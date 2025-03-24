Описание тура
Организационные детали
Возьмите одежду по сезону. Если вы прилетаете в Махачкалу, планируйте прибытие до 10-11 утра.
Проживание. 2- и 3-местное размещение в гостинице «Домик в горах» в номерах с удобствами.
Питание. В стоимость входит всё трёхразовое питание (кроме завтрака в 1-й день и ужина в последний).
Транспорт. Будем передвигаться на джипе/минивэне.
Дети. Возможно участие с детьми от 9 лет.
Тур проводится ежедневно. Мы сможем подобрать для вас любые удобные даты.
Программа тура по дням
Сулакский каньон, катание на катере, смотровые площадки и Чиркейское водохранилище
После встречи начнём наше путешествие с одного из самых захватывающих природных чудес Дагестана — Сулакского каньона. Его величественные скалы и живописные виды завораживают с первого взгляда, а контраст насыщенных оттенков воды и скал словно переносят вас в сказку. После знакомства с каньоном мы отправимся исследовать мистическую пещеру Нохъо.
Далее будет организован обед, чтобы набраться сил для следующего приключения: увлекательного катания на катере по лазурным водам Сулака. После катания мы посетим две потрясающие смотровые площадки: первую в Дубкинском лесу, откуда открывается головокружительный вид на каньон, и вторую в Миатлинской части. Завершит день посещение Чиркейского водохранилища — впечатляющего водоёма с кристально чистой водой, отражающей окружающие горы.
Вечером мы отправимся в горы, где вас ждёт заселение в гостиницу и сытный ужин.
Салтинский водопад, Карадахская теснина, Гоцатлинское водохранилище и Мурадинский перевал
Сначала посетим Гоцатлинское водохранилище, чьи спокойные бирюзовые воды в обрамлении горных хребтов впечатляют своей гармонией. Здесь есть время полюбоваться природой, сделать яркие фотографии и почувствовать свежесть горного воздуха.
Далее — экскурсия к Карадахскому мостовому укреплению, возведённому еще в 1863 году, чтобы перенестись в атмосферу исторических событий и открыть для себя новые страницы прошлого. Следующая остановка — Карадахская теснина, которую называют чудом природы. Эти каменные стены, величественно возвышающиеся над узкой щелью, оставляют ощущение погружения в древний мир. Обед пройдёт в одном из живописных уголков, где можно отдохнуть и восстановить силы перед продолжением маршрута.
Мурадинский перевал откроет вам впечатляющие виды на окружающие вершины и горные долины. А в завершение дня мы отправимся к Салтинскому водопаду.
Хунзах, водопады, Цолотлинский каньон и Матлас
Отправляемся на экскурсию по Хунзаху, некогда столице Аварского ханства, где сохранились следы богатого культурного и исторического наследия этого древнего края. Погрузившись в его историю, мы направимся к водопаду Тобот, который величественно низвергается с высоты. Рядом находится и водопад Итлятляр, не менее впечатляющий, обрамлённый суровыми скалами.
После обеда продолжим путешествие к Цолотлинскому каньону, который поражает своими разломами и массивными скальными стенами. Это место буквально создано для удивительных фотографий!
Следующая остановка — живописный Матлас, где вы сможете прогуляться по ущелью, полюбоваться водопадами и даже покорить экстремальный мост (по желанию). Здесь царит особая атмосфера: каменные стены образуют узкие тропы и укромные места для отдыха.
После всех приключений мы отправимся в Махачкалу или в аэропорт. До новых встреч!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|39 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трёхразовое питание (кроме завтрака в 1-й день и ужина в последний)
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии
- Катание на катере
Что не входит в цену
- Перелёт до Махачкалы и обратно
- Остальное питание
- Возможно увеличение количества дней в туре, все детали обговариваются индивидуально с гидом