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Дагестанская кругосветка

Время собирать вещи и отправляться в Дагестан
Дагестанская кругосветкаФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Дагестанская кругосветкаФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Дагестанская кругосветкаФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Время собирать вещи и отправляться в Дагестан! Приглашаем вас совершить с нами Дагестанскую кругосветку и объехать всю республику — от севера до юга, от гор до моря. Лучшие локации Дагестана, авторский маршрут, комфортное размещение и полная свобода от организационной суеты.

  • Формат тура — всё включено: проживание, трёхразовое питание, все трансферы, входные билеты, активности, услуги гида и турлидера. Можно не думать об организационных вопросах и наслаждаться путешествием.

  • Передвижение на комфортных внедорожниках — не более 4 гостей в машине — идеальный транспорт для горных серпантинов.

  • Сертифицированные гиды, которые знают Дагестан изнутри. Познакомят вас с его историей, традициями и покажут живописные места, куда не доезжают обычные туристы.

За пять дней вы увидите всё, чем знаменит Дагестан: Сулакский каньон глубиной почти два километра, бархан Сарыкум — крупнейшую песчаную дюну Евразии, древний Дербент у Каспийского моря, аул-призрак Гамсутль на высоте 1500 метров, Карадахскую теснину, Хунзахское плато и десятки других мест. Море и горы, водопады и пустыня, средневековые крепости и аутентичные горные сёла — всё это в одном маршруте.

Тур подойдёт для самостоятельных путешественников, пар и небольших компаний.

Программа тура по дням

1 день

Бархан Сарыкум, Сулакский каньон, Нохъо и катер

Вы можете прилететь в Дагестан за день до начала тура или до 6.00 первого дня тура. Мы встретим вас в аэропорту или у гостиницы (если вы прилетели раньше) и отвезем к месту сбора группы.

Первая локация нашего тура — бархан Сарыкум, крупнейшая песчаная дюна в Евразии. После — посетим пещеры Нохъо и пройдем по подвесному мосту. Здесь по желанию можно попробовать экстремальные активности: самый длинный зиплайн (скоростной спуск на стальном тросе) или прыжок с тарзанки над рекой Сулак. Потом отправимся на смотровые площадки Сулакского каньона, одного из самых глубоких в мире. Дальше нас ждет катерная прогулка по Чиркейскому водохранилищу, либо по желанию можно будет покататься на сапборде. По пути к гостинице сделаем остановку на фото и кофе у бирюзового Ирганайского водохранилища. Вечером заселяемся в комфортные номера на высоте 1700 метров, с видами на горные хребты и россыпью звёзд над головой.

Локации и расписание:

  • Трансфер из аэропорта/ от гостиницы

  • Встреча группы в 08:30, выезд из Махачкалы

  • Бархан Сарыкум

  • Пещеры Нохъо и подвесной мост

  • Обед

  • Сулакский каньон, две смотровые площадки

  • Чиркейское водохранилище: катер или сапборд

  • Ирганайское водохранилище

  • Заселение в отель, ужин

Бархан Сарыкум, Сулакский каньон, Нохъо и катерБархан Сарыкум, Сулакский каньон, Нохъо и катерБархан Сарыкум, Сулакский каньон, Нохъо и катер
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Салтинский водопад, плато Матлас, каньоны, водопады

После завтрака отправимся к Салтинской теснине, узкому ущелью с подземным водопадом внутри. Это одно из тех мест, которое стоит увидеть своими глазами. По дороге от Салтинского водопада к следующей локации сделаем остановку на кофе у горной реки с видами на вершины. Дальше отправимся к плато Матлас с головокружительными обрывами, ущельем и водопадом. Здесь по желанию можно будет прокатиться на зиплайне (скоростной спуск на стальном тросе), багги, лошадях или квадроциклах. После обеда поднимемся на Хунзахское плато — самое широкое в Дагестане — к Цолотлинскому каньону, водопадам Тобот и Итлятляр и Аранийской крепости. Вечером поужинаем домашней горской кухней с видами на горные пики.

Локации и расписание:

  • Завтрак

  • Салтинская теснина и подземный водопад

  • Плато Матлас (зиплайн, квадроциклы, лошади — по желанию)

  • Обед

  • Хунзахское плато: водопад Тобот, Итлятляр, Цолотлинский каньон, Аранийская крепость

  • Ужин

Салтинский водопад, плато Матлас, каньоны, водопадыСалтинский водопад, плато Матлас, каньоны, водопадыСалтинский водопад, плато Матлас, каньоны, водопады
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Гуниб, Карадахская теснина, аул-призрак Гоор

После завтрака отправимся на прогулку по парку Расула Гамзатова, откуда открываются красивые виды на горы, и посетим музей истории Гуниба, где можно узнать больше о Кавказской войне и быте и традициях аварского народа. По дороге к следующей точке нашего маршрута сделаем кофейную паузу на природе. А затем нас ждет Карадахская теснина: узкий проход между каменными стенами, где свет падает так, будто это декорации к фэнтези. После обеда едем к Старому Гоору — древнему аулу с боевыми башнями над пропастью и знаменитым Языком Тролля, одной из самых эффектных смотровых точек Дагестана. День завершится в селе Дарада-Мурада: встретим закат у костра, уютно закутавшись в пледы и попивая душистый горный чай.

Локации и расписание:

  • Завтрак

  • Парк Расула Гамзатова и музей истории Гуниба

  • Карадахская теснина

  • Обед

  • Старый аул Гоор и Язык Тролля

  • Село Дарада-Мурада: закат у костра

  • Возвращение в гостиницу, ужин

Гуниб, Карадахская теснина, аул-призрак ГоорГуниб, Карадахская теснина, аул-призрак ГоорГуниб, Карадахская теснина, аул-призрак Гоор
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Аулы Гамсутль и Чох, экраноплан Лунь и Дербент

Перед тем, как попрощаться с горами и отправиться к морю посетим два места, ради которых едут в Дагестан. Первое — аул-призрак Гамсутль на высоте 1500 метров: заброшенное горное поселение с панорамами, от которых перехватывает дыхание. Второе — древний аул Чох, стоящий на пересечении шести дорог Великого Шелкового пути, известный также своими террасами — живописными ступенчатыми склонами. После обеда берём курс на Каспий. Сделаем остановку у экраноплана Лунь — советского исполина-экраноплана на берегу моря. Вечером — заселимся в отель неподалеку и отправимся на ужин в ресторане с живой музыкой.

Локации и расписание:

  • Сбор вещей, завтрак

  • Аул-призрак Гамсутль

  • Аул Чох

  • Обед

  • Экраноплан Лунь

  • Дербент

  • Заселение в гостиницу

  • Ужин в ресторане с живой музыкой

Аулы Гамсутль и Чох, экраноплан Лунь и ДербентАулы Гамсутль и Чох, экраноплан Лунь и ДербентАулы Гамсутль и Чох, экраноплан Лунь и Дербент
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Отдых у моря, крепость Нарын-Кала, Старый город

Утром у вас будет свободное время. Можно пройтись по набережной, искупаться в Каспийском море или прогуляться по улочкам Дербента. Затем нас ждет погружение в пятитысячелетнюю историю Дербента: посетим цитадель Нарын-Кала, полюбуемся открывающейся с крепостных стен панорамой на город и море, прогуляемся по древним магалам Старого города и увидим старейшую в России Джума-мечеть. После обеда, если захотите, сможете посетить рынок с местными специями, вареньями и сувенирами. Затем мы организуем для вас трансфер в аэропорт.

Рекомендуем бронировать обратные рейсы не ранее 19:30.

Локации и расписание:

  • Свободное утро у моря

  • Завтрак

  • Цитадель Нарын-Кала

  • Старый город Дербента, Джума-мечеть

  • Обед

  • Рынок — по желанию

  • Трансфер в аэропорт

Отдых у моря, крепость Нарын-Кала, Старый городОтдых у моря, крепость Нарын-Кала, Старый городОтдых у моря, крепость Нарын-Кала, Старый город
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Комфортное проживание в 1 - или 2 - местных номерах в красивых локациях
  • Питание: завтраки, обеды, ужины
  • Трансфер от/ до аэропорта
  • Транспортное обслуживание (комфортные иномарки)
  • Сопровождение сертифицированного турлидера и гидов
  • Все входные билеты в парки, музеи по программе
  • Заброски на внедорожнике в труднодоступных местах
  • Атмосферное катание на катере
  • Индивидуальная поддержка во время подготовки к путешествию
  • Консультация с подбором авиабилета
  • Помощь в бронировании гостиницы, дополнительный трансфер (если прилетаете раньше или задерживаетесь)
  • Чат для предварительного знакомства с группой, списки вещей, инструкции
Что не входит в цену
  • Авиа-, ж/д билеты (если нет подходящего рейса, напишите мне, я помогу вам подобрать билеты или сделаем индивидуальный трансфер)
  • Такси по городу
  • Дополнительные услуги
О чём нужно знать до поездки

Мы позаботились о вашем отдыхе от самого начала и до конца. Во всех местах проживания у вас будут полотенца и фен для волос, все удобства в номерах. В это путешествие вы можете взять минимум вещей.

Пожелания к путешественнику

Тур построен так, чтобы каждый мог провести его в комфортном для себя темпе.

Если вам хочется больше впечатлений и экстрима — можно добавить активности: прогулки на лошадях, квадроциклы, тразанку и т. д.

А если хотите просто перезагрузиться — будет достаточно времени, чтобы отдыхать, наслаждаться природой, любоваться горами и морем в своем темпе.

Не придется подстраиваться под группу или кого-то ждать — у каждого будет возможность провести время в свое удовольствие, не завися от других.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Евгений
Евгений — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Привет, друзья! Меня зовут Евгений и я организатор вашего отдыха! Мы с командой подготовили для вас уникальные авторские маршруты с комфортным размещением и транспортом, наши гиды и тур-лидеры живут в тех
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регионах, куда вы отправляетесь, поэтому будет возможность узнать о людях, традициях и истории из первых уст. Много путешествую и веду блог, посетил 34 страны и за 8 лет организовал поездки для 3000 гостей. Некоторое время проживаю в регионах, куда мы организовываем туры, поэтому лично посещаю локации и места проживания, знакомлюсь и выбираю ваших проводников. Считаю, что эта самая важная составляющая хорошего тура, а не просто формировать набор экскурсий от местных турфирм:) Мне нравится объединять единомышленников и близких по духу людей во время путешествий, знакомить с красивыми местами и историей. Не редко во время тура гости обретают новых друзей и приятные знакомства. Если для вас это важно и близко, присоединяйтесь!:) Буду рад знакомству и подробнее расскажу о наших поездках по Дагестану, Алтаю, Грузии, Армении и странам Юго-Восточной Азии."

Тур входит в следующие категории Махачкалы

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