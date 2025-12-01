Мои заказы

Энергия Дагестана: 4 дня приключений

О туреЭтот тур - не просто поездка, а настоящая история, наполненная красотой, легендами и эмоциями
Энергия Дагестана: 4 дня приключенийФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Энергия Дагестана: 4 дня приключенийФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Энергия Дагестана: 4 дня приключенийФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

О туре

Этот тур — не просто поездка, а настоящая история, наполненная красотой, легендами и эмоциями. За 4 дня вы увидите всё, что делает Дагестан таким особенным: глубокие каньоны, которые поражают своим масштабом, древние аулы, где жизнь словно остановилась сотни лет назад, и мощные водопады, скрытые в скалах.

Каждый день будет наполнен открытиями: прогулка по горным тропам, встреча с аутентичной культурой горцев, рассказы местных жителей и невероятные панорамы, от которых замирает сердце.

Вы будете жить в уютных гостевых домах, где хозяева встретят вас так, словно вы приехали к старым друзьям. Домашние ужины с блюдами национальной кухни подарят вкус самого Дагестана: от ароматного чая с горными травами до нежнейших лепёшек и хинкалов.

Дагестан — это энергия, которую невозможно забыть!

Что вас ждёт

  • Сулакский каньон и катание на катере (по желанию).

  • Утёс Язык тёщи и Чиркейское водохранилище.

  • Треккинг в аул-призрак Гамсутль и знакомство с домом его последнего жителя.

  • Чохские террасы, Кегерское плато и точка Айвазовского.

  • Салтинский подземный водопад — уникальное природное чудо.

  • Башенные комплексы и дагестанский язык Тролля.

  • Закат на перевале Заиб.

  • Хунзахское плато, водопады и ущелье Каменная чаша.

  • Тёплое гостеприимство горных семей.

Особенности тура

Баланс активного отдыха и душевной атмосферы. Локаций много и тур насыщенный, но при этом подходит для всех и не требует специальной физической подготовки.

Проживание в гостевых домах с домашними ужинами. Возможность увидеть места силы и локации.

Этот тур для вас, если

  • вы мечтаете о коротком, но насыщенном путешествии, которое подарит ощущение приключения;

  • хотите отвлечься от городской суеты и вдохнуть полной грудью горный воздух;

  • ищете формат отдыха, где можно и активно исследовать, и насладиться уютными вечерами в кругу семьи или друзей;

  • цените аутентичность: живое общение с местными жителями, традиции, культуру и гостеприимство;

  • подходит как для семейного отдыха, так и для компаний друзей.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Дагестаном

Наше путешествие начнётся с того, ради чего сюда приезжают туристы со всего мира — Сулакского каньона. Это не просто глубокая расщелина — это самый большой каньон Европы, глубже, чем знаменитый Гранд-Каньон в Сша. Его бирюзовая река кажется тонкой нитью на фоне каменных стен, уходящих в небо.

По желанию мы спустимся вниз, в село Зубутли, и совершим прогулку на катере по прозрачным водам каньона. Это особенное чувство — оказаться в сердце гигантских горных массивов, которые возвышаются над вами на сотни метров.

По дороге мы сделаем остановку у Чиркейского водохранилища — крупнейшего на Северном Кавказе. Его спокойная гладь, обрамлённая скалами, выглядит словно зеркало, в котором отражается всё величие природы.

После вкусного обеда нас ждёт переезд в село Гуниб — легендарное место, где слились история, традиции и красота гор. Вечером вы разместитесь в гостевом доме и сможете впервые почувствовать атмосферу дагестанского уюта.

  • Встреча в аэропорту Махачкалы (до 11:00).

  • Катание на катере по Сулакскому каньону (по желанию).

  • Главные смотровые площадки Сулакского каньона.

  • Чиркейское водохранилище.

  • Ужин и ночёвка в гостевом доме в Гунибе.

Знакомство с ДагестаномЗнакомство с ДагестаномЗнакомство с Дагестаном
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Тайна горных аулов

После завтрака мы отправимся в одно из самых мистических мест Дагестана — аул-призрак Гамсутль. Тропа займёт около часа, но каждый шаг стоит того: чем выше поднимаешься, тем сильнее чувствуешь дыхание истории. Заброшенные каменные дома, узкие улочки, будто застывшие во времени, и тишина, нарушаемая лишь ветром.

Здесь сохранился дом последнего жителя аула, Абдулджалила, — человека-легенды, о котором знает весь Дагестан.

После прогулки мы спустимся в Чох — село, которое многие называют музеем под открытым небом. Оно известно своими террасами, спускающимися к долине. Когда стоишь на их краю, создаётся ощущение, будто смотришь на огромную лестницу, построенную самой природой.

Обед ждёт нас в гостевом доме Чоха, где вы сможете попробовать блюда, приготовленные по старинным рецептам. Далее мы поднимемся на Кегерское плато, откуда открываются виды, вдохновившие самого Айвазовского. С этих высот горы кажутся бескрайними, а воздух — особенно чистым и прозрачным.

Вечером мы вернёмся в Гуниб, немного прогуляемся по Гунибу — селу, которое навсегда вошло в историю Кавказской войны. Его улочки и окрестности — словно страницы учебника, только ожившие. Далее за ужином и в кругу друзей можно будет поделиться впечатлениями о насыщенном дне.

  • Завтрак в гостевом доме.

  • Треккинг к аулу-призраку Гамсутль и знакомство с его историей.

  • Посещение аула Чох и прогулка по знаменитым террасам.

  • Обзорная экскурсия по Гунибу

  • Кегерское плато и виды на Гуниб, вдохновившие Айвазовского.

  • Ужин и ночёвка в Гунибе.

Тайна горных ауловТайна горных ауловТайна горных аулов
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Секреты гор и водопад в скале

Сегодня нас ждёт день открытий.

Первый наш пункт — Салтинский водопад. Это единственный в Дагестане водопад, скрытый внутри пещеры. Стоять под сводами скалы и смотреть, как потоки воды падают вниз, — зрелище завораживающее и немного мистическое.

Второй пункт нашей программы - это настоящее погружение в мощь природы и инженерной мысли! Мы посетим Гоцатлинскую Гэс и водохранилище, самую последнюю и современную гидроэлектростанцию в Дагестане. А после этого отправимся в невероятное место- Карадахскую теснину, где скалы сжимаются, создавая поистине завораживающий пейзаж.

После обеда в гостеприимной дагестанской семье мы поедем в край башен. Здесь сохранились сторожевые и боевые башни, напоминающие о временах, когда каждая семья защищала свой род. А ещё здесь находится Дагестанский язык Тролля — скальный выступ, удивительно похожий на норвежский символ.

  • Завтрак и выезд в аул Гоор.

  • Салтинский подземный водопад.

  • Смотровая Гоцатлинское водохранилище

  • Посещение Карадахского ущелья

  • Обед в гостеприимной дагестанской семье.

  • Экскурсия в край башен и дагестанский язык Тролля.

  • Ужин и ночёвка в Гунибе.

Секреты гор и водопад в скалеСекреты гор и водопад в скалеСекреты гор и водопад в скале
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Плато и водопады

В последний день нас ждёт ещё одна жемчужина — Хунзахское плато. Оно славится своими панорамами и водопадами, падающими прямо с отвесных скал.

Мы увидим ущелье Каменная чаша — место, которое завораживает своей мощью. Горные стены образуют своеобразный амфитеатр, и кажется, будто сама природа построила этот зал для своих представлений. Здесь стоит быть в тёплой одежде — даже летом воздух остаётся прохладным.

По пути мы заглянем на старинную мельницу, где до сих пор готовят урбеч — вкуснейшее национальное лакомство из орехов и семян.

После обеда в Хунзахе мы отправимся к Каспийскому морю.

К вечеру мы отвезём вас в аэропорт. Вылет лучше планировать не раньше 20:00.

  • Завтрак и выезд в Хунзах.

  • Хунзахское плато и знаменитые водопады.

  • Матлас, памятник Льва Тольстого и несколько водопадов.

  • Ущелье Каменная чаша (не забудьте тёплую одежду!).

  • Мельница урбеча — национальное лакомство.

  • Обед в Хунзахе.

  • Трансфер в аэропорт (рекомендуем вылет не ранее 20:00).

Плато и водопадыПлато и водопадыПлато и водопады
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

3-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Ежедневное питание - завтраки, обеды и ужины, приготовленные в национальных традициях
  • Переезды по маршруту на удобных внедорожниках и минивэнах
  • Проживание в атмосферных гостевых домах с домашним уютом
  • Сопровождение внимательного гида-водителя на протяжении всего путешествия
  • Экскурсионная программа и джип-туры по самым живописным локациям
  • Живые впечатления: знакомства с местными жителями, элементы традиционной культуры
  • Все входные билеты в музеи, исторические комплексы и природные достопримечательности
  • Помощь в создании фотоисторий - наши гиды умеют подбирать лучшие ракурсы
  • Поддержка до и после поездки: подскажем удобные рейсы, поможем с выбором отеля, всегда остаёмся на связи
Что не входит в цену
  • Завтрак в первый день и ужин в последний день путешествия
  • Прогулка на катере по Сулакскому каньону (оплачивается отдельно по желанию)
  • Авиабилеты до Махачкалы и обратно
  • Медицинская страховка
  • Личные расходы: сувениры, дополнительные покупки и прочие траты
  • Дополнительные активности: подвесной мост и пещеры Нохъо (не входят в программу, но доступны при желании)
О чём нужно знать до поездки

Багаж и комфорт в поездке

В наш тур можно отправиться как с небольшим чемоданом (оптимально — размер S), так и только с ручной кладью. На маршруте вам пригодится лёгкий рюкзак или сумка, куда удобно положить документы, телефон и воду. Большие туристические рюкзаки брать не стоит — они будут только мешать.

Все три ночи мы проведём в горах, в уютном гостевом доме, где есть всё необходимое для отдыха.

Программа тура рассчитана на людей со средним уровнем физической активности. В основном пешие участки составляют 800 м, а самым спортивным испытанием станет подъём к заброшенному селению Гамсутль. Но не переживайте: если у кого-то не будет желания или сил идти наверх, для вас организуют уютное чаепитие у речки — время пролетит незаметно, пока группа исследует аул.

Насколько безопасно в Дагестане?

Дагестан издавна славится своим гостеприимством. Здесь к приезжим относятся с уважением и теплом. Во время путешествия вы будете под постоянным сопровождением гида, что делает поездку максимально комфортной и безопасной. Достаточно соблюдать элементарные правила — одеваться скромно и уважительно относиться к традициям — и отдых пройдет легко и приятно.

Где будем жить?

Размещение организовано в аутентичных гостевых домах Гуниба. Это пространство, созданное в стиле горского быта, где каждая деталь хранит традиции. Вас ждут чистые номера на 24 человека, общие санузлы на этаже, горячая вода, постельное бельё, полотенца, фен, утюг и даже стиральная машина.

Гостевой дом — это уникальная возможность прочувствовать атмосферу жизни горцев. Если же вам ближе привычные гостиничные условия, мы поможем с бронированием отелей (доплата от 5500 с человека).

Можно ли приехать одному?

Да, у нас часто путешествуют гости без компании. Мы стараемся знакомить туристов заранее в чате, а по размещению можно выбрать вариант: одноместное (с доплатой), либо поселение в комнате на двоих или троих (при такой возможности).

На чём передвигаемся?

Для поездок используются современные внедорожники и минивэны с кондиционером. Машины всегда чистые, проверенные и готовы к горным дорогам.

Что привезти в подарок?

  • серебряные украшения ручной работы;

  • национальные головные уборы и сувениры (папаха, кинжал, ковры);

  • дагестанский коньяк или домашнее вино;

  • травяные чаи, специи, урбеч, варенье, фрукты;

  • магниты, кружки, открытки, как память о поездке.

Пожелания к путешественнику

Полезная информация перед поездкой в Дагестан

Одежда и внешний вид

В Дагестане нет строгих правил по одежде для туристов, однако регион хранит уважение к своим традициям. Чтобы чувствовать себя комфортно и не вызывать лишнего внимания, мы рекомендуем выбирать более сдержанные варианты одежды: лучше отказаться от мини, глубоких декольте и сильно открытых нарядов. В горах и сёлах люди особенно трепетно относятся к скромности, поэтому такие советы помогут вам быстрее влиться в атмосферу и расположить к себе местных жителей.

Этикет и традиции

Дагестан — республика с особым менталитетом, основанным на уважении к старшим, гостеприимстве и бережном отношении к обычаям. Поэтому:

  • В общественных местах не принято курить и употреблять алкоголь. Девушки здесь не курят, а мужчинам рекомендуется проявлять такт и не демонстрировать сигареты в присутствии пожилых людей.

  • Рукопожатие с женщинами здесь не является традицией. Лучший вариант — тёплое словесное приветствие.

  • Флирт и излишнее внимание к девушкам будут восприняты отрицательно.

Проживание

Во время путешествия мы будем останавливаться в гостевых домах — это дома местных жителей, адаптированные для приёма гостей. Это уникальная возможность почувствовать настоящую атмосферу дагестанского быта и национального гостеприимства.

Что взять с собой

  • Одежда: главное — удобство. Лучше всего брать то, в чём можно активно двигаться и чувствовать себя легко целый день.

  • Обувь: удобные кроссовки отлично подойдут. Специальная треккинговая обувь не обязательна.

  • Верхняя одежда: в горах вечерами прохладно, поэтому возьмите лёгкую куртку для весенне-осенней погоды, а тем, кто мёрзнет, пригодятся тёплые носки.

  • Аксессуары: головной убор, солнцезащитный крем и очки будут очень кстати.

  • Техника: не забудьте зарядные устройства и power bank — фото и видео здесь придётся делать часто

Документы

Для поездки по Дагестану вам достаточно паспорта гражданина Рф.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Магомед
Магомед — Тревел-эксперт
Всем мира и добра! Меня зовут Магомед и это самое «редкое» имя в Дагестане. Уже много лет занимаюсь организацией индивидуальных, групповых и авторских туров по Дагестану. Несколько лет работал в Министерстве по Туризму
читать дальше

и НХП по РД. Участвовал в организации съемок телепередач о путешествиях в Дагестане на федеральных телеканалах, таких как: «По секрету всему свету с Ольгой Кузьминой», специальный репортаж с Артемом Константиновым «Поехали» т. д. Со мной в туре побывали такие звезды как: Фекла Толстая, Джон Уоррен, Светлана Камынина, Дмитрий Петров, Сергей Рязанский, Алекс Дубас и т. д. Проводил инфо-туры для журналистов (Комсомольская правда, Lenta.ru, Известия iz, atorus.ru и т. д). Так же являюсь аттестованным гидом- экскурсоводам по РД

Похожие туры из Махачкалы

В Дагестан за приключениями, релаксом и природными чудесами
На машине
На катере
3 дня
49 отзывов
В Дагестан за приключениями, релаксом и природными чудесами
Спуститься к подземному водопаду, промчаться по каньону на катере и погрузиться в местную историю
Начало: Махачкала, 8:00-10:00, время может корректироватьс...
1 дек в 08:00
4 дек в 08:00
28 000 ₽ за человека
В поисках впечатлений: тур «всё включено» с проживанием в горах и на берегу моря
На машине
5 дней
88 отзывов
В поисках впечатлений: тур «всё включено» с проживанием в горах и на берегу моря
Изучить кухню Дагестана, прокатиться верхом, послушать легенды у костра и увидеть главные локации
Начало: Аэропорт Уйташ, 7:30, или в Махачкале в 8:00
10 дек в 08:00
15 дек в 08:00
42 600 ₽ за человека
ДЖИП-ТУР Новогодние каникулы среди гор Дагестана
На машине
Джиппинг
4.5 дня
-
11%
26 отзывов
ДЖИП-ТУР Новогодние каникулы среди гор Дагестана
Начало: Точный адрес сообщу после бронирования
Расписание: Согласно календарю
2 янв в 09:00
4 янв в 09:00
44 500 ₽50 000 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Махачкале
Все туры из Махачкалы