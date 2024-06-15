4-дневный гастрономический авторский джип-тур по Дагестану

Приглашаем отправиться в авторский тур по Дагестану. Вас ждут четыре насыщенных дня. Мы посетим Сулакский каньон и прокатимся на катере по реку Сулак.

Заглянем в пещеры Нохъо, рассмотрим Каменную чашу, встретим закат в секретном месте и посетим старинный Гоор. А еще вы сделаете умопомрачительные фото на дагестанском Языке тролля.
4-дневный гастрономический авторский джип-тур по Дагестану
4-дневный гастрономический авторский джип-тур по Дагестану
4-дневный гастрономический авторский джип-тур по Дагестану
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00

Что вас ожидает:

  • Пещера Нохъо
  • Река Сулак
  • Смотровая на Сулакский каньон
  • Чиркейское водохранилище
  • Каранай
  • Гимринский тоннель
  • Ирганайское водохранилище
  • Смотровая Харачи
  • Смотровая Айвазовского
  • Водопад Чирхалю
  • Смотровая от организатора
  • Старый Гоор
  • Язык Тролля
  • Каменная чаша
  • Водопад Тобот
  • Плато Матлас

Описание тура

Друзья предлагаю вам 4-дневный авторский тур по самым уникальным и завораживающим местам Дагестана.

Жемчужина Дагестана

В первый день мы встречаем всех гостей в аэропорту Махачкалы до 12:00 и начнем наши приключения со всеми любимого Сулакского каньона! Открываем гастрономическую часть нашей программы обедом в потрясающем аутентичном месте «Нескучный сад». После мчим на захватывающую прогулку по каньону, где нас ждет прогулка на скоростном катере. Вечером заселяемся в двухместные домики на современной турбазе у каньона и ужинаем в ресторане.

Бонусные локации

После завтрака во второй день отправляемся на первые локации:

экстрим-парк «Нохъо»;

• подвесной мост на высоте 60 метров над рекой Сулак. Желающие смогут пощекотать нервы с банджи-джампингом (оплачивается отдельно):

  • Каранай — самая высокая смотровая площадка на каньон. Пообедав, мы отправимся на смотровую площадку на Ирганайское водохранилище в селе Харачи. Летом здесь можно покататься на сапах.
  • День в секретных локациях.
  • Первая локация — живописный водопад Чирхалю, возникший на месте огромного ледника. У водопада нас ждет легкий пикник (будем жарить стейк). Вдоволь налюбовавшись видом и насладившись сезонными фруктами, мы отправляемся дальше и поднимемся на смотровую площадку «Точка Айвазовского». После мы отправляемся на горный перевал с невероятными видами на наше секретное место, движемся в сторону ночевки и встречаем закат тоже в секретном месте.
  • Плато Матлас и Язык тролля.
  • Утром четвертого дня мы направляемся в посёлок Хунзах, чтобы увидеть водопад Тобот — один из самых высоких водопадов не только в горном Дагестане, но и на всей территории Северного Кавказа! Посетим Каменную чашу, которую еще именуют Матласскими пещерами. Это настоящий скальный лабиринт! Далее нас ждет плато Матлас — высокогорное плато с потрясающими видами. Наши послеобеденные приключения начнутся с башенного комплекса Гоор и одного из любимых фотомест наших гостей, щекочущего нервы, — дагестанского «Языка тролля». На этом мы завершаем программу и отвозим гостей в аэропорт Махачкалы. Важная информация: Гиды имеют право изменить маршрут или место ночевки.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Пещера Нохъо
  • Река Сулак
  • Смотровая на Сулакский каньон
  • Чиркейское водохранилище
  • Каранай
  • Гимринский тоннель
  • Ирганайское водохранилище
  • Смотровая Харачи
  • Смотровая Айвазовского
  • Водопад Чирхалю
  • Смотровая от организатора
  • Старый Гоор
  • Язык Тролля
  • Каменная чаша
  • Водопад Тобот
  • Плато Матлас
Что включено
  • Трансфер из/в аэропорт Махачкалы
  • Передвижение в течение всей поездки на комфортных внедорожниках или на минивзнах
  • Услуги опытных гидов
  • Все расходы на посещение объектов по программе
  • Максимально комфортное жилье из доступного на маршруте (двухместное заселение)
  • Питание по программе
Что не входит в цену
  • Билеты на самолет
Место начала и завершения?
После бронирования
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Махачкалы

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