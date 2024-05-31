1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Настоящая Махачкала: Глубокое погружение в историю и культуру
Познайте душу Махачкалы, города с богатой историей и культурой, через уникальные места и рассказы о знаменитых личностях
«Вы узнаете, почему ее называют «современным Вавилоном», чем живут старые улицы и набережные и как выглядят современные районы»
Завтра в 17:00
10 июня в 12:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прогулка по Махачкале: от исторических улиц до современных памятников
Погрузитесь в атмосферу Махачкалы, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Вас ждет незабываемое путешествие
«Погуляете по старинным улицам Буйнакского и Агабабова, оцените первую высотку в городе и знаковые памятники: поэтам Рамсулу Гамзатову, Сулейману Стальскому и Гамзату Цадасе»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
5 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
11 часов
Путешествие из Махачкалы: аул Гамсутль и Салтинский водопад
Погрузитесь в атмосферу древнего Дагестана, посетив загадочный аул Гамсутль и величественный Салтинский водопад
«Вы пройдете по пустынным улицам Гамсутля, познакомитесь с укладом горных аулов и откроете, пожалуй, самую аутентичную грань Дагестана»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
15 340₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
История Махачкалы и Дагестана: путешествие по времени и культурам
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Махачкале, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Памятник Расулу Гамзатову возле русского театра
«Пройдемся по самой старой улице Махачкалы, заглянем в старые дворы и дома — ровесники города»
10 июня в 09:30
11 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Махачкала известная и неизведанная: индивидуальная экскурсия
Погружение в атмосферу Махачкалы: от роскошных особняков до нетуристических закоулков. Узнайте, чем живет столица Дагестана и её жители
Начало: Русский театр
«Вы с головой погрузитесь в атмосферу столицы Дагестана, где роскошные особняки соседствуют с нелегальными балконами, эвакуаторы вывозят коров на штрафстоянки, а перейти улицу опасней, чем пересечь горный каньон»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
4 700₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Махачкалы в древний Дербент: путешествие сквозь века
Приглашаем вас на незабываемое путешествие из Махачкалы в Дербент, где история оживает на каждом шагу
Начало: Встретим вас у вашего отеля в Махачкале. Если вы о...
«Это вид застройки Старого города с узкими улицами и «слепленными» двухэтажными домами с плоскими крышами»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Экспресс-экскурсия по Махачкале
Познакомиться с главными достопримечательностями дагестанской столицы - за 1,5 часа
Начало: У ж/д вокзала
«первая и самая популярная улица 19-20 веков с её старинными зданиями»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 2 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
11 часов
Путешествие в Гамсутль: аул-призрак и подземный водопад
Пройти по улицам заброшенного высокогорного селения и добраться до Салтинского водопада
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 500₽ за всё до 4 чел.
Групповая
12 часов
Экраноплан «Лунь», Дербент и вечерние фонтаны
Познакомиться с символами древнейшего города России - на групповой экскурсии из Махачкалы
Начало: На проспекте Али-Гаджи Акушинского в Махачкале
«После экраноплана мы погуляем по Улице счастливых людей и посетим вечерний светомузыкальный фонтан»
Расписание: в субботу и воскресенье в 10:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
3 600₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Путешествие в Дербент - самый древний город России
Изучить крепость Нарын-кала, погулять по атмосферным узким улочкам и открыть традиции Дагестана
«По лабиринту улиц мы выйдем к Джума-мечети»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Загадки Дербента: История, Природа и Культура - Эксклюзивное Путешествие
Погрузитесь в мир древнего Дербента с его уникальной природой, историей и культурой на этой индивидуальной экскурсии
Начало: По договорённости
«Продолжая наше путешествие, мы отправимся на прогулку по туристической улице Мамедбекова»
Расписание: Любой день недели
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Чеченская республика: Грозный, Аргун, Шали
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от 10 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
«Здравствуй, Махачкала!»: обзорная прогулка по городу
Начало: Пушкина 1 (у Аварского театра)
««Местный Арбат» — улица Буйнакского»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
12 часов
Чечня из Махачкалы: Исторический и культурный тур
Начало: По договорённости
«Прогулка по Чечне представит нам возможность окунуться в ее улицы, оживленные рынки и насладиться национальной кухней»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
16 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиталий31 мая 2024Отличный гид с фантастическими знаниями и любовью к своему городу! Спасибо за корабельный дом и захватывающие истории о Махачкале, экскурсия прошла просто на одном дыхании!
- ННаталья28 мая 2024Было очень интересно и познавательно. Гид просто замечательный
- ССвета27 мая 2024Были на экскурсии 19 мая от Этномир. Понравилось,что был отдельно водитель и гид. Амирхан (гид) увлечен своей работой, с таким
- ССвета27 мая 2024Экскурсия у нас была 17 мая,проводила Хадижа. Это был супер день! Сначала шел дождь,потом вышло солнце и мы увидели красочную,солнечную
- ЛЛариса26 мая 2024В Махачкале мы были проездом и ограничены по времени, но нам очень хотелось посмотреть город. Договорились на 18.30, но наш
- ИИльмира24 мая 2024Если вы хотите увидеть настоящую Махачкалу- и прекрасную, и неухоженную, и приветливую, и строгую, узнать историю города, людей, проживающих на
- KKRISTINA24 мая 2024Были на экскурсии в Дербенте 22 мая. Проводил ее для нас Гид Муртузали. Великолепно разработанный маршрут, очень комфортный автомобиль, минеральная
- ЛЛюдмила22 мая 2024Хочу поблагодарить за экскурсию Хадижу! Проводила у нас экскурсию. Очень много узнали о городе, его основании, жителях. С удовольствием ответила на все наши вопросы.
- ЕЕлена22 мая 2024Экскурсию по Махачкале проводила Зара. Остались очень довольны! Экскурсия очень познавательная, динамичная. Море интересной информации об истории Дагестана и Махачкалы. Получили настоящее удовольствие, спасибо большое за организацию и проведение! Очень рекомендуем начинать знакомство с Махачкалой с такой экскурсии!
- РРегина22 мая 2024Ездили в Грозный вместе с Арсеном. Посетили Аргун, Шали и Грозный. Очень всё понравилось! Великолепие и величие мечетей поражает! Замечательная
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Улицы и переулки»
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Сейчас в Махачкале в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 14 экскурсий и билетов от 2 000 до 16 000. Туристы уже оставили гидам 788 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Махачкалы. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод