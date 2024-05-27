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то, как вы любите свое дело, то, как вы любите свою землю - передавалось нам через каждое ваше слово, через каждую вашу эмоцию в рассказе о вашей прекрасной земле! Вы окружили нас самой настоящей заботой, спасибо! все было четко, все было вовремя, все было организовано до мелочей! Индира, Вы - лучший гид, каких мы когда-либо встречали! И, конечно же, огромная благодарность нашим водителям, которые провезли нас по Дагестану - Имрану и Гасану! Ребята, вы - боги дагестанских дорог! с вами мы чувствовали и драйв и безопасность! а ваши песни в машине про Валентину- мы поем до сих пор)))))))))))))спасибо! Дагестан покорил нас! В Чечне мы были намного меньше, и тур не был столь насыщенным, как тур по Дагестану, но это позволило нам сравнить и оценить две Республики! Спасибо гиду по Чечне - Анзору! В общем, рекомендасьон!))) спасибо, Кавказ! ты теперь надолго в наших воспоминаниях! с огромной любовью и уважением, Снежанна и Илья Исхаковы.