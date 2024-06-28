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Авторский тур
5 дней
От Сулакского каньона до Дербента. Путешествие «всё включено»
Уникальный тур по Дагестану: Сулакский каньон, Дербент, горные аулы. Всё включено: проживание, питание, экскурсии. Забронируйте своё приключение
Начало: Махачкала, аэропорт или другое место по договоренн...
5 июля в 08:00
8 июля в 08:00
39 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Знаменитые места Дагестана за 3 дня
Прокатиться на катере по Сулакскому каньону и исследовать древние горные аулы
Начало: Махачкала, аэропорт или центр города, 09:00-11:00
6 июля в 08:00
8 июля в 08:00
22 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
На машине по Дагестану: Дербент, древние аулы и Сулакский каньон
Побывать в самых известных местах республики, забраться на «Язык Тролля» и побегать по мягкому песку
Начало: Махачкала или Каспийск, заберём вас от аэропорта л...
3 июля в 08:00
8 июля в 08:00
22 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
В поисках впечатлений: тур «всё включено» с проживанием в горах и на берегу моря
Посидеть у костра, сделать фото в национальной одежде, вкусно поесть и научиться готовить чуду
Начало: Аэропорт Уйташ, 08:00. Если вы прилетите на день р...
5 июля в 08:00
8 июля в 08:00
39 500₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
5 дней
Всё главное в Дагестане: комфортный тур в мини-группе
Вдоволь наесться национальной кухни, прокатиться на катере по Сулаку и подняться к аулу-призраку
Начало: Аэропорт Махачкалы, время по договорённости
5 июля в 10:00
7 июля в 08:00
4950044 550₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Два сердца Кавказа: Дагестан и Чечня
Побывать в старейшем в России городе, увидеть Сулакский каньон и надышаться горным воздухом
Начало: В заезды по воскресеньям: ж. - д. вокзал в Махачка...
3 июля в 08:00
7 июля в 08:00
41 500₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Большой кавказский трип: Дагестан, Осетия, Чечня и Ингушетия
Пообедать на форелевом хозяйстве, погрузиться в местную культуру и влюбиться в горы
Начало: В заезды по воскресеньям: ж. - д. вокзал в Махачка...
4 авг в 08:00
11 авг в 08:00
55 875₽ за человека
Авторский тур
3 дня
В Дагестан за лучшими кадрами: путешествие по самым фотогеничным местам
Узнать историю аула-призрака, сделать фото на лучших видовых точках и увидеть подземный водопад
Начало: Аэропорт Уйташ, время встречи зависит от ваших рей...
Сегодня в 08:00
8 июля в 08:00
65 890₽ за всё до 3 чел.
Авторский тур
5 дней
Влюбиться в Дагестан: активный отдых у озера и знаковые локации
Покататься на сапе и квадроцикле, научиться готовить абрикосовую кашу и чуду, посетить аулы-призраки
Начало: Аэропорт Уйташ (Махачкала), 10:30. Возможна встреч...
4 июля в 08:00
5 июля в 08:00
40 000₽ за человека
скидка
15%
Авторский тур
3 дня
Горы, солнце и история: выходные в Дагестане
Надышаться горным воздухом, увидеть подземный водопад и подняться в аул-призрак
Начало: Махачкала, аэропорт или центр города, выезд в 08:0...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
2800023 800₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Популярное предложение
Отдых на побережье Каспийского моря и основные достопримечательности Дагестана
Жить в лучшем отеле Дагестана и путешествовать по горным аулам
Начало: Аэропорт Махачкалы, 12:00
4 июля в 08:00
11 июля в 08:00
65 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Дагестанский уикенд: Махачкала, Дербент и Сулакский каньон
Познакомиться с главными достопримечательностями Дагестана и пожить на берегу моря
Начало: Аэропорт Махачкалы, 12:00
5 июля в 08:00
12 июля в 08:00
44 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Самые известные места Дагестана
Побродить по улочкам древних сёл и городов, восхититься видами гор и водоёмов
Начало: Аэропорт Махачкалы, 10:00-11:00
17 июля в 08:00
31 июля в 08:00
65 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Старинные аулы и природа Дагестана
Увидеть знаменитые места республики и влюбиться в горы
Начало: Аэропорт Уйташ (Каспийск) или место вашего прожива...
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
22 000₽ за человека
Авторский тур
12 дней
За раз весь Северный Кавказ
Насытиться красотой пейзажей, исследовать столицы и сравнить кухню республик
Начало: На ж. - д. вокзале «Махачкала» и в аэропорту город...
14 июля в 14:30
28 июля в 14:30
145 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
3 дня в окружении гор, тишины и покоя: Сулакский каньон, Хунзах и Гуниб
Увидеть слияние рек, пройтись по залам скалистого замка и спуститься к подземному водопаду
Начало: Махачкала, место вашего размещения или аэропорт, д...
5 июля в 08:00
17 июля в 08:00
22 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Открывая секреты Дагестана: барханы, каньон и много гор
Увидеть природные чудеса Дагестана и поддаться кавказскому очарованию с восточной перчинкой
Начало: Ж. - д. вокзал в Махачкале, главный вход, напротив...
3 июля в 08:00
7 июля в 08:00
27 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Древний Дербент, аул-призрак и Сулакский каньон с местным жителем
Увидеть древнюю персидскую цитадель и погулять по горному заброшенному аулу
Начало: Махачкала, аэропорт, 10:00
6 июля в 08:00
8 июля в 08:00
18 000₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
Поехали в горы! Атмосферные аулы и природные красоты Дагестана
Погулять по руинам селения-призрака и прокатиться на катере по Сулакскому каньону
Начало: Аэропорт Махачкалы
5 июля в 08:00
12 июля в 08:00
3000027 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Смотреть на звёзды и трогать облака: восхождение на Шалбуздаг
Почувствовать себя смелым восходителем, насладиться местной кухней и влюбиться в инопланетные горы
Начало: Махачкала, аэропорт, 15:00
5 июля в 08:00
12 июля в 08:00
17 499₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Звёзды Дагестана: самые популярные локации за 4 дня
Увидеть главные места республики, постоять над обрывами, попробовать хинкал и чуду
Начало: Махачкала, аэропорт, до 12:00
11 июля в 11:00
26 июля в 11:00
42 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Дагестанский топ: популярные места «Страны гор»
Покататься по реке Сулак, исследовать затерянный мир Карадахской теснины и пощекотать «Язык Тролля»
Начало: Махачкала, аэропорт, до 12:00
12 июля в 11:00
26 июля в 11:00
36 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
4 дня в Дагестане: аулы-призраки, водопады и секретные места
Погулять по высокогорным сёлам, постоять на Языке тролля и прокатиться на катере по реке Сулак
Начало: Махачкала, аэропорт
4 июля в 08:00
8 июля в 08:00
37 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Выше только звёзды: восхождение на Базардюзю
Взойти на высшую точку Дагестана и побывать в самом высокогорном селе России
Начало: Махачкала, аэропорт, 15:00
4 июля в 08:00
11 июля в 08:00
19 499₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Обогнать солнце и подняться на вершину Пабаку
Встретить рассвет на вершине и почувствовать себя настоящим альпинистом
Начало: Махачкала, аэропорт, 15:00
5 июля в 08:00
12 июля в 08:00
16 500₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Выше облаков на 3760 метров на гору Шалбуздаг: треккинг налегке с проживанием в гостинице
Восхититься просторами со скального возвышения и увидеть нетуристический Дагестан
Начало: Ж. - д. вокзал и аэропорт Махачкалы, 08:40-09:40 /...
8 сен в 08:00
15 сен в 08:40
58 200₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Золото Дагестана: Сулакский каньон, Дербент и Махачкала, аулы Гамсутль и Гуниб
Поучаствовать в мастер-классе по ковроткачеству, отведать чуду и увидеть знаковые места республики
Начало: Махачкала, аэропорт или ж. - д. вокзал, до 12:00. ...
4 июля в 09:00
11 июля в 09:00
30 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Перезагрузка по-дагестански: всё включено
Проснуться с видом на горы, попробовать все национальные блюда Дагестана и погулять по Дербенту
Начало: Аэропорт Махачкалы, 08:00 (рекомендуем прилетать з...
4 июля в 08:00
12 июля в 08:00
26 100₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Дагестан зовёт в гости: дегустации, мастер-класс и увлекательный мини-квест
Заглянуть на обед к местной семье, увидеть, как ткут ковры, и провести вечер у костра
Начало: Аэропорт Уйташ, 08:00. Если вы прилетите на день р...
4 июля в 08:00
18 июля в 08:00
31 200₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Отдых в Дагестане по-кавказски: 3 дня, все включено
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
4 июля в 10:00
12 июля в 10:00
24 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Добрый Новый год в Дагестане. Обзорный тур
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
30 дек в 10:00
36 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Неизведанный Южный Дагестан: восхождение, секретные места и Каспийское море
Побывать в «дагестанском форт Боярде», покорить вершину и посетить ювелирный мастер-класс
Начало: Махачкала, 10:00. Из аэропорта добираемся самостоя...
10 июля в 09:00
21 июля в 09:00
49 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Дагестан 3 в 1: горы, Дербент и пляжный отдых на берегу Каспия
Увидеть "Каспийского монстра", побывать в "дагестанском Форт Боярде" и селе-призраке
Начало: Махачкала, аэропорт или другое место по договорённ...
8 июля в 08:00
15 июля в 08:00
47 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Из Махачкалы в Дербент через горы, пустыню и каньон
Побывать в старейшем в России городе, прокатиться на катере и устроить пикник в горах
Начало: Аэропорт Махачкалы, 10:00. Встретим вас в центре М...
24 июля в 09:00
7 авг в 09:00
39 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Автотур по Дагестану: Махачкала, Дербент, Каспийск и главные достопримечательности
Прокатиться на катере по водам Сулакского каньона, взойти на бархан Сарыкум и увидеть аул-призрак
Начало: Аэропорт Махачкала, время зависит от времени вашег...
10 сен в 08:00
11 ноя в 08:00
57 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Этнический Дагестан: встреча с душой
Погостить у табасаранской семьи, поучиться плести ковры и исследовать древние селения
Начало: Махачкала, аэропорт, 11:30. Время встречи может бы...
4 авг в 11:30
11 авг в 11:30
80 300₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Узнать Дагестан: Махачкала, Дербент, природные достопримечательности и исторические места
Прокатиться на катере по реке Сулак, погулять по аулам-призракам и увидеть Чохские террасы
Начало: Аэропорт Уйташ, не позднее 12:00
9 июля в 12:00
16 июля в 12:00
47 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Дагестан. Активный тур для молодежи
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
7 июля в 10:00
14 июля в 10:00
43 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Гастротур в Дагестан
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
Завтра в 10:00
11 июля в 10:00
55 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Первый интерактивный Дагестан - всё включено
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
3 окт в 10:00
13 окт в 10:00
67 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Кубачинские узоры: традиции, история и ювелирное мастерство
Побывать в гостях у местных, познакомиться с укладом жизни и рассмотреть творения златокузнецов
Начало: Махачкала, аэропорт или другое место по договорённ...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
32 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Дагестан на максималках с Максом
Начало: Аэропорт Махачкалы
Расписание: См. календарь
30 сен в 10:00
44 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Глубинный Дагестан: на джипах среди гор и аулов
Подняться к ледникам, собрать целебные травы и послушать традиционную музыку
Начало: Махачкала, аэропорт, утро
8 июля в 08:00
9 июля в 08:00
26 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
От барханов до гор Дагестана: путешествие на 4 дня
Начало: Аэропорт Махачкалы (Уйташ)
Расписание: по средам в 12:00
3 июля в 12:00
10 июля в 12:00
37 000₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
Будьте как дома: тур-погружение с гостеприимными местными и секретными локациями
Поучиться ткать ковры, станцевать лезгинку в национальных костюмах и побывать в «ауле ювелиров»
Начало: Махачкала, Каспийск или аэропорт Махачкалы, 08:00-...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3500031 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВладислав28 июня 2024Это был мой незабываемый отпуск столько впечатлений, отличный гид, замечательные люди, много красивых мест. Особенную благодарность хочется объявить Эльдару сразу же
- ВВалентина25 июня 2024Пролетели 5 замечательных дней, полных незабываемых впечатлений, ярких эмоций. С любовью, гордостью за свою землю и свой народ гид Рустам
- ААлиса23 июня 2024Это очень хороший вариант, когда не хочется париться, а хочется просто отдыхать) спасибо ☺️ очень красивые и вдохновляющие закаты!🌅
- ААнжелика22 июня 2024Тур у нас проводил Рустам. Нам очень понравился наш гид и экскурсии. Маршрут составлен очень правильно. Каждый день нас удивлял
- ЮЮлия22 июня 2024Очень долго выбирала тур для поездки в Дагестан, чтобы можно было отдохнуть в комфорте и посмотреть все красоты. Нашла этот
- ВВиолетта21 июня 2024Все отлично, супер! Нам все очень понравилось. Спасибо!
- ИИрина20 июня 2024Это было самое красочное, экстремальное и драйвовое приключение в мой жизни! Спасибо Ахмеду за организацию! Красивые места, высокие горы! Посетили все локации,
- ППавел19 июня 2024Очень довольны, что выбрали тур от Ахмеда. Большое спасибо нашему гиду Алибеку, что показал нам и рассказал про невероятно живописный
- ААлена19 июня 2024Мне понравилось удобство бронирования, взаимодействия, быстрое реагирование на возникающие вопросы. По туру все отлично, не хватило мастер классов, какой-то доп.
- ААнастасия17 июня 2024Прекрасный тур. Ездила с мамой за 50 лет. Все очень грамотно, насыщенно и удобно. Нам как отдыхающих не надо было думать
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Из аэропорта»
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