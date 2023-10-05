Лучшая возможность познакомиться со знаменитым горским гостеприимством, колоритными блюдами национальной кухни и пронзительной красотой горных пейзажей!
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие. Дербент - крепость Нарын-Кала
- 10:00 Сбор группы на ж/д вокзале в Махачкале:главный вход, напротив памятника Махачу Дахадаеву, ул. Эмирова, 10.
- 11:00 Сбор группы в аэропорту Махачкалы.
11:00 Начало: аэропорт Махачкалы — переезд в Дербент — крепость Нарын-Кала — обзорная по Дербенту, рынок — переезд в Гуниб.
Программа дня: переезд в Южный Дагестан — обзорная экскурсия по Дербенту: крепостная стена Даг-Бары, Джума-мечеть, прогулка по магалам старого города — цитадель Нарын-кала.
Обед (вкл. в стоимость).
Переезд в Гуниб и размещение в кемпинге Горный Ветер, Гуниб.
Километраж (автопробег): 310 км, экскурсионный маршрут, продолжительность 10 часа.
Гуниб - Гамсутль - Чох
08:30 Начало: Гуниб — Гамсутль — Чох — Верхний Гуниб — Салтинский водопад — Гуниб.
Программы дня: аул-призрак Гамсутль — высокогорный аул Чох — Верхний Гуниб — «Беседка Шамиля» — «Царская поляна» — Гунибская крепость — «Ворота Шамиля» — Салтинский водопад.
Обед (вкл. в стоимость).
Километраж (автопробег): 110 км, (пеший маршрут): 4 км, продолжительность 8 часов, набор высоты 450 м.
Карадахская теснина - Кахиб и Гоор - Датуна
08:30 Начало: Гуниб — Карадахская теснина — Кахиб и Гоор — Датуна — горный Кегер — Гуниб.
Программы дня: Карадахская теснина — Старый Кахиб и Гоор — Датунский храм — горный Кегер.
Обед (вкл. в стоимость).
Километраж (автопробег): 215 км, (пеший маршрут): 4 км, продолжительность 8 часов, набор высоты 400 м.
Сулакский каньон, Дубки - бархан Сарыкум, отъезд
07:30 Начало.
Программа дня: переезд к Сулакскому каньону — смотровая площадка с видами на Сулакский каньон — Чиркейское водохранилище — прогулка на катере по водохранилищу (по желанию, доп. плата) — форелевое хозяйство.
Обед (вкл. в стоимость).
Комплекс пещер Нохъо (по желанию, доп. плата) — бархан Сарыкум.
16:00 Групповой трансфер в аэропорт Махачкалы к вечерним рейсам, позже 19:00.
Километраж (автопробег): 280 км, экскурсионный маршрут, продолжительность 9 часов.
Проживание
Тур предусматривает проживание в палаточном кемпинге в горах.
Стоимость тура за номер в зависимости от размещения, руб:
|Объект размещения
|Период действия цены
|Размещение
|Twin/Double
|Single
|Triple*
|2Ad+1Ch (7-12 лет)
|Горный ветер, кемпинг
|01.05.2024-29.06.2024
|54000
|38000
|76000
|72000
|30.06.2024-31.08.2024
|56000
|40000
|79000
|74000
|01.09.2024-28.09.2024
|54000
|38000
|76000
|72000
* при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати.
Варианты проживания
Горный ветер
Сафари-тенты сделаны из дышащих материалов, даже в сильную жару здесь будет комфортно.
Площадь сафари-тента — 24 кв. м, есть собственная терраса, обогреватель, теплые одеяла, полотенца;
Туалета и душа внутри тентов нет, но на территории глэмпинга, в шаговой доступности от домиков, размещены 8 душевых и 11 биотуалетов.
Туалет и душ общего пользования.
В каждом жилом шатре есть розетки 220 В и освещение.
- площадь 24 кв. м
- 3 односпальных кровати
- обогреватель
- теплые одеяла
- полотенца
- собственная терраса
Фен присутствует в душевых.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Групповые трансферы из аэропорта и ж/д вокзала Махачкалы в первый день тура по прибытии
- Групповой трансфер в аэропорт и ж/д вокзал Махачкалы по отъезду в заключительный день тура
- Размещение в сафари-тентах по программе в горах Дагестана, туалет и душ общего пользования: Горный ветер, кемпинг
- Экскурсии и походы по программе с профессиональными гидами-экскурсоводами и квалифицированными водителями
- Питание: завтраки + 4 обеда по маршруту экскурсий
- Входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий, экологические сборы заповедников
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Махачкалы и обратно
- Экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включенные в программу тура
- Прогулка на катере по водохранилищу (по желанию) и посещение комплекса пещер Нохъо (по желанию)
- Индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал Махачкалы, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание
- Питание, не указанное в программе тура
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Планируя посещение заповедных зон и горных ущелий лучше всего подойдут кроссовки на прочной и не скользкой подошве.
Вне зависимости от прогнозируемых погодных условий в поездку необходимо взять несколько теплых вещей, несколько пар сменной обуви, одежду от дождя; они пригодятся в случае похолодания.
Головные уборы от солнца, крем, солнцезащитные очки. Солнцезащитные очки обязательный атрибут в горах в независимости, когда Вы путешествуете зимой или летом. Одежда, закрывающая плечи и руки в дневные часы активного солнца.
При посещении святынь понадобиться соответствующая одежда. В мечеть женщинам необходимо надевать одежду, которая будет прикрывать все тело, открытыми остаются только лицо и кисти рук, штаны так же не допускаются. Мужчинам для посещения мечети достаточно надеть штаны и рубашку с рукавом.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Нужно ли будет брать с собой наличные или везде можно будет оплатить картой?
Необходимо брать наличные. Оплата картой в регионах слабо распространена. Можно снять наличные с карты в банкоматах в крупных городах.
Денежная единица – российский рубль.
На каком транспорте будет перемещаться группа в туре?
Микроавтобусы вместимостью до 19 человек и туристические автобусы вместимостью до 50 человек.
В зависимости от места и локаций проведения экскурсий транспорт может предоставляться различной вместимости:
- Экскурсии в рамках тура по территории Карачаево-Черкесии, Кавминвод, Кабардино-Балкарии, а также в Дагестане проводятся на туристических автобусах, как большей, так и меньшей ёмкости:
- большие автобусы с количеством посадочных мест: от 24 до 52;
- малотоннажные по вместимости автобусы типа Mercedes Sprinter, Volkswagen Crafter или Газель Некст Люкс: от 18 до 21 места;
- В горных районах Кавказа: Осетия, Чечня, Ингушетия и в Дагестане экскурсии проводятся на малотоннажных по вместимости автобусах типа Mercedes Sprinter, Volkswagen Crafter или Газель Некст Люкс: от 18 до 21 места.
В групповых турах к рассадке предлагаются все имеющиеся в транспортных средствах посадочные места.
Рассадка в автобусах произвольная.
Может ли состав и численность группы меняться на протяжении тура?
Да, состав и численность группы может меняться на протяжении тура.
Какое максимальное количество человек в группе?
Группы до 40 человек.
Группу сопровождает один гид на протяжении всего тура?
Гиды могут меняться на протяжении тура, однако координатор тура всегда один.
Можно ли учесть индивидуальные особенности питания в туре?
Индивидуальные особенности питания НЕ учитываются в туре.
Могут ли экскурсии длиться дольше, чем заявлено в программе?
К примеру, во второй день тура с программой Гуниб – Гамсутль – Чох базово экскурсия укладывается в регламент от 9 до 10 часов.
Однако, бывают случаи, когда не удается выдержать тайминг, т. к. общий километраж автопробега за день 240 км. и в программе присутствуют пешеходные маршруты.
Факторы погоды и возрастного состава конкретной группы также могут влиять на продолжительность.
Как происходит питание в туре?
На территории глэмпинга подаются как завтраки, так обеды и ужины.
Туристы завтракают в глэмпинге, затем обедают на маршруте экскурсии, а ужин свободный — можно как поужинать в глэмпинге (комплексный ужин в районе 600 руб), так и поехать в Гуниб — это минут 15 от «Горного ветра» (нужно вызвать такси) — там есть несколько интересных кафе с красивыми видами.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
После тура мы остались на побережье в Избербаше, Гамзат подсказал, что и там нужно обязательно посетить. Было грустно расставаться с Гамзатом, с группой.