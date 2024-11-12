Что вас ждет

Первая точка нашего маршрута — мечеть «Сердце Матери» им. Аймани Кадыровой. Величественная и впечатляющая, она приглашает нас окунуться в мир мусульманской культуры. Это первая в России мечеть, построенная по современному проекту, и одно из красивейших культовых сооружений в стране. Затем мы направимся в город Шали. Этот город имеет свою особенность — здесь находится самая большая мечеть в Европе, известная как «Гордость мусульман». Ее архитектура и внутренняя красота завораживают. Мы окунемся в атмосферу веры и познаем ее значение для местного населения. После мы посетим одну из самых величественных мечетей в мире — «Сердце Чечни». Это место расположено на берегу живописной реки Сунжа, в окружении огромного парка, который впечатлит вас своей красотой. Завершим наше путешествие в Грозном-сити, современном символе прогресса и развития Чечни. В этом центре современной архитектуры и деловой активности мы увидим новую сторону Чеченской Республики, воплощенную в великолепных зданиях и современной инфраструктуре. Прогулка по Чечне даст нам возможность окунуться в ее улицы, оживленные рынки и насладиться национальной кухней. Важно знать• Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Запрещена облегающая и открытая одежда. Женщинам нужно покрыть волосы и плечи. Важная информация: Тур рассчитан на путешественников с обычным уровнем физической подготовки. На некоторых локациях предусмотрены пешие прогулки, поэтому рекомендуем учитывать свои возможности, брать с собой в тур комфортную обувь и одежду. Возрастных ограничений нет — тур подходит и взрослым, и детям. Передвижение по маршруту осуществляется только на комфортных джипах, что позволяет добраться до самых живописных мест — от Сулакского каньона до бархана Сарыкум. РАЗМЕЩЕНИЕ В ОДНОМ ДЖИПЕ ДО 4 ЧЕЛОВЕК! Проживание — в уютных горных гостевых домах со всеми необходимыми условиями (санузел и ванная внутри), в том числе в живописных сёлах Гуниб, Чалда и Гоцатль. Размещение по 2/3/4 человека в номерах. А так же, возможно предоставить жилье другого формата: глемпинг, люкс номер, отдельный домик и одноместное размещение за дополнительную плату.

* В стоимость тура включено:

все входные билеты по программе;

проживание и транспортировка;

– сопровождение опытного гида; Скидки:

для компаний от 4 человек (семьи, друзья, коллеги);

для детей до 10 лет. Чтобы уточнить размер скидки и забронировать тур по специальной цене, свяжитесь с нами в личных сообщениях. Индивидуальные туры. По вашему запросу мы организуем путешествие в любые даты и для любого количества участников. Вы можете выбрать формат: семейный, активный, гастрономический или романтический.

* Дополнительные активности:

рафтинг по горным рекам;

катание на сапах;

купание в горных озёрах;

– пикники с панорамными видами. (проводятся в летний сезон при подходящих погодных условиях и по желанию группы). Почему выбирают нас: