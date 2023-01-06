Огни Дагестана. Экскурсионный тур

Во время этого небольшого путешествия мы увидим каньоны и водопады, заброшенные аулы и древние города, мечети и крепости

5
3 отзыва
Во время этого небольшого путешествия мы увидим каньоны и водопады, заброшенные аулы и древние города, мечети и крепости.

Лучшая возможность познакомиться со знаменитым горским гостеприимством, колоритными блюдами национальной кухни и пронзительной красотой горных пейзажей! Маршрут не требует специальной физической подготовки и будет под силу даже детям и новичкам в туризме.

Заезды по воскресеньям: еженедельно с 02.04 по 26.11.2023.Заезды по средам: еженедельно с 05.04 по 01.11.2023.
Огни Дагестана. Экскурсионный тур
Огни Дагестана. Экскурсионный тур
Огни Дагестана. Экскурсионный тур
Огни Дагестана. Экскурсионный тур
Огни Дагестана. Экскурсионный тур
Огни Дагестана. Экскурсионный тур
Огни Дагестана. Экскурсионный тур
Огни Дагестана. Экскурсионный тур
Огни Дагестана. Экскурсионный тур
Огни Дагестана. Экскурсионный тур
Огни Дагестана. Экскурсионный тур
Огни Дагестана. Экскурсионный тур
Огни Дагестана. Экскурсионный тур
Огни Дагестана. Экскурсионный тур
Огни Дагестана. Экскурсионный тур
Огни Дагестана. Экскурсионный тур
Огни Дагестана. Экскурсионный тур
Огни Дагестана. Экскурсионный тур
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Сулакский каньон
Сулакский каньон
Восхитимся красотой творения природы, растянувшегося по территории Дагестана на десятки километров
Экраноплан Лунь
Экраноплан Лунь
Увидим чудо советской инженерной мысли и сделаем интересные снимки
Бархан Сарыкум
Бархан Сарыкум
Побываем на самом крупном в Европе песчаном бархане
Древности Дербента
Древности Дербента
Прогуляемся по одному из самых древних городов мира и узнаем его историю
Аул-призрак
Аул-призрак
Узнаем, какие загадки хранит некогда густонаселённый и величественный горный аул
Национальная кухня
Национальная кухня
При желании отведаем вкуснейших местных блюд и обязательно найдём что-то себе по вкусу

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Махачкалу, Сулакский каньон, Дубки - Янтарное - бархан Сарыкум / обзорная экскурсия по Махачкале (в зависимости от заезда)

Заезды по воскресеньям:

10:30 сбор группы от центральных отелей в Махачкале и на ж. д. вокзале.

11:30 сбор группы в аэропорту Махачкалы.

Начало 11:30.

Махачкала — Сулакский каньон, Дубки — Янтарное – бархан Сарыкум – Избербаш.

Неповторимый Дагестан приветствует и готов с радушием раскрыть Вам тайны древних легенд, познакомить с историей, традициями, местной кухней и гостеприимством.

Программа дня: переезд к Сулакскому каньону — смотровые площадки с видами на Сулакский каньон, прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу — рыбное хозяйство «Янтарное».

Обед (вкл. в стоимость).

Бархан Сарыкум.

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск.

Километраж за день: 260 км, продолжительность 9 часов.

Заезды по средам:

13:00 сбор группы от центральных отелей в Махачкале и на ж. д. в.

13:45 сбор группы в аэропорту Махачкалы.

14:00, программа дня: бархан Сарыкум — обзорная экскурсия по Махачкале — город-порт, молодая столица.

Неповторимый Дагестан приветствует и готов с радушием раскрыть Вам тайны древних легенд, познакомить с историей, традициями, местной кухней и гостеприимством.

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск.

Прибытие в Махачкалу, Сулакский каньон, Дубки - Янтарное - бархан Сарыкум / обзорная экскурсия по Махачкале (в зависимости от заезда)Прибытие в Махачкалу, Сулакский каньон, Дубки - Янтарное - бархан Сарыкум / обзорная экскурсия по Махачкале (в зависимости от заезда)Прибытие в Махачкалу, Сулакский каньон, Дубки - Янтарное - бархан Сарыкум / обзорная экскурсия по Махачкале (в зависимости от заезда)Прибытие в Махачкалу, Сулакский каньон, Дубки - Янтарное - бархан Сарыкум / обзорная экскурсия по Махачкале (в зависимости от заезда)
2 день

Гуниб - Гамсутль - Чох

Завтрак 07:00.

Начало программы дня 07:30.

Избербаш — Гуниб — Гамсутль — Чох — Избербаш.

Программа: переезд в Гунибский район — аул-призрак Гамсутль — высокогорный аул Чох — Верхний Гуниб — «Беседка Шамиля» — «Царская поляна» — Гунибская крепость — «Ворота Шамиля».

Обед (вкл. в стоимость).

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск.

Километраж за день: 270 км., продолжительность 9 часов.

*очередность проведения экскурсий второго и третьего дня программы может изменяться.

Гуниб - Гамсутль - ЧохГуниб - Гамсутль - ЧохГуниб - Гамсутль - ЧохГуниб - Гамсутль - Чох
3 день

Хучни - экраноплан Лунь - Дербент

Начало 08:00.

Программа дня: переезд в Южный Дагестан — Хучни — крепость «Семи братьев и одной сестры» — Ханагский водопад — экраноплан Лунь.

Обзорная экскурсия по Дербенту: крепостная стена Даг-Бары, Джума-мечеть, прогулка по магалам старого города — цитадель Нарын-кала.

Обед (вкл. в стоимость).

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск.

Километраж за день: 240 км., продолжительность 9 часов.

Хучни - экраноплан Лунь - ДербентХучни - экраноплан Лунь - ДербентХучни - экраноплан Лунь - Дербент
4 день

Экскурсия по Махачкале / Сулакский каньон, Дубки - Янтарное (в зависимости от заезда) , отъезд

Заезды по воскресеньям:

Завтрак 07:30.

Начало программы дня 08:00.

Переезд в Махачкалу.

Обзорная экскурсия по Махачкале — город-порт, молодая столица.

Посещение рынка.

Покупка сувениров в дорогу.

12:00трансфер в аэропорт/на вокзал Махачкалы.

Километраж: 70 км., продолжительность 4 часа.

Заезды по средам:

Избербаш — Сулакский каньон, Дубки — Янтарное — аэропорт Махачкалы.

Начало в 07:30.

Программа дня: Сулакский каньон — смотровые площадки с видами на Сулакский каньон, прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу - рыбное хозяйство «Янтарное».

Обед (вкл. в стоимость)

15:00 групповой трансфер в аэропорт Махачкалы к вечерним рейсам, позже 18:00.

Километраж за день: 280 км, продолжительность 8 часов.

Экскурсия по Махачкале / Сулакский каньон, Дубки - Янтарное (в зависимости от заезда) , отъездЭкскурсия по Махачкале / Сулакский каньон, Дубки - Янтарное (в зависимости от заезда) , отъездЭкскурсия по Махачкале / Сулакский каньон, Дубки - Янтарное (в зависимости от заезда) , отъездЭкскурсия по Махачкале / Сулакский каньон, Дубки - Янтарное (в зависимости от заезда) , отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах.

Стоимость тура за номер в зависимости от размещения и выбранных дат, руб:

РАЗМЕЩЕНИЕ ПО МАРШРУТУПериод действия ценыРазмещение
Twin/DoubleSingleTriple*2Ad+1Ch (10-16 лет)
Гостиничный комплекс Океан, г. Избербаш 3*02.04.2023-17.06.202350000340007200069000
18.06.2023-02.09.202356000380007950076500
03.09.2023-30.11.202350000340007200069000
AZIMUT 4*, Каспийск

При трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).

С 28.08 возможно размещение в гостинице Владикавказ 4*.

Варианты проживания

Гостиница «Океан»

3 ночи

Гостиница «Океан» расположена на берегу моря в Избербаше, в 100 метрах от городского пляжа. На территории работает бар и обустроена терраса. К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Производится доставка еды и напитков в номер. Гости могут забронировать семейные номера.

Все номера со шкафом для одежды оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном и кабельными каналами, холодильником, чайником и феном. В числе удобств душ. Во всех номерах отеля есть гостиная зона.

В гостинице «Океан» можно сыграть в настольный теннис.

Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»

AZIMUT

3 ночи

Отель «AZIMUT Каспийск» расположен в городе Каспийск, в 2,5 км от стадиона «‎Анжи Арена»‎. К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, сезонный открытый бассейн и фитнес-центр. В числе удобств круглосуточная стойка регистрации и доставка еды и напитков в номер, а также бесплатный Wi-Fi на всей территории. Гости могут заказать напитки в баре.

В некоторых номерах обустроена кухня с микроволновой печью, холодильником и мини-баром.

По утрам в гостинице сервируют завтрак «шведский стол».

AZIMUTAZIMUTAZIMUTAZIMUTAZIMUTAZIMUTAZIMUTAZIMUTAZIMUTAZIMUT

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Групповые трансферы из аэропорта и ж/д вокзала Махачкалы в первый день тура по прибытии
  • Групповой трансфер в аэропорт и ж/д вокзал Махачкалы по отъезду в заключительный день тура
  • Размещение в отеле по программе тура
  • Экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
  • Питание: завтраки в отеле + 3 обеда по маршруту экскурсий
  • Входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий, экологические сборы заповедников
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Махачкала и обратно
  • Экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включенные в программу тура
  • Индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал Махачкалы, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание
  • Питание, не указанное в программе тура
Место начала и завершения?
г. Махачкала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Планируя посещение заповедных зон и горных ущелий лучше всего подойдут кроссовки на прочной и не скользкой подошве.

Вне зависимости от прогнозируемых погодных условий в поездку необходимо взять несколько теплых вещей, несколько пар сменной обуви, одежду от дождя; они пригодятся в случае похолодания.

Головные уборы от солнца, крем, солнцезащитные очки. Солнцезащитные очки обязательный атрибут в горах в независимости, когда Вы путешествуете зимой или летом. Одежда, закрывающая плечи и руки в дневные часы активного солнца.

При посещении святынь понадобиться соответствующая одежда. В мечеть женщинам необходимо надевать одежду, которая будет прикрывать все тело, открытыми остаются только лицо и кисти рук, штаны так же не допускаются. Мужчинам для посещения мечети достаточно надеть штаны и рубашку с рукавом.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Будет ли в моём номере кондиционер?

Наличие кондиционера в номере не гарантировано. Более подробную информацию уточняйте при бронировании.

Нужно ли будет брать с собой наличные или везде можно будет оплатить картой?

Необходимо брать наличные. Оплата картой в регионах слабо распространена. Можно снять наличные с карты в банкоматах в крупных городах.

Денежная единица – российский рубль.

На каком автомобиле проводятся экскурсии?

В зависимости от места и локаций проведения экскурсий транспорт может предоставляться различной вместимости:

  • Экскурсии в рамках тура по территории Карачаево-Черкесии, Кавминвод, Кабардино-Балкарии, а также в Дагестане проводятся на туристических автобусах, как большей, так и меньшей ёмкости:
    • большие автобусы с количеством посадочных мест: от 24 до 52;
    • малотоннажные по вместимости автобусы типа Mercedes Sprinter, Volkswagen Crafter или Газель Некст Люкс: от 18 до 21 места;
  • В горных районах Кавказа: Осетия, Чечня, Ингушетия и в Дагестане экскурсии проводятся на малотоннажных по вместимости автобусах типа Mercedes Sprinter, Volkswagen Crafter или Газель Некст Люкс: от 18 до 21 места.

В групповых турах к рассадке предлагаются все имеющиеся в транспортных средствах посадочные места.

Рассадка в автобусах произвольная.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
6 янв 2023
Великолепно организованный тур, гид Амина выше всяких похвал, заботливая, всегда интересуется, делает приятные сюрпризы по ходу тура.
С
29 ноя 2022
Очень хороший тур, с массой достопримечательностей… Много узнаёшь о культуре народов и о красоте нашей необъятной родины! Ирина отличный гид по Дагестану, Бек прекрасный водитель и хороший собеседник! Всем советую этот тур с этими людьми)
Е
17 ноя 2022
Тур очень насыщенный, я осталась довольна. Физически правда нелегко было,…. но везде помогали и были внимательны ко всем членам группы. Гид Анна- молодец, спасибо за прекрасное времяпрепровождение.

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