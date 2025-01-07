Отправьтесь в индивидуальный пятидневный тур составленный по вашим предпочтениям и посетите главные достопримечательности Республики.
Дербент, Гуниб, Гамсутль, Сулакский каньон и многое другое, что очарует вас своей красотой и историей.
Дербент, Гуниб, Гамсутль, Сулакский каньон и многое другое, что очарует вас своей красотой и историей.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание тура
Экскурсия по всему Дагестану: Увидеть всё! Экскурсия начнётся с Махачкалы, либо с Каспийска или же с аэропорта. Готовы вас встретить. Мы посетим самые главные достопримечательности нашей Республики. Тур на 5 дней Индивидуальный 1️⃣ день 🚘 09:00 Выезд из Махачкалы на экскурсию 📍Бархан Сарыкум 📍Прогулка по Главрыбе 🍲 Обед 📍Смотровые на Сулакский каньон 📍Чиркейское водохранилище Катание на катере 📍Чиркейское ГЭС Возвращаемся в гостевой до в горах 2️⃣ день ⏰ 09:00 Выезд на экскурсию 📍Гимринский тоннель 📍Гимринская оборонительная башня 📍Ирганайское водохранилище 📍Хунхах, водопад Тобот 🍲 Дагестанский обед 📍Ущелье Матлас 📍Каменная чаша 📍ханский водопад 📍Водопад Матлас Возвращаемся в гостевой дом 3День 9:00Выезд на экскурсию 📍Экскурсия по Гунибу 📍Памятник белые журавли 📍краеведческий Музей 🍲 Обед 📍Царская поляна 📍Беседка Шамиля Гунибский водопад Возвращаемся в гостевой дом в горах 4 день ⏰ 8:30 выезд на экскурсию 📍Храм Датуна 📍Старый Гоор 📍гоцатлинский ГЭС 📍Язык тролля 🍲 Обед 📍карадахская теснина Возвращаемся в гостевой дом в горах 5 день ⏰ 8:30 выезд на экскурсию 📍Гамсутль 📍Салтинский Подземный Водопад (Салтинский Теснина) 🥘Обед 📍Чохские террасы 📍Гунибский ГЭС 1. Тур стоимость с человека 2. Тур будет включено. 3. Проживание 4. питание. . завтрак и ужин 5. все входные билеты на локациях. 6. по желанию можно изменить маршрут 7. услуги гида и сопровождение во всем туре. 8. трансфер 9. джипинг в Гамсутль 10. джипинг в Гоор 11.
варёное кофе с красивыми видами от мен
Я В тур не включено. Авиа билеты Завтрак первого дня. Ужин последнего дня. Доп расходы виде сувениров Подробности каждой локации обсудим и программу строим индивидуально для каждого туриста. Ночевать мы будем в гостевом доме в горах. Все условия имеются.
Ежедневно 8:00,9:00,10:00,11:00,12:00,13:00,14:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гуниб
- Гамсутль
- Хунзах
- Гоор «Язык троля»
- Сулакский каньон
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
- Завтрак
- Ужин
Что не входит в цену
- Дополнительные расходы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно 8:00,9:00,10:00,11:00,12:00,13:00,14:00
Экскурсия длится около 3 дней 18 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Одежда и обувь по погоде
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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