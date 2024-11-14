Дагестан — это величественные пики Большого Кавказа, бурные горные реки, головокружительные водопады, живописные аулы.
Это край для любителей приключений: здесь их ждут невероятные природные красоты, впечатляющие исторические и культурные памятники, а ещё — радушие и гостеприимство местных жителей.
Это край для любителей приключений: здесь их ждут невероятные природные красоты, впечатляющие исторические и культурные памятники, а ещё — радушие и гостеприимство местных жителей.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00
Описание тураДагестан — это величественные пики Большого Кавказа, бурные горные реки, головокружительные водопады, живописные аулы. Это край для любителей приключений: здесь их ждут невероятные природные красоты, впечатляющие исторические и культурные памятники, а ещё — радушие и гостеприимство местных жителей. Авторский тур по всем красотам Дагестана • В первый день вы познакомитесь с Махачкалой, во второй день отправитесь на Сулакский каньон, совершите прогулку на катере и увидите бархан Сарыкум.
- Вас ждёт поездка в село-призрак Гамсутль, подземный водопад, город Дербент и ещё много интересного — отправьтесь в четырёхдневный тур сделайте знакомство с Дагестаном незабываемым! Важная информация:.
- Экскурсию проводит гид-водитель в одном лице.
- Туроператор оставляет за собой право в целях безопасности изменить экскурсионную программу по погодным условиям. Что взять с собой?
- Паспорт • Свидетельство о рождении (детям до 18 лет) • Воду и перекус • Наличные деньги • Солнцезащитные очки и крем • Головной убор • Предметы личной гигиены (шампунь, тапочки, зубная щётка и паста и т. д.) • Аптечку • Зарядное устройство для гаджетов.
Каждый четверг с 12:00.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Билет (11+)
|37 000 ₽
|Детский (2-10)
|35 000 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Джума-мечеть
- Тарки-Тау
- Чиркейское водохранилище
- Бархан Сарыкум
- Подвесной мост и пещеры Нохъо
- Смотровая площадка на Сулакский каньон в поселке Дубки
- Ирганайское водохранилище
- Гимринская башня
- Салтинский подземный водопад
- Памятник «Белые журавли»
- Смотровая площадка на Гуниб
- Экраноплан Лунь
- Дербентская крепость
- Девичьи бани
- Армянская церковь
- Стеклянный мост
Что включено
- Трансфер от/до аэропорта
- Транспортное обслуживание по программе
- Проживание в отелях и гостевых домах
- Завтраки и обеды (2-ой, 3-ий, 4-ый дни)
- Экскурсионное обслуживание
- Джиппинг до локаций
- Прогулка на катере по реке Сулак
- Входные билеты и эко-сборы
Что не входит в цену
- Ужины
- Авиа и ж/д билеты до Махачкалы и обратно
- Доплата за одноместный номер (6000 руб.)
- Личные расходы (сувениры и пр.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Уйташ или Махачкала, просп. Али-Гаджи Аку
Завершение: Аэропорт Уйташ или Махачкала
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый четверг с 12:00.
Экскурсия длится около 3.5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Важная информация
- В случае, если вы выбираете на сайте полную оплату на месте гиду наличными, мы свяжемся с вами до экскурсии и попросим внести предоплату
- Туроператор оставляет за собой право в целях безопасности изменить экскурсионную программу по погодным условиям
- Что взять с собой?
- Паспорт
- Свидетельство о рождении (детям до 18 лет)
- Воду и перекус
- Наличные деньги
- Солнцезащитные очки и крем
- Головной убор
- Предметы личной гигиены (шампунь, тапочки, зубная щетка и паста и т. д.)
- Аптечку
- Зарядное устройство для гаджетов
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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