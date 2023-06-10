Пожить в окружении гор, исследовать заброшенные селения и потоптать облака на священной горе
Мы покажем вам такой Дагестан, который мало кто знает — отправляемся в неизведанный Южный Дагестан. В селе Куруш заглянем в местный музей, и вы познакомитесь с бытом жителей высокогорья.
В ауле Ахты побываем в краеведческом музее, побродим по древним улочкам и искупаемся в термальных источниках.
Ощутим таинственную атмосферу покинутых сёл, словно застрявших между прошлым и настоящим, и покорим священную для мусульман гору Шалбуздаг. А в первый день путешествия погуляем по Дербенту и спустимся в настоящее «Подземелье».
В ауле Ахты побываем в краеведческом музее, побродим по древним улочкам и искупаемся в термальных источниках.
Ощутим таинственную атмосферу покинутых сёл, словно застрявших между прошлым и настоящим, и покорим священную для мусульман гору Шалбуздаг. А в первый день путешествия погуляем по Дербенту и спустимся в настоящее «Подземелье».
Ближайшие даты:
10
июн
июн
20
июн
июн
30
июн
июн
10
июл
июл
20
июл
июл
30
июл
июл
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Возраст участников — 15+
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Встретим вас в Махачкале / Дербенте / Избербаше в 9:00Завершение: Махачкала, аэропорт, после 11:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Заур — ваш гид в Махачкале
Наша команда организовывает туры по южному Дагестану, мы специализируемся именно на Докузпаринском и Ахтынском районе, так как все участники нашей команды родом оттуда и детство проводили набирая опыт в горах для последующей передачи всей этой красоты уже в более зрелом возрасте вам уважаемые гости. Мы покажем вам этот край богатый историей и природной красотой изнутри во всех деталях. Собственная туристическая база в селе Микрах над горной рекой Усухчай в дубовом лесу будет отправной точкой для всех последующих путешествий. Место очень живописное с панорамой на всю долину. С полной уверенностью могу пообещать Вам, что вы получите полную перезагрузку от повседневной рутины и вернетесь обратно с новыми силами и полными энергии, как это было со мной после долгого отсутствия.Задать вопрос
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