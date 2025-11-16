Мои заказы

Фото-тур по Дагестану

Дагестан, подобно шкатулке, хранит в себе множество красивых тайн и приятных сюрпризов
Описание тура

Дагестан, подобно шкатулке, хранит в себе множество красивых тайн и приятных сюрпризов.

Мы проведём Вас по красивейшим местам, расскажем об истории и традициях, познакомим с местными жителями. Но главное, мы совместим интересную и насыщенную экскурсионную программу и небольшие фотосессии в самых топовых местах.

Такой тур прекрасная возможность увидеть и узнать как можно больше о культуре Дагестана и одновременно запечатлеть все эмоции на красивых фото.

Наша программа подойдёт как для путешественников, так и для местных, которые хотят взглянуть на Дагестан с другого ракурса.

Программа тура по дням

1 день

Стартуем из Махачкалы

Утром из Махачкалы отправляемся по маршруту (прилетать лучше за день до тура или до 09:00).
Прогуляемся по крупнейшему в Евразии и второму по величине в мире песчаному бархану Сары-Кум, где снимался фильм Белое солнце пустыни.
Обед проведем в самом крупном форелевом хозяйстве, где нас угостят вкуснейшей рыбой на мангале.
Следующим пунктом нашего путешествия станет посёлок Дубки, где расположена самая живописная смотровая площадка на глубочайший каньон Европы — Сулакский.
Далее ещё одна смотровая на Сулакский каньон и закрытую территорию самой крупной Гэс Северного Кавказа — Чиркейская.
Отправляемся на берег крупнейшего на Северном Кавказе Чиркейского водохранилища и с ветерком прокатимся по морю в горах на катере, заплывая в ущелья и любуясь небольшими пещерами.
Затем по живописной дороге отправимся в сторону самого длинного в России Гимринского автодорожного туннеля. Он обеспечил транспортную связь между девятью районами. За ним начинается нагорная часть Дагестана.
Далее наша поездка пройдёт вдоль 20-километрового берега Ирганайского водохранилища. Его изумрудная водная гладь зажата между каменных стен и изрезана многочисленными бухтами. Оно по праву считается одним из самых красивых мест Дагестана.
И конечная точка первого дня в селе серебряников Малый Гоцатль. Там мы и проведём спокойный вечер за вкусным домашним ужином.

2 день

Гамсутль

Второй день мы начнём со вкусного завтрака и потом отправимся в новое приключение.
По пути к таинственному аулу-призраку Гамсутль мы увидим настоящее природное чудо — рукотворные чохские террасы, которые сохранились с древнейших времён.
Затем едем к дагестанскому Мачу-Пикчу — заброшенному аулу Гамсутль, точнее к его подножию. Мы предлагаем два варианта: подняться все 4 км к вершине пешком или проехать половину пути на Уазике. Каждая группа выбирает совместным решением.
Спускаясь вниз, любители острых ощущений могут преодолеть часть пути на zip-line (1500).
После полученных впечатлений и затраченной на подъём энергии, конечно, необходим плотный обед.
Далее мы отправимся на единственный в Дагестане подземный Салтинский водопад. Является уникальным памятником природы регионального значения. К нему ведёт узкая и извилистая Салтинская теснина, которая иногда заполняется водой. Пройдя по руслу реки Салтинка через живописную теснину, перед нами открывается 20-метровый водопад, который буквально проваливается сквозь портал в скале.
Сделав много красивых фотографий, отправляемся в обратный путь в Гостевой дом, где нас уже ждёт горячий и ароматный ужин.

3 день

Гоор и Кахиб

По традиции начинаем день со вкусного завтрака.

Выезжаем к Карадахской теснине. Войдя через Ворота чудес, мы попадаем в ущелье шириной всего 5 м, а в некоторых местах до 2 м и высотой около 150 м. Кажется, что каменные стены теснины вот-вот сомкнутся, а нависающие высоко над головой валуны сорвутся со своих мест. В солнечную погоду в ущелье пробиваются лучи, что придаёт ещё большую загадочность.

(!) Отметим, что не всегда есть возможность посетить данную локацию. Это зависит от погодных условий. Даже после небольшого дождя уровень воды в реке внутри теснины резко поднимается на 3-4 м, сила потока увеличивается в несколько раз и несёт по ущелью огромные валуны. Жизнь и здоровье наших гостей нам дороже, чем несколько красивых фотографий.
А после едем в Гоор — один из самых живописных аулов Дагестана. Когда-то здесь был неприступный оборонительный комплекс из семи башен, а в комплекс вела лишь едва заметная дорога. Три башни и по сей день горделиво стоят на вершине и всматриваются вдаль. Расположение башен на вершине горы на краю отвесной пропасти захватывает дух даже у самого искушённого туриста.
Именно здесь раскинулся дагестанский Язык Тролля. С него открывается фантастический вид на всегда заснеженные вершины кавказского хребта, а внизу расстилается долина реки Аварское Койсу.

Сделав массу фотографий и видео на дрон, мы спускаемся в Новый Гоор, где нас уже ждёт домашний обед.
После обеда отправимся в аул-призрак Кахиб. За всю многовековую историю Дагестана врагам лишь раз удалось прорваться сюда и было это ещё во времена татаро-монгольского нашествия. Стоя на высоте, вы увидите великолепные панорамы, которые могли бы быть достойными декорациями для Властелина колец.

Завершаем этот день домашним ужином в гостевом доме.

4 день

Хунзах, или 2000 метров над уровнем моря

На четвёртый день после завтрака уже с вещами выезжаем из гостевого дома и отправляемся на высоту более 2000 над уровнем моря на территорию бывшего Аварского ханства, где ныне расположен административный центр — село Хунзах.

С раскинувшегося до горизонта Хунзахского плато в Цолотлинский каньон спадает река Тобот, образуя 100-метровый водопад.

Неподалеку от водопада возвышается фортификационное сооружение девятнадцатого столетия — Хунзахская крепость.

Конечно, не забудем вкусно пообедать.

Затем отправимся на живописное плато Матлас. Со смотровой площадки открываются завораживающий вид на ущелье и ярусный Ханский водопад.

Скажите, вы в детстве мечтали найти тайных ход в другой мир? Если да, то в этот день детская мечта сбудется! Мы окунёмся в фантастическую атмосферу, зайдя в с виду неприметную теснину. Несколько сводчатых скалистых залов образуют замкнутую систему Каменной чаши.

На этой приятной и вкусной ноте наше пятидневное путешествие подходит к концу и мы возвращаемся в аэропорт Махачкалы. Если кто-то из гостей остаётся, то мы с радостью довезём до Махачкалы или Каспийска.

Варианты проживания

2-x местный номер

3-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Безопасный трансфер
  • Увлекательное сопровождение
  • Комфортное проживание
  • Национальная кухня (завтраки, обеды, ужины)
  • Ароматный чай/кофе со вкусом горного воздуха
  • Катер
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
  • Личные расходы
О чём нужно знать до поездки

Удобную одежду (закрытую) и обувь (желательно треккинговую).

Но обязательно возьмите красивые наряды для головокружительных фотосессий.

И, конечно, не забудьте хорошее настроение.

Пожелания к путешественнику

Заинтересованные увидеть прекрасные места Дагестана.

Путешествовать по региону нужно с уважением к местным традициям, вере и культуре!

В Дагестане действует дресс-код: просьба не надевать короткие юбки, шорты выше колен, майки, одежду с разрезами!

Девушкам не рекомендуется курить в общественных местах!

P.S. И, пожалуйста, будьте готовы, что Дагестан украдет Ваше сердце! Потом не говорите, что мы не предупреждали.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Мухаммад
Мухаммад — Тревел-эксперт
Всех приветствую! Меня зовут Мухаммад, и я покажу Вам все топовые локации Страны гор, а также познакомлю с культурой, традициями и адатами народов Дагестана.

