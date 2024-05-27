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Авторский тур
4 дня
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Путешествие в прошлое на выходные: Тбилиси, Уплисцихе, Гори и Мцхета со стартом в Махачкале
Побродить по пещерному городу, увидеть слияние Куры и Арагви и познакомиться с историей края
Начало: Махачкала, 22:00. Можем забрать вас из Кизилюрта, ...
13 июня в 21:00
27 июня в 21:00
15 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
В Грузию из Махачкалы: Тбилиси, Мцхета и Кахетия
Погулять по столице, продегустировать местное вино и посмотреть на зажигательные национальные танцы
Начало: Махачкала, 22:00
20 июня в 22:00
4 июля в 22:00
15 000₽ за человека
Авторский тур
12 дней
За раз весь Северный Кавказ
Насытиться красотой пейзажей, исследовать столицы и сравнить кухню республик
Начало: На ж. - д. вокзале «Махачкала» и в аэропорту город...
16 июня в 14:30
30 июня в 14:30
145 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Два сердца Кавказа: Дагестан и Чечня
Побывать в старейшем в России городе, увидеть Сулакский каньон и надышаться горным воздухом
Начало: В заезды по воскресеньям: ж. - д. вокзал в Махачка...
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
39 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
В Грузию из Махачкалы на 3 дня: Тбилиси, Кахетия, Мцхета
Начало: Махачкала, просп. Али-Гаджи Акушинского, д. 16
20 июня в 22:00
4 июля в 22:00
15 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Майский Дагестан - пятидневный тур
Начало: Ирчи Казака 2, музей «Россия - моя история»
Расписание: согласно календарю
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
43 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Дагестан на максималках с Максом
Начало: Аэропорт Махачкалы
Расписание: См. календарь
30 сен в 10:00
44 000₽ за человека
Авторский тур
1 день
Индивидуальный тур по Дагестану
Начало: По договоренности с гидом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 000₽ за всё до 5 чел.
Авторский тур
4 дня
От барханов до гор Дагестана: путешествие на 4 дня
Начало: Аэропорт Махачкалы (Уйташ)
Расписание: по средам в 12:00
11 июня в 12:00
18 июня в 12:00
37 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Швейцария по-дагестански: едем в горы
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно в 8:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
35 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Выходные в Южном Дагестане: отдых с восточным колоритом
Начало: По договоренности с гидом
Расписание: По запросу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
27 500₽ за человека
Авторский тур
3.5 дня
4-дневный гастрономический авторский джип-тур по Дагестану
Начало: После бронирования
15 июня в 12:00
16 июня в 12:00
39 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ИИоханна27 мая 2024Спасибо за отличный отдых и быстрое бронирование. Компанию Трипстер рекомендую!
- ДДмитрий10 мая 2024Зарина прекрасный гид. Хотелось бы еще несколько дней в Тбилиси, тем не менее эти 3дня прошли за 5. Если кратко, то уставшие, но довольные.
- ЛЛеонид5 мая 2024Очень круто провел время с этой замечательной стране. Грузия осталась в моем сердце!
- ММарина2 мая 2024Удивительный Дагестан: авторский 5-дневный тур «все включено»Мухтарчик мы благодарим тебя ещё раз за компанию, организацию! Увозим с собой много впечатлений! Вернёмся думаю теперь осенью и очень надеюсь что ты сможешь нам снова покажешь свои изюминки ☺️
- ВВиктория30 апреля 2024Удивительный Дагестан: авторский 5-дневный тур «все включено»Хотим сказать вам и Хасану за наше невероятно волшебное ✨, безумно красивое 😻и оооочеееень вкусное путешествие 😋Я и муж в
- ААнтон27 апреля 2024Удивительный Дагестан: авторский 5-дневный тур «все включено»Были в Дагестане с 21 по 25 апреля вчетвером, прилетели из Казани. Заранее связались с гидом Мухтаром, обсудили все моменты
- ССнежанна22 апреля 2024Огромная благодарность организатору за наш отпуск! Дагестан, ты прекрасен! огромнейшая благодарность и восхищение нашему гиду по Дагестану - Индире! Индира,
- ММария3 марта 2024Выходные в горах Дагестана: полная перезагрузка «все включено»Моя поездка в Дагестан была не запланирована. Поэтому хотелось, чтобы некто знающий местность спланировал отдых мне предусмотрев переезды, проживание, питание
- ААндрей13 декабря 2023Зимний тур по ДагестануСпасибо организатору и компании, что консультировали по всем вопросам по поводу поездки.
- ТТатьяна6 декабря 2023Знакомство с Дагестаном All inclusive - душевный турЭто было просто замечательное путешествие! Забота и поддержка чувствовались ещё до начала тура - готовы были во всем помочь и
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Выездные»
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Сколько стоит тур в Махачкале в июне 2024
Сейчас в Махачкале в категории "Выездные" можно забронировать 12 авторских туров от 13 000 до 145 000. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Туры по окрестностям Махачкалы и местам России в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все туры проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август