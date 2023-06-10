Заур — ваш гид в Махачкале

Наша команда организовывает туры по южному Дагестану, мы специализируемся именно на Докузпаринском и Ахтынском районе, так как все участники нашей команды родом оттуда и детство проводили набирая опыт в горах для последующей передачи всей этой красоты уже в более зрелом возрасте вам уважаемые гости. Мы покажем вам этот край богатый историей и природной красотой изнутри во всех деталях. Собственная туристическая база в селе Микрах над горной рекой Усухчай в дубовом лесу будет отправной точкой для всех последующих путешествий. Место очень живописное с панорамой на всю долину. С полной уверенностью могу пообещать Вам, что вы получите полную перезагрузку от повседневной рутины и вернетесь обратно с новыми силами и полными энергии, как это было со мной после долгого отсутствия.