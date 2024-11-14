«Мой Дагестан» - тур на четыре дня

Дагестан — это величественные пики Большого Кавказа, бурные горные реки, головокружительные водопады, живописные аулы.

Это край для любителей приключений: здесь их ждут невероятные природные красоты, впечатляющие исторические и культурные памятники, а ещё — радушие и гостеприимство местных жителей.
«Мой Дагестан» - тур на четыре дня
«Мой Дагестан» - тур на четыре дня
«Мой Дагестан» - тур на четыре дня
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00

Описание тура

Дагестан — это величественные пики Большого Кавказа, бурные горные реки, головокружительные водопады, живописные аулы. Это край для любителей приключений: здесь их ждут невероятные природные красоты, впечатляющие исторические и культурные памятники, а ещё — радушие и гостеприимство местных жителей. Авторский тур по всем красотам Дагестана • В первый день вы познакомитесь с Махачкалой, во второй день отправитесь на Сулакский каньон, совершите прогулку на катере и увидите бархан Сарыкум.
  • Вас ждёт поездка в село-призрак Гамсутль, подземный водопад, город Дербент и ещё много интересного — отправьтесь в четырёхдневный тур сделайте знакомство с Дагестаном незабываемым! Важная информация:.
  • Экскурсию проводит гид-водитель в одном лице.
  • Туроператор оставляет за собой право в целях безопасности изменить экскурсионную программу по погодным условиям. Что взять с собой?
  • Паспорт • Свидетельство о рождении (детям до 18 лет) • Воду и перекус • Наличные деньги • Солнцезащитные очки и крем • Головной убор • Предметы личной гигиены (шампунь, тапочки, зубная щётка и паста и т. д.) • Аптечку • Зарядное устройство для гаджетов.

Каждый четверг с 12:00.

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Билет (11+)37 000 ₽
Детский (2-10)35 000 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Джума-мечеть
  • Тарки-Тау
  • Чиркейское водохранилище
  • Бархан Сарыкум
  • Подвесной мост и пещеры Нохъо
  • Смотровая площадка на Сулакский каньон в поселке Дубки
  • Ирганайское водохранилище
  • Гимринская башня
  • Салтинский подземный водопад
  • Памятник «Белые журавли»
  • Смотровая площадка на Гуниб
  • Экраноплан Лунь
  • Дербентская крепость
  • Девичьи бани
  • Армянская церковь
  • Стеклянный мост
Что включено
  • Трансфер от/до аэропорта
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Проживание в отелях и гостевых домах
  • Завтраки и обеды (2-ой, 3-ий, 4-ый дни)
  • Экскурсионное обслуживание
  • Джиппинг до локаций
  • Прогулка на катере по реке Сулак
  • Входные билеты и эко-сборы
Что не входит в цену
  • Ужины
  • Авиа и ж/д билеты до Махачкалы и обратно
  • Доплата за одноместный номер (6000 руб.)
  • Личные расходы (сувениры и пр.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Уйташ или Махачкала, просп. Али-Гаджи Аку
Завершение: Аэропорт Уйташ или Махачкала
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый четверг с 12:00.
Экскурсия длится около 3.5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Важная информация
  • В случае, если вы выбираете на сайте полную оплату на месте гиду наличными, мы свяжемся с вами до экскурсии и попросим внести предоплату
  • Туроператор оставляет за собой право в целях безопасности изменить экскурсионную программу по погодным условиям
  • Что взять с собой?
  • Паспорт
  • Свидетельство о рождении (детям до 18 лет)
  • Воду и перекус
  • Наличные деньги
  • Солнцезащитные очки и крем
  • Головной убор
  • Предметы личной гигиены (шампунь, тапочки, зубная щетка и паста и т. д.)
  • Аптечку
  • Зарядное устройство для гаджетов
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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