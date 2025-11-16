3 день

Гоор и Кахиб

По традиции начинаем день со вкусного завтрака.

Выезжаем к Карадахской теснине. Войдя через Ворота чудес, мы попадаем в ущелье шириной всего 5 м, а в некоторых местах до 2 м и высотой около 150 м. Кажется, что каменные стены теснины вот-вот сомкнутся, а нависающие высоко над головой валуны сорвутся со своих мест. В солнечную погоду в ущелье пробиваются лучи, что придаёт ещё большую загадочность.

(!) Отметим, что не всегда есть возможность посетить данную локацию. Это зависит от погодных условий. Даже после небольшого дождя уровень воды в реке внутри теснины резко поднимается на 3-4 м, сила потока увеличивается в несколько раз и несёт по ущелью огромные валуны. Жизнь и здоровье наших гостей нам дороже, чем несколько красивых фотографий.

А после едем в Гоор — один из самых живописных аулов Дагестана. Когда-то здесь был неприступный оборонительный комплекс из семи башен, а в комплекс вела лишь едва заметная дорога. Три башни и по сей день горделиво стоят на вершине и всматриваются вдаль. Расположение башен на вершине горы на краю отвесной пропасти захватывает дух даже у самого искушённого туриста.

Именно здесь раскинулся дагестанский Язык Тролля. С него открывается фантастический вид на всегда заснеженные вершины кавказского хребта, а внизу расстилается долина реки Аварское Койсу.

Сделав массу фотографий и видео на дрон, мы спускаемся в Новый Гоор, где нас уже ждёт домашний обед.

После обеда отправимся в аул-призрак Кахиб. За всю многовековую историю Дагестана врагам лишь раз удалось прорваться сюда и было это ещё во времена татаро-монгольского нашествия. Стоя на высоте, вы увидите великолепные панорамы, которые могли бы быть достойными декорациями для Властелина колец.

Завершаем этот день домашним ужином в гостевом доме.

