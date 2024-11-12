Мои заказы

Ночная и дневная Чечня: Грозный, Аргун, Шали

Вы проведёте пять дней среди гор, каньонов, крепостей и уютных горных домиков, встретите Новый год под звёздным небом и почувствуете настоящую атмосферу Кавказа.
5
25 отзывов
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Описание тура

Что вас ждет

Первая точка нашего маршрута — мечеть «Сердце Матери» им. Аймани Кадыровой. Величественная и впечатляющая, она приглашает нас окунуться в мир мусульманской культуры. Это первая в России мечеть, построенная по современному проекту, и одно из красивейших культовых сооружений в стране. Затем мы направимся в город Шали. Этот город имеет свою особенность — здесь находится самая большая мечеть в Европе, известная как «Гордость мусульман». Ее архитектура и внутренняя красота завораживают. Мы окунемся в атмосферу веры и познаем ее значение для местного населения. После мы посетим одну из самых величественных мечетей в мире — «Сердце Чечни». Это место расположено на берегу живописной реки Сунжа, в окружении огромного парка, который впечатлит вас своей красотой. Завершим наше путешествие в Грозном-сити, современном символе прогресса и развития Чечни. В этом центре современной архитектуры и деловой активности мы увидим новую сторону Чеченской Республики, воплощенную в великолепных зданиях и современной инфраструктуре. Прогулка по Чечне даст нам возможность окунуться в ее улицы, оживленные рынки и насладиться национальной кухней. Важно знать• Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Запрещена облегающая и открытая одежда. Женщинам нужно покрыть волосы и плечи. Важная информация: Тур рассчитан на путешественников с обычным уровнем физической подготовки. На некоторых локациях предусмотрены пешие прогулки, поэтому рекомендуем учитывать свои возможности, брать с собой в тур комфортную обувь и одежду. Возрастных ограничений нет — тур подходит и взрослым, и детям. Передвижение по маршруту осуществляется только на комфортных джипах, что позволяет добраться до самых живописных мест — от Сулакского каньона до бархана Сарыкум. РАЗМЕЩЕНИЕ В ОДНОМ ДЖИПЕ ДО 4 ЧЕЛОВЕК! Проживание — в уютных горных гостевых домах со всеми необходимыми условиями (санузел и ванная внутри), в том числе в живописных сёлах Гуниб, Чалда и Гоцатль. Размещение по 2/3/4 человека в номерах. А так же, возможно предоставить жилье другого формата: глемпинг, люкс номер, отдельный домик и одноместное размещение за дополнительную плату.

* В стоимость тура включено:

  • все входные билеты по программе;
  • проживание и транспортировка;

– сопровождение опытного гида; Скидки:

  • для компаний от 4 человек (семьи, друзья, коллеги);
  • для детей до 10 лет. Чтобы уточнить размер скидки и забронировать тур по специальной цене, свяжитесь с нами в личных сообщениях. Индивидуальные туры. По вашему запросу мы организуем путешествие в любые даты и для любого количества участников. Вы можете выбрать формат: семейный, активный, гастрономический или романтический.

* Дополнительные активности:

  • рафтинг по горным рекам;
  • катание на сапах;
  • купание в горных озёрах;

– пикники с панорамными видами. (проводятся в летний сезон при подходящих погодных условиях и по желанию группы). Почему выбирают нас:

  • помогаем организовать фотосессии в самых живописных местах — Гоор, Язык тролля, Хунзах, Сулакский каньон, Бархан и другие;
  • создаём комфорт и атмосферу дружеского путешествия;
  • адаптируем маршрут под ваши интересы и пожелания. Откройте для себя настоящий Дагестан — горы, каньоны, древние сёла и гостеприимство местных жителей. Мы позаботимся обо всём — от маршрута до впечатлений!

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Аргун
  • Мечеть «Сердце Чечни»
  • Грозный-Сити
  • Смотровая площадка
  • Цветочный парк
  • Церковь Архангела Михаила
  • Город Шали
  • Мечеть «Гордость мусульман»
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспортные услуги
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Обед
  • Билеты на смотровую площадку
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Точный адрес сообщу после бронирования
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно календарю
Экскурсия длится около 4.5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
  • Тур рассчитан на путешественников с обычным уровнем физической подготовки. На некоторых локациях предусмотрены пешие прогулки, поэтому рекомендуем учитывать свои возможности, брать с собой в тур комфортную обувь и одежду. Возрастных ограничений нет - тур подходит и взрослым, и детям
  • Передвижение по маршруту осуществляется только на комфортных джипах, что позволяет добраться до самых живописных мест - от Сулакского каньона до бархана Сарыкум. РАЗМЕЩЕНИЕ В ОДНОМ ДЖИПЕ ДО 4 ЧЕЛОВЕК
  • Проживание - в уютных горных гостевых домах со всеми необходимыми условиями (санузел и ванная внутри), в том числе в живописных сёлах Гуниб, Чалда и Гоцатль. Размещение по 2/3/4 человека в номерах. А так же, возможно предоставить жилье другого формата: глемпинг, люкс номер, отдельный домик и одноместное размещение за дополнительную плату
  • В стоимость тура включено:
  • Все входные билеты по программе
  • Проживание и транспортировка
  • Сопровождение опытного гида
  • Скидки:
  • Для компаний от 4 человек (семьи, друзья, коллеги)
  • Для детей до 10 лет
  • Чтобы уточнить размер скидки и забронировать тур по специальной цене, свяжитесь с нами в личных сообщениях
  • Индивидуальные туры. По вашему запросу мы организуем путешествие в любые даты и для любого количества участников. Вы можете выбрать формат: семейный, активный, гастрономический или романтический
  • Дополнительные активности:
  • Рафтинг по горным рекам
  • Катание на сапах
  • Купание в горных озёрах
  • Пикники с панорамными видами
  • Проводятся в летний сезон при подходящих погодных условиях и по желанию группы
  • Почему выбирают нас:
  • Помогаем организовать фотосессии в самых живописных местах - Гоор, Язык тролля, Хунзах, Сулакский каньон, Бархан и другие
  • Создаём комфорт и атмосферу дружеского путешествия
  • Адаптируем маршрут под ваши интересы и пожелания
  • Откройте для себя настоящий Дагестан - горы, каньоны, древние сёла и гостеприимство местных жителей
  • Мы позаботимся обо всём - от маршрута до впечатлений
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на 25 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
12 ноя 2024
Нам понравилась экскурсия Грозный, организационные моменты на высоте, гид Хасан-супер, очень интересно все рассказывал и умеет заинтересовать гостей, даже дети наши слушали его внимательно,владеет информацией, отвечал на все вопросы, касаемо истории и традиций чеченского народа
В
Вика
12 ноя 2024
Экскурсия в Чечне просто нет слов, одни эмоции 🤩🤩 ничего плохого не могу сказать. Экскурсия не была бы такой замечательной без нашего гида Хасана. Эта была самая лучшая экскурсия, в которой я когда либо ездила. Теперь только в Дагестан с Хасаном!
Ю
Юля
12 ноя 2024
Хасан добросовестный человек, экскурсия в Грозный прошла отлично 👍🏻 Хасан рассказал про историю ислама, традиции и обычаи, отвечал на наши вопросы. На каждую достопримечательность было отведено свое время, но нам хотелось побольше погулять в Грозном и Хасан нас поддержал. Если поедете с ним в тур, то вы не пожалеете 👍🏻
D
Deleted
12 ноя 2024
М
Маша
7 ноя 2024
Хорошо продуманная и организованная экскурсия. Невзирая на плотный поток туристов,наш гид Хасан делал все, чтобы та программа которая была запланирована,была сделана с надлежащим комфортом и без сбоев,все локации доставили удовольствие,получили хороший заряд,много впечатлений и конечно большое количество фотографий на долгую память, рекомендую кто не видел эту удивительную красоту, обязательно съездить.
А
Ася
4 ноя 2024
Посетили с Хасаном Грозный. Побывали в Шали, Агун. Это была очень интересная встреча. С Хасаном было весело, он отличный собеседник и профессионал своего дела. Показал все красоты Чечни 😍😍 Грозный очень красив, а какие там мечети - величественные и красивые.
Поездкой мы остались довольны! Поедем и в Дагестан с Хасаном.
Р
Роза
26 окт 2024
Информативное знакомство с Чеченской Республикой. Гид Хасан грамотно рассказывал о всех достопримечательностях и правилам поведения в республике. Отвечал на все поступающие вопросы. Посетили 3 прекраснейшие мечети «Сердце Чечни», «Сердце матери», «Гордость Мусульман», цветочный сад, смотровую площадку Грозный-сити. Экскурсия нам очень понравилось👍🏻😌 Рекомендуем Хасана!
D
Deleted
26 окт 2024
Д
Даша
25 окт 2024
Доброе время суток! Пока выдалось свободное время, расскажу Вам о некоторых достопримечательностях города Грозного. Давно мечтала о поездке в Грозный и когда выпал такой случай, не стала отказываться. Идешь по улицам города и не веришь своим глазам, настолько красиво и чистый город. Наш гид Хасан нам все показал и рассказал, спасибо ему огромное. Рекомендую!
С
Светлана
25 окт 2024
Совсем не грозный город Грозный!
Очень доброжелателен и гостеприимен! Город, где все жители радушно встречают каждого прохожего! Вопреки сложившемуся стереотипу, это город уважения! Ни одного грубого слова, ни малейшего намёка на
читать дальше

хамство за целый день мы не услышали и не увидели. Но без стереотипов никуда)) Грозный - город заниженных машин. Хотя почему бы и нет - широкие дороги и ровный асфальт это позволяют. Очень красивые мечети, отдельно хочу отметить мечеть в Шали. Спасибо Хасан за такой прекрасный день и за такой теплый прием, рекомендую!!

И
Илья
23 окт 2024
При одном только упоминании Чечни в мыслях каждого человека возникают определённые образы недавнего прошлого. Не самые радужные образы. Поэтому, когда перед поездкой говорил знакомым, что еду в эту республику, все
читать дальше

в один голос говорили НЕТ😄 но спасибо Хасану что показал, рассказал все очень интересно и привез нас в целости и в сохранности обратно👍🏻 советую!
Достоинства: Восхитило всё: красота, мечети, чистота, вежливость жителей, их одежда

Ж
Женя
16 окт 2024
Оперативно организовали вечернюю экскурсию для семьи. Впечатления потрясающие! Отдельное спасибо гиду Хасану за интереснейшую экскурсию по мечетям и по Грозному! Получили массу позитивных эмоций! Всем рекомендуем!
Хасан, лучший 👍🏻
О
Оля
12 окт 2024
Экскурсия была в ночной Грозный. Посетили мечети в Шали, Грозном и Аргуне! Это необыкновенная красота и море эмоций! Наш гид Хасан дополнил все это интересными рассказами из истории Чечни. Рекомендую всем для посещения)!
Д
Диана
2 окт 2024
Здравствуйте. Если кратко, то поездка в Чечню стала полной неожиданностью. Прекрасный, чистый!, инфраструктурно развитый регион причем не только столица, но и самые дальние населенные пункты. Отличные дороги, множество ресторанов и
читать дальше

достопримечательностей. Но это все рукотворно, а вот природа это что то. Красота! Словами не передать, это надо видеть.
Но все это великолепие было бы не так глубоко воспринято без нашего гида Хасана. Человек на прекрасном русском рассказал много всего интересного по пути следования и на местах. Широкий кругозор и разносторонность подкупают. Очень рекомендую воспользоваться услугами Хасана, останетесь 100% довольны❤️

О
Олег
16 апр 2024
Большая благодарность за увлекательное и интересное путешествие по Грозному нашему гиду Хасану. Своей харизмой и знанием истории он покорил каждого из нас. Встреча и знакомство с Хасаном превзошли наши ожидания
читать дальше

-Хасан оказался не только умным, интересным гидом, но и остроумным, весёлым собеседником. Мы провели насыщенно время и благодаря Вам получили огромнейшее количество информации, было очень интересно, познавательно, профессионально. От нашей большой и дружной компании хотим пожелать Хасану двигаться в том же направлении и дарить людям положительные эмоции от Ваших знаний. 🥰

