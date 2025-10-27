Среди невероятных гор и ущелий легко забыть, что в Дагестане есть места, которые славятся не природой, а историческим наследием.
Чтобы после путешествия у вас остался цельный образ Республики, отправляемся в самый древний и самый южный город России — Дербент.
Вы прогуляетесь по нему, полюбуетесь архитектурой, а также найдёте более современную достопримечательность — «Лунь».
Чтобы после путешествия у вас остался цельный образ Республики, отправляемся в самый древний и самый южный город России — Дербент.
Вы прогуляетесь по нему, полюбуетесь архитектурой, а также найдёте более современную достопримечательность — «Лунь».
Описание экскурсии
Почувствуйте колорит и самобытность древнейшего города России. Мощёные улицы и каменные здания, рассыпанные по всему Дербенту, помогут вам проникнуться умиротворением, которая особенно свойственна исторической части поселения, где расположились величественная крепость и старейшая мечеть. Вы также прогуляетесь по набережной у Каспийского моря и узнаете историю уникального военного сооружения — экраноплана «Лунь», который иногда именуют «каспийским монстром».
В программе
- Древняя крепость Нарын-кала (снаружи и изнутри)
- Старый Дербент
- Джума-мечеть
- Девичьи бани
- Набережная
- Экраноплан «Лунь»
- Музыкальный фонтан
Организационные детали
С вами будет один из гидов-водителей нашей команды. В крепости экскурсию проведёт местный гид.
В стоимость включено
- Трансфер (туда и обратно)
- Услуги гида
- Посещение Джума-мечети
Оплачивается дополнительно
- Комплексный обед с возможностью выбрать блюда
- Вход в крепость — 300 ₽
во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:30
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|3200 ₽
|Пенсионеры
|3000 ₽
|Дети от 4 до 11 лет
|2800 ₽
|дети до 3 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ул. Ирчи Казака, 51В, Махачкала
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:30
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — Организатор в Махачкале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 15897 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Михаил, я представляю туристическое агентство в Дагестане. У нас большой штат квалифицированных гидов, водителей и менеджеров. Совместно мы разработали множество маршрутов: от классических до экстремальных. С радостью покажем вам любимый Дагестан.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на последних 30 из 81 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Экскурсия в Дербент была интересной, насыщенной. Узнали много о Дагестане, народе населяющем его, традициях, обычаях. Экскурсовод очень ответственная, хорошо объясняла, расказывала.
Информации получили много. Особенно хотим отметить вкусный обед! Спасибо данному туроператору.
Информации получили много. Особенно хотим отметить вкусный обед! Спасибо данному туроператору.
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С
Все прошло отлично. Спасибо гиду Эльвире за хорошую экскурсию.
Крепость впечатляющая.
Немного расстроил "Лунь", он огорожен, добраться до него непросто, да и из-за забора смотреть не так интересно.
Крепость впечатляющая.
Немного расстроил "Лунь", он огорожен, добраться до него непросто, да и из-за забора смотреть не так интересно.
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О
Экскурсия просто супер. Полностью оправдала все ожидания. Гид-водитель Мурад с невероятно доброй энергией. Спасибо за поездку
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Ездили на экскурсию в Дербент. Впечатления двоякие. У нас был водитель Шейх. Со своими обязанностями справился прекрасно. Хороший водитель и приятный человек. Но гида у нас не было. Организатор возложил
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А
Добрый день! Экскурсия прошла отлично, гид Инга оч интересно рассказывает 👍😍 Было полезно и познавательно. Данного гида советую.
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Ездили 25 июля с Арсеном. Очень интересно рассказывает, знает много интересного. Экскурсия в целом понравилась. Конечно на набережной Дербента смотреть не на что, да и Лунь не впечатлил. Зато крепость,вид
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