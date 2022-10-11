Зимнее знакомство с Чечней и Дагестаном

Шестидневное путешествие по ярким и самобытным республикам Кавказа - Дагестану и Чечне

5
3 отзыва
Шестидневное путешествие по ярким и самобытным республикам Кавказа – Дагестану и Чечне!
Зимнее знакомство с Чечней и Дагестаном
Зимнее знакомство с Чечней и Дагестаном
Зимнее знакомство с Чечней и Дагестаном
Зимнее знакомство с Чечней и Дагестаном
Зимнее знакомство с Чечней и Дагестаном
Зимнее знакомство с Чечней и Дагестаном
Зимнее знакомство с Чечней и Дагестаном
Зимнее знакомство с Чечней и Дагестаном
Зимнее знакомство с Чечней и Дагестаном
Зимнее знакомство с Чечней и Дагестаном
Зимнее знакомство с Чечней и Дагестаном
Зимнее знакомство с Чечней и Дагестаном
Зимнее знакомство с Чечней и Дагестаном
Зимнее знакомство с Чечней и Дагестаном
Зимнее знакомство с Чечней и Дагестаном
Зимнее знакомство с Чечней и Дагестаном
Зимнее знакомство с Чечней и Дагестаном
Зимнее знакомство с Чечней и Дагестаном
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Что вас ожидает 🤩

Архитектура Грозного
Архитектура Грозного
Увидим современную архитектуру и роскошь столицы Чечни
По следам кино
По следам кино
Отправимся по следам кинематографа, в пустыню, где снимали "Белое солнце пустыни"
Атмосфера прошлого
Атмосфера прошлого
Прогуляемся по магалам старого города

Программа тура по дням

1 день

Махачкала - Дербент - Избербаш

Программа заездов по воскресеньям:

10:30 сбор группы от центральных отелей в Махачкале и на ж. д. вокзале.

12:00 сбор группы в аэропорту Махачкалы.

Программа дня: Махачкала – Дербент – Избербаш (километраж за день:240 км.)

Неповторимый Дагестан приветствует и готов с радушием раскрыть Вам тайны древних легенд, познакомить с историей, традициями, местной кухней и гостеприимством.

Переезд в Дербент — один из самых древних городов мира (140 км.).

Обед (вкл. в стоимость).

Обзорная экскурсия по Дербенту — крепостная стена Даг-Бары — цитадель Нарын-кала — Джума-мечеть — экраноплан Лунь — прогулка по магалам старого города.

Возможность попробовать самые вкусные в мире национальные Чуду и Хинкал!

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск.

Программа заездов по средам:

13:30 сбор группы в аэропорту Махачкалы.

14:00 сбор группы от центральных отелей в Махачкале и на ж. д. в.

14:00, программа дня: обзорная экскурсия по Махачкале — город-порт, молодая столица.

Неповторимый Дагестан приветствует и готов с радушием раскрыть Вам тайны древних легенд, познакомить с историей, традициями, местной кухней и гостеприимством.

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск.

Махачкала - Дербент - ИзбербашМахачкала - Дербент - ИзбербашМахачкала - Дербент - ИзбербашМахачкала - Дербент - Избербаш
2 день

Гуниб - Гамсутль - Чох

Программа заездов по воскресеньям:

  • Программа второго дня в даты тура с декабря по февраль.

Избербаш - водопад Тобот – Матлас - Хунзах – Гуниб - Избербаш.

Завтрак 07:00.

Начало программы дня 07:30 (километраж за день: 340 км., продолжительность 9 часов).

Программа дня: водопад Тобот - Каменная чаша – плато Матлас – аул Хунзах.

Обед (вкл. в стоимость).

Верхний Гуниб - Гунибская крепость - «Беседка Шамиля» - «Царская поляна» - «Ворота Шамиля»

Размещение в гостинице в г. Избербаш/Каспийск.

  • Программа второго дня в даты тура с 05 марта.

Избербаш - Гуниб – Гамсутль – Чох – Избербаш (километраж за день: 270 км., продолжительность 9 часов).

Завтрак 07:00.

Начало программы дня 07:30: переезд в Гунибский район — аул-призрак Гамсутль — высокогорный аул Чох – Верхний Гуниб — «Беседка Шамиля» — «Царская поляна» — Гунибская крепость — «Ворота Шамиля».

Обед (вкл. в стоимость).

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск.

Программа заездов по средам:

  • Программа второго дня в даты тура с декабря по февраль.

Избербаш - водопад Тобот — Матлас — Хунзах – Гуниб – Избербаш.

Завтрак 07:00.

Начало программы дня 07:30 (километраж за день: 340 км., продолжительность 9 часов).

Программа дня: водопад Тобот — Каменная чаша – плато Матлас — аул Хунзах.

Обед (вкл. в стоимость).

Верхний Гуниб - Гунибская крепость - «Беседка Шамиля» - «Царская поляна» - «Ворота Шамиля».

Размещение в гостинице в г. Избербаш/Каспийск

  • Программа второго дня в даты тура с 01 марта.

Избербаш - Гуниб – Гамсутль – Чох – Избербаш (километраж за день: 270 км., продолжительность 9 часов).

Завтрак 07:00.

Начало программы дня 07:30: переезд в Гунибский район — аул-призрак Гамсутль — высокогорный аул Чох – Верхний Гуниб — «Беседка Шамиля» — «Царская поляна» — Гунибская крепость — «Ворота Шамиля».

Обед (вкл. в стоимость).

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск.

Гуниб - Гамсутль - ЧохГуниб - Гамсутль - ЧохГуниб - Гамсутль - ЧохГуниб - Гамсутль - Чох
3 день

Избербаш - Сулакский каньон, Дубки - Янтарное - бархан Сарыкум - Избербаш

Программа заездов по воскресеньям:

Избербаш – Сулакский каньон, Дубки – Янтарное – бархан Сарыкум – Избербаш (километраж: 280 км., продолжительность 9 часов).

Завтрак 07:00.

Начало программы дня 07:30: переезд к Сулакскому каньону — смотровые площадки с видами на Сулакский каньон и Чиркейскую ГЭС, прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу — рыбное хозяйство «Янтарное».

Обед. (Вкл. в стоимость).

Бархан Сарыкум.

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск.

Программа заездов по средам:

Избербаш – Сулакский каньон, Дубки – Янтарное – бархан Сарыкум – Избербаш (километраж: 280 км., продолжительность 9 часов).

Завтрак 07:00.

Начало программы дня 07:30: переезд к Сулакскому каньону – смотровые площадки с видами на Сулакский каньон и Чиркейскую ГЭС, прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу — рыбное хозяйство «Янтарное».

Обед (вкл. в стоимость).

Бархан Сарыкум.

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск.

Избербаш - Сулакский каньон, Дубки - Янтарное - бархан Сарыкум - ИзбербашИзбербаш - Сулакский каньон, Дубки - Янтарное - бархан Сарыкум - ИзбербашИзбербаш - Сулакский каньон, Дубки - Янтарное - бархан Сарыкум - ИзбербашИзбербаш - Сулакский каньон, Дубки - Янтарное - бархан Сарыкум - Избербаш
4 день

Избербаш - Махачкала - Грозный

Программа заездов по воскресеньям:

Завтрак 07:30.

Начало программы дня 08:00.

Переезд в Махачкалу: (километраж за день: 70 км., продолжительность 4 часа).

Обзорная экскурсия по Махачкале — город-порт, молодая столица.

Посещение рынка.

Покупка сувениров в дорогу.

12:00 переезд из Махачкалы в Грозный, прибытие ориентировочно к 16:00. (170 км, время в пути 3 часа).

Обед (вкл. в стоимость).

17:00 Обзорная экскурсия в Грозном: Грозный-Сити – Цветочный парк — мечеть Сердце Чечни — Храм Архангела Михаила — проспект М. Эсамбаева – Аллея Славы.

19:00 Ужин блюдами национальной чеченской кухни (доп. плата).

Размещение в Грозном/Шали.

Программа заездов по средам:

Завтрак 07:00. Начало программы дня 07:30 Избербаш - Дербент – Грозный (километраж за день:360 км.).

Программа дня: переезд в Дербентобзорная экскурсия по Дербенту — крепостная стена Даг-Бары — цитадель Нарын-кала — Джума-мечеть — экраноплан Лунь — прогулка по магалам старого города.

Возможность попробовать самые вкусные в мире национальные чуду и хинкал!

Обед (вкл. в стоимость).

15:00 переезд из Дербента в Грозный, прибытие ориентировочно к 20:00. (290 км, время в пути 4 часа 30 мин).

Размещение в Грозном/Шали.

Избербаш - Махачкала - ГрозныйИзбербаш - Махачкала - ГрозныйИзбербаш - Махачкала - ГрозныйИзбербаш - Махачкала - Грозный
5 день

Кезеной Ам - Хой - Шали

Программа заездов по воскресеньям:

Грозный — Кезеной Ам – Хой – Шали – Грозный (10 часов, 220 км).

Начало 08:30.

Программа дня: Веденское ущелье — с. Харачой — озеро Кезеной-Ам – руины древнего селения «Хой».

Обед (вкл. в стоимость).

Мечеть "Гордость мусульман", Шали.

Размещение в Грозном/Шали.

Программа заездов по средам:

Грозный - Кезеной Ам – Хой – Шали – Грозный (10 часов, 220 км).

Начало 08:30

Программа дня: Веденское ущелье — с. Харачой — озеро Кезеной-Ам — руины древнего селения «Хой».

Обед (вкл. в стоимость).

Мечеть "Гордость мусульман", Шали.

Размещение в Грозном/Шали.

Кезеной Ам - Хой - ШалиКезеной Ам - Хой - ШалиКезеной Ам - Хой - ШалиКезеной Ам - Хой - Шали
6 день

Отъезд

Программа заездов по воскресеньям:

Заключительный день в Грозном.

Групповой трансфер в аэропорт/вокзал г. Грозный в 11:00 от отеля.

Счастливого пути!

Программа заездов по средам:

08:30 Обзорная экскурсия в Грозном: Грозный-Сити — Цветочный парк — мечеть Сердце Чечни — Храм Архангела Михаила — проспект М. Эсамбаева – Аллея Славы.

Заключительный день в Грозном.

Обед (вкл. в стоимость).

Групповой трансфер в аэропорт/вокзал г. Грозный в 14:00 от отеля.

Счастливого пути!

Проживание

Тур предусматривает размещение в отелях/туркомплексах.

Стоимость тура за номер в зависимости от размещения, руб:

РАЗМЕЩЕНИЕ ПО МАРШРУТУРазмещение
Twin/DoubleSingleTriple*2Ad+1Ch (10-16 лет)
ГК Океан, Избербаш 3* - Беркат 3*/ Тийналла 3*/ Шали-сити 3*7660049900109800103400
AZIMUT 4*, Каспийск - Беркат 3*/ Тийналла 3*УточняетсяУточняетсяУточняетсяУточняется

* при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).

Варианты проживания

Гостиница «Беркат»

2 ночи

Гостиница "Беркат" с рестораном и садом расположена в Грозном, в 5 км от стадиона «Ахмат-Арена». В номерах этой 3-звездочной гостиницы к услугам гостей собственная ванная комната. Из окон открывается вид на город.

Во всех номерах отеля установлен письменный стол. В числе удобств шкаф для одежды.

Каждое утро для гостей накрывают завтрак «шведский стол».

Сотрудники круглосуточной стойки регистрации говорят на русском и английском языках.

Расстояние до аэропорта Грозный составляет 6 км.

Гостиница «Беркат»Гостиница «Беркат»Гостиница «Беркат»Гостиница «Беркат»Гостиница «Беркат»Гостиница «Беркат»Гостиница «Беркат»Гостиница «Беркат»

Отель «Тийнала»

2 ночи

Отель "Тийнала" расположен в Грозном, в 12 км от стадиона «Ахмат-Арена». К услугам гостей отеля Tiynalla ресторан, бесплатная частная парковка и сад. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, трансфер от/до аэропорта, камера хранения багажа и бесплатный Wi-Fi.

Каждое утро в отеле сервируют континентальный завтрак и завтрак «шведский стол».

Отель «Тийнала»Отель «Тийнала»Отель «Тийнала»Отель «Тийнала»Отель «Тийнала»Отель «Тийнала»

Гостиница «Океан»

3 ночи

Гостиница "Океан" расположена на берегу моря в Избербаше, в 100 метрах от городского пляжа. На территории работает бар и обустроена терраса. К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Производится доставка еды и напитков в номер. Гости могут забронировать семейные номера.

Все номера со шкафом для одежды оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном и кабельными каналами, холодильником, чайником и феном. В числе удобств душ. Во всех номерах отеля есть гостиная зона.

В гостинице «Океан» можно сыграть в настольный теннис.

Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Групповые трансферы из аэропорта и ж/д вокзала Махачкалы в первый день тура по прибытии по воскресеньям до 12:00
  • Групповые трансферы из аэропорта и ж/д вокзала Махачкалы в первый день тура по прибытии по средам до 13:30
  • Групповой трансфер в аэропорт и ж/д вокзал Грозного по отъезду в заключительный день тура в пятницу в 11:00
  • Групповой трансфер в аэропорт и ж/д вокзал Грозного по отъезду в заключительный день тура в понедельник в 14:00
  • Размещение в отелях/туркомплексах по программе тура
  • Экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
  • Питание: завтраки в отеле + 5 обедов/пикник-ланч по маршруту экскурсий
  • Входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий, экологические сборы заповедников
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Махачкалы и обратно из г. Грозный
  • Питание, не указанное в программе
  • Экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включенные в программу тура, курортный сбор
  • Индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал Махачкалы и Грозного, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание
Место начала и завершения?
Россия, Республика Дагестан, Махачкала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Планируя посещение заповедных зон и горных ущелий лучше всего подойдут кроссовки на прочной и не скользкой подошве.

Вне зависимости от прогнозируемых погодных условий в поездку необходимо взять несколько теплых вещей, несколько пар сменной обуви, одежду от дождя; они пригодятся в случае похолодания.

Головные уборы от солнца, крем, солнцезащитные очки. Солнцезащитные очки обязательный атрибут в горах в независимости, когда Вы путешествуете зимой или летом. Одежда, закрывающая плечи и руки в дневные часы активного солнца.

При посещении святынь понадобиться соответствующая одежда. В мечеть женщинам необходимо надевать одежду, которая будет прикрывать все тело, открытыми остаются только лицо и кисти рук, штаны так же не допускаются. Мужчинам для посещения мечети достаточно надеть штаны и рубашку с рукавом.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Будет ли в моём номере кондиционер?

Наличие кондиционера в номере не гарантировано. Более подробную информацию уточняйте при бронировании.

Нужно ли будет брать с собой наличные или везде можно будет оплатить картой?

Необходимо брать наличные. Оплата картой в регионах слабо распространена. Можно снять наличные с карты в банкоматах в крупных городах.

Денежная единица - российский рубль.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
11 окт 2022
Хочу выразить благодарность организаторам тура. Экскурсии объемные, интересные. Замечательные гиды. Расселение в прекрасных отелях. У нас возникла необходимость уехать на сутки раньше окончания тура, - организатор помог нам - организовал бесплатный трансфер в желаемое нами время в нужном направлении.
М
11 окт 2022
Открыли для себя замечательное турагенство-Большая Страна. С нами работала менеджер Ирина Микова. Огромное ей спасибо! У нас был тур "В гости к Аланам". Всё прошло на высшем уровне! Начиная от бронирования тура и информационное сопровождение в течении всего времени пребывания в республике. Ребята работают очень чётко и слаженно! Сам тур- великолепный! Принимающая сторона- очень гостеприимные люди! Обязательно ещё куда нибудь с ними отправимся в путешествие. Рекомендую "Большую Страну"!!!
Н
11 окт 2022
Ездили с друзьями, Брали тур в гости к планам. Наша поездка прошла хорошо. Нам все очень понравилось. Очень все организованно, все экскурсии интересные. Обязательно поедем еще и будем рекомендовать друзьям и знакомым.

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