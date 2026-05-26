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Описание тура

Время собирать вещи и отправляться в Дагестан! Приглашаем вас совершить с нами Дагестанскую кругосветку и объехать всю республику — от севера до юга, от гор до моря. Лучшие локации Дагестана, авторский маршрут, комфортное размещение и полная свобода от организационной суеты.

Формат тура — всё включено: проживание, трёхразовое питание, все трансферы, входные билеты, активности, услуги гида и турлидера. Можно не думать об организационных вопросах и наслаждаться путешествием.

Передвижение на комфортных внедорожниках — не более 4 гостей в машине — идеальный транспорт для горных серпантинов.

Сертифицированные гиды, которые знают Дагестан изнутри. Познакомят вас с его историей, традициями и покажут живописные места, куда не доезжают обычные туристы.

За пять дней вы увидите всё, чем знаменит Дагестан: Сулакский каньон глубиной почти два километра, бархан Сарыкум — крупнейшую песчаную дюну Евразии, древний Дербент у Каспийского моря, аул-призрак Гамсутль на высоте 1500 метров, Карадахскую теснину, Хунзахское плато и десятки других мест. Море и горы, водопады и пустыня, средневековые крепости и аутентичные горные сёла — всё это в одном маршруте.

Тур подойдёт для самостоятельных путешественников, пар и небольших компаний.