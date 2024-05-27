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Авторский тур
3 дня
Дотянуться до неба. Три дня в горах Дагестана
Влюбиться в горы, попробовать знаменитый урбеч и посмотреть на Гуниб глазами Айвазовского
Начало: Махачкала, улица Джамалутдина Атаева, 2д, кофейня ...
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
25 550₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Популярное предложение
Грани Кавказа: 5 республик за 10 дней
Побывать в высокогорных аулах, попробовать настоящий Нарзан и увидеть «кавказскую Швейцарию»
Начало: В заезды по воскресеньям: ж. - д. вокзал в Махачка...
«В заезд по средам начнём путешествие в 14:00 с посещения бархана Сарыкум, после чего вас ждёт обзорная экскурсия по Махачкале»
16 июня в 08:00
19 июня в 08:00
65 950₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Отдых на побережье Каспийского моря и основные достопримечательности Дагестана
Жить в лучшем отеле Дагестана и путешествовать по горным аулам
Начало: Аэропорт Махачкалы, 12:00
«Затем отправимся на обзорную экскурсию по Махачкале»
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
65 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
В Грузию из Махачкалы: Тбилиси, Мцхета и Кахетия
Погулять по столице, продегустировать местное вино и посмотреть на зажигательные национальные танцы
Начало: Махачкала, 22:00
«Остановимся, чтобы позавтракать, а по прибытии в Тбилиси разместимся в отеле и отправимся на обзорную экскурсию с местным гидом»
20 июня в 22:00
4 июля в 22:00
15 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Дагестанский уикенд: Махачкала, Дербент и Сулакский каньон
Познакомиться с главными достопримечательностями Дагестана и пожить на берегу моря
Начало: Аэропорт Махачкалы, 12:00
«Затем отправимся на обзорную экскурсию по Махачкале»
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
44 900₽ за человека
Авторский тур
12 дней
За раз весь Северный Кавказ
Насытиться красотой пейзажей, исследовать столицы и сравнить кухню республик
Начало: На ж. - д. вокзале «Махачкала» и в аэропорту город...
«Пройдёмся по Родопскому бульвару и площади Республики, осмотрим театры и музеи (обзорно)»
16 июня в 14:30
30 июня в 14:30
145 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Два сердца Кавказа: Дагестан и Чечня
Побывать в старейшем в России городе, увидеть Сулакский каньон и надышаться горным воздухом
Начало: В заезды по воскресеньям: ж. - д. вокзал в Махачка...
«В заезд по средам начнём путешествие в 14:00 с посещения бархана Сарыкум, после чего вас ждёт обзорная экскурсия по Махачкале»
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
39 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
На машине по Дагестану: Дербент, древние аулы и Сулакский каньон
Побывать в самых известных местах республики, забраться на «Язык Тролля» и побегать по мягкому песку
Начало: Махачкала или Каспийск, заберём вас от аэропорта л...
«Вы познакомитесь с его символом — крепостью Нарын-Кала, с которой и началась история города»
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
22 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Редкие локации Дагестана: высокогорные сёла, аулы-призраки и восхождение на Шалбуздаг
Пожить в окружении гор, исследовать заброшенные селения и потоптать облака на священной горе
Начало: Встретим вас в Махачкале/Дербенте/Избербаше в 9:00
«В селе Куруш заглянем в местный музей, и вы познакомитесь с бытом жителей высокогорья»
10 июня в 11:00
20 июня в 11:00
38 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
В Дагестан за лучшими кадрами: путешествие по самым фотогеничным местам
Узнать историю аула-призрака, сделать фото на лучших видовых точках и увидеть подземный водопад
Начало: Аэропорт Уйташ, время встречи зависит от ваших рей...
«Знакомство с историей Дагестана продолжим в ауле Чох с аутентичной архитектурой — старинные каменные домики смотрятся особенно невероятно на фоне гор»
17 июня в 08:00
24 июня в 08:00
65 890₽ за всё до 3 чел.
Авторский тур
4 дня
Звёзды Дагестана: самые популярные локации за 4 дня
Увидеть главные места республики, постоять над обрывами, попробовать хинкал и чуду
Начало: Махачкала, аэропорт, до 12:00
«Мы покажем вам всё самое-самое в Дагестане, без чего невозможно представить настоящее знакомство со «Страной гор»»
26 июня в 11:00
24 июля в 11:00
38 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
По основным достопримечательностям Дагестана на машине в мини-группе
Подняться в горы, спуститься к подземному водопаду и насладиться видами знаменитых мест республики
Начало: Махачкала или Каспийск, время - по договорённости
10 июня в 08:00
17 июня в 08:00
16 500₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
5 дней
Всё главное в Дагестане: комфортный тур в мини-группе
Вдоволь наесться национальной кухни, прокатиться на катере по Сулаку и подняться к аулу-призраку
Начало: Аэропорт Махачкалы, время по договорённости
14 июня в 10:00
20 июня в 08:00
4950044 550₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Знакомство с Чечней и Дагестаном с заездом в среду
Начало: Россия, Республика Дагестан, Махачкала
«Обзорная экскурсия по Махачкале (за день: 170 км»
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 39 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Зимнее знакомство с Чечней и Дагестаном по воскресеньям
Начало: Россия, Республика Дагестан, Махачкала
«Обзорная экскурсия по Дербенту: крепостная стена Даг-Бары, Джума-мечеть, прогулка по магалам старого города — цитадель Нарын-кала»
15 дек в 10:00
24 дек в 10:00
от 38 300₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Добрый Новый год в Дагестане. Обзорный тур
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
30 дек в 10:00
36 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Зимнее знакомство с Чечней и Дагестаном по средам
Начало: Россия, Республика Дагестан, Махачкала
«14:00, программа дня: бархан Сарыкум — обзорная экскурсия по Махачкале — город-порт, молодая столица»
4 янв в 10:00
18 фев в 10:00
от 38 300₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Дагестанский экспресс - главное за 3 дня
Начало: Республика Дагестан, Махачкала
«Хотите получить яркие эмоции, проведя отпуск в приятной компании и увидев главные достопримечательности Дагестана»
25 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
От гор к морю: главные достопримечательности Дагестана
Полюбоваться горными районами, заглянуть в гости к местной семье и прогуляться по побережью
Начало: Махачкала, 09:00
12 июня в 10:45
10 июля в 10:00
35 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Автотур по Дагестану: Махачкала, Дербент, Каспийск и главные достопримечательности
Прокатиться на катере по водам Сулакского каньона, взойти на бархан Сарыкум и увидеть аул-призрак
Начало: Аэропорт Махачкала, время зависит от времени вашег...
«Начинаем знакомство с республикой Дагестан»
18 июня в 08:00
2 июля в 08:00
57 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Золото Дагестана: Сулакский каньон, Дербент и Махачкала, аулы Гамсутль и Гуниб
Поучаствовать в мастер-классе по ковроткачеству, отведать чуду и увидеть знаковые места республики
Начало: Махачкала, аэропорт или ж. - д. вокзал, до 12:00. ...
«Поднимемся на обзорную площадку на горе Тарки, чтобы полюбоваться панорамой столицы с высоты»
13 июня в 09:00
20 июня в 09:00
30 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Колоритный квартет: Дагестан, Чечня, Ингушетия и Северная Осетия
Устроить прогулку на сапах, расслабиться в горячем источнике и насладиться природой Кавказа
Начало: Аэропорт Махачкалы, 10:00
«Посетим Ляжгинский водопад и поднимемся на обзорную площадку, чтобы насладиться панорамным видом на горные массивы и заснеженные вершины»
21 июня в 08:00
30 авг в 08:00
38 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ИИоханна27 мая 2024Спасибо за отличный отдых и быстрое бронирование. Компанию Трипстер рекомендую!
- ООлег14 мая 2024В названии тура все отражено, кроме того что Дагестан это очень красиво, вкусно и дружелюбно! Тур хорошо структурирован и сформирован. Впечатлений масса, фотографий еще больше, наилучшие рекомендации жрузьям.
- ГГалина13 мая 2024Экскурсии по Дагестану очень понравились, рекомендую посетить эту республику, особая благодарность организатору -Абдулле.
- ЛЛеонид5 мая 2024Очень круто провел время с этой замечательной стране. Грузия осталась в моем сердце!
- ССнежанна22 апреля 2024Огромная благодарность организатору за наш отпуск! Дагестан, ты прекрасен! огромнейшая благодарность и восхищение нашему гиду по Дагестану - Индире! Индира,
- ООлеся16 апреля 2024Встречающая сторона показала себя с лучшей стороны, видно, что опыт большой есть, так как все процессы отлажены. Встретили, провезли везде, все показали и проводили. Большое спасибо за массу интересной информации и ярких впечатлений гидам.
- ААлександрина16 апреля 2024Великолепно!
- ЕЕкатерина8 апреля 2024Веселая компания, отличная работа гида, профессиональных водителей, прекрасная позитивная обстановка, организация тура на высшем уровне.
- ЮЮлия3 апреля 2024Понравилось сопровождение: документальное и организационное. На все мои вопросы получила исчерпывающие ответы.
- ЕЕкатерина3 апреля 2024В целом все понравилось. Второй раз уже пользуемся вашим сервисом и второй раз ездили на Кавказ. 4 звезды поставила за
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Обзорные»
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