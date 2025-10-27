Среди невероятных гор и ущелий легко забыть, что в Дагестане есть места, которые славятся не природой, а историческим наследием. Чтобы после путешествия у вас остался цельный образ Республики, отправляемся в самый древний и самый южный город России — Дербент. Вы прогуляетесь по нему, полюбуетесь архитектурой, а также найдёте более современную достопримечательность — «Лунь».

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Описание экскурсии

Почувствуйте колорит и самобытность древнейшего города России. Мощёные улицы и каменные здания, рассыпанные по всему Дербенту, помогут вам проникнуться умиротворением, которая особенно свойственна исторической части поселения, где расположились величественная крепость и старейшая мечеть. Вы также прогуляетесь по набережной у Каспийского моря и узнаете историю уникального военного сооружения — экраноплана «Лунь», который иногда именуют «каспийским монстром».

В программе

Древняя крепость Нарын-кала (снаружи и изнутри)

Старый Дербент

Джума-мечеть

Девичьи бани

Набережная

Экраноплан «Лунь»

Музыкальный фонтан

Организационные детали

С вами будет один из гидов-водителей нашей команды. В крепости экскурсию проведёт местный гид.

В стоимость включено

Трансфер (туда и обратно)

Услуги гида

Посещение Джума-мечети

Оплачивается дополнительно