Прочувствовать колорит древнейшего города России на групповой экскурсии из Махачкалы
Среди невероятных гор и ущелий легко забыть, что в Дагестане есть места, которые славятся не природой, а историческим наследием.
Чтобы после путешествия у вас остался цельный образ Республики, отправляемся в самый древний и самый южный город России — Дербент.
Вы прогуляетесь по нему, полюбуетесь архитектурой, а также найдёте более современную достопримечательность — «Лунь».
Чтобы после путешествия у вас остался цельный образ Республики, отправляемся в самый древний и самый южный город России — Дербент.
Вы прогуляетесь по нему, полюбуетесь архитектурой, а также найдёте более современную достопримечательность — «Лунь».
Ближайшие даты:
28
окт
окт
29
окт
окт
4
ноя
ноя
5
ноя
ноя
11
ноя
ноя
12
ноя
ноя
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Почувствуйте колорит и самобытность древнейшего города России. Мощёные улицы и каменные здания, рассыпанные по всему Дербенту, помогут вам проникнуться умиротворением, которая особенно свойственна исторической части поселения, где расположились величественная крепость и старейшая мечеть. Вы также прогуляетесь по набережной у Каспийского моря и узнаете историю уникального военного сооружения — экраноплана «Лунь», который иногда именуют «каспийским монстром».
В программе
- Древняя крепость Нарын-кала (снаружи и изнутри)
- Старый Дербент
- Джума-мечеть
- Девичьи бани
- Набережная
- Экраноплан «Лунь»
- Музыкальный фонтан
Организационные детали
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
В стоимость включено
- Трансфер (туда и обратно)
- Услуги гида
- Комплексный обед с возможностью выбрать блюда
- Вход в крепость и Джума-мечеть
в субботу и воскресенье в 08:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на проспекте Амет-Хана Султана
- Когда и сколько длится?
- Когда: в субботу и воскресенье в 08:30Экскурсия длится около 11 часовБронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — Организатор в Махачкале
Провёл экскурсии для 3584 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Михаил, я представляю туристическое агентство в Дагестане. У нас большой штат квалифицированных гидов, водителей и менеджеров. Совместно мы разработали множество маршрутов: от классических до экстремальных. С радостью покажем вам любимый Дагестан.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Валерий
17 окт 2023
Экскурсия понравилась,всё прошло отлично,спасибо за незабываемую экскурсию
В
Валентина
17 окт 2023
Всё понравилось,экскурсия огонь,всё прошло на высшем уровне
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