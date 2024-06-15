Друзья предлагаю вам 4-дневный авторский тур по самым уникальным и завораживающим местам Дагестана.

Жемчужина Дагестана

В первый день мы встречаем всех гостей в аэропорту Махачкалы до 12:00 и начнем наши приключения со всеми любимого Сулакского каньона! Открываем гастрономическую часть нашей программы обедом в потрясающем аутентичном месте «Нескучный сад». После мчим на захватывающую прогулку по каньону, где нас ждет прогулка на скоростном катере. Вечером заселяемся в двухместные домики на современной турбазе у каньона и ужинаем в ресторане.

Бонусные локации

После завтрака во второй день отправляемся на первые локации:

экстрим-парк «Нохъо»;

• подвесной мост на высоте 60 метров над рекой Сулак. Желающие смогут пощекотать нервы с банджи-джампингом (оплачивается отдельно):