1 день

Махачкала - Дербент - Избербаш

Программа заездов по воскресеньям:

10:30 сбор группы от центральных отелей в Махачкале и на ж. д. вокзале.

12:00 сбор группы в аэропорту Махачкалы.

Программа дня: Махачкала – Дербент – Избербаш (километраж за день:240 км.)

Неповторимый Дагестан приветствует и готов с радушием раскрыть Вам тайны древних легенд, познакомить с историей, традициями, местной кухней и гостеприимством.

Переезд в Дербент — один из самых древних городов мира (140 км.).

Обед (вкл. в стоимость).

Обзорная экскурсия по Дербенту — крепостная стена Даг-Бары — цитадель Нарын-кала — Джума-мечеть — экраноплан Лунь — прогулка по магалам старого города.

Возможность попробовать самые вкусные в мире национальные Чуду и Хинкал!

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск.

Программа заездов по средам:

13:30 сбор группы в аэропорту Махачкалы.

14:00 сбор группы от центральных отелей в Махачкале и на ж. д. в.

14:00, программа дня: обзорная экскурсия по Махачкале — город-порт, молодая столица.

Неповторимый Дагестан приветствует и готов с радушием раскрыть Вам тайны древних легенд, познакомить с историей, традициями, местной кухней и гостеприимством.

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск.