В Дагестан за приключениями, релаксом и природными чудесами
Авторский тур в Махачкале

Спуститься к подземному водопаду, промчаться по каньону на катере и погрузиться в местную историю

В одном туре собрали всё самое главное: побродим по аулу-призраку Гамсутлю и познакомимся с традициями и обычаями горцев, сделаем эффектные кадры на лучших смотровых площадках и выпьем чашечку кофе с видом на Ирганайское водохранилище, заглянем в пещеры «Нохъо» и посетим исторические места Гуниба. Найдутся развлечения и для любителей экстрима: зиплайн и роуп-джампинг (за доплату).

А ещё вас ждут катание на катере, лёгкий треккинг, пикник на свежем воздухе и удивительные истории Дагестана.
В Дагестан за приключениями, релаксом и природными чудесами
В Дагестан за приключениями, релаксом и природными чудесами
В Дагестан за приключениями, релаксом и природными чудесами
Ближайшие даты:
7
мая
8
мая
15
мая
18
мая
21
мая
24
мая
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даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет16 200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 4 лет.

Проживание. Будем жить в гостинице в Гунибе, 2-местное размещение.

Питание. Не включено в стоимость.

Дети. Участие возможно с 4 лет.

Программа тура по дням

1 день

Ирганайское водохранилище, Салтинский водопад и село-призрак Гамсутль

Встретимся в Махачкале в 10:00, время можно корректировать. Если вы прилетели на день раньше, то начнём путешествие в 08:00. Позавтракаем и поедем в горы через самый длинный в России автомобильный тоннель.

Остановимся у оборонительной башни 18 века, где вы узнаете удивительную историю сооружения, а затем отправимся к Ирганайскому водохранилищу. У вас будет время полюбоваться красотами, пофотографироваться и выпить чашку кофе.

Побываем у Гергебильской и Гунибской ГЭС, рассмотрим башню Андалал и к 12:00 поедем к Салтинскому водопаду. Его изюминка в том, что он подземный!

На обед насладимся национальной кухней: попробуем курзе, чуду, хинкал, кашу из кураги с урбечем и ароматный травяной чай. Полюбуемся панорамой Чохских террас, а затем на внедорожниках поднимемся к Гамсутлю. Часть пути (около 1 часа) пройдём пешком, либо можем проехаться верхом.

Покажем вам лучшее место для фотографий — смотровую площадку под скалой. Прогуляемся по улочкам древнего селения-призрака, познакомимся с бытом и традициями горцев, а затем заглянем в дом последнего местного жителя.

В 18:00 поедем в Гуниб, где и останемся на ночь. После вкусного ужина разойдёмся по номерам.

Ирганайское водохранилище, Салтинский водопад и село-призрак ГамсутльИрганайское водохранилище, Салтинский водопад и село-призрак ГамсутльИрганайское водохранилище, Салтинский водопад и село-призрак ГамсутльИрганайское водохранилище, Салтинский водопад и село-призрак Гамсутль
2 день

Экскурсия по Гунибу, Хунзах и Каменная чаша

В 08:00 позавтракаем в кафе и поедем в Гуниб. Это место с богатой историей и невероятной природой. Побываем на Царской поляне, где когда-то давали завтрак в честь приезда Александра II, а затем рассмотрим беседку Шамиля, где в годы Кавказской войны князь Барятинский ожидал сдачи в плен преданного имама.

По желанию заглянем в местный краеведческий музей. Увидим монумент «Белые журавли» по мотивам песни на стихи Р. Гамзатова. Обязательно будем останавливаться на смотровых площадках для ваших лучших фотографий.

Пообедаем и поедем в Хунзах, чтобы полюбоваться водопадом Тобот и видом Хунзахского каньона. Побываем на берегу высокогорного озера на высоте 1800 метров и увидим Матласский водопад.

Следующая локация — Каменная чаша. Пройдёмся по скалистым залам, передвигаясь по узким проходам. Вечером вернёмся в Гуниб.

Экскурсия по Гунибу, Хунзах и Каменная чашаЭкскурсия по Гунибу, Хунзах и Каменная чашаЭкскурсия по Гунибу, Хунзах и Каменная чашаЭкскурсия по Гунибу, Хунзах и Каменная чашаЭкскурсия по Гунибу, Хунзах и Каменная чаша
3 день

Чиркейская ГЭС, Сулакский каньон, пещеры «Нохъо» и катание на катере

После завтрака в 09:00 отправимся в Чиркейской ГЭС, а затем поедем в посёлок Дубки и сделаем эффектные кадры с Языка тролля. Полюбуемся Сулакским каньоном, пообедаем и посетим пещеры «Нохъо». Здесь пройдёмся по подвесному мосту, а любители пощекотать нервы смогут прокатиться на зиплайне или попробовать себя в роуп-джампинге — прыгнуть в пропасть с верёвкой.

Попробуем вкуснейшую рыбку на форелевом хозяйстве в 13:00, прокатимся по Сулакскому каньону на катере. Затем вернёмся в Махачкалу.

Чиркейская ГЭС, Сулакский каньон, пещеры «Нохъо» и катание на катереЧиркейская ГЭС, Сулакский каньон, пещеры «Нохъо» и катание на катереЧиркейская ГЭС, Сулакский каньон, пещеры «Нохъо» и катание на катереЧиркейская ГЭС, Сулакский каньон, пещеры «Нохъо» и катание на катереЧиркейская ГЭС, Сулакский каньон, пещеры «Нохъо» и катание на катереЧиркейская ГЭС, Сулакский каньон, пещеры «Нохъо» и катание на катере

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер из/в аэропорт
  • Трансферы по маршруту
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Билеты до Махачкалы и обратно
  • Питание
  • Проживание
  • Входные билеты на объекты экскурсий
  • Экологические сборы
  • Катание на катере
Где начинаем и завершаем?
Начало: Махачкала, 08:00-10:00. Время может корректироваться
Завершение: Махачкала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Махачкалы

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе туры3-дневные турыГамсутльПопулярные местаСалтинский водопадПрирода и пейзажиСело ГунибКаменная чашаИрганайское водохранилищеВодные развлеченияПодземныеВодопадыКаньоныНа катере

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