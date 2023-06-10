Редкие локации Дагестана: высокогорные сёла, аулы-призраки и восхождение на Шалбуздаг

Пожить в окружении гор, исследовать заброшенные селения и потоптать облака на священной горе

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Ответы на вопросы
Мы покажем вам такой Дагестан, который мало кто знает — отправляемся в неизведанный Южный Дагестан. В селе Куруш заглянем в местный музей, и вы познакомитесь с бытом жителей высокогорья.

В ауле Ахты побываем в краеведческом музее, побродим по древним улочкам и искупаемся в термальных источниках.

Ощутим таинственную атмосферу покинутых сёл, словно застрявших между прошлым и настоящим, и покорим священную для мусульман гору Шалбуздаг. А в первый день путешествия погуляем по Дербенту и спустимся в настоящее «Подземелье».
Редкие локации Дагестана: высокогорные сёла, аулы-призраки и восхождение на Шалбуздаг
Редкие локации Дагестана: высокогорные сёла, аулы-призраки и восхождение на Шалбуздаг
Редкие локации Дагестана: высокогорные сёла, аулы-призраки и восхождение на Шалбуздаг
Редкие локации Дагестана: высокогорные сёла, аулы-призраки и восхождение на Шалбуздаг
Редкие локации Дагестана: высокогорные сёла, аулы-призраки и восхождение на Шалбуздаг
Редкие локации Дагестана: высокогорные сёла, аулы-призраки и восхождение на Шалбуздаг
Редкие локации Дагестана: высокогорные сёла, аулы-призраки и восхождение на Шалбуздаг
Ближайшие даты:
10
июн
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июн
30
июн
10
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20
июл
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возраст участников — 15+

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Встретим вас в Махачкале / Дербенте / Избербаше в 9:00
Завершение: Махачкала, аэропорт, после 11:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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