Магия Дагестана: индивидуальный мини-тур по знаковым локациям

Промчаться по водам Сулака на катере и полюбоваться горным краем со смотровых площадок
Приготовьтесь отправиться в путешествие по Дагестану, которое соединит величие гор, кристальную свежесть водопадов и завораживающие истории древнего края! Вас ждут каньоны, где дыхание замирает от красоты, пещера Нохъо, катание на
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катере по лазурным водам Сулака и смотровые площадки с незабываемыми видами. Посетим Салтинский водопад и Карадахскую теснину, а также заглянем на Чиркейское водохранилище. Завершим приключение в загадочных лабиринтах Матласа. Присоединяйтесь и откройте для себя магию Кавказа, о которой вы будете вспоминать снова и снова!

Магия Дагестана: индивидуальный мини-тур по знаковым локациям
Магия Дагестана: индивидуальный мини-тур по знаковым локациям
Магия Дагестана: индивидуальный мини-тур по знаковым локациям
Ближайшие даты:
24
мар31
мар7
апр14
апр21
апр28
апр5
мая
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Возьмите одежду по сезону. Если вы прилетаете в Махачкалу, планируйте прибытие до 10-11 утра.

Проживание. 2- и 3-местное размещение в гостинице «Домик в горах» в номерах с удобствами.

Питание. В стоимость входит всё трёхразовое питание (кроме завтрака в 1-й день и ужина в последний).

Транспорт. Будем передвигаться на джипе/минивэне.

Дети. Возможно участие с детьми от 9 лет.

Тур проводится ежедневно. Мы сможем подобрать для вас любые удобные даты.

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Программа тура по дням

1 день

Сулакский каньон, катание на катере, смотровые площадки и Чиркейское водохранилище

После встречи начнём наше путешествие с одного из самых захватывающих природных чудес Дагестана — Сулакского каньона. Его величественные скалы и живописные виды завораживают с первого взгляда, а контраст насыщенных оттенков воды и скал словно переносят вас в сказку. После знакомства с каньоном мы отправимся исследовать мистическую пещеру Нохъо.

Далее будет организован обед, чтобы набраться сил для следующего приключения: увлекательного катания на катере по лазурным водам Сулака. После катания мы посетим две потрясающие смотровые площадки: первую в Дубкинском лесу, откуда открывается головокружительный вид на каньон, и вторую в Миатлинской части. Завершит день посещение Чиркейского водохранилища — впечатляющего водоёма с кристально чистой водой, отражающей окружающие горы.

Вечером мы отправимся в горы, где вас ждёт заселение в гостиницу и сытный ужин.

Сулакский каньон, катание на катере, смотровые площадки и Чиркейское водохранилищеСулакский каньон, катание на катере, смотровые площадки и Чиркейское водохранилищеСулакский каньон, катание на катере, смотровые площадки и Чиркейское водохранилищеСулакский каньон, катание на катере, смотровые площадки и Чиркейское водохранилищеСулакский каньон, катание на катере, смотровые площадки и Чиркейское водохранилищеСулакский каньон, катание на катере, смотровые площадки и Чиркейское водохранилищеСулакский каньон, катание на катере, смотровые площадки и Чиркейское водохранилищеСулакский каньон, катание на катере, смотровые площадки и Чиркейское водохранилище
2 день

Салтинский водопад, Карадахская теснина, Гоцатлинское водохранилище и Мурадинский перевал

Сначала посетим Гоцатлинское водохранилище, чьи спокойные бирюзовые воды в обрамлении горных хребтов впечатляют своей гармонией. Здесь есть время полюбоваться природой, сделать яркие фотографии и почувствовать свежесть горного воздуха.

Далее — экскурсия к Карадахскому мостовому укреплению, возведённому еще в 1863 году, чтобы перенестись в атмосферу исторических событий и открыть для себя новые страницы прошлого. Следующая остановка — Карадахская теснина, которую называют чудом природы. Эти каменные стены, величественно возвышающиеся над узкой щелью, оставляют ощущение погружения в древний мир. Обед пройдёт в одном из живописных уголков, где можно отдохнуть и восстановить силы перед продолжением маршрута.

Мурадинский перевал откроет вам впечатляющие виды на окружающие вершины и горные долины. А в завершение дня мы отправимся к Салтинскому водопаду.

Салтинский водопад, Карадахская теснина, Гоцатлинское водохранилище и Мурадинский перевалСалтинский водопад, Карадахская теснина, Гоцатлинское водохранилище и Мурадинский перевалСалтинский водопад, Карадахская теснина, Гоцатлинское водохранилище и Мурадинский перевалСалтинский водопад, Карадахская теснина, Гоцатлинское водохранилище и Мурадинский перевалСалтинский водопад, Карадахская теснина, Гоцатлинское водохранилище и Мурадинский перевалСалтинский водопад, Карадахская теснина, Гоцатлинское водохранилище и Мурадинский перевалСалтинский водопад, Карадахская теснина, Гоцатлинское водохранилище и Мурадинский перевалСалтинский водопад, Карадахская теснина, Гоцатлинское водохранилище и Мурадинский перевалСалтинский водопад, Карадахская теснина, Гоцатлинское водохранилище и Мурадинский перевалСалтинский водопад, Карадахская теснина, Гоцатлинское водохранилище и Мурадинский перевалСалтинский водопад, Карадахская теснина, Гоцатлинское водохранилище и Мурадинский перевалСалтинский водопад, Карадахская теснина, Гоцатлинское водохранилище и Мурадинский перевал
3 день

Хунзах, водопады, Цолотлинский каньон и Матлас

Отправляемся на экскурсию по Хунзаху, некогда столице Аварского ханства, где сохранились следы богатого культурного и исторического наследия этого древнего края. Погрузившись в его историю, мы направимся к водопаду Тобот, который величественно низвергается с высоты. Рядом находится и водопад Итлятляр, не менее впечатляющий, обрамлённый суровыми скалами.

После обеда продолжим путешествие к Цолотлинскому каньону, который поражает своими разломами и массивными скальными стенами. Это место буквально создано для удивительных фотографий!

Следующая остановка — живописный Матлас, где вы сможете прогуляться по ущелью, полюбоваться водопадами и даже покорить экстремальный мост (по желанию). Здесь царит особая атмосфера: каменные стены образуют узкие тропы и укромные места для отдыха.

После всех приключений мы отправимся в Махачкалу или в аэропорт. До новых встреч!

Хунзах, водопады, Цолотлинский каньон и МатласХунзах, водопады, Цолотлинский каньон и МатласХунзах, водопады, Цолотлинский каньон и МатласХунзах, водопады, Цолотлинский каньон и МатласХунзах, водопады, Цолотлинский каньон и МатласХунзах, водопады, Цолотлинский каньон и МатласХунзах, водопады, Цолотлинский каньон и МатласХунзах, водопады, Цолотлинский каньон и МатласХунзах, водопады, Цолотлинский каньон и Матлас

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет39 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трёхразовое питание (кроме завтрака в 1-й день и ужина в последний)
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии
  • Катание на катере
Что не входит в цену
  • Перелёт до Махачкалы и обратно
  • Остальное питание
  • Возможно увеличение количества дней в туре, все детали обговариваются индивидуально с гидом
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Махачкалы / другое место в городе, время обговаривается индивидуально
Завершение: Аэропорт Махачкалы / другое место в городе, время зависит от времени возвращения
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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