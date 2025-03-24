Возьмите одежду по сезону. Если вы прилетаете в Махачкалу, планируйте прибытие до 10-11 утра.

Проживание. 2- и 3-местное размещение в гостинице «Домик в горах» в номерах с удобствами.

Питание. В стоимость входит всё трёхразовое питание (кроме завтрака в 1-й день и ужина в последний).

Транспорт. Будем передвигаться на джипе/минивэне.

Дети. Возможно участие с детьми от 9 лет.

Тур проводится ежедневно. Мы сможем подобрать для вас любые удобные даты.