звучат в ее устах стихи национальных поэтов! Это музыка! Добрейший человек, болеющий душой за свой край и всех ее обитателей, в том числе животных! Вместе с ней переживаем за судьбу кошечки! Надеюсь, она нашлась…. Здоровья Вам, Марианна! Будем вспоминать прекрасное время, проведенное с Вами! Всем рекомендую эту замечательную экскурсию и этого незабываемого гида!

  • K
    KRISTINA
    24 мая 2024
    Из Махачкалы - в древний Дербент
    Были на экскурсии в Дербенте 22 мая. Проводил ее для нас Гид Муртузали. Великолепно разработанный маршрут, очень комфортный автомобиль, минеральная
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    вода в авто и конечно очень дружелюбный и позитивный Гид. Интересное и ненавязчивое экскурсионное погружение в историю пока ехали до Дербента из Махачкалы. Там очень быстро нам была организована экскурсия по крепости Нарын-Калы. После мы съездили на вкусный обед в очаровательный ресторанчик. Потом продолжили экскурсию по старому Дербенту, посетив внутренний дворик Мечети и увидев один из самых старых Платанов. И завершили экскурсию по современному Дербенту, который не менее привлекателен, чем старый. Огромное спасибо Гиду Муртузали, и организатору Марианне! Удачи Вам ребята, Вы просто Супер!!! 🙌

    Были на экскурсии в Дербенте 22 мая. Проводил ее для нас Гид Муртузали. Великолепно разработанный маршрутБыли на экскурсии в Дербенте 22 мая. Проводил ее для нас Гид Муртузали. Великолепно разработанный маршрутБыли на экскурсии в Дербенте 22 мая. Проводил ее для нас Гид Муртузали. Великолепно разработанный маршрутБыли на экскурсии в Дербенте 22 мая. Проводил ее для нас Гид Муртузали. Великолепно разработанный маршрутБыли на экскурсии в Дербенте 22 мая. Проводил ее для нас Гид Муртузали. Великолепно разработанный маршрутБыли на экскурсии в Дербенте 22 мая. Проводил ее для нас Гид Муртузали. Великолепно разработанный маршрутБыли на экскурсии в Дербенте 22 мая. Проводил ее для нас Гид Муртузали. Великолепно разработанный маршрутБыли на экскурсии в Дербенте 22 мая. Проводил ее для нас Гид Муртузали. Великолепно разработанный маршрутБыли на экскурсии в Дербенте 22 мая. Проводил ее для нас Гид Муртузали. Великолепно разработанный маршрутБыли на экскурсии в Дербенте 22 мая. Проводил ее для нас Гид Муртузали. Великолепно разработанный маршрут
  • Л
    Людмила
    22 мая 2024
    Махачкала известная и неизведанная
    Хочу поблагодарить за экскурсию Хадижу! Проводила у нас экскурсию. Очень много узнали о городе, его основании, жителях. С удовольствием ответила на все наши вопросы.
    Хочу поблагодарить за экскурсию Хадижу! Проводила у нас экскурсию. Очень много узнали о городе, его основании
  • Е
    Елена
    22 мая 2024
    История Махачкалы и Дагестана
    Экскурсию по Махачкале проводила Зара. Остались очень довольны! Экскурсия очень познавательная, динамичная. Море интересной информации об истории Дагестана и Махачкалы. Получили настоящее удовольствие, спасибо большое за организацию и проведение! Очень рекомендуем начинать знакомство с Махачкалой с такой экскурсии!
    Экскурсию по Махачкале проводила Зара. Остались очень довольны! Экскурсия очень познавательная, динамичная. Море интересной информации обЭкскурсию по Махачкале проводила Зара. Остались очень довольны! Экскурсия очень познавательная, динамичная. Море интересной информации обЭкскурсию по Махачкале проводила Зара. Остались очень довольны! Экскурсия очень познавательная, динамичная. Море интересной информации обЭкскурсию по Махачкале проводила Зара. Остались очень довольны! Экскурсия очень познавательная, динамичная. Море интересной информации об
  • Р
    Регина
    22 мая 2024
    Чеченская республика: Грозный, Аргун, Шали
    Ездили в Грозный вместе с Арсеном. Посетили Аргун, Шали и Грозный. Очень всё понравилось! Великолепие и величие мечетей поражает! Замечательная
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    экскурсия и сопровождение! В каждой локации было достаточно времени. Всё прошло великолепно! Ещё нас забрали с нашего адреса и сделали индивидуальную экскурсию

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Улицы и переулки»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 14
  1. Настоящая Махачкала
  2. Прогулка по Махачкале
  3. Из Махачкалы к аулу-призраку Гамсутль и Салтинскому водопаду
  4. История Махачкалы и Дагестана
  5. Махачкала известная и неизведанная
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Сулакский каньон
  2. Ирганайское водохранилище
  3. Гимринский тоннель
  4. Самое главное
  5. Бархан Сарыкум
  6. Салтинский водопад
  7. Водопад Тобот
  8. Гамсутль
  9. Каменная чаша
  10. Язык Тролля
Сколько стоит экскурсия по Махачкале в июне 2024
Сейчас в Махачкале в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 14 экскурсий и билетов от 2 000 до 16 000. Туристы уже оставили гидам 788 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Махачкалы. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод
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