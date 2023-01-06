Заезды по воскресеньям:
10:30 сбор группы от центральных отелей в Махачкале и на ж. д. вокзале.
11:30 сбор группы в аэропорту Махачкалы.
Начало 11:30.
Махачкала — Сулакский каньон, Дубки — Янтарное – бархан Сарыкум – Избербаш.
Неповторимый Дагестан приветствует и готов с радушием раскрыть Вам тайны древних легенд, познакомить с историей, традициями, местной кухней и гостеприимством.
Программа дня: переезд к Сулакскому каньону — смотровые площадки с видами на Сулакский каньон, прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу — рыбное хозяйство «Янтарное».
Обед (вкл. в стоимость).
Бархан Сарыкум.
Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск.
Километраж за день: 260 км, продолжительность 9 часов.
Заезды по средам:
13:00 сбор группы от центральных отелей в Махачкале и на ж. д. в.
13:45 сбор группы в аэропорту Махачкалы.
14:00, программа дня: бархан Сарыкум — обзорная экскурсия по Махачкале — город-порт, молодая столица.
Неповторимый Дагестан приветствует и готов с радушием раскрыть Вам тайны древних легенд, познакомить с историей, традициями, местной кухней и гостеприимством.
Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск.
Завтрак 07:00.
Начало программы дня 07:30.
Избербаш — Гуниб — Гамсутль — Чох — Избербаш.
Программа: переезд в Гунибский район — аул-призрак Гамсутль — высокогорный аул Чох — Верхний Гуниб — «Беседка Шамиля» — «Царская поляна» — Гунибская крепость — «Ворота Шамиля».
Обед (вкл. в стоимость).
Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск.
Километраж за день: 270 км., продолжительность 9 часов.
*очередность проведения экскурсий второго и третьего дня программы может изменяться.
Начало 08:00.
Программа дня: переезд в Южный Дагестан — Хучни — крепость «Семи братьев и одной сестры» — Ханагский водопад — экраноплан Лунь.
Обзорная экскурсия по Дербенту: крепостная стена Даг-Бары, Джума-мечеть, прогулка по магалам старого города — цитадель Нарын-кала.
Обед (вкл. в стоимость).
Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск.
Километраж за день: 240 км., продолжительность 9 часов.
Заезды по воскресеньям:
Завтрак 07:30.
Начало программы дня 08:00.
Переезд в Махачкалу.
Обзорная экскурсия по Махачкале — город-порт, молодая столица.
Посещение рынка.
Покупка сувениров в дорогу.
12:00трансфер в аэропорт/на вокзал Махачкалы.
Километраж: 70 км., продолжительность 4 часа.
Заезды по средам:
Избербаш — Сулакский каньон, Дубки — Янтарное — аэропорт Махачкалы.
Начало в 07:30.
Программа дня: Сулакский каньон — смотровые площадки с видами на Сулакский каньон, прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу - рыбное хозяйство «Янтарное».
Обед (вкл. в стоимость)
15:00 групповой трансфер в аэропорт Махачкалы к вечерним рейсам, позже 18:00.
Километраж за день: 280 км, продолжительность 8 часов.
Тур предусматривает проживание в гостиницах.
Стоимость тура за номер в зависимости от размещения и выбранных дат, руб:
|РАЗМЕЩЕНИЕ ПО МАРШРУТУ
|Период действия цены
|Размещение
|Twin/Double
|Single
|Triple*
|2Ad+1Ch (10-16 лет)
|Гостиничный комплекс Океан, г. Избербаш 3*
|02.04.2023-17.06.2023
|50000
|34000
|72000
|69000
|18.06.2023-02.09.2023
|56000
|38000
|79500
|76500
|03.09.2023-30.11.2023
|50000
|34000
|72000
|69000
|AZIMUT 4*, Каспийск
При трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).
С 28.08 возможно размещение в гостинице Владикавказ 4*.
Гостиница «Океан» расположена на берегу моря в Избербаше, в 100 метрах от городского пляжа. На территории работает бар и обустроена терраса. К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Производится доставка еды и напитков в номер. Гости могут забронировать семейные номера.
Все номера со шкафом для одежды оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном и кабельными каналами, холодильником, чайником и феном. В числе удобств душ. Во всех номерах отеля есть гостиная зона.
В гостинице «Океан» можно сыграть в настольный теннис.
Отель «AZIMUT Каспийск» расположен в городе Каспийск, в 2,5 км от стадиона «Анжи Арена». К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, сезонный открытый бассейн и фитнес-центр. В числе удобств круглосуточная стойка регистрации и доставка еды и напитков в номер, а также бесплатный Wi-Fi на всей территории. Гости могут заказать напитки в баре.
В некоторых номерах обустроена кухня с микроволновой печью, холодильником и мини-баром.
По утрам в гостинице сервируют завтрак «шведский стол».
Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Планируя посещение заповедных зон и горных ущелий лучше всего подойдут кроссовки на прочной и не скользкой подошве.
Вне зависимости от прогнозируемых погодных условий в поездку необходимо взять несколько теплых вещей, несколько пар сменной обуви, одежду от дождя; они пригодятся в случае похолодания.
Головные уборы от солнца, крем, солнцезащитные очки. Солнцезащитные очки обязательный атрибут в горах в независимости, когда Вы путешествуете зимой или летом. Одежда, закрывающая плечи и руки в дневные часы активного солнца.
При посещении святынь понадобиться соответствующая одежда. В мечеть женщинам необходимо надевать одежду, которая будет прикрывать все тело, открытыми остаются только лицо и кисти рук, штаны так же не допускаются. Мужчинам для посещения мечети достаточно надеть штаны и рубашку с рукавом.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Наличие кондиционера в номере не гарантировано. Более подробную информацию уточняйте при бронировании.
Необходимо брать наличные. Оплата картой в регионах слабо распространена. Можно снять наличные с карты в банкоматах в крупных городах.
Денежная единица – российский рубль.
В зависимости от места и локаций проведения экскурсий транспорт может предоставляться различной вместимости:
В групповых турах к рассадке предлагаются все имеющиеся в транспортных средствах посадочные места.
Рассадка в автобусах произвольная.