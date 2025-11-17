Описание тура
Трёхдневный авторский тур по Дагестану с местными гидами: Сулакский каньон, Матлас, Хунзах, Гоор, храм Датуна, Карадахская теснина и десятки других знаковых локаций и достопримечательностей в одном туре! Всё включено: проживание в горах, трёхразовое питание, пикники в горах, комфортные минивэны, экскурсии, сопровождение гида/водителя и надёжная организация.
Если вы хотите увидеть Дагестан полностью, но без длинных переездов и хаотичных экскурсий, этот тур мы создали для вас. За три насыщенных дня вы успеете побывать в самых известных местах республики, попробовать национальную кухню, пожить в горах и почувствовать атмосферу региона изнутри.
Каждый день новые впечатления:
Катание на катере по каньонам и водохранилищам с видами, от которых мурашки по коже.
Прогулки по подвесным мостам, качели над обрывами и зиплайн для любителей острых ощущений.
Встречи с местными: от дегустации чая с горными травами до примерки национальных костюмов для безупречных фото.
Общение с животными: потискайте дружелюбных местных питомцев в аулах.
Гастрономические хиты: трехразовое питание с национальными блюдами, кофе на террасах и сезонные фрукты.
Релакс: верховая езда, мастер-классы по традициям и просто моменты тишины на фоне гор.
Социальный бонус: новые друзья, беседы у костра и подарки для именинников и помощь в организации предложения руки и сердца в самых красивых местах.
Программа тура по дням
Начало пути: от каньона к горам
Локации дня: Главрыба, Сулакская долина, смотровая площадка Дубки, пещеры Нохъо, подвесной мост, качели над каньоном, Чиркейская Гэс, катание на катере (опционально), зиплайн и тарзанка (опционально), Гимринский тоннель, башня Имама Шамиля, Ирганайское водохранилище, село Голотль.
Маршрут дня: Встречаемся в Махачкале утром, в 8:00, по адресу Амет-хана Султана, 5а. Это начало нашего путешествия и знакомство с командой.
Первая остановка — комплекс Главрыба. Здесь выращивают форель и осетров, а виды вокруг впечатляют не меньше: водоёмы, горы и прозрачный воздух. Затем мы направимся к Сулакскому каньону — главной природной достопримечательности Дагестана. По дороге посетим смотровую площадку Дубки, откуда открываются панорамные виды на каньон.
Далее исследуем пещеры Нохъо и пройдём по подвесному мосту. Для тех, кто не боится высоты, есть возможность прокатиться на знаменитых качелях над обрывом — эмоции гарантированы! После этого посетим Чиркейскую Гэс — одно из инженерных чудес Кавказа. По желанию можно отправиться на часовую прогулку на катере по Чиркейскому водохранилищу с заходом в ущелья каньона. Также по желанию тут доступны экстремальные развлечения — зиплайн (1000 руб.) и тарзанка (5000-7000 руб.).
Дальше дорога ведёт в горы: впереди живописные серпантины и проезд через Гимринский тоннель — ворота в горы, длиной более четырёх километров. Мы посетим оборонительную башню Имама Шамиля и узнаем историю этого легендарного места. Завершим день у Ирганайского водохранилища — место силы и красоты, где вода кажется изумрудной на фоне скал. Вечером прибудем в гостевой дом в селе Голотль, где нас ждёт вкусный ужин, отдых и обсуждение впечатлений от насыщенного дня.
Путь к вершинам: водопады, плато и горные легенды
Локации: Гоцатлинское водохранилище, Хунзахское плато, водопад Тобот, Цолотлинское ущелье, Каменная чаша, плато Матлас, Матласские водопады, памятник Хаджимурату, село Цада (дом-музей Расула Гамзатова), село Гоцатль (ювелиры), мельница и дегустация урбеча, возвращение в село Голотль.
Маршрут дня: День начинается с завтрака в гостевом доме в 8:15, выезд в 9:00.
Первая остановка — Гоцатлинское водохранилище. Его бирюзовая вода отражает скалы и небо, создавая почти нереальные пейзажи. Далее поднимаемся на Хунзахское плато — высоту около 2000 метров над уровнем моря. Здесь нас ждут панорамные виды и гулкий поток водопада Тобот, срывающегося вниз с обрыва Цолотлинского ущелья. По желанию можно испытать себя на тарзанке (оплачивается дополнительно).
Продолжаем путь к природному амфитеатру — Каменной чаше, где вода и ветер создали удивительное ландшафтное чудо. Следующая остановка — плато Матлас, окружённое горными склонами и водопадами. Здесь можно прогуляться вдоль каскада Ханских водопадов, покататься на зиплайне (1500 руб.) или верхом на лошадях (1500 руб.). По пути увидим памятник легендарному Хаджимурату — символу силы и свободы Кавказа.
Далее отправимся в село Цада, родину Расула Гамзатова. В его доме-музее нас ждёт экскурсия, где можно узнать больше о жизни поэта, создавшего строки Журавлей. Затем заедем в село Гоцатль — к ювелиру в пятом поколении, который вручную создаёт серебряные украшения. Здесь можно увидеть процесс и приобрести изделия ручной работы.
Финальная остановка — старинная мельница, где производят урбеч. Мы узнаем, как готовят этот дагестанский суперфуд, и попробуем его на дегустации. Возвращаемся в село Голотль к ужину и заслуженному отдыху.
Башни Гоора и ворота чудес
Локации: Воскресенское ущелье, храм Датуна Xxi веков, село Гоор, сторожевые башни, уступы Язык тролля, Орлиный и Поющая голова, Карадахская теснина.
Описание: После завтрака в 8:15 и выезда с вещами в 9:00 мы направляемся в Воскресное ущелье — одно из самых атмосферных мест Дагестана. Среди отвесных скал здесь скрыт древний храм Датуна, построенный в Xxi веках. Этот каменный храм по праву считают одним из самых загадочных памятников христианской архитектуры на Кавказе.
Далее путь лежит в село Гоор, известное как страна сторожевых башен. Мы поднимемся на горное плато на Уазах и увидим сохранившиеся средневековые башни, с которых когда-то вели дозор горцы. Отсюда открываются панорамы, от которых захватывает дух. На краю скалы находятся знаменитые смотровые точки — Язык тролля, Орлиный уступ и Поющая голова. Это одни из самых эффектных видов в республике и место, где хочется остаться подольше.
Финальная часть маршрута — Карадахская теснина, узкий каменный проход, который часто называют воротами чудес. Свет, пробивающийся между высокими стенами скал, создаёт здесь особую, почти мистическую атмосферу.
После прогулки отправляемся в сторону Махачкалы. Возвращение в город ориентировочно в 21:00-22:00.
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
4-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от и до аэропорта Махачкалы (при прилёте в первый день тура до 8:00 утра)
- Сопровождение 24/7: услуги опытного гида и водителя
- Комфортные минивэны на всем маршруте
- Заброска на Уаз на Язык Тролля
- Проживание в гостевом доме
- Трехразовое питание национальной кухней
- Все входные билеты по маршруту + Вход в Нохъо
- Платья со шлейфом и бурка с папахой для фото
- Ароматный чай/кофе на одной из локаций
- Подарки на День Рождения
Что не входит в цену
- Авиабилеты и жд билеты от пункта выезда до места прибытия (Махачкала)
- Зиплайн, езда на лошадях, катание на катере, тарзанка и другие различные экстремальные развлечения
- Такси по городу
- Одноместное размещение
О чём нужно знать до поездки
Только вы знаете свои особенности по здоровью. Не забудьте свои индивидуальные препараты.
Мазь от растяжения, ушибов, эластичный бинт, анальгин, но-шпа, супрастин — есть у гида. В горах есть удивительная особенность, батарейка на телефоне садится очень быстро, поэтому powerbank — must have!)
Пожелания к путешественнику
Пожелания и требования к участникам
Дагестан — мусульманская республика, где с уважением относятся к традициям и культуре. Просим гостей учитывать это при выборе одежды и поведении.
Для мужчин подойдут шорты до колен и футболка с рукавом.
Для женщин: свободные брюки или шорты до колен, платье или сарафан с прикрытыми плечами; можно взять платок для плеч.
В горах по вечерам прохладно: пригодится лёгкая кофта или ветровка.
Обувь удобная: кроссовки, кеды или лёгкие сланцы.
В холодный сезон (октябрьмарт) возьмите тёплую куртку, шапку и перчатки.
Температура на равнине держится около 0+5 C, в горах ночью может опускаться до 15 C. Просим уважать местные обычаи, не фотографировать людей без разрешения и быть готовы к умеренным физическим нагрузкам.