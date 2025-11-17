1 день

Начало пути: от каньона к горам

Локации дня: Главрыба, Сулакская долина, смотровая площадка Дубки, пещеры Нохъо, подвесной мост, качели над каньоном, Чиркейская Гэс, катание на катере (опционально), зиплайн и тарзанка (опционально), Гимринский тоннель, башня Имама Шамиля, Ирганайское водохранилище, село Голотль.

Маршрут дня: Встречаемся в Махачкале утром, в 8:00, по адресу Амет-хана Султана, 5а. Это начало нашего путешествия и знакомство с командой.

Первая остановка — комплекс Главрыба. Здесь выращивают форель и осетров, а виды вокруг впечатляют не меньше: водоёмы, горы и прозрачный воздух. Затем мы направимся к Сулакскому каньону — главной природной достопримечательности Дагестана. По дороге посетим смотровую площадку Дубки, откуда открываются панорамные виды на каньон.

Далее исследуем пещеры Нохъо и пройдём по подвесному мосту. Для тех, кто не боится высоты, есть возможность прокатиться на знаменитых качелях над обрывом — эмоции гарантированы! После этого посетим Чиркейскую Гэс — одно из инженерных чудес Кавказа. По желанию можно отправиться на часовую прогулку на катере по Чиркейскому водохранилищу с заходом в ущелья каньона. Также по желанию тут доступны экстремальные развлечения — зиплайн (1000 руб.) и тарзанка (5000-7000 руб.).

Дальше дорога ведёт в горы: впереди живописные серпантины и проезд через Гимринский тоннель — ворота в горы, длиной более четырёх километров. Мы посетим оборонительную башню Имама Шамиля и узнаем историю этого легендарного места. Завершим день у Ирганайского водохранилища — место силы и красоты, где вода кажется изумрудной на фоне скал. Вечером прибудем в гостевой дом в селе Голотль, где нас ждёт вкусный ужин, отдых и обсуждение впечатлений от насыщенного дня.

Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086