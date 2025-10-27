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Дербент и каспийский монстр «Лунь» из Махачкалы

Прочувствовать колорит древнейшего города России на групповой экскурсии из Махачкалы
Среди невероятных гор и ущелий легко забыть, что в Дагестане есть места, которые славятся не природой, а историческим наследием.

Чтобы после путешествия у вас остался цельный образ Республики, отправляемся в самый древний и самый южный город России — Дербент.

Вы прогуляетесь по нему, полюбуетесь архитектурой, а также найдёте более современную достопримечательность — «Лунь».
4.4
81 отзыв
Дербент и каспийский монстр «Лунь» из Махачкалы
Дербент и каспийский монстр «Лунь» из Махачкалы
Дербент и каспийский монстр «Лунь» из Махачкалы

Описание экскурсии

Почувствуйте колорит и самобытность древнейшего города России. Мощёные улицы и каменные здания, рассыпанные по всему Дербенту, помогут вам проникнуться умиротворением, которая особенно свойственна исторической части поселения, где расположились величественная крепость и старейшая мечеть. Вы также прогуляетесь по набережной у Каспийского моря и узнаете историю уникального военного сооружения — экраноплана «Лунь», который иногда именуют «каспийским монстром».

В программе

  • Древняя крепость Нарын-кала (снаружи и изнутри)
  • Старый Дербент
  • Джума-мечеть
  • Девичьи бани
  • Набережная
  • Экраноплан «Лунь»
  • Музыкальный фонтан

Организационные детали

С вами будет один из гидов-водителей нашей команды. В крепости экскурсию проведёт местный гид.

В стоимость включено

  • Трансфер (туда и обратно)
  • Услуги гида
  • Посещение Джума-мечети

Оплачивается дополнительно

  • Комплексный обед с возможностью выбрать блюда
  • Вход в крепость — 300 ₽

во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:30

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет3200 ₽
Пенсионеры3000 ₽
Дети от 4 до 11 лет2800 ₽
дети до 3 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Ул. Ирчи Казака, 51В, Махачкала
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:30
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил
Михаил — Организатор в Махачкале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 15897 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Михаил, я представляю туристическое агентство в Дагестане. У нас большой штат квалифицированных гидов, водителей и менеджеров. Совместно мы разработали множество маршрутов: от классических до экстремальных. С радостью покажем вам любимый Дагестан.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на последних 30 из 81 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
59
4
9
3
10
2
2
1
1
Ирина
Экскурсия в Дербент была интересной, насыщенной. Узнали много о Дагестане, народе населяющем его, традициях, обычаях. Экскурсовод очень ответственная, хорошо объясняла, расказывала.
Информации получили много. Особенно хотим отметить вкусный обед! Спасибо данному туроператору.
Экскурсия в Дербент была интересной, насыщенной. Узнали много о Дагестане, народе населяющем его, традициях, обычаях. Экскурсовод
Экскурсия в Дербент была интересной, насыщенной. Узнали много о Дагестане, народе населяющем его, традициях, обычаях. Экскурсовод
Экскурсия в Дербент была интересной, насыщенной. Узнали много о Дагестане, народе населяющем его, традициях, обычаях. Экскурсовод
Экскурсия в Дербент была интересной, насыщенной. Узнали много о Дагестане, народе населяющем его, традициях, обычаях. Экскурсовод
Экскурсия в Дербент была интересной, насыщенной. Узнали много о Дагестане, народе населяющем его, традициях, обычаях. Экскурсовод
Экскурсия в Дербент была интересной, насыщенной. Узнали много о Дагестане, народе населяющем его, традициях, обычаях. Экскурсовод
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С
Все прошло отлично. Спасибо гиду Эльвире за хорошую экскурсию.
Крепость впечатляющая.
Немного расстроил "Лунь", он огорожен, добраться до него непросто, да и из-за забора смотреть не так интересно.
Все прошло отлично. Спасибо гиду Эльвире за хорошую экскурсию.
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О
Экскурсия просто супер. Полностью оправдала все ожидания. Гид-водитель Мурад с невероятно доброй энергией. Спасибо за поездку
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Черемных
Ездили на экскурсию в Дербент. Впечатления двоякие. У нас был водитель Шейх. Со своими обязанностями справился прекрасно. Хороший водитель и приятный человек. Но гида у нас не было. Организатор возложил
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эту обязанность на водителя, который спасал ситуацию, как мог. Его даже толком не ознакомили с маршрутом экскурсии и поставили его в неловкое полодение. Куда поедем решали на месте. Так что, организация ниже среднего, а водитель заслуживает премии.

Ездили на экскурсию в Дербент. Впечатления двоякие. У нас был водитель Шейх. Со своими обязанностями справился
Ездили на экскурсию в Дербент. Впечатления двоякие. У нас был водитель Шейх. Со своими обязанностями справился
Ездили на экскурсию в Дербент. Впечатления двоякие. У нас был водитель Шейх. Со своими обязанностями справился
Ездили на экскурсию в Дербент. Впечатления двоякие. У нас был водитель Шейх. Со своими обязанностями справился
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А
Добрый день! Экскурсия прошла отлично, гид Инга оч интересно рассказывает 👍😍 Было полезно и познавательно. Данного гида советую.
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Светлана
Ездили 25 июля с Арсеном. Очень интересно рассказывает, знает много интересного. Экскурсия в целом понравилась. Конечно на набережной Дербента смотреть не на что, да и Лунь не впечатлил. Зато крепость,вид
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на город и море, пешея прогулка по узким улочкам Дербента очень понравились. Обед в кафе Лондон ооочень сытный: суп с большой фрикаделькой, тарелка салата(огурцы, помидоры, перец), чуду по 2 куска, сок, чай с шоколадным сахаром. Ну и кульминацией стал фонтан, просто ШИКАРНЫЙ. Под впечатлением до сих пор. Спасибо за экскурсию отдельно Арсену, водителю и организаторам.

Ездили 25 июля с Арсеном. Очень интересно рассказывает, знает много интересного. Экскурсия в целом понравилась. Конечно
Ездили 25 июля с Арсеном. Очень интересно рассказывает, знает много интересного. Экскурсия в целом понравилась. Конечно
Ездили 25 июля с Арсеном. Очень интересно рассказывает, знает много интересного. Экскурсия в целом понравилась. Конечно
Ездили 25 июля с Арсеном. Очень интересно рассказывает, знает много интересного. Экскурсия в целом понравилась. Конечно
Ездили 25 июля с Арсеном. Очень интересно рассказывает, знает много интересного. Экскурсия в целом понравилась. Конечно
Ездили 25 июля с Арсеном. Очень интересно рассказывает, знает много интересного. Экскурсия в целом понравилась. Конечно
Ездили 25 июля с Арсеном. Очень интересно рассказывает, знает много интересного. Экскурсия в целом понравилась. Конечно
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