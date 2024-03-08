Исследовать многовековые башни, побывать в ауле-призраке и покататься на катере по реке Сулак
Увидите самый большой в Европе песчаный бархан, покинутый жителями аул-призрак и чудо советской инженерии — экраноплан «Лунь».
Получите массу впечатлений, катаясь на катере по Сулакскому каньону, сделаете головокружительное фото на Языке тролля, выступающем над пропастью, и посетите домашнюю винодельню.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|68 000 ₽
Описание
Организационные детали
Возраст участников — 0+
Программа тура по дням
Ирганайское водохранилище, Хунзахское плато и Цолотлинский каньон
Встретим вас утром и отвезём в горы. Наш путь будет пролегать через самый длинный тоннель России. Остановимся на смотровой площадке, где полюбуемся панорамой изумрудного Ирганайского водохранилища. В тёплое время года с желающими прокатимся на сапбордах.
Затем посетим высокогорное Хунзахское плато — место с изумительными пейзажами, гордыми вершинами и водопадами. Прогуляемся по каменной чаше Матлас — уникальному природному коридору в скалах — и побываем у 70-метрового водопада Тобот.
Пройдёмся по селу Хунзах, раскинувшемуся на краю ущелья. С желающими заглянем на мельницу и увидим, как делают урбеч.
Осмотрим впечатляющий Цолотлинский каньон, который буквально раскалывает Хунзахское плато. Вечером разместимся в гостевом доме, поужинаем и отдохнём.
Карадахская теснина, село Гоор, Язык тролля и Датунский храм
После завтрака поедем в Карадахскую теснину — живописное ущелье, являющееся памятником природы. Далее отправимся в село Гоор, где на краю пропасти расположились древние родовые башни семейных кланов.
Неподалёку отсюда находится смотровая площадка Язык тролля, где мы сделаем десятки фантастических фотографий. На обратном пути в Хунзах остановимся у окружённого скалами Датунского христианского храма — памятника средневекового зодчества, возведённого грузинскими миссионерами.
Сёла Гамсутль и Гуниб, Салтинский водопад
Сегодня поедем в аул-призрак — покинутое людьми поселение Гамсутль, словно вросшее в гору. Затем отправимся в село Гуниб и узнаем, какую роль оно сыграло в завершении Кавказской войны. Здесь заглянем в музей, поднимемся на крепостную стену и полюбуемся величием природы.
После обеда вдоль глубокого ущелья спустимся к подземному Салтинскому водопаду. На ночь останемся в гостевом доме Гуниба.
Бархан Сарыкум, Сулакский каньон и Чиркейское водохранилище
Позавтракав, покинем горный Дагестан и познакомимся с пустыней. Съездим на крупнейший в Европе песчаный бархан Сарыкум, территория которого является заповедной. Затем отправимся к жемчужине региона — Сулакскому каньону. Полюбуемся его панорамой со смотровой площадки и прокатимся на катере по изумрудной глади реки Сулак.
Перед обедом заедем в форелевое хозяйство, за доплату желающие смогут зайти в пещеры Нохъо. После осмотрим плотину самой крупной на Кавказе гидроэлектростанции и живописное Чиркейское водохранилище. Приедем в Махачкалу и разместимся в апартаментах.
Дербент, крепость Нарын-Кала и посещение домашней винодельни
Прежде, чем отправится в Дербент, побываем на домашней винодельне, расположенной в окружении виноградников. Продегустируем 5 сортов вина с закусками, понаблюдаем за процессом производства напитка.
Затем посетим один из древнейших городов России — Дербент. Побываем у величественной крепости Нарын-Кала, в древности служившей оборонительным форпостом Персии.
Прогуляемся по старым улочкам города, увидим центральную Джума-мечеть и дом-музей сосланного в Дагестан декабриста Бестужева-Марлинского. Доедем до чуда советской инженерной мысли — экраноплана «Лунь». Вечером пройдёмся по обновлённому парку с богатой историей и посмотрим светомузыкальное представление у крупнейшего фонтана страны.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: аэропорт Махачкалы или место вашего проживания, время - по договорённостиЗавершение: аэропорт Махачкалы или место вашего проживания, вечер
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.