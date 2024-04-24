Выходные в горах Дагестана: полная перезагрузка «все включено»

Выходные в горах Дагестана
Приглашаю вас отправиться в авторский тур по солнечному Дагестану.

За три дня вы познакомитесь с главными местами притяжения республики — полюбуетесь видами Сулакского каньона, увидите живописные водохранилища, заснеженные вершины гор Дагестана, проедете по самому длинному автотоннелю в России и зарядитесь энергией.
5
16 отзывов
Выходные в горах Дагестана: полная перезагрузка «все включено»
Выходные в горах Дагестана: полная перезагрузка «все включено»
Выходные в горах Дагестана: полная перезагрузка «все включено»
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Что вас ожидает:

  • Махачкала
  • Сулакский каньон
  • Река Сулак
  • Бархан Сарыкум
  • Аул призрак
  • Гамсутль
  • Чохские террасы
  • Салтинский водопад
  • Ирганайское водохранилище
  • Чиркейское водохранилище
  • Чиркейская ГЭС
  • Башня Имама Шамиля
  • Гимринский тоннель
  • Гуниб
  • Каспийское море
  • Аварское Койсу
  • Гунибское водохранилище
  • Гергебильское водохранилище
  • Седло гора
  • Гора Маяк

Описание тура

Что вас ждет Если вы приехали в солнечный Дагестан, предлагаю вам отправиться со мной 3-дневный авторский тур по горам республики. Проведите ваши выходные в Дагестане и посетите его главные красоты:

  • столицу Дагестана — Махачкалу, невероятно колоритный и радушный город • Сулакский каньон — гордость Дагестана, местный Гранд-Каньон;
  • Чиркейское водохранилище, где с одной стороны можно полюбоваться озером в обрамлении гор, с другой — необычным видом ГЭС;
  • самый длинный тоннель в России — Гимринский;
  • Ирганайское водохранилище — островок безмятежности и красоты, где в изумрудной водной глади отражаются величественные черные скалы;
  • снежные горы Дагестана;
  • красоту Шамильского и Тляратинского районов и многое другое. Я покажу вам те места, которые не покажет ни один туроператор — альпийские луга в горах Дагестана, горы на высоте 3000 метров над уровнем моря. У нас будут пикники в горах Дагестана, и вы попробуете настоящий шашлык!

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Махачкала
  • Сулакский каньон
  • Река Сулак
  • Бархан Сарыкум
  • Аул призрак
  • Гамсутль
  • Чохские террасы
  • Салтинский водопад
  • Ирганайское водохранилище
  • Чиркейское водохранилище
  • Чиркейская ГЭС
  • Башня Имама Шамиля
  • Гимринский тоннель
  • Гуниб
  • Каспийское море
  • Аварское Койсу
  • Гунибское водохранилище
  • Гергебильское водохранилище
  • Седло гора
  • Гора Маяк
Что включено
  • Трансфер на комфортабельном джипе на протяжении всего тура
  • Все дополнительные трансферы джипы, заброски в горы
  • Проживание в современных отелях и гостевых домах
  • Питание по программе завтраки, обеды, ужины
  • Мастер-класс по приготовлению традиционного блюда
  • Все входные билеты на экскурсии
  • Прогулка на сапах с инструктором
  • Сопровождение гидом-водителем на протяжении всего тура
  • Чат с участниками тура 24/7
Что не входит в цену
  • Авиаперелет до Махачкалы из вашего города и обратно
  • Личные дополнительные расходы, сувениры, развлечения (зиплайн, тарзанка и другие)
Место начала и завершения?
Только после бронирования
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Важная информация
  • Я знаю что такое сервис 🍷
  • Моя цель чтоб вы остались довольны 🫶🏻
  • Цена зависит от количество людей, если индивидуальный тур то цена будет другая
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
16
4
3
2
1
Я
24 апр 2024
Мухтар, вы такие классные! Ты большой молодец, твой тур с душой, это очень важно! Столько эмоций, я зарядилась на долгое время за эти три дня. Все продумано, все для гостей. Желаю, чтобы твое дело процветало как ты задумала! Ребята Хассан и Мага с тобой крутые, значит ты притягиваешь хороших людей! Буду скучать по вам и Дагестану!
а
17 апр 2024
Спасибо нашему организатору Мухтару, который все подробно объяснил, ответил на все вопросы, пошёл навстречу по поводу переноса даты. Огромное спасибо гиду Магомеду - это человек с большой буквы. Во-первых, он
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с утра купил дождевики и принес теплую одежду, если кому-то будет холодно. Во-вторых, с самого утра он поднимала нам настроение весёлыми историями. В третьих, провел классный нетворкинг - знакомство. Сама поездка была комфортной: регулярные остановки в туалет(для нас с ребёнком это было крайне важно). Много красивых локаций. Истории, песни и даже танцы от гида улыбали весь день. Мы испытали весь спектр эмоций! Обед бал просто «отвал башки». Нас накормили так, что мы из-за стола встать не могли. Хоть дорога и дальняя, но это того стоит. Искренне благодарю и рекомендую🤍🤍🤍

Ю
15 апр 2024
Большое путешествие в Дагестан 12-15 марта, путешествие очень понравилось. Каждый прием пищи-это очень много вкусной еды! Люди очень доброжелательные, захватывающие виды, интересное описание исторических событий! Много юмора и фотографий!! Спасибо гиду Магомеду и организатору Мухтару! Приедем еще😊☺️❤️
С
15 апр 2024
Добрый день) были на экскурсии «Выходные в горах Дагестана» с 18-20.04.2024,остались очень довольны своей поездкой и впечатлениями и эмоции нам уже хватит на всю жизнь ❤️ но мы вернемся осенью
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☺️ нашим гидом был Шамиль. Хочется отметить радушность людей,гостепреимство и открытость. Показали,рассказали,накормили,привезли и отвезли в общем было такое чувство что находимся в кругу семьи. Виды Дагестана,вкусная еда и изобилие,национальный колорит- впечатляет. про минусы не хочется говорить- это мелочи Шамилю большое спасибо)

А
14 апр 2024
Вообщем эмоции получила непередаваемые, приезжала одна в Дагестан, по началу конечно было немного страшно. .)) но Мухаммад избавил меня от страха, давно планировала приехать и хотела именно индивидуальный тур купить,
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чтоб одна ездить и останавливать там где захочет моя душа и в этом мне Мухтар и Мухаммад помогли за что им большое спасибо.
Приезжала я значить одна на свои выходные и получила море эмоций и очень довольна поездкой. Особенно хочется отметить гостевые домики в которых мы останавливались где был сервис на высшем уровне и конечно же еда, вкус Дагестанской еду до сих пор остался во рту.
Встретили в аэропорту и сразу же поехали в горы ну на предгорную часть Дагестана и потом уже в горы. В горах специально именно для меня делали мастер классы по изготовлению чудушек а так же наконец-то научилась приготовить кашу абрикосовую.
После тура получила подарки от Мухтара и Магомеда.
Вообщем девчата если планируете поездку в Дагестан то смело можете обратиться к ним.

Спасибо спасибо спасибо вам Мухаммад и Мухтар.

До новых встреч, я ещё вернусь 🥰

Л
30 мар 2024
Ростовская группа выражает огромную благодарность гидам Мухтару и Магомеду за великолепную реализацию экскурсионной программы Большого путешествия по Дагестану Очень понравилось заботливое отношение ко всей группе туристов. Особое спасибо нашему организатору
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Мухтару за профессионализм в организации туров. Насыщенная прорамма, хорошо организованное питание и вкусная национальная кухня сделали наше путешествие незабываемым, о котором мы с удовольствиями будем вспоминать рассматривая фотографии. Отныне это были самые лучшие 3 дня в нашей жизни до новых встреч на туристских маршрутах Кавказа.

В
30 мар 2024
Мухтар, тебе огромное спасибо! Всё было волшебно. Столько красоты, теплоты и эмоций за эти три дня! Магомеду отдельное спасибо за скорость, веселье и надежность! Это однозначно одно из лучших моих путешествий! Дагестан влюбляет. И, конечно, огромное спасибо всем вам и ребятам за такое удивительное ДР - запомнится навсегда, я в восторге.
И
30 мар 2024
От души благодарю за экскурсии, было очень интересно, все было безупречно!! До сих пор не можем отойти!! Думали 3 дней достаточно, но оказалось не достаточно!! Мы полюбили Дагестан ❤️ до новых встреч ❤️
Л
30 мар 2024
Добрый день. Ездили с мужем и ребёнком 4,5 года на трёхдневный тур «выходные в горах Дагестна» Мы провели потрясающий индивидуальный тур.
о
30 мар 2024
Ребята, ещё раз спасибо за эмоции которые я получила за эти три дня! Всех и каждого. А чай - реально нереальный. Я утром всем рассказывала какой вкусный чай. Просто отдельная достопримечательность Дагестана - чай от Магомеда.
А
28 мар 2024
Приветствую Мухтар, хочу поблагодарить тебя за эти 3 дня, за экскурсии, за те эмоции которые я получил, за гостеприимство и доброту. Короче ты лучший. Красавчик 💪. Большое спасибо 👍🤝
М
26 мар 2024
Ох Мухтар! Вот мы зажгли новую звезду на небе, под именем «Мы», благодарю тебя за каждые эмоции и время проведенное вместе! Ты супер 🧡
Е
24 мар 2024
Очень понравился тур! Невероятно красивые места, замечательный гид. Всё путешествие прошло отлично, все вопросы решались, все пожелания были учтены. Проживание комфортное, питание очень очень вкусное и сытное. Машина комфортабельная. Путешествие прошло прекрасно, остались очень довольны, спасибо, рекомендуем!
Е
20 мар 2024
Поездка в Дагестан с 15 по 19 марта была невероятной! Природа, местные жители и кухня оставили огромное впечатление, и наш гид Мухтар превратил экскурсию в познавательное и увлекательное приключение. Мухтар
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так гид и водитель обеспечил комфортное путешествие. В Дербент нас отвозил и вел экскурсию Хасан. Мухтар и Хасан несомненно, преданы своему делу и горды Дагестаном, и эта их страсть передавалась и нам. Мы непременно вернемся в Дагестан и советуем это путешествие всем, кто мечтает насладиться красотой природы, гостеприимством жителей и узнать больше о истории и культуре данного региона. Благодарим вас!

Г
16 мар 2024
Вот и завершился 3-х дневный тур по Дагестану и просто хочется заплакать если честно (((очень грустно на душе уехать с Дагестана оставив тут свое сердце 💔
И так друзья давно хотела
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съездить по Дагестану на 3 или 4 дня, и вот наконец-то наткнулась на Мухтара и он мне очень помог, такая забота гостьям не всегда можно встретить в торах тем более когда у тебя многодневные туры. Ну Мухтар ты молодец оправдал все мои ожидания 😍😎
Вот уже путешествую более 8 лет и такой сервис и самое главное забота гостьям не везде встретишь.
Мухтар ты на самом деле самый настоящий житель этих суровых гор, ты так богат историей и хочется просто слушать твои истории, спасибо твоим родителям за то что воспитали тебя таким.
Теперь и гостьям обращение те кто собираются посетить Дагестан. Я девушка с многодетным стажем в путешествиях приезжала один раз Мухтар и очень осталась довольна по началу же как он предоставил мне трансфер с аэропорта до Каспийска и тогда ещё была очень удивлена тем что он показал мне и вот вновь вернулась ☺️ И вы тоже друзья если собираетесь в Дагестан то смело можете обращаться Мухтару я вам гарантию даю что вы оставите сове сердце тут. Просто хватало по дороге подумать над тем что хотелось бы тут выйти и любоваться и Мухтар тут как тут останавливал и делал очень запоминающие фотографии. Девчата даже если вы едете одни то смело рекомендую нашего орла 🧡 и слово диета можете просто забыть потому что кормить он вас будет на каждом шагу.
Мухтар удачи и процветания тебе❤️

Тур входит в следующие категории Махачкалы

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