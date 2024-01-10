Огни Дагестана. Зимние каникулы

Групповой тур в Махачкале
5
3 отзыва
В этом туре Вас ждет знакомство с красивейшей республикой Кавказа — Дагестаном! Во время небольшого зимнего путешествия по Дагестану Вы увидите живописные водопады и каньоны, заброшенные аулы и древние города, мечети и крепости.

В данной поездке Вы сделаете немало фотографий на фоне заснеженных гор и прочувствуете особую атмосферу этого гостеприимного региона России!
Огни Дагестана. Зимние каникулы
Огни Дагестана. Зимние каникулы
Огни Дагестана. Зимние каникулы
Ближайшие даты:
1
янв
2
янв
21
янв
4
фев
18
фев

Что вас ожидает:

Древний Дербент
Древний Дербент
Увидим самые яркие и интересные места Дербента
Аутентичная кавказская кухня
Аутентичная кавказская кухня
Попробуем ароматные и сочные блюда кавказской кухни
Сулакский каньон
Сулакский каньон
Восхитимся этим удивительным местом и цветом воды
Махачкала
Махачкала
Прогуляемся по улочкам города-порта — молодой столице Дагестана
Бархан Сарыкум
Бархан Сарыкум
Взойдем на крупнейший бархан Европы, уникальный памятник природы

Программа тура по дням

1 день

Прибытие, Сулакский каньон, Янтарное, бархан Сарыкум

10:30 Сбор группы от центрального отеля в Махачкале: ЖАК, ул. Ирчи Казака, д. 31А.

11:00 Сбор группы на ж. д. вокзале в Махачкале.

11:45 Сбор группы в аэропорту Махачкалы.

11:30Начало программы дня.

Неповторимый Дагестан приветствует и готов с радушием раскрыть Вам тайны древних легенд, познакомить с историей, традициями, местной кухней и гостеприимством.

Программа дня:

Переезд к Сулакскому каньону — смотровые площадки с видами на Сулакский каньон, прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу -— рыбное хозяйство «Янтарное». Обед (вкл. в стоимость) — бархан Сарыкум.

Внимание: катание по Чиркейскому водохранилищу временно заменяется на посещение пещер Нохьо.

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск.

Прибытие, Сулакский каньон, Янтарное, бархан СарыкумПрибытие, Сулакский каньон, Янтарное, бархан СарыкумПрибытие, Сулакский каньон, Янтарное, бархан СарыкумПрибытие, Сулакский каньон, Янтарное, бархан Сарыкум
2 день

Водопад Тобот, Матлас, Хунзах, Карадахская теснина

07:00 Завтрак.

07:30 Начало программы дня.

Программа дня:

Водопад Тобот — Каменная чаша — плато Матлас — аул Хунзах — обед (вкл. в стоимость) — Карадахская теснина.

Переезд и размещение в гостинице в г. Избербаш/Каспийск.

Километраж за день - 335 км., продолжительность - 9 часов.

Очередность проведения экскурсий второго и третьего дня программы может меняться.

Водопад Тобот, Матлас, Хунзах, Карадахская теснинаВодопад Тобот, Матлас, Хунзах, Карадахская теснинаВодопад Тобот, Матлас, Хунзах, Карадахская теснинаВодопад Тобот, Матлас, Хунзах, Карадахская теснина
3 день

Экраноплан Лунь, обзорная экскурсия по Дербенту

08:00Начало программы дня.

Программа дня:

Переезд в Южный Дагестан — экраноплан Лунь обзорная экскурсия по Дербенту: крепостная стена Даг-Бары, Джума-мечеть, прогулка по магалам старого города — цитадель Нарын-кала. Обед (вкл. в стоимость).

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск

Километраж за день - 190 км, продолжительность - 8-9 часов.

Очередность проведения экскурсий второго и третьего дня программы может меняться.

Экраноплан Лунь, обзорная экскурсия по ДербентуЭкраноплан Лунь, обзорная экскурсия по ДербентуЭкраноплан Лунь, обзорная экскурсия по ДербентуЭкраноплан Лунь, обзорная экскурсия по Дербенту
4 день

Обзорная экскурсия по Махачкале, отъезд

07:30 Завтрак.

08:00Начало программы дня

Программа дня:

Переезд в Махачкалу — обзорная экскурсия по Махачкале: город-порт, молодая столица. Посещение рынка. Покупка сувениров в дорогу.

Километраж за день - 70 км, продолжительность - 4 часа.

12:00 Трансфер в аэропорт/на вокзал Махачкалы.

Счастливого пути!

Обзорная экскурсия по Махачкале, отъездОбзорная экскурсия по Махачкале, отъездОбзорная экскурсия по Махачкале, отъездОбзорная экскурсия по Махачкале, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура ЗА НОМЕР в зависимости от размещения, руб:

РазмещениеПериод действия цены/даты заезда

Twin/Double

Single

Triple*

2Ad+1Ch

ГК Океан 3*, г. Избербаш 17.12.2023 - 06.04.202450000340007200069000
Отель AZIMUT 4*, г. Каспийск26.12.2023, 02.01.2024, 18.02.202456000420007800071000

* при трехместном варианте размещения гостиницы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).

Twin— двухместный номер (имеет два отдельных спальных места).

Double — двухместный номер (одна двухспальная кровать).

Single одноместный номер.

Triple— при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).

2Ad+1Ch— номер на двух взрослых и ребенка 10-16 лет.

Указаны возможные варианты размещения. Указанные объекты размещения могут быть заменены на аналогичные по решению туроператора.

Варианты проживания

Гостиница «Океан»

3 ночи

Гостиница «Океан» расположена на берегу моря в Избербаше, в 100 метрах от городского пляжа. На территории работает бар и обустроена терраса. К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Производится доставка еды и напитков в номер. Гости могут забронировать семейные номера.

Все номера со шкафом для одежды оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном и кабельными каналами, холодильником, чайником и феном. В числе удобств душ. Во всех номерах отеля есть гостиная зона.

В гостинице «Океан» можно сыграть в настольный теннис.

Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»

Отель «AZIMUT»

3 ночи

Отель «AZIMUT Каспийск» расположен в Каспийске, в 1,3 км от пляжа Лагуна.

К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, сезонный открытый бассейн и фитнес-центр. Стойка регистрации открыта круглосуточно.

На всей территории комплекса работает бесплатный Wi-Fi. Кроме того, организована доставка еды и напитков в номер.

При отеле работает бар. В некоторых номерах обустроена кухня с микроволновой печью, холодильником и мини-баром. По утрам в гостинице сервируют завтрак «шведский стол».

В отеле «AZIMUT Каспийск» гости могут отдыхать на террасе.

Отель «AZIMUT»Отель «AZIMUT»Отель «AZIMUT»Отель «AZIMUT»

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Групповые трансферы из аэропорта и ж/д вокзала Махачкалы в первый день тура по прибытии
  • Групповой трансфер в аэропорт и ж/д вокзал Махачкалы по отъезду в заключительный день тура
  • Размещение в отеле по программе тура
  • Экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
  • Питание: завтраки в отеле + 3 обеда по маршруту экскурсий
  • Входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий, экологические сборы заповедников
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Махачкалы и обратно
  • Экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включенные в программу тура
  • Индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзала Махачкалы, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание
  • Питание, не указанное в программе тура
Место начала и завершения?
г. Махачкала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Возьмите с собой то, что вы обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха.
  • для посещения заповедных зон и горных ущелий лучше всего подойдут кроссовки на прочной и нескользящей подошве.
  • вне зависимости от прогнозируемых погодных условий в поездку необходимо взять несколько теплых вещей, несколько пар сменной обуви, одежду от дождя (они пригодятся в случае похолодания).
  • головные уборы от солнца, крем, солнцезащитные очки. Солнцезащитные очки обязательный атрибут в горах вне зависимости от сезона.
  • одежда, закрывающая плечи и руки в дневные часы активного солнца.
  • при посещении святынь понадобиться соответствующая одежда: в мечеть женщинам необходимо надевать одежду, которая будет прикрывать все тело, открытыми остаются только лицо и кисти рук, штаны не допускаются. Мужчинам для посещения мечети достаточно надеть штаны и рубашку с рукавом.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Будет ли в моём номере кондиционер?

Наличие кондиционера в номере не гарантировано. Более подробную информацию уточняйте при бронировании.

Нужно ли будет брать с собой наличные или везде можно будет оплатить картой?

Необходимо брать наличные. Оплата картой в регионах слабо распространена. Можно снять наличные с карты в банкоматах в крупных городах.

Денежная единица — российский рубль.

На каком автомобиле проводятся экскурсии?

В зависимости от места и локаций проведения экскурсий транспорт может предоставляться различной вместимости:

  • Микроавтобусы вместимостью до 19 человек и туристические автобусы вместимостью до 50 человек.

В групповых турах к рассадке предлагаются все имеющиеся в транспортных средствах посадочные места.

Рассадка в автобусах произвольная.

Может ли состав и численность группы меняться на протяжении тура?

Да, состав и численность группы может меняться на протяжении тура.

Какие есть особенности организации питания в период Рамадана?

Столовая в период Рамадана в отеле Океан 3* не работает. Завтраки организовываются в других кафе. Например, в кафе “Тарелка” в Избербаше.

Можно ли учесть индивидуальные особенности питания в туре?

Индивидуальные особенности питания НЕ учитываются в туре.

Группу сопровождает один гид на протяжении всего тура?

Гиды могут меняться на протяжении тура, однако координатор тура всегда один.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
10 янв 2024
"Огни Дагестана. Зимние каникулы" с 02 по 05 января 2024 года.
Самые наилучшие впечатления у всей нашей компании. Прекрасный тур с насыщенной программой. Хотим выразить огромную благодарность нашему гиду - очаровательной Амине! Мы были просто очарованы красотой и гостеприимством Дагестана. Все супер!
Спасибо за наше незабываемые впечатления от поездки в Дагестан.
&quot;Огни Дагестана. Зимние каникулы&quot; с 02 по 05 января 2024 года.&quot;Огни Дагестана. Зимние каникулы&quot; с 02 по 05 января 2024 года.&quot;Огни Дагестана. Зимние каникулы&quot; с 02 по 05 января 2024 года.&quot;Огни Дагестана. Зимние каникулы&quot; с 02 по 05 января 2024 года.&quot;Огни Дагестана. Зимние каникулы&quot; с 02 по 05 января 2024 года.
Н
9 янв 2024
Поездка очень понравилась!
За три с половиной дня было очень много экскурсий и все замечательные!
Программа насыщенная, с погодой повезло, +11 и без дождей. Отель Азимут - прекрасный!
Питание - завтрак в отеле, обед - на экскурсии, только ужин оплачивали сами.
Отдельное спасибо гиду - Амине! замечательная девушка! Помимо интересной информации, хочется отметить ее доброту и заботу. В группе были две пожилые женщины, Амина постоянно их опекала.
Впечатлений море! В общем, искренне рекомендую.
P.S: продается много недорогих изделий из овечьей шкуры и шерсти: жилетки, тапочки, рукавички и т. п. Еще обратите внимание на соки и варенье местного производства, очень вкусные!
В
1 мар 2023
Здравствуйте, только закончился мой тур по Дагестане, а я уже скучаю… мне очень хочется вернуться туда и ещё раз ощутить все прелести этого края, его гостеприимство, красоту природы, богатство истории и вкусную кухню. Каждый день новые впечатления, красивые локации и вкусная еда…
Огромное спасибо нашему гиду Арсену Г. и водителю Кадырбеку.

Тур входит в следующие категории Махачкалы

Можно с детьмиВсе туры3-дневные турыБархан СарыкумПопулярные места4-дневные турыЗимниеНа автобусе

Похожие туры из Махачкалы

Открывая секреты Дагестана: барханы, каньон и много гор
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
4 дня
2 отзыва
Открывая секреты Дагестана: барханы, каньон и много гор
Увидеть природные чудеса Дагестана и поддаться кавказскому очарованию с восточной перчинкой
Ж. - д. вокзал в Махачкале, главный вход, напротив...
5 мая
8 мая
12 мая
15 мая
25 000 за человека
Дагестанские каникулы
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Дагестанские каникулы
г. Махачкала
3 мая
10 мая
17 мая
24 мая
от 22 500 за человека
Легенды Дагестана
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Легенды Дагестана
Республика Дагестан, Махачкала
5 мая
12 мая
26 мая
9 июня
от 29 900 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Махачкале
Все туры из Махачкалы
All Airlines
ХорошоТам