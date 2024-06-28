Туры из аэропорта Махачкалы

Найдено 59 туров в категории «Из аэропорта» в Махачкале, цены от 16 500 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
От Сулакского каньона до Дербента. Путешествие «всё включено»
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
40 отзывов
От Сулакского каньона до Дербента. Путешествие «всё включено»
Уникальный тур по Дагестану: Сулакский каньон, Дербент, горные аулы. Всё включено: проживание, питание, экскурсии. Забронируйте своё приключение
Начало: Махачкала, аэропорт или другое место по договоренн...
5 июля в 08:00
8 июля в 08:00
39 000 за человека
Знаменитые места Дагестана за 3 дня
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
3 дня
31 отзыв
Знаменитые места Дагестана за 3 дня
Прокатиться на катере по Сулакскому каньону и исследовать древние горные аулы
Начало: Махачкала, аэропорт или центр города, 09:00-11:00
6 июля в 08:00
8 июля в 08:00
22 000 за человека
На машине по Дагестану: Дербент, древние аулы и Сулакский каньон
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
На машине по Дагестану: Дербент, древние аулы и Сулакский каньон
Побывать в самых известных местах республики, забраться на «Язык Тролля» и побегать по мягкому песку
Начало: Махачкала или Каспийск, заберём вас от аэропорта л...
3 июля в 08:00
8 июля в 08:00
22 000 за человека
В поисках впечатлений: тур «всё включено» с проживанием в горах и на берегу моря
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
7 отзывов
В поисках впечатлений: тур «всё включено» с проживанием в горах и на берегу моря
Посидеть у костра, сделать фото в национальной одежде, вкусно поесть и научиться готовить чуду
Начало: Аэропорт Уйташ, 08:00. Если вы прилетите на день р...
5 июля в 08:00
8 июля в 08:00
39 500 за человека
Всё главное в Дагестане: комфортный тур в мини-группе
🚗 На машине
🚤 На катере
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Авторский тур
5 дней
1 отзыв
Всё главное в Дагестане: комфортный тур в мини-группе
Вдоволь наесться национальной кухни, прокатиться на катере по Сулаку и подняться к аулу-призраку
Начало: Аэропорт Махачкалы, время по договорённости
5 июля в 10:00
7 июля в 08:00
4950044 550 за человека
Два сердца Кавказа: Дагестан и Чечня
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Два сердца Кавказа: Дагестан и Чечня
Побывать в старейшем в России городе, увидеть Сулакский каньон и надышаться горным воздухом
Начало: В заезды по воскресеньям: ж. - д. вокзал в Махачка...
3 июля в 08:00
7 июля в 08:00
41 500 за человека
Большой кавказский трип: Дагестан, Осетия, Чечня и Ингушетия
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
8 дней
5 отзывов
Большой кавказский трип: Дагестан, Осетия, Чечня и Ингушетия
Пообедать на форелевом хозяйстве, погрузиться в местную культуру и влюбиться в горы
Начало: В заезды по воскресеньям: ж. - д. вокзал в Махачка...
4 авг в 08:00
11 авг в 08:00
55 875 за человека
В Дагестан за лучшими кадрами: путешествие по самым фотогеничным местам
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
В Дагестан за лучшими кадрами: путешествие по самым фотогеничным местам
Узнать историю аула-призрака, сделать фото на лучших видовых точках и увидеть подземный водопад
Начало: Аэропорт Уйташ, время встречи зависит от ваших рей...
Сегодня в 08:00
8 июля в 08:00
65 890 за всё до 3 чел.
Влюбиться в Дагестан: активный отдых у озера и знаковые локации
🚶 Пешая
🛻 На квадроциклах
🏄 SUP-прогулки
Авторский тур
5 дней
8 отзывов
Влюбиться в Дагестан: активный отдых у озера и знаковые локации
Покататься на сапе и квадроцикле, научиться готовить абрикосовую кашу и чуду, посетить аулы-призраки
Начало: Аэропорт Уйташ (Махачкала), 10:30. Возможна встреч...
4 июля в 08:00
5 июля в 08:00
40 000 за человека
Горы, солнце и история: выходные в Дагестане
🚗 На машине
скидка
15%
Авторский тур
3 дня
4 отзыва
Горы, солнце и история: выходные в Дагестане
Надышаться горным воздухом, увидеть подземный водопад и подняться в аул-призрак
Начало: Махачкала, аэропорт или центр города, выезд в 08:0...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
2800023 800 за человека
Отдых на побережье Каспийского моря и основные достопримечательности Дагестана
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
10 отзывов
Популярное предложение
Отдых на побережье Каспийского моря и основные достопримечательности Дагестана
Жить в лучшем отеле Дагестана и путешествовать по горным аулам
Начало: Аэропорт Махачкалы, 12:00
4 июля в 08:00
11 июля в 08:00
65 900 за человека
Дагестанский уикенд: Махачкала, Дербент и Сулакский каньон
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Дагестанский уикенд: Махачкала, Дербент и Сулакский каньон
Познакомиться с главными достопримечательностями Дагестана и пожить на берегу моря
Начало: Аэропорт Махачкалы, 12:00
5 июля в 08:00
12 июля в 08:00
44 900 за человека
Самые известные места Дагестана
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
1 отзыв
Самые известные места Дагестана
Побродить по улочкам древних сёл и городов, восхититься видами гор и водоёмов
Начало: Аэропорт Махачкалы, 10:00-11:00
17 июля в 08:00
31 июля в 08:00
65 000 за человека
Старинные аулы и природа Дагестана
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
2 отзыва
Старинные аулы и природа Дагестана
Увидеть знаменитые места республики и влюбиться в горы
Начало: Аэропорт Уйташ (Каспийск) или место вашего прожива...
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
22 000 за человека
За раз весь Северный Кавказ
🚌 На автобусе
Авторский тур
12 дней
1 отзыв
За раз весь Северный Кавказ
Насытиться красотой пейзажей, исследовать столицы и сравнить кухню республик
Начало: На ж. - д. вокзале «Махачкала» и в аэропорту город...
14 июля в 14:30
28 июля в 14:30
145 000 за человека
3 дня в окружении гор, тишины и покоя: Сулакский каньон, Хунзах и Гуниб
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
11 отзывов
3 дня в окружении гор, тишины и покоя: Сулакский каньон, Хунзах и Гуниб
Увидеть слияние рек, пройтись по залам скалистого замка и спуститься к подземному водопаду
Начало: Махачкала, место вашего размещения или аэропорт, д...
5 июля в 08:00
17 июля в 08:00
22 000 за человека
Открывая секреты Дагестана: барханы, каньон и много гор
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
4 дня
2 отзыва
Открывая секреты Дагестана: барханы, каньон и много гор
Увидеть природные чудеса Дагестана и поддаться кавказскому очарованию с восточной перчинкой
Начало: Ж. - д. вокзал в Махачкале, главный вход, напротив...
3 июля в 08:00
7 июля в 08:00
27 500 за человека
Древний Дербент, аул-призрак и Сулакский каньон с местным жителем
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
5 отзывов
Древний Дербент, аул-призрак и Сулакский каньон с местным жителем
Увидеть древнюю персидскую цитадель и погулять по горному заброшенному аулу
Начало: Махачкала, аэропорт, 10:00
6 июля в 08:00
8 июля в 08:00
18 000 за человека
Поехали в горы! Атмосферные аулы и природные красоты Дагестана
🚗 На машине
🚤 На катере
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
2 отзыва
Поехали в горы! Атмосферные аулы и природные красоты Дагестана
Погулять по руинам селения-призрака и прокатиться на катере по Сулакскому каньону
Начало: Аэропорт Махачкалы
5 июля в 08:00
12 июля в 08:00
3000027 000 за человека
Смотреть на звёзды и трогать облака: восхождение на Шалбуздаг
🚶 Пешая
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Смотреть на звёзды и трогать облака: восхождение на Шалбуздаг
Почувствовать себя смелым восходителем, насладиться местной кухней и влюбиться в инопланетные горы
Начало: Махачкала, аэропорт, 15:00
5 июля в 08:00
12 июля в 08:00
17 499 за человека
Звёзды Дагестана: самые популярные локации за 4 дня
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
Звёзды Дагестана: самые популярные локации за 4 дня
Увидеть главные места республики, постоять над обрывами, попробовать хинкал и чуду
Начало: Махачкала, аэропорт, до 12:00
11 июля в 11:00
26 июля в 11:00
42 000 за человека
Дагестанский топ: популярные места «Страны гор»
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Дагестанский топ: популярные места «Страны гор»
Покататься по реке Сулак, исследовать затерянный мир Карадахской теснины и пощекотать «Язык Тролля»
Начало: Махачкала, аэропорт, до 12:00
12 июля в 11:00
26 июля в 11:00
36 500 за человека
4 дня в Дагестане: аулы-призраки, водопады и секретные места
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
4 дня в Дагестане: аулы-призраки, водопады и секретные места
Погулять по высокогорным сёлам, постоять на Языке тролля и прокатиться на катере по реке Сулак
Начало: Махачкала, аэропорт
4 июля в 08:00
8 июля в 08:00
37 900 за человека
Выше только звёзды: восхождение на Базардюзю
🚶 Пешая
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
Выше только звёзды: восхождение на Базардюзю
Взойти на высшую точку Дагестана и побывать в самом высокогорном селе России
Начало: Махачкала, аэропорт, 15:00
4 июля в 08:00
11 июля в 08:00
19 499 за человека
Обогнать солнце и подняться на вершину Пабаку
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Обогнать солнце и подняться на вершину Пабаку
Встретить рассвет на вершине и почувствовать себя настоящим альпинистом
Начало: Махачкала, аэропорт, 15:00
5 июля в 08:00
12 июля в 08:00
16 500 за человека
Выше облаков на 3760 метров на гору Шалбуздаг: треккинг налегке с проживанием в гостинице
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
1 отзыв
Выше облаков на 3760 метров на гору Шалбуздаг: треккинг налегке с проживанием в гостинице
Восхититься просторами со скального возвышения и увидеть нетуристический Дагестан
Начало: Ж. - д. вокзал и аэропорт Махачкалы, 08:40-09:40 /...
8 сен в 08:00
15 сен в 08:40
58 200 за человека
Золото Дагестана: Сулакский каньон, Дербент и Махачкала, аулы Гамсутль и Гуниб
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
1 отзыв
Золото Дагестана: Сулакский каньон, Дербент и Махачкала, аулы Гамсутль и Гуниб
Поучаствовать в мастер-классе по ковроткачеству, отведать чуду и увидеть знаковые места республики
Начало: Махачкала, аэропорт или ж. - д. вокзал, до 12:00. ...
4 июля в 09:00
11 июля в 09:00
30 000 за человека
Перезагрузка по-дагестански: всё включено
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
2 отзыва
Перезагрузка по-дагестански: всё включено
Проснуться с видом на горы, попробовать все национальные блюда Дагестана и погулять по Дербенту
Начало: Аэропорт Махачкалы, 08:00 (рекомендуем прилетать з...
4 июля в 08:00
12 июля в 08:00
26 100 за человека
Дагестан зовёт в гости: дегустации, мастер-класс и увлекательный мини-квест
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
2 отзыва
Дагестан зовёт в гости: дегустации, мастер-класс и увлекательный мини-квест
Заглянуть на обед к местной семье, увидеть, как ткут ковры, и провести вечер у костра
Начало: Аэропорт Уйташ, 08:00. Если вы прилетите на день р...
4 июля в 08:00
18 июля в 08:00
31 200 за человека
Отдых в Дагестане по-кавказски: 3 дня, все включено
🛣 Джиппинг
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Отдых в Дагестане по-кавказски: 3 дня, все включено
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
4 июля в 10:00
12 июля в 10:00
24 000 за человека
Добрый Новый год в Дагестане. Обзорный тур
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Добрый Новый год в Дагестане. Обзорный тур
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
30 дек в 10:00
36 000 за человека
Неизведанный Южный Дагестан: восхождение, секретные места и Каспийское море
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
Неизведанный Южный Дагестан: восхождение, секретные места и Каспийское море
Побывать в «дагестанском форт Боярде», покорить вершину и посетить ювелирный мастер-класс
Начало: Махачкала, 10:00. Из аэропорта добираемся самостоя...
10 июля в 09:00
21 июля в 09:00
49 900 за человека
Дагестан 3 в 1: горы, Дербент и пляжный отдых на берегу Каспия
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
Дагестан 3 в 1: горы, Дербент и пляжный отдых на берегу Каспия
Увидеть "Каспийского монстра", побывать в "дагестанском Форт Боярде" и селе-призраке
Начало: Махачкала, аэропорт или другое место по договорённ...
8 июля в 08:00
15 июля в 08:00
47 000 за человека
Из Махачкалы в Дербент через горы, пустыню и каньон
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
5 дней
Из Махачкалы в Дербент через горы, пустыню и каньон
Побывать в старейшем в России городе, прокатиться на катере и устроить пикник в горах
Начало: Аэропорт Махачкалы, 10:00. Встретим вас в центре М...
24 июля в 09:00
7 авг в 09:00
39 900 за человека
Автотур по Дагестану: Махачкала, Дербент, Каспийск и главные достопримечательности
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
7 дней
Автотур по Дагестану: Махачкала, Дербент, Каспийск и главные достопримечательности
Прокатиться на катере по водам Сулакского каньона, взойти на бархан Сарыкум и увидеть аул-призрак
Начало: Аэропорт Махачкала, время зависит от времени вашег...
10 сен в 08:00
11 ноя в 08:00
57 000 за человека
Этнический Дагестан: встреча с душой
🚗 На машине
Авторский тур
8 дней
Этнический Дагестан: встреча с душой
Погостить у табасаранской семьи, поучиться плести ковры и исследовать древние селения
Начало: Махачкала, аэропорт, 11:30. Время встречи может бы...
4 авг в 11:30
11 авг в 11:30
80 300 за человека
Узнать Дагестан: Махачкала, Дербент, природные достопримечательности и исторические места
🚤 На катере
Авторский тур
6 дней
Узнать Дагестан: Махачкала, Дербент, природные достопримечательности и исторические места
Прокатиться на катере по реке Сулак, погулять по аулам-призракам и увидеть Чохские террасы
Начало: Аэропорт Уйташ, не позднее 12:00
9 июля в 12:00
16 июля в 12:00
47 000 за человека
Дагестан. Активный тур для молодежи
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
Дагестан. Активный тур для молодежи
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
7 июля в 10:00
14 июля в 10:00
43 500 за человека
Гастротур в Дагестан
🚶 Пешая
🏄 SUP-прогулки
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Гастротур в Дагестан
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
Завтра в 10:00
11 июля в 10:00
55 000 за человека
Первый интерактивный Дагестан - всё включено
🚶 Пешая
Авторский тур
6 дней
Первый интерактивный Дагестан - всё включено
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
3 окт в 10:00
13 окт в 10:00
67 500 за человека
Кубачинские узоры: традиции, история и ювелирное мастерство
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Кубачинские узоры: традиции, история и ювелирное мастерство
Побывать в гостях у местных, познакомиться с укладом жизни и рассмотреть творения златокузнецов
Начало: Махачкала, аэропорт или другое место по договорённ...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
32 000 за человека
Дагестан на максималках с Максом
Авторский тур
5 дней
Дагестан на максималках с Максом
Начало: Аэропорт Махачкалы
Расписание: См. календарь
30 сен в 10:00
44 000 за человека
Глубинный Дагестан: на джипах среди гор и аулов
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
Глубинный Дагестан: на джипах среди гор и аулов
Подняться к ледникам, собрать целебные травы и послушать традиционную музыку
Начало: Махачкала, аэропорт, утро
8 июля в 08:00
9 июля в 08:00
26 000 за человека
От барханов до гор Дагестана: путешествие на 4 дня
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Авторский тур
4 дня
От барханов до гор Дагестана: путешествие на 4 дня
Начало: Аэропорт Махачкалы (Уйташ)
Расписание: по средам в 12:00
3 июля в 12:00
10 июля в 12:00
37 000 за человека
Будьте как дома: тур-погружение с гостеприимными местными и секретными локациями
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
Будьте как дома: тур-погружение с гостеприимными местными и секретными локациями
Поучиться ткать ковры, станцевать лезгинку в национальных костюмах и побывать в «ауле ювелиров»
Начало: Махачкала, Каспийск или аэропорт Махачкалы, 08:00-...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3500031 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • В
    Владислав
    28 июня 2024
    Знаменитые места Дагестана за 3 дня
    Это был мой незабываемый отпуск столько впечатлений, отличный гид, замечательные люди, много красивых мест. Особенную благодарность хочется объявить Эльдару сразу же
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    нашли общий язык и быстро подружились. Во время тура обеспечил все удобства и комфорт. Обязательно порекомендую вас своим друзьям, но и сам буду как можно чаще посещать

    Это был мой незабываемый отпуск столько впечатлений, отличный гид, замечательные люди, много красивых местЭто был мой незабываемый отпуск столько впечатлений, отличный гид, замечательные люди, много красивых местЭто был мой незабываемый отпуск столько впечатлений, отличный гид, замечательные люди, много красивых мест
  • В
    Валентина
    25 июня 2024
    В поисках впечатлений: тур «всё включено» с проживанием в горах и на берегу моря
    Пролетели 5 замечательных дней, полных незабываемых впечатлений, ярких эмоций. С любовью, гордостью за свою землю и свой народ гид Рустам
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    показал нам удивительно красивые уголки своей родины. Все поездки сопровождались эмоциональными рассказами о истории народа, о тех местах, которые мы посещали. Проживание- в комфортабельных гостиницах: гостевой дом «Сафар», который расположился у подножия гор, в новенькой гостинице в Дербенте. Отличное (обильное!))) питание из блюд национальной кухни. Все четко организовано! Благодарность организаторам тура и нашему замечательному гиду Рустаму! 😊

  • А
    Алиса
    23 июня 2024
    От Сулакского каньона до Дербента. Путешествие «всё включено»
    Это очень хороший вариант, когда не хочется париться, а хочется просто отдыхать) спасибо ☺️ очень красивые и вдохновляющие закаты!🌅
    Это очень хороший вариант, когда не хочется париться, а хочется просто отдыхать) спасибо ☺️ очень красивые и вдохновляющие закаты!🌅
  • А
    Анжелика
    22 июня 2024
    Древний Дербент, аул-призрак и Сулакский каньон с местным жителем
    Тур у нас проводил Рустам. Нам очень понравился наш гид и экскурсии. Маршрут составлен очень правильно. Каждый день нас удивлял
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    Дагестан своей красотой и все это с рассказами нашего замечательного гида. Индивидуальный подход к экскурсиям. Никто нас не торопил, если нам очень понравилась локация, то фотографировались сколько хотели, конечно в разумных пределах. Все что было в программе мы посмотрели и даже больше., за что спасибо Рустаму. Понравилось что Рустам очень аккуратный водитель, который заботится о своих туристах. За 3 дня мы подружились с нашим гидом Рустамом и просто хорошим человеком. Хотим пожелать ему всего хорошего.

    Тур у нас проводил Рустам. Нам очень понравился наш гид и экскурсии. Маршрут составлен очень правильноТур у нас проводил Рустам. Нам очень понравился наш гид и экскурсии. Маршрут составлен очень правильноТур у нас проводил Рустам. Нам очень понравился наш гид и экскурсии. Маршрут составлен очень правильноТур у нас проводил Рустам. Нам очень понравился наш гид и экскурсии. Маршрут составлен очень правильноТур у нас проводил Рустам. Нам очень понравился наш гид и экскурсии. Маршрут составлен очень правильно
  • Ю
    Юлия
    22 июня 2024
    В поисках впечатлений: тур «всё включено» с проживанием в горах и на берегу моря
    Очень долго выбирала тур для поездки в Дагестан, чтобы можно было отдохнуть в комфорте и посмотреть все красоты. Нашла этот
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    прекрасный тур, где проживание в горах и на берегу моря. Кайф! Мы жили в гостевом глэмпинге "Горный ветер", очень живописное место с расслабляющим чаном:) На территории глэмпинга есть барнхаусы и сафари-тенты. В наши даты тура проживание было в сафари-тентах. Можно было также проживать в барнхаусе (уточняйте даты проживания в барнаусаха у организатора). Благодаря такому размещению мы не тратили кучу времени для того, чтобы добраться до разных локаций тура (в отличии от других туров). Большой респект Курбану и Атлухану за их работу. Оперативно решали все вопросы, делали такой тайминг, чтобы мы везде без ожидания и очередей посещали локации. Очень много и вкусно кормили. Интересно рассказывали про свою Родину, всегда были с нами на связи и помогали во всем. Я, как человек работающий туроператором в своем регионе, советую посетить Дагестан этим туром. Кайфанете от души!

    Очень долго выбирала тур для поездки в Дагестан, чтобы можно было отдохнуть в комфорте и посмотретьОчень долго выбирала тур для поездки в Дагестан, чтобы можно было отдохнуть в комфорте и посмотретьОчень долго выбирала тур для поездки в Дагестан, чтобы можно было отдохнуть в комфорте и посмотретьОчень долго выбирала тур для поездки в Дагестан, чтобы можно было отдохнуть в комфорте и посмотреть
  • В
    Виолетта
    21 июня 2024
    Золото Дагестана: Сулакский каньон, Дербент и Махачкала, аулы Гамсутль и Гуниб
    Все отлично, супер! Нам все очень понравилось. Спасибо!
  • И
    Ирина
    20 июня 2024
    От Сулакского каньона до Дербента. Путешествие «всё включено»
    Это было самое красочное, экстремальное и драйвовое приключение в мой жизни! Спасибо Ахмеду за организацию! Красивые места, высокие горы! Посетили все локации,
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    и дождь не помешал. Группа из 6-ти человек, молодые и активные. Вкусная еда, национальная кухня. Жили в горном селе Чалда, все номера с видом на горы. Прилетели на день раньше, чтобы погулять в Махачкале, но можно было и остаться ещё на денёк в Дербенте. Всё очень понравилось, приезжайте в Дагестан!

    Это было самое красочное, экстремальное и драйвовое приключение в мой жизни!Это было самое красочное, экстремальное и драйвовое приключение в мой жизни!Это было самое красочное, экстремальное и драйвовое приключение в мой жизни!Это было самое красочное, экстремальное и драйвовое приключение в мой жизни!
  • П
    Павел
    19 июня 2024
    От Сулакского каньона до Дербента. Путешествие «всё включено»
    Очень довольны, что выбрали тур от Ахмеда. Большое спасибо нашему гиду Алибеку, что показал нам и рассказал про невероятно живописный
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    горный Дагестан, он неописуемо красивый! Назвать это туром язык не поворачивается, хватило буквально пару часов совместной поездки, чтобы тур превратился, по ощущениям, - в поездку с друзьями. Локации – 10 из 10, панорамы и виды – 10 из 10, общение – 10 из 10, всё пункты 10 из 10. Наша группа состояла из трёх человек, это очень круто, все были на одной волне. По времени тебя почти не ограничивают - гуляй, фотографируй, снимай, делай, что хочешь. На всех локациях узнавали много интересного, благодаря Алибеку, вся информация доносится кратко и ёмко, на все интересующие вопросы с радостью отвечают. За поездку испытали большой спектр эмоций. Программа очень насыщенная, начиная от пеших прогулок по горам и другим локациям, катаниях на лошадях, катаниях по каньону на катере и на сапах по водохранилищу, зип-лайнах, тарзанок и другого экстрима, заканчивая свежесваренным ароматным кофе в конце дня в тихих и пейзажных местах. Маршруты могли меняться, все подстраивалось под погоду, заезжали в незапланированные места, что тоже очень понравилось. Люди добрые, отзывчивые и позитивные. Обязательно попробуйте национальную и местную кухню, это, как минимум, очень вкусно!!! Дни шли приятно долго, но 5 дней (с 14 по 18.06.24), в итоге, пролетели очень быстро. Готовьте удобную обувь для прогулок по горной местности, крем от загара и очень много свободной памяти для фото и видео контента 😊. Больше спасибо Алибеку и Ахмеду за такие эмоции, обязательно вернёмся к вам, с нетерпением ждём новые маршруты. Дагестан one love! 🫶

    Очень довольны, что выбрали тур от Ахмеда. Большое спасибо нашему гиду Алибеку, что показал нам иОчень довольны, что выбрали тур от Ахмеда. Большое спасибо нашему гиду Алибеку, что показал нам иОчень довольны, что выбрали тур от Ахмеда. Большое спасибо нашему гиду Алибеку, что показал нам иОчень довольны, что выбрали тур от Ахмеда. Большое спасибо нашему гиду Алибеку, что показал нам иОчень довольны, что выбрали тур от Ахмеда. Большое спасибо нашему гиду Алибеку, что показал нам иОчень довольны, что выбрали тур от Ахмеда. Большое спасибо нашему гиду Алибеку, что показал нам и
  • А
    Алена
    19 июня 2024
    Дагестан зовёт в гости: дегустации, мастер-класс и увлекательный мини-квест
    Мне понравилось удобство бронирования, взаимодействия, быстрое реагирование на возникающие вопросы. По туру все отлично, не хватило мастер классов, какой-то доп.
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    активити, но в принципе мы все были из одной организации, легко занимали время. Замиру и Гуле - нашим экскурсоводом отдельное спасибо!

  • А
    Анастасия
    17 июня 2024
    В поисках впечатлений: тур «всё включено» с проживанием в горах и на берегу моря
    Прекрасный тур. Ездила с мамой за 50 лет. Все очень грамотно, насыщенно и удобно. Нам как отдыхающих не надо было думать
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    ни о чем, еда, вода все куплено/забронировано. Все проблемы гиды решали на месте с энтущиазмом. Нашими гидам бул Курбан и Атлухан, замечательные ребята, с юмором, позитивом. Нам все очень понравилось, за время тура наша группа стала как семья) P. S. У меня выпол день рождения, на время тура и подуриои подарок, за это отдельное спасибо организации и гидам 😊 100% рекомендую тур и в особенности гидов Курбана и Атлухана.

    Прекрасный тур. Ездила с мамой за 50 летПрекрасный тур. Ездила с мамой за 50 летПрекрасный тур. Ездила с мамой за 50 летПрекрасный тур. Ездила с мамой за 50 летПрекрасный тур. Ездила с мамой за 50 летПрекрасный тур. Ездила с мамой за 50 летПрекрасный тур. Ездила с мамой за 50 летПрекрасный тур. Ездила с мамой за 50 летПрекрасный тур. Ездила с мамой за 50 летПрекрасный тур. Ездила с мамой за 50 лет

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Из аэропорта»

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