В этом туре Вас ждет знакомство с красивейшей республикой Кавказа — Дагестаном! Во время небольшого зимнего путешествия по Дагестану Вы увидите живописные водопады и каньоны, заброшенные аулы и древние города, мечети и крепости. В данной поездке Вы сделаете немало фотографий на фоне заснеженных гор и прочувствуете особую атмосферу этого гостеприимного региона России!

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Восхитимся этим удивительным местом и цветом воды

Километраж за день - 70 км, продолжительность - 4 часа.

Переезд в Махачкалу — обзорная экскурсия по Махачкале: город-порт, молодая столица. Посещение рынка. Покупка сувениров в дорогу.

Очередность проведения экскурсий второго и третьего дня программы может меняться.

Километраж за день - 190 км, продолжительность - 8-9 часов.

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск

Переезд в Южный Дагестан — экраноплан Лунь — обзорная экскурсия по Дербенту : крепостная стена Даг-Бары, Джума-мечеть, прогулка по магалам старого города — цитадель Нарын-кала . Обед (вкл. в стоимость).

Очередность проведения экскурсий второго и третьего дня программы может меняться.

Километраж за день - 335 км., продолжительность - 9 часов.

Переезд и размещение в гостинице в г. Избербаш/Каспийск.

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск.

Внимание: катание по Чиркейскому водохранилищу временно заменяется на посещение пещер Нохьо.

Переезд к Сулакскому каньону — смотровые площадки с видами на Сулакский каньон, прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу -— рыбное хозяйство «Янтарное» . Обед (вкл. в стоимость) — бархан Сарыкум .

Неповторимый Дагестан приветствует и готов с радушием раскрыть Вам тайны древних легенд, познакомить с историей, традициями, местной кухней и гостеприимством.

11:00 Сбор группы на ж. д. вокзале в Махачкале.

10:30 Сбор группы от центрального отеля в Махачкале: ЖАК, ул. Ирчи Казака, д. 31А.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура ЗА НОМЕР в зависимости от размещения, руб:

Размещение Период действия цены/даты заезда Twin/Double Single Triple* 2Ad+1Ch ГК Океан 3*, г. Избербаш 17.12.2023 - 06.04.2024 50000 34000 72000 69000 Отель AZIMUT 4*, г. Каспийск 26.12.2023, 02.01.2024, 18.02.2024 56000 42000 78000 71000

* при трехместном варианте размещения гостиницы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).

Twin— двухместный номер (имеет два отдельных спальных места).

Double — двухместный номер (одна двухспальная кровать).

Single — одноместный номер.

Triple— при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).

2Ad+1Ch— номер на двух взрослых и ребенка 10-16 лет.

Указаны возможные варианты размещения. Указанные объекты размещения могут быть заменены на аналогичные по решению туроператора.