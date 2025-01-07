Экскурсия по всему Дагестану: Увидеть всё! Экскурсия начнётся с Махачкалы, либо с Каспийска или же с аэропорта. Готовы вас встретить. Мы посетим самые главные достопримечательности нашей Республики. Тур на 5 дней Индивидуальный 1️⃣ день 🚘 09:00 Выезд из Махачкалы на экскурсию 📍Бархан Сарыкум 📍Прогулка по Главрыбе 🍲 Обед 📍Смотровые на Сулакский каньон 📍Чиркейское водохранилище Катание на катере 📍Чиркейское ГЭС Возвращаемся в гостевой до в горах 2️⃣ день ⏰ 09:00 Выезд на экскурсию 📍Гимринский тоннель 📍Гимринская оборонительная башня 📍Ирганайское водохранилище 📍Хунхах, водопад Тобот 🍲 Дагестанский обед 📍Ущелье Матлас 📍Каменная чаша 📍ханский водопад 📍Водопад Матлас Возвращаемся в гостевой дом 3День 9:00Выезд на экскурсию 📍Экскурсия по Гунибу 📍Памятник белые журавли 📍краеведческий Музей 🍲 Обед 📍Царская поляна 📍Беседка Шамиля Гунибский водопад Возвращаемся в гостевой дом в горах 4 день ⏰ 8:30 выезд на экскурсию 📍Храм Датуна 📍Старый Гоор 📍гоцатлинский ГЭС 📍Язык тролля 🍲 Обед 📍карадахская теснина Возвращаемся в гостевой дом в горах 5 день ⏰ 8:30 выезд на экскурсию 📍Гамсутль 📍Салтинский Подземный Водопад (Салтинский Теснина) 🥘Обед 📍Чохские террасы 📍Гунибский ГЭС 1. Тур стоимость с человека 2. Тур будет включено. 3. Проживание 4. ⁠питание. . завтрак и ужин 5. ⁠все входные билеты на локациях. 6. ⁠по желанию можно изменить маршрут 7. ⁠услуги гида и сопровождение во всем туре. 8. ⁠трансфер 9. ⁠джипинг в Гамсутль 10. ⁠джипинг в Гоор 11.

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Я В тур не включено. Авиа билеты Завтрак первого дня. Ужин последнего дня. Доп расходы виде сувениров Подробности каждой локации обсудим и программу строим индивидуально для каждого туриста. Ночевать мы будем в гостевом доме в горах. Все условия имеются.