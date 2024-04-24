Приглашаю вас отправиться в авторский тур по солнечному Дагестану.
За три дня вы познакомитесь с главными местами притяжения республики — полюбуетесь видами Сулакского каньона, увидите живописные водохранилища, заснеженные вершины гор Дагестана, проедете по самому длинному автотоннелю в России и зарядитесь энергией.
За три дня вы познакомитесь с главными местами притяжения республики — полюбуетесь видами Сулакского каньона, увидите живописные водохранилища, заснеженные вершины гор Дагестана, проедете по самому длинному автотоннелю в России и зарядитесь энергией.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что вас ожидает:
- Махачкала
- Сулакский каньон
- Река Сулак
- Бархан Сарыкум
- Аул призрак
- Гамсутль
- Чохские террасы
- Салтинский водопад
- Ирганайское водохранилище
- Чиркейское водохранилище
- Чиркейская ГЭС
- Башня Имама Шамиля
- Гимринский тоннель
- Гуниб
- Каспийское море
- Аварское Койсу
- Гунибское водохранилище
- Гергебильское водохранилище
- Седло гора
- Гора Маяк
Описание тура
Что вас ждет Если вы приехали в солнечный Дагестан, предлагаю вам отправиться со мной 3-дневный авторский тур по горам республики. Проведите ваши выходные в Дагестане и посетите его главные красоты:
- столицу Дагестана — Махачкалу, невероятно колоритный и радушный город • Сулакский каньон — гордость Дагестана, местный Гранд-Каньон;
- Чиркейское водохранилище, где с одной стороны можно полюбоваться озером в обрамлении гор, с другой — необычным видом ГЭС;
- самый длинный тоннель в России — Гимринский;
- Ирганайское водохранилище — островок безмятежности и красоты, где в изумрудной водной глади отражаются величественные черные скалы;
- снежные горы Дагестана;
- красоту Шамильского и Тляратинского районов и многое другое. Я покажу вам те места, которые не покажет ни один туроператор — альпийские луга в горах Дагестана, горы на высоте 3000 метров над уровнем моря. У нас будут пикники в горах Дагестана, и вы попробуете настоящий шашлык!
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Махачкала
- Сулакский каньон
- Река Сулак
- Бархан Сарыкум
- Аул призрак
- Гамсутль
- Чохские террасы
- Салтинский водопад
- Ирганайское водохранилище
- Чиркейское водохранилище
- Чиркейская ГЭС
- Башня Имама Шамиля
- Гимринский тоннель
- Гуниб
- Каспийское море
- Аварское Койсу
- Гунибское водохранилище
- Гергебильское водохранилище
- Седло гора
- Гора Маяк
Что включено
- Трансфер на комфортабельном джипе на протяжении всего тура
- Все дополнительные трансферы джипы, заброски в горы
- Проживание в современных отелях и гостевых домах
- Питание по программе завтраки, обеды, ужины
- Мастер-класс по приготовлению традиционного блюда
- Все входные билеты на экскурсии
- Прогулка на сапах с инструктором
- Сопровождение гидом-водителем на протяжении всего тура
- Чат с участниками тура 24/7
Что не входит в цену
- Авиаперелет до Махачкалы из вашего города и обратно
- Личные дополнительные расходы, сувениры, развлечения (зиплайн, тарзанка и другие)
Место начала и завершения?
Только после бронирования
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Важная информация
- Я знаю что такое сервис 🍷
- Моя цель чтоб вы остались довольны 🫶🏻
- Цена зависит от количество людей, если индивидуальный тур то цена будет другая
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 16 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Я
Яна
24 апр 2024
Мухтар, вы такие классные! Ты большой молодец, твой тур с душой, это очень важно! Столько эмоций, я зарядилась на долгое время за эти три дня. Все продумано, все для гостей. Желаю, чтобы твое дело процветало как ты задумала! Ребята Хассан и Мага с тобой крутые, значит ты притягиваешь хороших людей! Буду скучать по вам и Дагестану!
а
арсений
17 апр 2024
Спасибо нашему организатору Мухтару, который все подробно объяснил, ответил на все вопросы, пошёл навстречу по поводу переноса даты. Огромное спасибо гиду Магомеду - это человек с большой буквы. Во-первых, он
Ю
Юлия
15 апр 2024
Большое путешествие в Дагестан 12-15 марта, путешествие очень понравилось. Каждый прием пищи-это очень много вкусной еды! Люди очень доброжелательные, захватывающие виды, интересное описание исторических событий! Много юмора и фотографий!! Спасибо гиду Магомеду и организатору Мухтару! Приедем еще😊☺️❤️
С
Светлана
15 апр 2024
Добрый день) были на экскурсии «Выходные в горах Дагестана» с 18-20.04.2024,остались очень довольны своей поездкой и впечатлениями и эмоции нам уже хватит на всю жизнь ❤️ но мы вернемся осенью
А
Альбина
14 апр 2024
Вообщем эмоции получила непередаваемые, приезжала одна в Дагестан, по началу конечно было немного страшно. .)) но Мухаммад избавил меня от страха, давно планировала приехать и хотела именно индивидуальный тур купить,
Л
Любовь
30 мар 2024
Ростовская группа выражает огромную благодарность гидам Мухтару и Магомеду за великолепную реализацию экскурсионной программы Большого путешествия по Дагестану Очень понравилось заботливое отношение ко всей группе туристов. Особое спасибо нашему организатору
В
Валентина
30 мар 2024
Мухтар, тебе огромное спасибо! Всё было волшебно. Столько красоты, теплоты и эмоций за эти три дня! Магомеду отдельное спасибо за скорость, веселье и надежность! Это однозначно одно из лучших моих путешествий! Дагестан влюбляет. И, конечно, огромное спасибо всем вам и ребятам за такое удивительное ДР - запомнится навсегда, я в восторге.
И
Ирина
30 мар 2024
От души благодарю за экскурсии, было очень интересно, все было безупречно!! До сих пор не можем отойти!! Думали 3 дней достаточно, но оказалось не достаточно!! Мы полюбили Дагестан ❤️ до новых встреч ❤️
Л
Лариса
30 мар 2024
Добрый день. Ездили с мужем и ребёнком 4,5 года на трёхдневный тур «выходные в горах Дагестна» Мы провели потрясающий индивидуальный тур.
о
олеся
30 мар 2024
Ребята, ещё раз спасибо за эмоции которые я получила за эти три дня! Всех и каждого. А чай - реально нереальный. Я утром всем рассказывала какой вкусный чай. Просто отдельная достопримечательность Дагестана - чай от Магомеда.
А
Андрей
28 мар 2024
Приветствую Мухтар, хочу поблагодарить тебя за эти 3 дня, за экскурсии, за те эмоции которые я получил, за гостеприимство и доброту. Короче ты лучший. Красавчик 💪. Большое спасибо 👍🤝
М
Марья
26 мар 2024
Ох Мухтар! Вот мы зажгли новую звезду на небе, под именем «Мы», благодарю тебя за каждые эмоции и время проведенное вместе! Ты супер 🧡
Е
Екатерина
24 мар 2024
Очень понравился тур! Невероятно красивые места, замечательный гид. Всё путешествие прошло отлично, все вопросы решались, все пожелания были учтены. Проживание комфортное, питание очень очень вкусное и сытное. Машина комфортабельная. Путешествие прошло прекрасно, остались очень довольны, спасибо, рекомендуем!
Е
Елена
20 мар 2024
Поездка в Дагестан с 15 по 19 марта была невероятной! Природа, местные жители и кухня оставили огромное впечатление, и наш гид Мухтар превратил экскурсию в познавательное и увлекательное приключение. Мухтар
Г
Галина
16 мар 2024
Вот и завершился 3-х дневный тур по Дагестану и просто хочется заплакать если честно (((очень грустно на душе уехать с Дагестана оставив тут свое сердце 💔
И так друзья давно хотела
И так друзья давно хотела
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