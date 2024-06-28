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прекрасный тур, где проживание в горах и на берегу моря. Кайф! Мы жили в гостевом глэмпинге "Горный ветер", очень живописное место с расслабляющим чаном:) На территории глэмпинга есть барнхаусы и сафари-тенты. В наши даты тура проживание было в сафари-тентах. Можно было также проживать в барнхаусе (уточняйте даты проживания в барнаусаха у организатора). Благодаря такому размещению мы не тратили кучу времени для того, чтобы добраться до разных локаций тура (в отличии от других туров). Большой респект Курбану и Атлухану за их работу. Оперативно решали все вопросы, делали такой тайминг, чтобы мы везде без ожидания и очередей посещали локации. Очень много и вкусно кормили. Интересно рассказывали про свою Родину, всегда были с нами на связи и помогали во всем. Я, как человек работающий туроператором в своем регионе, советую посетить Дагестан этим туром. Кайфанете от души!