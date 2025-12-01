Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

Описание тура

О туре

Этот тур — не просто поездка, а настоящая история, наполненная красотой, легендами и эмоциями. За 4 дня вы увидите всё, что делает Дагестан таким особенным: глубокие каньоны, которые поражают своим масштабом, древние аулы, где жизнь словно остановилась сотни лет назад, и мощные водопады, скрытые в скалах.

Каждый день будет наполнен открытиями: прогулка по горным тропам, встреча с аутентичной культурой горцев, рассказы местных жителей и невероятные панорамы, от которых замирает сердце.

Вы будете жить в уютных гостевых домах, где хозяева встретят вас так, словно вы приехали к старым друзьям. Домашние ужины с блюдами национальной кухни подарят вкус самого Дагестана: от ароматного чая с горными травами до нежнейших лепёшек и хинкалов.

Дагестан — это энергия, которую невозможно забыть!

Что вас ждёт

Сулакский каньон и катание на катере (по желанию).

Утёс Язык тёщи и Чиркейское водохранилище.

Треккинг в аул-призрак Гамсутль и знакомство с домом его последнего жителя.

Чохские террасы, Кегерское плато и точка Айвазовского.

Салтинский подземный водопад — уникальное природное чудо.

Башенные комплексы и дагестанский язык Тролля.

Закат на перевале Заиб.

Хунзахское плато, водопады и ущелье Каменная чаша.

Тёплое гостеприимство горных семей.

Особенности тура

Баланс активного отдыха и душевной атмосферы. Локаций много и тур насыщенный, но при этом подходит для всех и не требует специальной физической подготовки.

Проживание в гостевых домах с домашними ужинами. Возможность увидеть места силы и локации.

Этот тур для вас, если