Обзорные и познавательные туры Махачкалы

Найдено 22 тура в категории «Обзорные» в Махачкале, цены от 15 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Дотянуться до неба. Три дня в горах Дагестана
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Дотянуться до неба. Три дня в горах Дагестана
Влюбиться в горы, попробовать знаменитый урбеч и посмотреть на Гуниб глазами Айвазовского
Начало: Махачкала, улица Джамалутдина Атаева, 2д, кофейня ...
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
25 550 за человека
Грани Кавказа: 5 республик за 10 дней
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
10 дней
8 отзывов
Популярное предложение
Грани Кавказа: 5 республик за 10 дней
Побывать в высокогорных аулах, попробовать настоящий Нарзан и увидеть «кавказскую Швейцарию»
Начало: В заезды по воскресеньям: ж. - д. вокзал в Махачка...
«В заезд по средам начнём путешествие в 14:00 с посещения бархана Сарыкум, после чего вас ждёт обзорная экскурсия по Махачкале»
16 июня в 08:00
19 июня в 08:00
65 950 за человека
Отдых на побережье Каспийского моря и основные достопримечательности Дагестана
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
10 отзывов
Отдых на побережье Каспийского моря и основные достопримечательности Дагестана
Жить в лучшем отеле Дагестана и путешествовать по горным аулам
Начало: Аэропорт Махачкалы, 12:00
«Затем отправимся на обзорную экскурсию по Махачкале»
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
65 900 за человека
В Грузию из Махачкалы: Тбилиси, Мцхета и Кахетия
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
2 отзыва
В Грузию из Махачкалы: Тбилиси, Мцхета и Кахетия
Погулять по столице, продегустировать местное вино и посмотреть на зажигательные национальные танцы
Начало: Махачкала, 22:00
«Остановимся, чтобы позавтракать, а по прибытии в Тбилиси разместимся в отеле и отправимся на обзорную экскурсию с местным гидом»
20 июня в 22:00
4 июля в 22:00
15 000 за человека
Дагестанский уикенд: Махачкала, Дербент и Сулакский каньон
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Дагестанский уикенд: Махачкала, Дербент и Сулакский каньон
Познакомиться с главными достопримечательностями Дагестана и пожить на берегу моря
Начало: Аэропорт Махачкалы, 12:00
«Затем отправимся на обзорную экскурсию по Махачкале»
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
44 900 за человека
За раз весь Северный Кавказ
🚌 На автобусе
Авторский тур
12 дней
1 отзыв
За раз весь Северный Кавказ
Насытиться красотой пейзажей, исследовать столицы и сравнить кухню республик
Начало: На ж. - д. вокзале «Махачкала» и в аэропорту город...
«Пройдёмся по Родопскому бульвару и площади Республики, осмотрим театры и музеи (обзорно)»
16 июня в 14:30
30 июня в 14:30
145 000 за человека
Два сердца Кавказа: Дагестан и Чечня
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
6 дней
2 отзыва
Два сердца Кавказа: Дагестан и Чечня
Побывать в старейшем в России городе, увидеть Сулакский каньон и надышаться горным воздухом
Начало: В заезды по воскресеньям: ж. - д. вокзал в Махачка...
«В заезд по средам начнём путешествие в 14:00 с посещения бархана Сарыкум, после чего вас ждёт обзорная экскурсия по Махачкале»
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
39 000 за человека
На машине по Дагестану: Дербент, древние аулы и Сулакский каньон
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
На машине по Дагестану: Дербент, древние аулы и Сулакский каньон
Побывать в самых известных местах республики, забраться на «Язык Тролля» и побегать по мягкому песку
Начало: Махачкала или Каспийск, заберём вас от аэропорта л...
«Вы познакомитесь с его символом — крепостью Нарын-Кала, с которой и началась история города»
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
22 000 за человека
Редкие локации Дагестана: высокогорные сёла, аулы-призраки и восхождение на Шалбуздаг
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
1 отзыв
Редкие локации Дагестана: высокогорные сёла, аулы-призраки и восхождение на Шалбуздаг
Пожить в окружении гор, исследовать заброшенные селения и потоптать облака на священной горе
Начало: Встретим вас в Махачкале/Дербенте/Избербаше в 9:00
«В селе Куруш заглянем в местный музей, и вы познакомитесь с бытом жителей высокогорья»
10 июня в 11:00
20 июня в 11:00
38 000 за человека
В Дагестан за лучшими кадрами: путешествие по самым фотогеничным местам
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
В Дагестан за лучшими кадрами: путешествие по самым фотогеничным местам
Узнать историю аула-призрака, сделать фото на лучших видовых точках и увидеть подземный водопад
Начало: Аэропорт Уйташ, время встречи зависит от ваших рей...
«Знакомство с историей Дагестана продолжим в ауле Чох с аутентичной архитектурой — старинные каменные домики смотрятся особенно невероятно на фоне гор»
17 июня в 08:00
24 июня в 08:00
65 890 за всё до 3 чел.
Звёзды Дагестана: самые популярные локации за 4 дня
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
Звёзды Дагестана: самые популярные локации за 4 дня
Увидеть главные места республики, постоять над обрывами, попробовать хинкал и чуду
Начало: Махачкала, аэропорт, до 12:00
«Мы покажем вам всё самое-самое в Дагестане, без чего невозможно представить настоящее знакомство со «Страной гор»»
26 июня в 11:00
24 июля в 11:00
38 000 за человека
По основным достопримечательностям Дагестана на машине в мини-группе
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
2 отзыва
По основным достопримечательностям Дагестана на машине в мини-группе
Подняться в горы, спуститься к подземному водопаду и насладиться видами знаменитых мест республики
Начало: Махачкала или Каспийск, время - по договорённости
10 июня в 08:00
17 июня в 08:00
16 500 за человека
Всё главное в Дагестане: комфортный тур в мини-группе
🚗 На машине
🚤 На катере
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Авторский тур
5 дней
1 отзыв
Всё главное в Дагестане: комфортный тур в мини-группе
Вдоволь наесться национальной кухни, прокатиться на катере по Сулаку и подняться к аулу-призраку
Начало: Аэропорт Махачкалы, время по договорённости
14 июня в 10:00
20 июня в 08:00
4950044 550 за человека
Знакомство с Чечней и Дагестаном с заездом в среду
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Знакомство с Чечней и Дагестаном с заездом в среду
Начало: Россия, Республика Дагестан, Махачкала
«Обзорная экскурсия по Махачкале (за день: 170 км»
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 39 000 за человека
Зимнее знакомство с Чечней и Дагестаном по воскресеньям
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Зимнее знакомство с Чечней и Дагестаном по воскресеньям
Начало: Россия, Республика Дагестан, Махачкала
«Обзорная экскурсия по Дербенту: крепостная стена Даг-Бары, Джума-мечеть, прогулка по магалам старого города — цитадель Нарын-кала»
15 дек в 10:00
24 дек в 10:00
от 38 300 за человека
Добрый Новый год в Дагестане. Обзорный тур
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Добрый Новый год в Дагестане. Обзорный тур
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
30 дек в 10:00
36 000 за человека
Зимнее знакомство с Чечней и Дагестаном по средам
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Зимнее знакомство с Чечней и Дагестаном по средам
Начало: Россия, Республика Дагестан, Махачкала
«14:00, программа дня: бархан Сарыкум — обзорная экскурсия по Махачкале — город-порт, молодая столица»
4 янв в 10:00
18 фев в 10:00
от 38 300 за человека
Дагестанский экспресс - главное за 3 дня
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
3 дня
2 отзыва
Дагестанский экспресс - главное за 3 дня
Начало: Республика Дагестан, Махачкала
«Хотите получить яркие эмоции, проведя отпуск в приятной компании и увидев главные достопримечательности Дагестана»
25 000 за человека
От гор к морю: главные достопримечательности Дагестана
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
От гор к морю: главные достопримечательности Дагестана
Полюбоваться горными районами, заглянуть в гости к местной семье и прогуляться по побережью
Начало: Махачкала, 09:00
12 июня в 10:45
10 июля в 10:00
35 900 за человека
Автотур по Дагестану: Махачкала, Дербент, Каспийск и главные достопримечательности
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
7 дней
Автотур по Дагестану: Махачкала, Дербент, Каспийск и главные достопримечательности
Прокатиться на катере по водам Сулакского каньона, взойти на бархан Сарыкум и увидеть аул-призрак
Начало: Аэропорт Махачкала, время зависит от времени вашег...
«Начинаем знакомство с республикой Дагестан»
18 июня в 08:00
2 июля в 08:00
57 000 за человека
Золото Дагестана: Сулакский каньон, Дербент и Махачкала, аулы Гамсутль и Гуниб
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Золото Дагестана: Сулакский каньон, Дербент и Махачкала, аулы Гамсутль и Гуниб
Поучаствовать в мастер-классе по ковроткачеству, отведать чуду и увидеть знаковые места республики
Начало: Махачкала, аэропорт или ж. - д. вокзал, до 12:00. ...
«Поднимемся на обзорную площадку на горе Тарки, чтобы полюбоваться панорамой столицы с высоты»
13 июня в 09:00
20 июня в 09:00
30 000 за человека
Колоритный квартет: Дагестан, Чечня, Ингушетия и Северная Осетия
🏄 SUP-прогулки
Авторский тур
5 дней
Колоритный квартет: Дагестан, Чечня, Ингушетия и Северная Осетия
Устроить прогулку на сапах, расслабиться в горячем источнике и насладиться природой Кавказа
Начало: Аэропорт Махачкалы, 10:00
«Посетим Ляжгинский водопад и поднимемся на обзорную площадку, чтобы насладиться панорамным видом на горные массивы и заснеженные вершины»
21 июня в 08:00
30 авг в 08:00
38 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • И
    Иоханна
    27 мая 2024
    В Грузию из Махачкалы: Тбилиси, Мцхета и Кахетия
    Спасибо за отличный отдых и быстрое бронирование. Компанию Трипстер рекомендую!
  • О
    Олег
    14 мая 2024
    Всё главное в Дагестане: комфортный тур в мини-группе
    В названии тура все отражено, кроме того что Дагестан это очень красиво, вкусно и дружелюбно! Тур хорошо структурирован и сформирован. Впечатлений масса, фотографий еще больше, наилучшие рекомендации жрузьям.
  • Г
    Галина
    13 мая 2024
    На машине по Дагестану: Дербент, древние аулы и Сулакский каньон
    Экскурсии по Дагестану очень понравились, рекомендую посетить эту республику, особая благодарность организатору -Абдулле.
  • Л
    Леонид
    5 мая 2024
    В Грузию из Махачкалы: Тбилиси, Мцхета и Кахетия
    Очень круто провел время с этой замечательной стране. Грузия осталась в моем сердце!
    Очень круто провел время с этой замечательной стране. Грузия осталась в моем сердце!Очень круто провел время с этой замечательной стране. Грузия осталась в моем сердце!Очень круто провел время с этой замечательной стране. Грузия осталась в моем сердце!
  • С
    Снежанна
    22 апреля 2024
    Два сердца Кавказа: Дагестан и Чечня
    Огромная благодарность организатору за наш отпуск! Дагестан, ты прекрасен! огромнейшая благодарность и восхищение нашему гиду по Дагестану - Индире! Индира,
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    то, как вы любите свое дело, то, как вы любите свою землю - передавалось нам через каждое ваше слово, через каждую вашу эмоцию в рассказе о вашей прекрасной земле! Вы окружили нас самой настоящей заботой, спасибо! все было четко, все было вовремя, все было организовано до мелочей! Индира, Вы - лучший гид, каких мы когда-либо встречали! И, конечно же, огромная благодарность нашим водителям, которые провезли нас по Дагестану - Имрану и Гасану! Ребята, вы - боги дагестанских дорог! с вами мы чувствовали и драйв и безопасность! а ваши песни в машине про Валентину- мы поем до сих пор)))))))))))))спасибо! Дагестан покорил нас! В Чечне мы были намного меньше, и тур не был столь насыщенным, как тур по Дагестану, но это позволило нам сравнить и оценить две Республики! Спасибо гиду по Чечне - Анзору! В общем, рекомендасьон!))) спасибо, Кавказ! ты теперь надолго в наших воспоминаниях! с огромной любовью и уважением, Снежанна и Илья Исхаковы.

    Огромная благодарность организатору за наш отпуск! Дагестан, ты прекрасен! огромнейшая благодарность и восхищение нашему гиду поОгромная благодарность организатору за наш отпуск! Дагестан, ты прекрасен! огромнейшая благодарность и восхищение нашему гиду поОгромная благодарность организатору за наш отпуск! Дагестан, ты прекрасен! огромнейшая благодарность и восхищение нашему гиду поОгромная благодарность организатору за наш отпуск! Дагестан, ты прекрасен! огромнейшая благодарность и восхищение нашему гиду поОгромная благодарность организатору за наш отпуск! Дагестан, ты прекрасен! огромнейшая благодарность и восхищение нашему гиду поОгромная благодарность организатору за наш отпуск! Дагестан, ты прекрасен! огромнейшая благодарность и восхищение нашему гиду поОгромная благодарность организатору за наш отпуск! Дагестан, ты прекрасен! огромнейшая благодарность и восхищение нашему гиду поОгромная благодарность организатору за наш отпуск! Дагестан, ты прекрасен! огромнейшая благодарность и восхищение нашему гиду поОгромная благодарность организатору за наш отпуск! Дагестан, ты прекрасен! огромнейшая благодарность и восхищение нашему гиду поОгромная благодарность организатору за наш отпуск! Дагестан, ты прекрасен! огромнейшая благодарность и восхищение нашему гиду по
  • О
    Олеся
    16 апреля 2024
    Знакомство с Чечней и Дагестаном с заездом в среду
    Встречающая сторона показала себя с лучшей стороны, видно, что опыт большой есть, так как все процессы отлажены. Встретили, провезли везде, все показали и проводили. Большое спасибо за массу интересной информации и ярких впечатлений гидам.
  • А
    Александрина
    16 апреля 2024
    Знакомство с Чечней и Дагестаном с заездом в среду
    Великолепно!
  • Е
    Екатерина
    8 апреля 2024
    Зимнее знакомство с Чечней и Дагестаном по воскресеньям
    Веселая компания, отличная работа гида, профессиональных водителей, прекрасная позитивная обстановка, организация тура на высшем уровне.
    Веселая компания, отличная работа гида, профессиональных водителей, прекрасная позитивная обстановка, организация тура на высшем уровнеВеселая компания, отличная работа гида, профессиональных водителей, прекрасная позитивная обстановка, организация тура на высшем уровнеВеселая компания, отличная работа гида, профессиональных водителей, прекрасная позитивная обстановка, организация тура на высшем уровнеВеселая компания, отличная работа гида, профессиональных водителей, прекрасная позитивная обстановка, организация тура на высшем уровне
  • Ю
    Юлия
    3 апреля 2024
    Зимнее знакомство с Чечней и Дагестаном по средам
    Понравилось сопровождение: документальное и организационное. На все мои вопросы получила исчерпывающие ответы.
  • Е
    Екатерина
    3 апреля 2024
    Зимнее знакомство с Чечней и Дагестаном по средам
    В целом все понравилось. Второй раз уже пользуемся вашим сервисом и второй раз ездили на Кавказ. 4 звезды поставила за
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    то, что не понятно было что то с обедами. Во Владикавказе нас кормили, а в других городах нет. Хотя в том году у нас были обеды. И второй момент - это гид Демитрий, который сопровождал нас от Пятигорска до Нальчика. Не интересно вел экскурсии, мало, и плохо с речью у гида, не всегда было понятно, что он говорит(Сам как человек хороший). Но экскурсовод не очень. Самые лучшие у вас гиды во Владикавказе. Второй раз уже в этом убеждаемся. Марат просто любовь, на столько интересно. Человек даже не замолкает, рассказывает все на свете, о быте народа своего, не только о программе экскурсии. Это дорогого стоит. Так еще и завез нас в места красивые, которые не входили в программу, они оказались самыми эпичными. Водитель Сергей, который сопровождал нас во Владикавказе отличный водитель и человек. Второй раз уже попадаем на него.

    В целом все понравилось. Второй раз уже пользуемся вашим сервисом и второй раз ездили на КавказВ целом все понравилось. Второй раз уже пользуемся вашим сервисом и второй раз ездили на КавказВ целом все понравилось. Второй раз уже пользуемся вашим сервисом и второй раз ездили на КавказВ целом все понравилось. Второй раз уже пользуемся вашим сервисом и второй раз ездили на КавказВ целом все понравилось. Второй раз уже пользуемся вашим сервисом и второй раз ездили на КавказВ целом все понравилось. Второй раз уже пользуемся вашим сервисом и второй раз ездили на КавказВ целом все понравилось. Второй раз уже пользуемся вашим сервисом и второй раз ездили на КавказВ целом все понравилось. Второй раз уже пользуемся вашим сервисом и второй раз ездили на КавказВ целом все понравилось. Второй раз уже пользуемся вашим сервисом и второй раз ездили на КавказВ целом все понравилось. Второй раз уже пользуемся вашим сервисом и второй раз ездили на Кавказ

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Обзорные»

Самые популярные туры этой рубрики в Махачкале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 22
  1. Дотянуться до неба. Три дня в горах Дагестана
  2. Грани Кавказа: 5 республик за 10 дней
  3. Отдых на побережье Каспийского моря и основные достопримечательности Дагестана
  4. В Грузию из Махачкалы: Тбилиси, Мцхета и Кахетия
  5. Дагестанский уикенд: Махачкала, Дербент и Сулакский каньон
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Сулакский каньон
  2. Бархан Сарыкум
  3. Гамсутль
  4. Салтинский водопад
  5. Село Гуниб
  6. Экраноплан «Лунь»
  7. Водопад Тобот
  8. Карадахская теснина
  9. Хунзах
  10. Каменная чаша
Сколько стоит тур в Махачкале в июне 2024
Сейчас в Махачкале в категории "Обзорные" можно забронировать 22 тура от 15 000 до 145 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 48 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Изучение достопримечательностей города Махачкалы нужно начинать с обзорной туры, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Махачкале много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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