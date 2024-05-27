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посоветовать: где остановится, как добраться, куда пойти вечером. Я ехала в тур одна и немного переживала, но очень зря. Компания у нас собралась потрясающая! А наш гид Магомед - я просто восхищена! Человек с прекрасным чувством юмора, у нас было полное погружение в культуру и красоту Дагестана, и все это так легко, живо, интересно и красочно) Никаких скучных экскурсий, только увлекательные живые истории. При этом Магомед настолько хорошо понимает туристов, что наши желания он угадывал казалось ещё до того, как мы успевали о них подумать)) Моя поездка была спонтанной, но все прошло настолько классно, что я просто в восторге! Очень красиво, при этом в конце ноября совсем немного туристов. Мы были на экскурсии в Дербенте, видели Лунь, а потом жили в горах в Гунибе (безумно красивое место) и каждый день ездили в разные места, любовались горами, водопадами, горными аулами, рассветами и закатами, пробовали вино, срывали с дерева хурму, а вечером даже могли посидеть с гитарой)) А ещё нам очень вкусно и очень-очень-очень много кормили! Мы удивлялись кавказскому гостеприимству. Я бы хотела ещё приехать в Дагестан, тур получился действительно душевный и очень веселый!