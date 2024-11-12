Дагестан зимой — это не просто путешествие.
Это переплетение древних легенд, снежных вершин, тёплого гостеприимства и невероятной природы. Вы проведёте пять дней среди гор, каньонов, крепостей и уютных горных домиков, встретите Новый год под звёздным небом и почувствуете настоящую атмосферу Кавказа.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание тура
Что вас ждет
Первая точка нашего маршрута — мечеть «Сердце Матери» им. Аймани Кадыровой. Величественная и впечатляющая, она приглашает нас окунуться в мир мусульманской культуры. Это первая в России мечеть, построенная по современному проекту, и одно из красивейших культовых сооружений в стране. Затем мы направимся в город Шали. Этот город имеет свою особенность — здесь находится самая большая мечеть в Европе, известная как «Гордость мусульман». Ее архитектура и внутренняя красота завораживают. Мы окунемся в атмосферу веры и познаем ее значение для местного населения. После мы посетим одну из самых величественных мечетей в мире — «Сердце Чечни». Это место расположено на берегу живописной реки Сунжа, в окружении огромного парка, который впечатлит вас своей красотой. Завершим наше путешествие в Грозном-сити, современном символе прогресса и развития Чечни. В этом центре современной архитектуры и деловой активности мы увидим новую сторону Чеченской Республики, воплощенную в великолепных зданиях и современной инфраструктуре. Прогулка по Чечне даст нам возможность окунуться в ее улицы, оживленные рынки и насладиться национальной кухней. Важно знать• Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Запрещена облегающая и открытая одежда. Женщинам нужно покрыть волосы и плечи. Важная информация: Тур рассчитан на путешественников с обычным уровнем физической подготовки. На некоторых локациях предусмотрены пешие прогулки, поэтому рекомендуем учитывать свои возможности, брать с собой в тур комфортную обувь и одежду. Возрастных ограничений нет — тур подходит и взрослым, и детям. Передвижение по маршруту осуществляется только на комфортных джипах, что позволяет добраться до самых живописных мест — от Сулакского каньона до бархана Сарыкум. РАЗМЕЩЕНИЕ В ОДНОМ ДЖИПЕ ДО 4 ЧЕЛОВЕК! Проживание — в уютных горных гостевых домах со всеми необходимыми условиями (санузел и ванная внутри), в том числе в живописных сёлах Гуниб, Чалда и Гоцатль. Размещение по 2/3/4 человека в номерах. А так же, возможно предоставить жилье другого формата: глемпинг, люкс номер, отдельный домик и одноместное размещение за дополнительную плату.
* В стоимость тура включено:
- все входные билеты по программе;
- проживание и транспортировка;
– сопровождение опытного гида; Скидки:
- для компаний от 4 человек (семьи, друзья, коллеги);
- для детей до 10 лет. Чтобы уточнить размер скидки и забронировать тур по специальной цене, свяжитесь с нами в личных сообщениях. Индивидуальные туры. По вашему запросу мы организуем путешествие в любые даты и для любого количества участников. Вы можете выбрать формат: семейный, активный, гастрономический или романтический.
* Дополнительные активности:
- рафтинг по горным рекам;
- катание на сапах;
- купание в горных озёрах;
– пикники с панорамными видами. (проводятся в летний сезон при подходящих погодных условиях и по желанию группы). Почему выбирают нас:
- помогаем организовать фотосессии в самых живописных местах — Гоор, Язык тролля, Хунзах, Сулакский каньон, Бархан и другие;
- создаём комфорт и атмосферу дружеского путешествия;
- адаптируем маршрут под ваши интересы и пожелания. Откройте для себя настоящий Дагестан — горы, каньоны, древние сёла и гостеприимство местных жителей. Мы позаботимся обо всём — от маршрута до впечатлений!
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Аргун
- Мечеть «Сердце Чечни»
- Грозный-Сити
- Смотровая площадка
- Цветочный парк
- Церковь Архангела Михаила
- Город Шали
- Мечеть «Гордость мусульман»
Что включено
- Услуги гида
- Транспортные услуги
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Обед
- Билеты на смотровую площадку
- Сувениры
Место начала и завершения?
Точный адрес сообщу после бронирования
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно календарю
Экскурсия длится около 4.5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
- Тур рассчитан на путешественников с обычным уровнем физической подготовки. На некоторых локациях предусмотрены пешие прогулки, поэтому рекомендуем учитывать свои возможности, брать с собой в тур комфортную обувь и одежду. Возрастных ограничений нет - тур подходит и взрослым, и детям
- Передвижение по маршруту осуществляется только на комфортных джипах, что позволяет добраться до самых живописных мест - от Сулакского каньона до бархана Сарыкум. РАЗМЕЩЕНИЕ В ОДНОМ ДЖИПЕ ДО 4 ЧЕЛОВЕК
- Проживание - в уютных горных гостевых домах со всеми необходимыми условиями (санузел и ванная внутри), в том числе в живописных сёлах Гуниб, Чалда и Гоцатль. Размещение по 2/3/4 человека в номерах. А так же, возможно предоставить жилье другого формата: глемпинг, люкс номер, отдельный домик и одноместное размещение за дополнительную плату
- В стоимость тура включено:
- Все входные билеты по программе
- Проживание и транспортировка
- Сопровождение опытного гида
- Скидки:
- Для компаний от 4 человек (семьи, друзья, коллеги)
- Для детей до 10 лет
- Чтобы уточнить размер скидки и забронировать тур по специальной цене, свяжитесь с нами в личных сообщениях
- Индивидуальные туры. По вашему запросу мы организуем путешествие в любые даты и для любого количества участников. Вы можете выбрать формат: семейный, активный, гастрономический или романтический
- Дополнительные активности:
- Рафтинг по горным рекам
- Катание на сапах
- Купание в горных озёрах
- Пикники с панорамными видами
- Проводятся в летний сезон при подходящих погодных условиях и по желанию группы
- Почему выбирают нас:
- Помогаем организовать фотосессии в самых живописных местах - Гоор, Язык тролля, Хунзах, Сулакский каньон, Бархан и другие
- Создаём комфорт и атмосферу дружеского путешествия
- Адаптируем маршрут под ваши интересы и пожелания
- Откройте для себя настоящий Дагестан - горы, каньоны, древние сёла и гостеприимство местных жителей
- Мы позаботимся обо всём - от маршрута до впечатлений
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 25 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
12 ноя 2024
Нам понравилась экскурсия Грозный, организационные моменты на высоте, гид Хасан-супер, очень интересно все рассказывал и умеет заинтересовать гостей, даже дети наши слушали его внимательно,владеет информацией, отвечал на все вопросы, касаемо истории и традиций чеченского народа
В
Вика
12 ноя 2024
Экскурсия в Чечне просто нет слов, одни эмоции 🤩🤩 ничего плохого не могу сказать. Экскурсия не была бы такой замечательной без нашего гида Хасана. Эта была самая лучшая экскурсия, в которой я когда либо ездила. Теперь только в Дагестан с Хасаном!
Ю
Юля
12 ноя 2024
Хасан добросовестный человек, экскурсия в Грозный прошла отлично 👍🏻 Хасан рассказал про историю ислама, традиции и обычаи, отвечал на наши вопросы. На каждую достопримечательность было отведено свое время, но нам хотелось побольше погулять в Грозном и Хасан нас поддержал. Если поедете с ним в тур, то вы не пожалеете 👍🏻
D
Deleted
12 ноя 2024
М
Маша
7 ноя 2024
Хорошо продуманная и организованная экскурсия. Невзирая на плотный поток туристов,наш гид Хасан делал все, чтобы та программа которая была запланирована,была сделана с надлежащим комфортом и без сбоев,все локации доставили удовольствие,получили хороший заряд,много впечатлений и конечно большое количество фотографий на долгую память, рекомендую кто не видел эту удивительную красоту, обязательно съездить.
А
Ася
4 ноя 2024
Посетили с Хасаном Грозный. Побывали в Шали, Агун. Это была очень интересная встреча. С Хасаном было весело, он отличный собеседник и профессионал своего дела. Показал все красоты Чечни 😍😍 Грозный очень красив, а какие там мечети - величественные и красивые.
Поездкой мы остались довольны! Поедем и в Дагестан с Хасаном.
Р
Роза
26 окт 2024
Информативное знакомство с Чеченской Республикой. Гид Хасан грамотно рассказывал о всех достопримечательностях и правилам поведения в республике. Отвечал на все поступающие вопросы. Посетили 3 прекраснейшие мечети «Сердце Чечни», «Сердце матери», «Гордость Мусульман», цветочный сад, смотровую площадку Грозный-сити. Экскурсия нам очень понравилось👍🏻😌 Рекомендуем Хасана!
D
Deleted
26 окт 2024
Д
Даша
25 окт 2024
Доброе время суток! Пока выдалось свободное время, расскажу Вам о некоторых достопримечательностях города Грозного. Давно мечтала о поездке в Грозный и когда выпал такой случай, не стала отказываться. Идешь по улицам города и не веришь своим глазам, настолько красиво и чистый город. Наш гид Хасан нам все показал и рассказал, спасибо ему огромное. Рекомендую!
С
Светлана
25 окт 2024
Совсем не грозный город Грозный!
Очень доброжелателен и гостеприимен! Город, где все жители радушно встречают каждого прохожего! Вопреки сложившемуся стереотипу, это город уважения! Ни одного грубого слова, ни малейшего намёка на
И
Илья
23 окт 2024
При одном только упоминании Чечни в мыслях каждого человека возникают определённые образы недавнего прошлого. Не самые радужные образы. Поэтому, когда перед поездкой говорил знакомым, что еду в эту республику, все
Ж
Женя
16 окт 2024
Оперативно организовали вечернюю экскурсию для семьи. Впечатления потрясающие! Отдельное спасибо гиду Хасану за интереснейшую экскурсию по мечетям и по Грозному! Получили массу позитивных эмоций! Всем рекомендуем!
Хасан, лучший 👍🏻
О
Оля
12 окт 2024
Экскурсия была в ночной Грозный. Посетили мечети в Шали, Грозном и Аргуне! Это необыкновенная красота и море эмоций! Наш гид Хасан дополнил все это интересными рассказами из истории Чечни. Рекомендую всем для посещения)!
Д
Диана
2 окт 2024
Здравствуйте. Если кратко, то поездка в Чечню стала полной неожиданностью. Прекрасный, чистый!, инфраструктурно развитый регион причем не только столица, но и самые дальние населенные пункты. Отличные дороги, множество ресторанов и
О
Олег
16 апр 2024
Большая благодарность за увлекательное и интересное путешествие по Грозному нашему гиду Хасану. Своей харизмой и знанием истории он покорил каждого из нас. Встреча и знакомство с Хасаном превзошли наши ожидания
