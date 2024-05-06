Увидеть Чохские террасы, погулять по Карадахской теснине и побывать на производстве урбеча
Вы посетите Сарыкумский бархан, Сулакский каньон, а также Чиркейское и Ирганайское водохранилище, полюбуетесь водопадами и пройдётесь по улицам заброшенного аула Гамсутль, насладитесь видами с «Языка тролля». Желающие смогут разбавить экскурсионную программу активностями: покататься на катере или зиплайне.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|34 200 ₽
Описание
Организационные детали
Желательно прибыть в Махачкалу за день до начала тура. Тур начинается в понедельник 08:30-09:00. Окончание тура — пятница, 18:30. Рекомендуем приобретать билеты на обратный рейс после 20:30.
Программа может меняться в зависимости от погодных условий по решению организатора тура.
Проживание. В гостевых домах в горах. Размещение двухместное. Возможно одноместное размещение за доплату.
Питание. В стоимость входит трёхразовое питание.
Дети. Возможно участие с детьми от 5 лет.
Программа тура по дням
Бархан Сарыкум, Сулакский каньон, Чиркейское и Ирганайское водохранилища
Встречаемся в Махачкале и начинаем наше путешествие по красотам Дагестана. Первым делом отправимся к бархану Сарыкум, его высота составляет около 262 метров. Здесь снимали знаменитый фильм «Белое солнце пустыни».
После этого доберёмся до Сулакского каньона, глубина которого на 300 метров превышает глубину Гранд-Каньона. Перед вами откроются потрясающие пейзажи. Затем пообедаем на форелевом хозяйстве и проследуем к Чиркейскому водохранилищу. Желающие смогут прокатиться на катере по его лазурным водам. Далее поедем к Ирганайскому водохранилищу, чтобы встретить закат. Наш путь пройдёт через Гимринский автодорожный тоннель, самый длинный в России.
Вечером заселимся в гостевой дом в посёлке Гуниб и поужинаем вместе с хозяйкой.
Гуниб, водопад Тобот и Матлас
Встретим рассвет за чашечкой кофе или чая и после завтрака пойдём осматривать Гунибскую крепость, с высоты которой открываются невероятные виды. Заглянем в музей Гуниба и познакомимся поближе с культурой аварцев. Вы даже сможете примерить национальные костюмы.
Пообедаем в гостевом доме: попробуем дагестанский хинкал, чуду, курзе, плов и, конечно, абрикосовую кашу с урбечем. Подкрепившись, посетим Тобот и ещё несколько водопадов, под одним из которых можно прогуляться. Добавим немного экстрима, побывав на Матласском плато. За дополнительную плату самым отважным предлагаем прокатиться на зиплайне.
Завершим день небольшой экскурсией на производстве урбеча.
Карадахская теснина и «Язык тролля»
Сегодня в первую очередь отправимся к Карадахской теснине — уникальному ущелью, пробитому водами реки Квартах. По пути к этой достопримечательности сделаем остановку на пикник среди гор: полюбуемся пейзажами и насладимся свежесваренным кофе.
После прогулки среди скал ущелья пообедаем в гостевом доме, а затем направимся в Гоор. Именно здесь расположился легендарный «Язык тролля». Локация невозможно живописная, поэтому вооружаемся камерами!
Вечером желающие могут покататься на сапах.
Чохские террасы, аул Гамсутль и Салтинский водопад
Позавтракав, выезжаем к Чохским террасам. Ландшафт склонов Чоха поражает своей красотой. Достопримечательность является результатом выравнивания гористой местности для удобства земледелия.
Далее переместимся в заброшенный аул Гамсутль, расположенный на высоте 1500 метров. Жители покинули свои дома в 1985 году, теперь здесь гуляет только ветер. После обеда посетим единственный подземный водопад в России — Салтинский. До него придётся добираться вброд через реку (мы снабдим вас сапогами).
Вечером едем к «точке Айвазовского». Полюбуемся закатом и устроим пикник. Здесь знаменитый художник написал свою картину «Аул Гуниб в Дагестане».
Дербент: крепость Нарын-Кала и «Каспийский монстр»
Последний день тура проведём в Дербенте. По приезде отправимся изучать достопримечательности города: увидим ханские бани, руины ханского дворца и узнаем историю крепости Нарын-Кала.
После обеда в кафе осмотрим «Каспийского монстра» или экраноплан «Лунь» — уникальный образец советской ударной техники. Погуляем вдоль Каспийского моря, а затем проводим вас до местного аэропорта или до Махачкалы. До новых встреч!
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трёхразовое питание
- Трансфер по маршруту
- Трансфер до аэропорта
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты
Что не входит в цену
- Перелёт до Махачкалы и обратно
- Доплата за одноместное размещение - 1350 руб. в сутки
- Дополнительные развлечения (водная прогулка на катере, конная прогулка, зиплайн)
- Алкоголь
- Личные расходы