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съездить по Дагестану на 3 или 4 дня, и вот наконец-то наткнулась на Мухтара и он мне очень помог, такая забота гостьям не всегда можно встретить в торах тем более когда у тебя многодневные туры. Ну Мухтар ты молодец оправдал все мои ожидания 😍😎

Вот уже путешествую более 8 лет и такой сервис и самое главное забота гостьям не везде встретишь.

Мухтар ты на самом деле самый настоящий житель этих суровых гор, ты так богат историей и хочется просто слушать твои истории, спасибо твоим родителям за то что воспитали тебя таким.

Теперь и гостьям обращение те кто собираются посетить Дагестан. Я девушка с многодетным стажем в путешествиях приезжала один раз Мухтар и очень осталась довольна по началу же как он предоставил мне трансфер с аэропорта до Каспийска и тогда ещё была очень удивлена тем что он показал мне и вот вновь вернулась ☺️ И вы тоже друзья если собираетесь в Дагестан то смело можете обращаться Мухтару я вам гарантию даю что вы оставите сове сердце тут. Просто хватало по дороге подумать над тем что хотелось бы тут выйти и любоваться и Мухтар тут как тут останавливал и делал очень запоминающие фотографии. Девчата даже если вы едете одни то смело рекомендую нашего орла 🧡 и слово диета можете просто забыть потому что кормить он вас будет на каждом шагу.

Мухтар удачи и процветания тебе❤️