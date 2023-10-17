Дербент и каспийский монстр «Лунь» (всё включено)

Прочувствовать колорит древнейшего города России на групповой экскурсии из Махачкалы

5
2 отзыва
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Среди невероятных гор и ущелий легко забыть, что в Дагестане есть места, которые славятся не природой, а историческим наследием.

Чтобы после путешествия у вас остался цельный образ Республики, отправляемся в самый древний и самый южный город России — Дербент.

Вы прогуляетесь по нему, полюбуетесь архитектурой, а также найдёте более современную достопримечательность — «Лунь».
Дербент и каспийский монстр «Лунь» (всё включено)
Дербент и каспийский монстр «Лунь» (всё включено)
Дербент и каспийский монстр «Лунь» (всё включено)
Дербент и каспийский монстр «Лунь» (всё включено)
Дербент и каспийский монстр «Лунь» (всё включено)
Дербент и каспийский монстр «Лунь» (всё включено)
Дербент и каспийский монстр «Лунь» (всё включено)
Дербент и каспийский монстр «Лунь» (всё включено)
Дербент и каспийский монстр «Лунь» (всё включено)
Дербент и каспийский монстр «Лунь» (всё включено)
Ближайшие даты:
28
окт
29
окт
4
ноя
5
ноя
11
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Почувствуйте колорит и самобытность древнейшего города России. Мощёные улицы и каменные здания, рассыпанные по всему Дербенту, помогут вам проникнуться умиротворением, которая особенно свойственна исторической части поселения, где расположились величественная крепость и старейшая мечеть. Вы также прогуляетесь по набережной у Каспийского моря и узнаете историю уникального военного сооружения — экраноплана «Лунь», который иногда именуют «каспийским монстром».

В программе

  • Древняя крепость Нарын-кала (снаружи и изнутри)
  • Старый Дербент
  • Джума-мечеть
  • Девичьи бани
  • Набережная
  • Экраноплан «Лунь»
  • Музыкальный фонтан

Организационные детали

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.

В стоимость включено

  • Трансфер (туда и обратно)
  • Услуги гида
  • Комплексный обед с возможностью выбрать блюда
  • Вход в крепость и Джума-мечеть

в субботу и воскресенье в 08:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на проспекте Амет-Хана Султана
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 08:30
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
В
17 окт 2023
Экскурсия понравилась,всё прошло отлично,спасибо за незабываемую экскурсию
В
17 окт 2023
Всё понравилось,экскурсия огонь,всё прошло на высшем уровне

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