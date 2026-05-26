Описание тура
Время собирать вещи и отправляться в Дагестан! Приглашаем вас совершить с нами Дагестанскую кругосветку и объехать всю республику — от севера до юга, от гор до моря. Лучшие локации Дагестана, авторский маршрут, комфортное размещение и полная свобода от организационной суеты.
Формат тура — всё включено: проживание, трёхразовое питание, все трансферы, входные билеты, активности, услуги гида и турлидера. Можно не думать об организационных вопросах и наслаждаться путешествием.
Передвижение на комфортных внедорожниках — не более 4 гостей в машине — идеальный транспорт для горных серпантинов.
Сертифицированные гиды, которые знают Дагестан изнутри. Познакомят вас с его историей, традициями и покажут живописные места, куда не доезжают обычные туристы.
За пять дней вы увидите всё, чем знаменит Дагестан: Сулакский каньон глубиной почти два километра, бархан Сарыкум — крупнейшую песчаную дюну Евразии, древний Дербент у Каспийского моря, аул-призрак Гамсутль на высоте 1500 метров, Карадахскую теснину, Хунзахское плато и десятки других мест. Море и горы, водопады и пустыня, средневековые крепости и аутентичные горные сёла — всё это в одном маршруте.
Тур подойдёт для самостоятельных путешественников, пар и небольших компаний.
Программа тура по дням
Бархан Сарыкум, Сулакский каньон, Нохъо и катер
Вы можете прилететь в Дагестан за день до начала тура или до 6.00 первого дня тура. Мы встретим вас в аэропорту или у гостиницы (если вы прилетели раньше) и отвезем к месту сбора группы.
Первая локация нашего тура — бархан Сарыкум, крупнейшая песчаная дюна в Евразии. После — посетим пещеры Нохъо и пройдем по подвесному мосту. Здесь по желанию можно попробовать экстремальные активности: самый длинный зиплайн (скоростной спуск на стальном тросе) или прыжок с тарзанки над рекой Сулак. Потом отправимся на смотровые площадки Сулакского каньона, одного из самых глубоких в мире. Дальше нас ждет катерная прогулка по Чиркейскому водохранилищу, либо по желанию можно будет покататься на сапборде. По пути к гостинице сделаем остановку на фото и кофе у бирюзового Ирганайского водохранилища. Вечером заселяемся в комфортные номера на высоте 1700 метров, с видами на горные хребты и россыпью звёзд над головой.
Локации и расписание:
Трансфер из аэропорта/ от гостиницы
Встреча группы в 08:30, выезд из Махачкалы
Бархан Сарыкум
Пещеры Нохъо и подвесной мост
Обед
Сулакский каньон, две смотровые площадки
Чиркейское водохранилище: катер или сапборд
Ирганайское водохранилище
Заселение в отель, ужин
Салтинский водопад, плато Матлас, каньоны, водопады
После завтрака отправимся к Салтинской теснине, узкому ущелью с подземным водопадом внутри. Это одно из тех мест, которое стоит увидеть своими глазами. По дороге от Салтинского водопада к следующей локации сделаем остановку на кофе у горной реки с видами на вершины. Дальше отправимся к плато Матлас с головокружительными обрывами, ущельем и водопадом. Здесь по желанию можно будет прокатиться на зиплайне (скоростной спуск на стальном тросе), багги, лошадях или квадроциклах. После обеда поднимемся на Хунзахское плато — самое широкое в Дагестане — к Цолотлинскому каньону, водопадам Тобот и Итлятляр и Аранийской крепости. Вечером поужинаем домашней горской кухней с видами на горные пики.
Локации и расписание:
Завтрак
Салтинская теснина и подземный водопад
Плато Матлас (зиплайн, квадроциклы, лошади — по желанию)
Обед
Хунзахское плато: водопад Тобот, Итлятляр, Цолотлинский каньон, Аранийская крепость
Ужин
Гуниб, Карадахская теснина, аул-призрак Гоор
После завтрака отправимся на прогулку по парку Расула Гамзатова, откуда открываются красивые виды на горы, и посетим музей истории Гуниба, где можно узнать больше о Кавказской войне и быте и традициях аварского народа. По дороге к следующей точке нашего маршрута сделаем кофейную паузу на природе. А затем нас ждет Карадахская теснина: узкий проход между каменными стенами, где свет падает так, будто это декорации к фэнтези. После обеда едем к Старому Гоору — древнему аулу с боевыми башнями над пропастью и знаменитым Языком Тролля, одной из самых эффектных смотровых точек Дагестана. День завершится в селе Дарада-Мурада: встретим закат у костра, уютно закутавшись в пледы и попивая душистый горный чай.
Локации и расписание:
Завтрак
Парк Расула Гамзатова и музей истории Гуниба
Карадахская теснина
Обед
Старый аул Гоор и Язык Тролля
Село Дарада-Мурада: закат у костра
Возвращение в гостиницу, ужин
Аулы Гамсутль и Чох, экраноплан Лунь и Дербент
Перед тем, как попрощаться с горами и отправиться к морю посетим два места, ради которых едут в Дагестан. Первое — аул-призрак Гамсутль на высоте 1500 метров: заброшенное горное поселение с панорамами, от которых перехватывает дыхание. Второе — древний аул Чох, стоящий на пересечении шести дорог Великого Шелкового пути, известный также своими террасами — живописными ступенчатыми склонами. После обеда берём курс на Каспий. Сделаем остановку у экраноплана Лунь — советского исполина-экраноплана на берегу моря. Вечером — заселимся в отель неподалеку и отправимся на ужин в ресторане с живой музыкой.
Локации и расписание:
Сбор вещей, завтрак
Аул-призрак Гамсутль
Аул Чох
Обед
Экраноплан Лунь
Дербент
Заселение в гостиницу
Ужин в ресторане с живой музыкой
Отдых у моря, крепость Нарын-Кала, Старый город
Утром у вас будет свободное время. Можно пройтись по набережной, искупаться в Каспийском море или прогуляться по улочкам Дербента. Затем нас ждет погружение в пятитысячелетнюю историю Дербента: посетим цитадель Нарын-Кала, полюбуемся открывающейся с крепостных стен панорамой на город и море, прогуляемся по древним магалам Старого города и увидим старейшую в России Джума-мечеть. После обеда, если захотите, сможете посетить рынок с местными специями, вареньями и сувенирами. Затем мы организуем для вас трансфер в аэропорт.
Рекомендуем бронировать обратные рейсы не ранее 19:30.
Локации и расписание:
Свободное утро у моря
Завтрак
Цитадель Нарын-Кала
Старый город Дербента, Джума-мечеть
Обед
Рынок — по желанию
Трансфер в аэропорт
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Комфортное проживание в 1 - или 2 - местных номерах в красивых локациях
- Питание: завтраки, обеды, ужины
- Трансфер от/ до аэропорта
- Транспортное обслуживание (комфортные иномарки)
- Сопровождение сертифицированного турлидера и гидов
- Все входные билеты в парки, музеи по программе
- Заброски на внедорожнике в труднодоступных местах
- Атмосферное катание на катере
- Индивидуальная поддержка во время подготовки к путешествию
- Консультация с подбором авиабилета
- Помощь в бронировании гостиницы, дополнительный трансфер (если прилетаете раньше или задерживаетесь)
- Чат для предварительного знакомства с группой, списки вещей, инструкции
Что не входит в цену
- Авиа-, ж/д билеты (если нет подходящего рейса, напишите мне, я помогу вам подобрать билеты или сделаем индивидуальный трансфер)
- Такси по городу
- Дополнительные услуги
О чём нужно знать до поездки
Мы позаботились о вашем отдыхе от самого начала и до конца. Во всех местах проживания у вас будут полотенца и фен для волос, все удобства в номерах. В это путешествие вы можете взять минимум вещей.
Пожелания к путешественнику
Тур построен так, чтобы каждый мог провести его в комфортном для себя темпе.
Если вам хочется больше впечатлений и экстрима — можно добавить активности: прогулки на лошадях, квадроциклы, тразанку и т. д.
А если хотите просто перезагрузиться — будет достаточно времени, чтобы отдыхать, наслаждаться природой, любоваться горами и морем в своем темпе.
Не придется подстраиваться под группу или кого-то ждать — у каждого будет возможность провести время в свое удовольствие, не завися от других.