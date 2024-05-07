Спуститься к подземному водопаду, промчаться по каньону на катере и погрузиться в местную историю
А ещё вас ждут катание на катере, лёгкий треккинг, пикник на свежем воздухе и удивительные истории Дагестана.
мая
мая
мая
мая
мая
мая
мая
даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|16 200 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 4 лет.
Проживание. Будем жить в гостинице в Гунибе, 2-местное размещение.
Питание. Не включено в стоимость.
Дети. Участие возможно с 4 лет.
Программа тура по дням
Ирганайское водохранилище, Салтинский водопад и село-призрак Гамсутль
Встретимся в Махачкале в 10:00, время можно корректировать. Если вы прилетели на день раньше, то начнём путешествие в 08:00. Позавтракаем и поедем в горы через самый длинный в России автомобильный тоннель.
Остановимся у оборонительной башни 18 века, где вы узнаете удивительную историю сооружения, а затем отправимся к Ирганайскому водохранилищу. У вас будет время полюбоваться красотами, пофотографироваться и выпить чашку кофе.
Побываем у Гергебильской и Гунибской ГЭС, рассмотрим башню Андалал и к 12:00 поедем к Салтинскому водопаду. Его изюминка в том, что он подземный!
На обед насладимся национальной кухней: попробуем курзе, чуду, хинкал, кашу из кураги с урбечем и ароматный травяной чай. Полюбуемся панорамой Чохских террас, а затем на внедорожниках поднимемся к Гамсутлю. Часть пути (около 1 часа) пройдём пешком, либо можем проехаться верхом.
Покажем вам лучшее место для фотографий — смотровую площадку под скалой. Прогуляемся по улочкам древнего селения-призрака, познакомимся с бытом и традициями горцев, а затем заглянем в дом последнего местного жителя.
В 18:00 поедем в Гуниб, где и останемся на ночь. После вкусного ужина разойдёмся по номерам.
Экскурсия по Гунибу, Хунзах и Каменная чаша
В 08:00 позавтракаем в кафе и поедем в Гуниб. Это место с богатой историей и невероятной природой. Побываем на Царской поляне, где когда-то давали завтрак в честь приезда Александра II, а затем рассмотрим беседку Шамиля, где в годы Кавказской войны князь Барятинский ожидал сдачи в плен преданного имама.
По желанию заглянем в местный краеведческий музей. Увидим монумент «Белые журавли» по мотивам песни на стихи Р. Гамзатова. Обязательно будем останавливаться на смотровых площадках для ваших лучших фотографий.
Пообедаем и поедем в Хунзах, чтобы полюбоваться водопадом Тобот и видом Хунзахского каньона. Побываем на берегу высокогорного озера на высоте 1800 метров и увидим Матласский водопад.
Следующая локация — Каменная чаша. Пройдёмся по скалистым залам, передвигаясь по узким проходам. Вечером вернёмся в Гуниб.
Чиркейская ГЭС, Сулакский каньон, пещеры «Нохъо» и катание на катере
После завтрака в 09:00 отправимся в Чиркейской ГЭС, а затем поедем в посёлок Дубки и сделаем эффектные кадры с Языка тролля. Полюбуемся Сулакским каньоном, пообедаем и посетим пещеры «Нохъо». Здесь пройдёмся по подвесному мосту, а любители пощекотать нервы смогут прокатиться на зиплайне или попробовать себя в роуп-джампинге — прыгнуть в пропасть с верёвкой.
Попробуем вкуснейшую рыбку на форелевом хозяйстве в 13:00, прокатимся по Сулакскому каньону на катере. Затем вернёмся в Махачкалу.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из/в аэропорт
- Трансферы по маршруту
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Билеты до Махачкалы и обратно
- Питание
- Проживание
- Входные билеты на объекты экскурсий
- Экологические сборы
- Катание на катере