Поехали в Дагестан. Активный тур с проживанием в глэмпинге

Групповой тур в Махачкале
5
3 отзыва
Во время этого небольшого путешествия Вы увидите каньоны и водопады, заброшенные аулы и древние города, мечети и крепости.

Лучшая возможность познакомиться со знаменитым горским гостеприимством, колоритными блюдами национальной кухни и пронзительной красотой горных пейзажей!
Поехали в Дагестан. Активный тур с проживанием в глэмпинге
Поехали в Дагестан. Активный тур с проживанием в глэмпинге
Поехали в Дагестан. Активный тур с проживанием в глэмпинге
Ближайшие даты:
1
мая
22
мая
29
мая
5
июн
12
июн
19
июн
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Что вас ожидает:

Близость с природой
Близость с природой
Отдохнем в окружении неповторимой природы, вдалеке от больших городов, где каждый сможет ощутить невероятное чувство свободы
По следам великих художников
По следам великих художников
Пройдем по стопам Айвазовского на поляну в горном Кегере, откуда художник писал знаменитый «Аул Гуниб в Дагестане»
Водная прогулка
Водная прогулка
Сможем прокатиться с ветерком на катере по бирюзовым водам каньона и сделать потрясающие фото

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Дербент - крепость Нарын-Кала

  • 10:00 Сбор группы на ж/д вокзале в Махачкале:главный вход, напротив памятника Махачу Дахадаеву, ул. Эмирова, 10.
  • 11:00 Сбор группы в аэропорту Махачкалы.

11:00 Начало: аэропорт Махачкалы — переезд в Дербент — крепость Нарын-Кала — обзорная по Дербенту, рынок — переезд в Гуниб.

Программа дня: переезд в Южный Дагестан — обзорная экскурсия по Дербенту: крепостная стена Даг-Бары, Джума-мечеть, прогулка по магалам старого города — цитадель Нарын-кала.

Обед (вкл. в стоимость).

Переезд в Гуниб и размещение в кемпинге Горный Ветер, Гуниб.

Километраж (автопробег): 310 км, экскурсионный маршрут, продолжительность 10 часа.

Прибытие. Дербент - крепость Нарын-КалаПрибытие. Дербент - крепость Нарын-КалаПрибытие. Дербент - крепость Нарын-КалаПрибытие. Дербент - крепость Нарын-Кала
2 день

Гуниб - Гамсутль - Чох

08:30 Начало: Гуниб — Гамсутль — Чох — Верхний Гуниб — Салтинский водопад — Гуниб.

Программы дня: аул-призрак Гамсутль — высокогорный аул Чох — Верхний Гуниб — «Беседка Шамиля» — «Царская поляна» — Гунибская крепость — «Ворота Шамиля» — Салтинский водопад.

Обед (вкл. в стоимость).

Километраж (автопробег): 110 км, (пеший маршрут): 4 км, продолжительность 8 часов, набор высоты 450 м.

Гуниб - Гамсутль - ЧохГуниб - Гамсутль - ЧохГуниб - Гамсутль - ЧохГуниб - Гамсутль - Чох
3 день

Карадахская теснина - Кахиб и Гоор - Датуна

08:30 Начало: Гуниб — Карадахская теснина — Кахиб и Гоор — Датуна — горный Кегер — Гуниб.

Программы дня: Карадахская теснина — Старый Кахиб и Гоор — Датунский храм — горный Кегер.

Обед (вкл. в стоимость).

Километраж (автопробег): 215 км, (пеший маршрут): 4 км, продолжительность 8 часов, набор высоты 400 м.

Карадахская теснина - Кахиб и Гоор - ДатунаКарадахская теснина - Кахиб и Гоор - ДатунаКарадахская теснина - Кахиб и Гоор - ДатунаКарадахская теснина - Кахиб и Гоор - Датуна
4 день

Сулакский каньон, Дубки - бархан Сарыкум, отъезд

07:30 Начало.

Программа дня: переезд к Сулакскому каньону — смотровая площадка с видами на Сулакский каньон — Чиркейское водохранилище — прогулка на катере по водохранилищу (по желанию, доп. плата) — форелевое хозяйство.

Обед (вкл. в стоимость).

Комплекс пещер Нохъо (по желанию, доп. плата) — бархан Сарыкум.

16:00 Групповой трансфер в аэропорт Махачкалы к вечерним рейсам, позже 19:00.

Километраж (автопробег): 280 км, экскурсионный маршрут, продолжительность 9 часов.

Сулакский каньон, Дубки - бархан Сарыкум, отъездСулакский каньон, Дубки - бархан Сарыкум, отъездСулакский каньон, Дубки - бархан Сарыкум, отъездСулакский каньон, Дубки - бархан Сарыкум, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в палаточном кемпинге в горах.

Стоимость тура за номер в зависимости от размещения, руб:

Объект размещенияПериод действия ценыРазмещение
Twin/DoubleSingleTriple*2Ad+1Ch (7-12 лет)
Горный ветер, кемпинг01.05.2024-29.06.202454000380007600072000
30.06.2024-31.08.202456000400007900074000
01.09.2024-28.09.202454000380007600072000

* при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати.

Варианты проживания

Горный ветер

3 ночи

Сафари-тенты сделаны из дышащих материалов, даже в сильную жару здесь будет комфортно.

Площадь сафари-тента — 24 кв. м, есть собственная терраса, обогреватель, теплые одеяла, полотенца;

Туалета и душа внутри тентов нет, но на территории глэмпинга, в шаговой доступности от домиков, размещены 8 душевых и 11 биотуалетов.

Туалет и душ общего пользования.

В каждом жилом шатре есть розетки 220 В и освещение.

  • площадь 24 кв. м
  • 3 односпальных кровати
  • обогреватель
  • теплые одеяла
  • полотенца
  • собственная терраса

Фен присутствует в душевых.

Горный ветерГорный ветерГорный ветерГорный ветерГорный ветерГорный ветерГорный ветерГорный ветерГорный ветерГорный ветерГорный ветер

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Групповые трансферы из аэропорта и ж/д вокзала Махачкалы в первый день тура по прибытии
  • Групповой трансфер в аэропорт и ж/д вокзал Махачкалы по отъезду в заключительный день тура
  • Размещение в сафари-тентах по программе в горах Дагестана, туалет и душ общего пользования: Горный ветер, кемпинг
  • Экскурсии и походы по программе с профессиональными гидами-экскурсоводами и квалифицированными водителями
  • Питание: завтраки + 4 обеда по маршруту экскурсий
  • Входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий, экологические сборы заповедников
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Махачкалы и обратно
  • Экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включенные в программу тура
  • Прогулка на катере по водохранилищу (по желанию) и посещение комплекса пещер Нохъо (по желанию)
  • Индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал Махачкалы, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание
  • Питание, не указанное в программе тура
Место начала и завершения?
Республика Дагестан, Махачкала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Планируя посещение заповедных зон и горных ущелий лучше всего подойдут кроссовки на прочной и не скользкой подошве.

Вне зависимости от прогнозируемых погодных условий в поездку необходимо взять несколько теплых вещей, несколько пар сменной обуви, одежду от дождя; они пригодятся в случае похолодания.

Головные уборы от солнца, крем, солнцезащитные очки. Солнцезащитные очки обязательный атрибут в горах в независимости, когда Вы путешествуете зимой или летом. Одежда, закрывающая плечи и руки в дневные часы активного солнца.

При посещении святынь понадобиться соответствующая одежда. В мечеть женщинам необходимо надевать одежду, которая будет прикрывать все тело, открытыми остаются только лицо и кисти рук, штаны так же не допускаются. Мужчинам для посещения мечети достаточно надеть штаны и рубашку с рукавом.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Нужно ли будет брать с собой наличные или везде можно будет оплатить картой?

Необходимо брать наличные. Оплата картой в регионах слабо распространена. Можно снять наличные с карты в банкоматах в крупных городах.

Денежная единица – российский рубль.

На каком транспорте будет перемещаться группа в туре?

Микроавтобусы вместимостью до 19 человек и туристические автобусы вместимостью до 50 человек.

В зависимости от места и локаций проведения экскурсий транспорт может предоставляться различной вместимости:

  • Экскурсии в рамках тура по территории Карачаево-Черкесии, Кавминвод, Кабардино-Балкарии, а также в Дагестане проводятся на туристических автобусах, как большей, так и меньшей ёмкости:
    • большие автобусы с количеством посадочных мест: от 24 до 52;
    • малотоннажные по вместимости автобусы типа Mercedes Sprinter, Volkswagen Crafter или Газель Некст Люкс: от 18 до 21 места;
  • В горных районах Кавказа: Осетия, Чечня, Ингушетия и в Дагестане экскурсии проводятся на малотоннажных по вместимости автобусах типа Mercedes Sprinter, Volkswagen Crafter или Газель Некст Люкс: от 18 до 21 места.

В групповых турах к рассадке предлагаются все имеющиеся в транспортных средствах посадочные места.

Рассадка в автобусах произвольная.

Может ли состав и численность группы меняться на протяжении тура?

Да, состав и численность группы может меняться на протяжении тура.

Какое максимальное количество человек в группе?

Группы до 40 человек.

Группу сопровождает один гид на протяжении всего тура?

Гиды могут меняться на протяжении тура, однако координатор тура всегда один.

Можно ли учесть индивидуальные особенности питания в туре?

Индивидуальные особенности питания НЕ учитываются в туре.

Могут ли экскурсии длиться дольше, чем заявлено в программе?

К примеру, во второй день тура с программой Гуниб – Гамсутль – Чох базово экскурсия укладывается в регламент от 9 до 10 часов.

Однако, бывают случаи, когда не удается выдержать тайминг, т. к. общий километраж автопробега за день 240 км. и в программе присутствуют пешеходные маршруты.

Факторы погоды и возрастного состава конкретной группы также могут влиять на продолжительность.

Как происходит питание в туре?

На территории глэмпинга подаются как завтраки, так обеды и ужины.

Туристы завтракают в глэмпинге, затем обедают на маршруте экскурсии, а ужин свободный — можно как поужинать в глэмпинге (комплексный ужин в районе 600 руб), так и поехать в Гуниб — это минут 15 от «Горного ветра» (нужно вызвать такси) — там есть несколько интересных кафе с красивыми видами.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
5 окт 2023
Активный тур по Дагестану с проживанием в глэмпинге «Горный ветер» с 19.09. по 22.09.2023 восхитителен. Восход в горах, пробуждение под шум горной реки, звездное небо! Даже в сентябре было комфортно. Обогреватель справлялся и с обогревом, и высушил вещи и обувь после экстремальной прогулки на катере по Сулакскому водохранилищу. Отапливаемые туалеты и душевые комнаты с душевыми кабинами и феном - я еще не встречала нигде в горах! Не нужно было тратить время на многочасовой переезд от отеля на морском побережье, к многочисленным локациям в горах. С серпантинами дорог виртуозно справлялся водитель Рамис, а по всем местам в туре и даже больше нас завел, провел, поднял и познакомил гид Гамзат. Он очень подробно рассказал о прошлом и настоящем своего любимого Дагестана. Было интересно узнать историю, традиции, обычаи, законы и даже сказки народов Дагестана. Мы побывали не только в песках, горах, теснинах, каньонах, водохранилищах, водопадах, аулах, городах, но и в семьях дагестанцев, которые угощали нас вкусными обедами с национальными блюдами. Дагестанцы очень гостеприимный народ!
После тура мы остались на побережье в Избербаше, Гамзат подсказал, что и там нужно обязательно посетить. Было грустно расставаться с Гамзатом, с группой.
Активный тур по Дагестану с проживанием в глэмпинге «Горный ветер» с 19.09. по 22.09.2023 восхитителен. ВосходАктивный тур по Дагестану с проживанием в глэмпинге «Горный ветер» с 19.09. по 22.09.2023 восхитителен. ВосходАктивный тур по Дагестану с проживанием в глэмпинге «Горный ветер» с 19.09. по 22.09.2023 восхитителен. ВосходАктивный тур по Дагестану с проживанием в глэмпинге «Горный ветер» с 19.09. по 22.09.2023 восхитителен. ВосходАктивный тур по Дагестану с проживанием в глэмпинге «Горный ветер» с 19.09. по 22.09.2023 восхитителен. ВосходАктивный тур по Дагестану с проживанием в глэмпинге «Горный ветер» с 19.09. по 22.09.2023 восхитителен. ВосходАктивный тур по Дагестану с проживанием в глэмпинге «Горный ветер» с 19.09. по 22.09.2023 восхитителен. ВосходАктивный тур по Дагестану с проживанием в глэмпинге «Горный ветер» с 19.09. по 22.09.2023 восхитителен. ВосходАктивный тур по Дагестану с проживанием в глэмпинге «Горный ветер» с 19.09. по 22.09.2023 восхитителен. ВосходАктивный тур по Дагестану с проживанием в глэмпинге «Горный ветер» с 19.09. по 22.09.2023 восхитителен. Восход
В
25 сен 2023
Открыл для себя Дагестан с самых прекрасных и красивых сторон.
Открыл для себя Дагестан с самых прекрасных и красивых сторон.Открыл для себя Дагестан с самых прекрасных и красивых сторон.Открыл для себя Дагестан с самых прекрасных и красивых сторон.
А
11 сен 2023
Тур очень понравился, побывали в невероятно красивых местах, познакомились с культурой Дагестана, пожили в горах в палатке, поели вкусную еду.
Тур очень понравился, побывали в невероятно красивых местах, познакомились с культурой Дагестана, пожили в горах в палатке, поели вкусную еду.Тур очень понравился, побывали в невероятно красивых местах, познакомились с культурой Дагестана, пожили в горах в палатке, поели вкусную еду.Тур очень понравился, побывали в невероятно красивых местах, познакомились с культурой Дагестана, пожили в горах в палатке, поели вкусную еду.Тур очень понравился, побывали в невероятно красивых местах, познакомились с культурой Дагестана, пожили в горах в палатке, поели вкусную еду.Тур очень понравился, побывали в невероятно красивых местах, познакомились с культурой Дагестана, пожили в горах в палатке, поели вкусную еду.

Тур входит в следующие категории Махачкалы

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