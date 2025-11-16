Описание тура
Дагестан, подобно шкатулке, хранит в себе множество красивых тайн и приятных сюрпризов.
Мы проведём Вас по красивейшим местам, расскажем об истории и традициях, познакомим с местными жителями. Но главное, мы совместим интересную и насыщенную экскурсионную программу и небольшие фотосессии в самых топовых местах.
Такой тур прекрасная возможность увидеть и узнать как можно больше о культуре Дагестана и одновременно запечатлеть все эмоции на красивых фото.
Наша программа подойдёт как для путешественников, так и для местных, которые хотят взглянуть на Дагестан с другого ракурса.
Программа тура по дням
Стартуем из Махачкалы
Утром из Махачкалы отправляемся по маршруту (прилетать лучше за день до тура или до 09:00).
Прогуляемся по крупнейшему в Евразии и второму по величине в мире песчаному бархану Сары-Кум, где снимался фильм Белое солнце пустыни.
Обед проведем в самом крупном форелевом хозяйстве, где нас угостят вкуснейшей рыбой на мангале.
Следующим пунктом нашего путешествия станет посёлок Дубки, где расположена самая живописная смотровая площадка на глубочайший каньон Европы — Сулакский.
Далее ещё одна смотровая на Сулакский каньон и закрытую территорию самой крупной Гэс Северного Кавказа — Чиркейская.
Отправляемся на берег крупнейшего на Северном Кавказе Чиркейского водохранилища и с ветерком прокатимся по морю в горах на катере, заплывая в ущелья и любуясь небольшими пещерами.
Затем по живописной дороге отправимся в сторону самого длинного в России Гимринского автодорожного туннеля. Он обеспечил транспортную связь между девятью районами. За ним начинается нагорная часть Дагестана.
Далее наша поездка пройдёт вдоль 20-километрового берега Ирганайского водохранилища. Его изумрудная водная гладь зажата между каменных стен и изрезана многочисленными бухтами. Оно по праву считается одним из самых красивых мест Дагестана.
И конечная точка первого дня в селе серебряников Малый Гоцатль. Там мы и проведём спокойный вечер за вкусным домашним ужином.
Гамсутль
Второй день мы начнём со вкусного завтрака и потом отправимся в новое приключение.
По пути к таинственному аулу-призраку Гамсутль мы увидим настоящее природное чудо — рукотворные чохские террасы, которые сохранились с древнейших времён.
Затем едем к дагестанскому Мачу-Пикчу — заброшенному аулу Гамсутль, точнее к его подножию. Мы предлагаем два варианта: подняться все 4 км к вершине пешком или проехать половину пути на Уазике. Каждая группа выбирает совместным решением.
Спускаясь вниз, любители острых ощущений могут преодолеть часть пути на zip-line (1500).
После полученных впечатлений и затраченной на подъём энергии, конечно, необходим плотный обед.
Далее мы отправимся на единственный в Дагестане подземный Салтинский водопад. Является уникальным памятником природы регионального значения. К нему ведёт узкая и извилистая Салтинская теснина, которая иногда заполняется водой. Пройдя по руслу реки Салтинка через живописную теснину, перед нами открывается 20-метровый водопад, который буквально проваливается сквозь портал в скале.
Сделав много красивых фотографий, отправляемся в обратный путь в Гостевой дом, где нас уже ждёт горячий и ароматный ужин.
Гоор и Кахиб
По традиции начинаем день со вкусного завтрака.
Выезжаем к Карадахской теснине. Войдя через Ворота чудес, мы попадаем в ущелье шириной всего 5 м, а в некоторых местах до 2 м и высотой около 150 м. Кажется, что каменные стены теснины вот-вот сомкнутся, а нависающие высоко над головой валуны сорвутся со своих мест. В солнечную погоду в ущелье пробиваются лучи, что придаёт ещё большую загадочность.
(!) Отметим, что не всегда есть возможность посетить данную локацию. Это зависит от погодных условий. Даже после небольшого дождя уровень воды в реке внутри теснины резко поднимается на 3-4 м, сила потока увеличивается в несколько раз и несёт по ущелью огромные валуны. Жизнь и здоровье наших гостей нам дороже, чем несколько красивых фотографий.
А после едем в Гоор — один из самых живописных аулов Дагестана. Когда-то здесь был неприступный оборонительный комплекс из семи башен, а в комплекс вела лишь едва заметная дорога. Три башни и по сей день горделиво стоят на вершине и всматриваются вдаль. Расположение башен на вершине горы на краю отвесной пропасти захватывает дух даже у самого искушённого туриста.
Именно здесь раскинулся дагестанский Язык Тролля. С него открывается фантастический вид на всегда заснеженные вершины кавказского хребта, а внизу расстилается долина реки Аварское Койсу.
Сделав массу фотографий и видео на дрон, мы спускаемся в Новый Гоор, где нас уже ждёт домашний обед.
После обеда отправимся в аул-призрак Кахиб. За всю многовековую историю Дагестана врагам лишь раз удалось прорваться сюда и было это ещё во времена татаро-монгольского нашествия. Стоя на высоте, вы увидите великолепные панорамы, которые могли бы быть достойными декорациями для Властелина колец.
Завершаем этот день домашним ужином в гостевом доме.
Хунзах, или 2000 метров над уровнем моря
На четвёртый день после завтрака уже с вещами выезжаем из гостевого дома и отправляемся на высоту более 2000 над уровнем моря на территорию бывшего Аварского ханства, где ныне расположен административный центр — село Хунзах.
С раскинувшегося до горизонта Хунзахского плато в Цолотлинский каньон спадает река Тобот, образуя 100-метровый водопад.
Неподалеку от водопада возвышается фортификационное сооружение девятнадцатого столетия — Хунзахская крепость.
Конечно, не забудем вкусно пообедать.
Затем отправимся на живописное плато Матлас. Со смотровой площадки открываются завораживающий вид на ущелье и ярусный Ханский водопад.
Скажите, вы в детстве мечтали найти тайных ход в другой мир? Если да, то в этот день детская мечта сбудется! Мы окунёмся в фантастическую атмосферу, зайдя в с виду неприметную теснину. Несколько сводчатых скалистых залов образуют замкнутую систему Каменной чаши.
На этой приятной и вкусной ноте наше пятидневное путешествие подходит к концу и мы возвращаемся в аэропорт Махачкалы. Если кто-то из гостей остаётся, то мы с радостью довезём до Махачкалы или Каспийска.
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Безопасный трансфер
- Увлекательное сопровождение
- Комфортное проживание
- Национальная кухня (завтраки, обеды, ужины)
- Ароматный чай/кофе со вкусом горного воздуха
- Катер
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Личные расходы
О чём нужно знать до поездки
Удобную одежду (закрытую) и обувь (желательно треккинговую).
Но обязательно возьмите красивые наряды для головокружительных фотосессий.
И, конечно, не забудьте хорошее настроение.
Пожелания к путешественнику
Заинтересованные увидеть прекрасные места Дагестана.
Путешествовать по региону нужно с уважением к местным традициям, вере и культуре!
В Дагестане действует дресс-код: просьба не надевать короткие юбки, шорты выше колен, майки, одежду с разрезами!
Девушкам не рекомендуется курить в общественных местах!
P.S. И, пожалуйста, будьте готовы, что Дагестан украдет Ваше сердце! Потом не говорите, что мы не предупреждали.